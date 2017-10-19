Говорят, с дорогами в России беда. Однако автопробег протяженностью почти пять тысяч километров по трассам четырех европейских стран дал повод задуматься – а в самом ли деле у нас все так плохо?

Волею судеб недавно у меня случилось путешествие, скорее даже пробег-приключение. Понадобилось сгонять по делам службы из Москвы аж во Франкфурт-на-Майне. Причем обязательно на автомобиле и оперативно. О прогулочном темпе пришлось забыть, а на первый план вышла не живописность дорог, а их прямое назначение – обеспечить быстрый, удобный и безопасный путь из пункта А в пункт Б. И эта поездка многое позволила понять как в срезе отношения властей разных стран к автомобилистам, так и государств друг к другу…

Если повезло без задержек проскочить МКАД, настроение сразу поднимается. Влетаешь на новый многополосный объезд Одинцово – красота: магистраль, разрешенная скорость – 110 км/ч, пробок нет. Вот только вскоре сразу 350 рублей (и это не предел, зависит от типа вашей машины) в кассу приходится отсчитывать, а через мизерные 20 км счастье завершается – упираешься в Минское шоссе (трасса М1) и уже до самой границы уныло пилишь по двухполоске с законной «максималкой» 90 км/ч, а также периодическими задержками в населенных пунктах. Хорошо хоть асфальт приличный, с заправками проблем нет и покушать есть где. Правда, места общепита больше напоминают кишлаки, с той лишь разницей, что вместо ослов – разбросанные по стоянкам фуры. Но грязь и бардак, безусловно, те же. Обидно за страну, ведь это, по идее, кратчайший путь в Европу, и иностранцы именно отсюда знакомятся с Россией.

При этом братская Беларусь в том, что касается чистоты и порядка, нас переплюнула. Да, придорожных кафе там меньше, зато до Минска тянется отменного качества магистраль – бесплатная для легковушек и с разрешенной опять же для них скоростью 120 км/ч. Как бы не заснуть под гипнозом пасторальных пейзажей! Однако столица республики – словно Рубикон, за Минском всю радость как отрезали. Границу с Польшей решаю пересечь у Гродно в сторону Белостока. И тому, кто на эту дорогу встанет, московская программа «Моя улица» покажется детской песочницей. Чуть ли не на всем протяжении трассы – ремонт, жесткие ограничения скоростного режима и обгона. Плетешься еле-еле, проклиная дорожников, которых к тому же за работой и не видно. Шоссе будто перекрыли с запасом, чтобы на короткие отрезки не размениваться. Размах виден, польза решения сомнительна.

Поляки встречают столь же неприветливо. Бесконечные ковыряния асфальта, пробки и раздражающие «гонки» дальнобойщиков – это когда одна фура со скоростью, допустим, 80 км/ч пытается в горку обойти другую, которая выдает 79 км/ч. Понятное дело, такой маневр затягивается надолго, собирая за собой караван машин. Раньше я думал, что подобное возможно только на трассе Москва – Санкт-Петербург, но нет, и европейцы грешны.

После Варшавы понимаешь, на кого поляки делают ставку. К Германии стелется почти автобан с «максималкой» 140 км/ч и зонами отдыха, которым позавидуют иные подмосковные пансионаты – есть даже детские площадки, не говоря уж о еде и прочем придорожном сервисе. Одна проблема – за проезд следует платить. И чем ближе к Западной Европе, тем больше. В этот момент родной объезд Одинцово вспоминаешь уже с теплотой, вроде и не такой уж он и дорогой…

Германия! Вот где, казалось бы, раздолье для автомобилиста. Платная трасса во всей стране пока только одна – легендарная «Северная петля» Нюрбургринга. Больше за проезд нигде денег не просят (за исключением пары тоннелей), зато возможности предоставляют колоссальные. На автобанах скоростных лимитов нет, сбавить ход просят лишь на опасных участках, во время дождя или в зонах ремонта. Но и они сделаны грамотно: ровненькие бетонные отбойники, четкая разметка. «От и до» трассу перекрывать никому и в голову не приходит. А в пробках (да, тут они тоже бывают) успокаивают милые плакаты, «говорящие» лицами детей, сколько осталось потерпеть.

Сеть автобанов позволяет пересечь Германию за сутки в любом направлении. Поэтому в выходные магистрали наполняются машинами с прицепами и кемперами. Путешествовать здесь в радость – дорожная система продумана на пять баллов. Но, как выяснилось, европейское счастье просто не любит демонстрировать обратную сторону медали. А она такова, что монет с вас все равно стрясут. Пусть дороги бесплатные, но за остальное надо платить, даже за поход в туалет на АЗС. И цены на топливо запредельные. Как вам, например, залить полный бак на 6–8 тыс. рублей? Да за эти деньги в Польше, а тем более в России или Беларуси несколько раз заправишься! Так что казну государство пополнит в любом случае, вопрос только, под каким соусом.

И конечно, важный момент – границы. В Европе их давно нет, вместо пропускных пунктов – таблички с названиями стран. На стыке Польши и Германии стражи на машине, правда, дежурят, но за потоком следят так лениво, что кажется, с места их заставил бы сорваться лишь набитый нелегальными мигрантами грузовик, нагло нарушающий правила движения.

А вот в Беларусь выпускают неохотно. Помня о глобальной реконструкции в сторону Белостока, решаю возвращаться домой классическим путем – через Брест. Народу на погранпереходе уйма, в очереди теряю пару часов, но поляки не спешат. Шутят, улыбаются, однако делают свое дело подчеркнуто размеренно. Так, словно у шлагбаума и не скопилась вереница машин. Многие из них, к слову, толкались на пути из Варшавы по узкой трассе через гирлянду населенных пунктов – движение там, пожалуй, плотнее, чем на нашей М1.

Вот и выходит, что «идеальной автомобильной страны» не существует. Везде свои нюансы и проблемы, а иногда еще и политика накладывается.