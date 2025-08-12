Легализация рынка такси прошла невероятно успешно, на смену разрозненным бомбилам фактически пришел один IT-гигант, который смог кнутом и пряником задавить прямых конкурентов и собрать под свои флаги практически всех таксистов страны. Разумеется, монополистом многие недовольны, но сегодня о другом

Результатом легализации стал еще и государственный рычаг, который теперь пытается контролировать отрасль и направлять ее существенные финансовые потоки в нужное русло — в частности, на поддержку отечественного автопрома. По словам главы дептранса столицы Максима Ликсутова, на 1 января 2025 года в Москве и области было 200 тыс. автомобилей такси. Средний срок их службы 3 года. Получается ежегодно парк обновляется на 65 тыс. машин. Если взять цену нового автомобиля в 2 млн рублей, получается 130 млрд рублей. Приличные деньги, и это только в столице. За такую сумму грех не принять пару новых законов, да и экономике в целом негоже терять деньги, отдавая их восточным партнерам.

Так и появился закон, который с 1 марта будущего года обяжет таксистов пересесть на машины российской сборки. Но, прежде чем вздыхать и плакать, хочу сказать спасибо законотворцам за то, что они отнесли вступление постановления в силу практически на год вперед, а не приняли его вчерашним числом, как у нас бывало не раз.

Так что и у такси, и у автопроизводителей, которые хотят покуситься на заветные миллиарды, есть время на принятие решения. Конечно, сейчас в стане перевозчиков бродит паника, так как понятного перечня доступных моделей просто нет. Утвержден уровень локализации, которому пока отвечает только LADA, но есть и лазейка в упоминании некоего СПИК. Есть надежда, что как минимум тульский завод Haval получит допуск, а значит, Jolion и F7 станут проходными моделями, что уже может практически полностью закрыть нишу.

Открытым остается вопрос с белорусскими Belgee, они сегодня также активно работают в извозе. Вряд ли мы откажем соседям в финансовой поддержке. Ну и, конечно, Chery, которые совсем скоро должны перезапустить выпуск машин под маркой Tenet в Калужской области на бывшем заводе Volkswagen. Запускать сборку машин без СПИК не будет никто. Так что и этот бренд должен попасть в список доступных моделей для такси.

Единственная проблема, которая пока еще остается открытой, — практически полное отсутствие седанов на рынке. В этой нише представлены только LADA и в небольших количествах Solaris. А ведь именно такие машины куда лучше подходят для городских поездок, чем кроссоверы. Более низкие, легкие, а значит, экономичные и выносливые. Ну зачем в городе высокий клиренс и пластиковый обвес, который повышает как входную цену машин, так и их расход топлива. А заодно требует более мощных моторов и так далее...

Разумеется, всех волнует вопрос цены готовых автомобилей, и не вырастут ли они из-за нового закона? Однозначного ответа пока дать не получится. По сравнению с частным ввозом на физлиц в обход коммерческого утильсбора, который сейчас активно практикуется в том числе и в небольших таксомоторных парках, наверняка будет некоторое увеличение. Относительно новых машин, продающихся в салонах дилеров, скорее всего, получится некоторое снижение как минимум на часть утильсбора и за счет того, что у бестселлера среди иномарок Haval наконец-то появятся достойные локальные конкуренты.

