Этот факт можно бы было отнести к очередным причудам богатых, если бы он не имел под собой вполне конкретные причины, обоснованные финансовой выгодой. Сегмент традиционно самых дорогих в нашем мире автомобилей — машин класса люкс — вдруг оказался единственным, продажи в котором резко выросли в I половине 2025 года. Здесь нашлось почти полтысячи клиентов — на треть больше, чем за тот же период в 2024-м

Автомобиль класса люкс на заемные деньги не покупают. И потому все проблемы продаж в кредит, охладившие рынок, это не про люкс. Люкс — это «деньги из тумбочки», которая редко ограничена в объеме. И прежде всего в цене, которая отсекает от этого сегмента любого, кто не готов платить за машину как за небольшой вертолет.

Так, вседорожник Rolls-Royce Cullinan, привезенный по каналам параллельного импорта, стоит сейчас порядка 90 миллионов рублей, а то и больше. Клиентов английской королевской марки ценник вроде никогда не останавливал. Однако на самом деле те, кто умеет хорошо зарабатывать, хорошо считают и траты. Пока весной-летом 2024 года за каждый доллар приходилось платить заметно больше 90 рублей, не было и ажиотажа среди клиентов Rolls-Royce. В I полугодии 2025 го курс долго держали ниже 80 рублей, то есть он был меньше в среднем до 20%. Когда расстаешься с десятками миллионов рублей, это весомый аргумент. К тому же прежде процесс продаж тормозили официальные квоты дистрибьютора. Новые волны санкций сделали так, что никаких квот на Россию нет. Наш бизнес идет широкой «окольной» дорогой, вдоволь закупая тот же товар в Эмиратах и Китае.

Результат — в I полугодии владельцев обрели ровно 100 автомобилей Rolls-Royce. Почти в полтора раза больше, чем год назад. Помимо величественных вседорожников Cullinan (71 «штука») на взлет продаж марки повлияли еще и клиенты, которые приобрели новинку — купе Spectre, по сути, первый серийный Rolls на электротяге с запасом автономного хода больше полутысячи километров.

Чаще Rolls-Royce в люкс-сегменте выбирали только почти отечественный «Аурус» (129 машин). Но здесь используют отнюдь не личные накопления. В преддверии закрытия полугодия правительство выделило немалые средства для государственных закупок этих элитных транспортных средств. Если судить только по сумме затраченного капитала, то в I половине 2024 года на эти же цели дали вдвое меньше денег. Причем активнее всего стала увеличиваться армия «черных лимузинов» Senat c мигалками. Вседорожники и минивэны того же бренда так пока и остаются штучным товаром.

У еще одного элитного «англичанина» — бренда Bentley — рост бизнеса оказался более скромным. До сотни сделок немного недотянули. Причем раньше у марки из Крю статус бестселлера носил вседорожник Bentayga. Теперь ажиотаж вокруг него спал. В лидеры модельного ряда вырвалось купе Continental GT IV поколения. Даром что продают его порой за полсотни миллионов рублей. Похоже, поклонникам марки приглянулись не только новая внешность, но и гибридная силовая установка в 782 л.с. Максимальная скорость в 335 км/ч лежит далеко за рамками разумного, но сам факт таких способностей может хорошо раздувать «эго».

На новинках более чем в два раза поднялись и продажи Ferrari. За полгода было «осчастливлено» 43 российских миллионера. Причем первый за всю историю марки кроссовер Purosangue теперь долго будет исполнять роль солиста в модельной линейке. Машину представили три года назад, но к нам она добралась только прошлой осенью. «Толстосумы» стоят в очереди, а Ferrari остается самой высокодоходной маркой в авторетейле и не спешит поднимать тираж выпуска.

Разве что Lamborghini нечем было оживить наш рынок — купили чуть больше 70 машин, как и год назад. Нарочито агрессивный вседорожник Urus уже пережил пик популярности. И, наконец, Aston Martin, МсLaren и Maserati продолжали играть роли статистов, но их все же не оставили без внимания по несколько клиентов.

В целом если не случится резкого падения курса рубля и новых волн санкций, закрывающих транспортные коридоры, то по итогам года мы, вероятно, увидим четырехзначные значения в продажах люкса. А Rolls-Royce наверняка получит минимум пару сотен сделок. Разве что владельцы уже оплаченных автомобилей с фигуркой богини Ники на капоте этому едва ли обрадуются.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора