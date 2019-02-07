У них получилось! Российские агрегаторы такси сумели не только сбить цены на поездки, но и… полностью девальвировать идею удобного и относительно безопасного вида транспорта. Теперь таксисты часто фигурируют в сводках происшествий и пользоваться их услугами не хочется. По крайней мере тем, кому дороги жизнь и здоровье

Можете себе представить ситуацию, когда водитель автобуса или троллейбуса избил пассажира? Нонсенс! А вот в такси подобные ЧП происходят регулярно. Один из ярких примеров – пассажирка сделала замечание таксисту, не сумевшему быстро найти место, где она ждала машину: приехал слишком поздно. Он среагировал не просто агрессивно – сломал девушке нос.

На своем опыте поездок могу констатировать: у такси от агрегаторов периодически возникают проблемы с геолокацией – машина приезжает не в то место. Попытки же обьяснить водителям, где ты находишься, просто бесполезны – они не знают города и не умеют ездить без навигатора. «Завис» гаджет – «зависает» и таксист. А ведь нетрудно вспомнить, как до появления компаний-агрегаторов таксисты знали крупные города досконально, вплоть до крошечных переулков. Да и в том же Лондоне в классическом такси водители по-прежнему обязаны сдавать экзамен на знание всех улиц.

Выходит, самый подходящий слоган для такси от агрегаторов – «Новая русская рулетка». Потому что современные IT компании ведут себя почти по-варварски. Сервис-агрегатор, рассчитанный на миллионную аудиторию, не дает пассажирам никаких гарантий безопасности. Абсолютно! Он забирает у таксистов треть стоимости заказа «за информационные услуги», при этом перекладывая всю ответственность на прочие компании, которые подключаются к сервису. То есть агрегатор рекламирует и фактически предоставляет услугу, но не проверяет досконально водителей на адекватность.

Впрочем, дело не только в адекватном поведении. Куда опаснее уровень водительского «мастерства». Многие таксисты управляют автомобилем так, что хочется немедленно остановить машину и бежать. Тут целый набор классических ошибок новичков – от посадки за рулем до безопасной дистанции. Для многих таксистов понятия «дистанция» вообще, видимо, не существует. И часто при перестроениях они подставляют под возможный удар именно ту сторону борта, где сидит пассажир. У водителей, как может показаться, отсутствует элементарный инстинкт самосохранения – ездят так, словно готовы умереть смертью храбрых в любой момент.

Преувеличиваю? Нисколько. Коллеги пытались недавно составить рейтинг самых надежных и живучих машин в такси. Не получилось! Выяснилось: «Солярисы», «Октавии» и «Рио» часто не доживают даже до второго или третьего ТО – таксисты бьют свои «рабочие лошадки» просто «в хлам». Подобное невозможно было представить лет десять назад, когда служба такси еще не превратилась в проходной двор для желающих заработать хоть что-нибудь, когда в таксисты не были готовы брать кого угодно. Тогда и машины могли за несколько лет спокойно разменять три-четыре сотни тысяч километров.

Еще одна беда современных такси – техническое состояние автомобилей. Делаешь заказ со смартфона, садишься в салон и понимаешь: в машине вовремя не менялись ни колодки, ни тормозные диски, ни амортизаторы. Настолько все запущено, что легко ставишь диагноз подвеске после трех – пяти минут поездки.

И, наконец, главная проблема. Из-за того, что агрегаторы монополизировали рынок и диктуют свои цены и условия, таксисты работают буквально на износ, нередко по 15–20 часов в сутки. Подобная «соковыжималка» характерна, кстати, не только для России. Спрашивал в Эмиратах – и там бедолаги-пакистанцы крутят баранку по 20 часов в сутки. И спят в тех же машинах! Возможно, именно поэтому таксисты порой такие раздраженные и невнимательные. А значит, риск аварии к концу смены сильно возрастает.

Слишком много негативных факторов. И мне лично действительно стало не очень приятно ездить на таких машинах. В итоге удалил на телефоне все приложения агрегаторов. Теперь, если еду не на своем автомобиле, выбираю или общественный транспорт, или каршеринг. Хотя к последнему сервису тоже появляются вопросы. Например, не всегда устраивает то же техническое состояние машин. Но тут у вас всегда есть альтернатива – поменять автомобиль на другой, ведь парк операторов каршеринга стремительно растет. К тому же вы сами выбираете стиль и скорость движения, соблюдаете дистанцию и другие нормы безопасности.

Ну а тем, кто все-таки не может использовать каршеринг (к примеру, попросту нет прав), советую выбирать такси не эконом-класса, а хотя бы «бизнес». Да, выйдет дороже, но почти гарантированно будут нормальные машины и, самое главное, адекватные таксисты. Уверен, не стоит экономить на собственной безопасности. По крайней мере до тех пор, пока не поменяются правила игры и агрегаторов не поставят на место. Ведь именно они вместе со своими компаниями-партнерами должны нести ответственность за все происходящее в каждом такси, работающем под их брендами. И за безопасность каждого пассажира. А если не хотят действовать цивилизованно, пусть предупреждают при любом заказе со смартфона: «Никакой ответственности за вас не несем». Причем крупным шрифтом, чтобы клиент не мог не заметить. Так, как это делают табачные компании, печатая на каждой пачке сигарет слова о вреде курения…