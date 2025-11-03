Впереди планеты всей будут российские города по использованию роботизированных капсул доставки. Об этом заявили на официальной масштабной конференции представители компании «Яндекс»

…Похожая на луноходик, мигающая огоньками коробочка с флажком наверху, которая, вращая маленькими колесиками, не спеша ползет по тротуару, издавая цифровое кряхтение. Таких роботизированных доставщиков изредка можно встретить в Москве и других крупных российских городах. Публику умиляют видео, когда сердобольные бабушки помогают роботику преодолеть сугроб. Чуть ли не символом протестного движения стала самодвижущаяся коробочка, которая, ориентируясь только на разрешающий сигнал пешеходного перехода, прямо напротив Кремля отважно пересекла путь правительственного Aurus с включенными проблесковыми маячками (нарушив пункт 3.2 ПДД).

Но скоро такие роботизированные доставщики из экзотики превратятся в распространенную реальность, об этом заявили представители отечественного хай-тек-гиганта «Яндекс» на конференции Yandex Phisical AI Conf, которая прошла в Москве.

Если пока парк роботизированных доставщиков исчисляется сотнями, то в течение двух лет их станет десятки тысяч. По словам Марата Мавлютова, руководителя управления автономными роботами-доставщиками «Яндекса», в России в 2027 году будут работать 20 тыс. роботизированных курьеров, это в 100 раз больше, чем их насчитывается сейчас (порядка 200 единиц). И по этим показателям Россия будет первой в мире.

В Москве по итогам уходящего года уже доставлено более 250 тыс. заказав с помощью роботизированных доставщиков, что в три раза превышает показатель 2024 года. Но главное, что использовать самодвижущуюся коробочку стало экономически оправданно. В «Яндексе» утверждают, что себестоимость доставки роботами за последние два года снизилась аж в пять раз. И теперь она сравнялась с ценой доставки с помощью живого человека. Скоро роботизированная доставка станет еще дешевле: «Яндекс» завершает строительство фабрики, на которой через год будет производить 1300 робокурьеров в месяц.

Регулятор спешит узаконить роботизированную доставку: в конце лета Минэкономразвития вынесло на обсуждение постановление, которое узаконит присутствие роботов-доставщиков на улично-дорожной сети. Для таких машинок введут лимиты скорости: общий — 25 км/ч, при движении по тротуарам — 10 км/ч, при пересечении проезжей части — 6 км/ч. На каждого доставщика будет оформляться страховка на случай ДТП с лимитом покрытия ущерба 500 тыс. рублей.

С виду роботизированная машинка доставки (такие еще называют роверами) — достаточно безобидное транспортное средство. Например, используемый сейчас робот-доставщик от «Яндекса» R4.0 имеет размер средней картонной коробки (880х678х776 мм), со средней скоростью 6 км/ч (максимальная — 25 км/ч) он может от одной зарядки проехать внушительные 70 км, работая беспрерывно 10 час. Его объем грузового отсека составляет 61 л, максимальная грузоподъемность 25 кг.

Сегодня этот новый дорожный участник вызывает любопытство и умиление, но, если таких коробочек на тротуарах будут тысячи, сохранится ли к ним лояльность населения? В «Яндексе» без обиняков заявляют, что робот — более дружественный элемент городской среды, чем действующие сейчас на дорогах велокурьеры, которые, стремительно появляясь из темноты, распугивают горожан с их детьми, собаками и частенько становятся виновниками дорожных инцидентов. В отличие от лихих специалистов из ближайшего зарубежья роверы едут с маленькой скоростью, максимально предупредительны, алгоритм не позволяет им нарушать правила движения.

Станут ли роботы-доставщики лучше живых людей — покажет только время. Цифровая среда давно манит человечество в светлое будущее, но одновременно несет с собой много не только разочарований, но и угроз. Вот сейчас, например, нам активно предлагают новый мессенджер MAX, утверждая, что он абсолютно недосягаем для мошенников. Тем не менее пользователи говорят о том, что мошеннические звонки начали поступать и через этот якобы безопасный способ коммуникации.

Трудно представить возможное восстание роверов-луноходиков и их борьбу за покорение человечества. Но то, что эти устройства могут как минимум стать еще одним источником утечки ценных персональных данных, вполне вероятно. Так же, как и то, что, скорее всего, многим водителям будет не по себе, когда самоходные коробочки с электронными мозгами начнут массово крутиться возле проезжей части.

