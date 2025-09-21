Автомобильный портал Motorpage
От деревяшек до композитных материалов. Из каких материалов будут делать кузов автомобилей будущего?

В начале прошлого века кузова автомобилей делали из дерева — и каркас, и обшивку. Правда, они не были несущими. Все нагрузки воспринимала жесткая рама

Но, когда выпуск автомобилей стал массовым производством, деревянные кузова оказались нетехнологичными, очень трудоемкими и упорно не поддающимися механизации. Тогда полностью деревянные кузова стали менять на конструкцию со стальными панелями, укрепленными на деревянном каркасе. При езде по колдобинам такие машины романтично поскрипывали, а отсырев, интенсивно гнили.

Зато в Америке из деревянных кузовов типа Woody сформировался целый стиль. Полугрузовые и пассажирские деревянные кузова начали делать Dodge, Hudson, Chevrolet и даже Buick. В довоенной Германии фирма DKW выпускала массовую малолитражку с кузовом из фанеры и дерматина, в основе которого был деревянный каркас. Любопытно, что даже в полувековом возрасте кузова DKW не имели следов гниения. Говорят, что заготовки для брусьев каркаса долгие месяцы выдерживали в жидком коровьем навозе, получая в итоге органический деревянный композит. А последним серийным произведением автостроения с деревянным кузовом стал английский Marcos. Потом на долгие годы традиционным материалом для изготовления автомобильных кузовов стала тонколистовая сталь.

Вслед за различными защитными покрытиями — такими, как фосфатирование и катофорез, с 1970 х годов автостроители начали широко применять стальной лист с двусторонней оцинковкой. Наиболее активно технологию горячей оцинковки использовали производители люксовых автомобилей, давая на них десятилетние гарантии от сквозных очагов ржавчины.

Вообще-то на несущий кузов приходится половина всей массы автомобиля. Поэтому неудивительно, что многие компании пристально приглядывались к алюминиевым сплавам. 

И все же на протяжении всей истории автомобилестроения конструкторы стремились найти альтернативу в виде пластиков и композитов. Та же самая фирма DKW, прославившаяся долгоиграющими деревянными кузовами, после вой­ны разработала специальный материал «дуропласт» — очесы хлопка, пропитанные фенольными смолами и отформованные под высоким давлением. Материал пришелся к месту для производства автомобилей Trabant. Машин с такими кузовами выпущено очень много. Хотя злые языки утверждали, что деталями из этого материала охотно питались в гаражах изголодавшиеся зимой крысы.

В Соединенных Штатах была разработана своя технология изготовления стеклопластиковых кузовов — вакуумное формование панелей из стеклотканей, пропитанных синтетическими смолами. Потом пошли дальше. Разработали особую технологию и стали формовать из пластика кузова гоночных автомобилей, дав начало новой тенденции в автоспорте. В Советском Союзе тоже экспериментировали со стеклопластиковыми кузовами. Началось все в 1958 году. Тогда на Московском автозаводе им. И.А. Лихачева сделали опытный образец спортивного ЗИЛ-112. Позже появился целый микроавтобус «Старт». 

Современное автостроение использует свыше шестидесяти разновидностей пластика, поликарбонатов, полиуретана и др. Если полвека назад в автомобиле было пять килограммов пластиковых деталей, то сегодня картина совсем другая. Их уже полторы сотни. 

А из аэрокосмической промышленности в автомобильную пришли различные композитные материалы. Основой большинства из них стали волокна или нити углерода в сочетании с различными смолами. Такие материалы, получившие название «углепластики», исключительно легкие и прочные. Но инженеры идут дальше и делают из углепластика не только кузовные детали, но даже картеры коробки передач. Чтобы оценить перспективность этого материала, достаточно вспомнить, что еще недавно алюминиевые кузова считались дорогими и нетехнологичными. Новые материалы находят применение у конструкторов и технологов не сразу, однако время берет свое.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Александр Пикуленко, журналист
21 сентября 2025

"От деревяшек до композитных материалов. Из каких материалов будут делать кузов автомобилей будущего?"
Зотиков Александр, обозреватель портала "MotorPage"
18 сентября 2025

"Старикам тут не место. Можно ли запретить старость и бедность на дорогах? "
Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок»
10 сентября 2025

"Продажи электромобилей встали. Есть ли перспективы у «электричек» в России?"
Евгений Липовицкий, автомобильный журналист
07 сентября 2025

"Шашечки им, ехать — нам. Как заставить такси уважать правила движения?"
Александр Андреев, автор программы «Народный тест-драйв» на радио «Вести FM»
05 сентября 2025

"Зажигательный эффект. Почему все чаще горят электромобили?"

Интересные новости по теме

Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

По мнению аналитиков компании S&P Global Mobility, из-за энергетического кризиса производство новых автомобилей в 2023 году значительно сократится. Худший сценарий – падение на треть 14 октября 2022 0
Citroen 19_19 концепт

Аналитики предсказали электрокаром светлое будущее

Электрокары пользуются пока еще очень слабым спросом, и не в последнюю очередь такая ситуация складывается из-за присущих им недостатков. Одним из них является высокая себестоимость производства, однако в этом отношении вскоре будет достигнут существенный прогресс. 28 мая 2019 0
Автомобильное мнение народа

Автомобильное мнение народа

Консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты опроса более 25 тыс. потребителей из 20 стран о том, какие направления и технологии в развитии мирового авторынка опрошенные считают наиболее важными и привлекательными для себя 21 февраля 2019 0
То, что тебя бесит за рулем

То, что тебя бесит за рулем

Задумывались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? Между тем, немецкие аналитики решили ответственно подойти к данной теме и провели несколько глубоких исследований, которые проливают свет на человеческие раздражители 12 февраля 2019 0
Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Первый в жизни автомобиль — это всегда событие, запоминающееся на всю жизнь. Россияне называли марки, с машин которых начиналась их водительская карьера 24 августа 2018 0
Названы самые популярные автомобили отечественных марок

Названы самые популярные автомобили отечественных марок

На российском рынке новых легковых автомобилей сейчас представлены всего две отечественные марки: Lada и УАЗ. Их модели и поделили все места в топ-10 популярности среди покупателей 22 августа 2018 0
Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Автомобили с механической коробкой передач постепенно теряют позиции на рынке новых автомобилей. Аналитики назвали марки, у которых машин с тремя педалями продается больше всего 22 августа 2018 0
Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Выяснилось, какие компании заработали больше всего денег на российском рынке. В лидерах отнюдь не Lada, которая лидирует по продажам в количественном исчислении 20 августа 2018 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 3 0 6