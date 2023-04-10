Транспортная инфраструктура Москвы улучшается с каждым днем – то новый МЦД запустят, то БКЛ. Живи и радуйся. Вот только все эти приятные нововведения ощущаешь лишь в тот момент, когда едешь в общественном транспорте. Стоит сесть за руль, как мировоззрение меняется кардинально
Транспортная инфраструктура Москвы улучшается с каждым днем – то новый МЦД запустят, то БКЛ. Живи и радуйся. Вот только все эти приятные нововведения ощущаешь лишь в тот момент, когда едешь в общественном транспорте. Стоит сесть за руль, как мировоззрение меняется кардинально
Еще вчера я радовался открытию станции «Кленовый бульвар» БКЛ – в пяти минутах от моего дома. А уже сегодня, скрипя зубами, выражаю недовольство в отношении чиновников, которые внедрили очередную зону платной парковки в округе. Хорошо, я могу понять ситуацию, когда надо платить за парковку возле той же набережной. Все таки там движение интенсивное, но зачем делать подобное в тихих переулках спальных районов? Про центр города и говорить не приходится. Все больше улиц попадает под максимальную тарифную сетку 380–450 рублей. Ярким примером служит Большая Спасская улица, где час стоянки обходится в 380 рублей. Совсем недавно это стоило вдвое дешевле. Кстати, подорожания производятся под эгидой предотвращения блуждающего трафика и разгрузки части стоянок. Дескать, так городские власти борются с пробками. Мол, на некоторых улицах мы, наоборот, сделали парковку дешевле, а значит, поток машин перераспределится, и на улицах станет свободнее. А совсем скоро в пилотном режиме заработает и дифференцированный тариф, то есть ставка в течение суток будет меняться в зависимости от загруженности парковочного пространства. Причем нам подают это как несомненный плюс: где машин мало, там все будет дешево. Однако гораздо реже сообщают о том, что механизм работает и в обратную сторону.
Хорошо, вопрос платных парковок сложен и многогранен, но ведь возникают проблемы и с простым поиском места у себя во дворе. Я сейчас не говорю о новостройках, когда девелопер строит дом на малюсеньком клочке земли, в результате чего ставить машину попросту негде. Я имею в виду обычные стандартные дома и прилегающее пространство вокруг. Кстати, с девелоперами сложилась интересная ситуация. Недавно в СМИ появилась информация о том, что застройщики более не хотят строить дома с подземными паркингами, так как из-за высокой цены никто не спешит покупать машино-места. Правда, когда эксперты задали резонный вопрос о снижении цены, продавцы недвижимости заявили, что на такой шаг они не пойдут по экономическим соображениям. Замкнутый круг.
С дворами же ситуация иная, но не менее интересная. Приезжаю как-то раз к родителям и пытаюсь припарковаться. Двор большой, и мест всегда хватало. Замечаю в себе какое-то ощущение, что мест стало меньше.… Оказалось, что у нас нанесли новую разметку, которая «оттяпала» приличный кусок пространства. Поясню, вдоль тротуара нанесена разметка на три места, и остается еще приличное расстояние, где можно поставить как минимум еще одну машину. Вот только разметка здесь не белого, а желтого цвета, то есть ставить автомобиль там нельзя, иначе получишь штраф в три тысячи рублей. Мы с друзьями прикинули недавно, что если бы этой разметки не было, то еще по меньшей мере шесть машин могли припарковаться. Причем во дворе стали подозрительно часто появляться эвакуаторы в сопровождении машин ЦОДД или ДПС. Рано утром встанут неподалеку, а как только двор заполнится машинами (все-таки у нас и поликлиника рядом, и много офисных центров), выходят на охоту. И в лапы манипулятора попадают в большинстве своем те, кто встал на желтой разметке. Один раз и я так попался. Припарковался по старой памяти и не увидел коварной линии. Хорошо, что успел добежать до машины еще до того, как ее установили на эвакуатор. В итоге отделался штрафом. Как по мне, то в Москве автомобилистам объявили настоящую войну. Причем тихо так объявили, сквозь губу. Столица теперь – город для пешеходов!
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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