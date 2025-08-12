Автомобильный портал Motorpage
Вам ехать или шашечки? Как закон о локализации такси повлиляет на авторынок?

Легализация рынка такси прошла невероятно успешно, на смену разрозненным бомбилам фактически пришел один IT-гигант, который смог кнутом и пряником задавить прямых конкурентов и собрать под свои флаги практически всех таксистов страны. Разумеется, монополистом многие недовольны, но сегодня о другом

Результатом легализации стал еще и государственный рычаг, который теперь пытается контролировать отрасль и направлять ее существенные финансовые потоки в нужное русло — в частности, на поддержку отечественного автопрома. По словам главы дептранса столицы Максима Ликсутова, на 1 января 2025 года в Москве и области было 200 тыс. автомобилей такси. Средний срок их службы 3 года. Получается ежегодно парк обновляется на 65 тыс. машин. Если взять цену нового автомобиля в 2 млн рублей, получается 130 млрд рублей. Приличные деньги, и это только в столице. За такую сумму грех не принять пару новых законов, да и экономике в целом негоже терять деньги, отдавая их восточным партнерам.

Так и появился закон, который с 1 марта будущего года обяжет таксистов пересесть на машины российской сборки. Но, прежде чем вздыхать и плакать, хочу сказать спасибо законотворцам за то, что они отнесли вступление постановления в силу практически на год вперед, а не приняли его вчерашним числом, как у нас бывало не раз.

Так что и у такси, и у автопроизводителей, которые хотят покуситься на заветные миллиарды, есть время на принятие решения. Конечно, сейчас в стане перевозчиков бродит паника, так как понятного перечня доступных моделей просто нет. Утвержден уровень локализации, которому пока отвечает только LADA, но есть и лазейка в упоминании некоего СПИК. Есть надежда, что как минимум тульский завод Haval получит допуск, а значит, Jolion и F7 станут проходными моделями, что уже может практически полностью закрыть нишу.

Открытым остается вопрос с белорусскими Belgee, они сегодня также активно работают в извозе. Вряд ли мы откажем соседям в финансовой поддержке. Ну и, конечно, Chery, которые совсем скоро должны перезапустить выпуск машин под маркой Tenet в Калужской области на бывшем заводе Volkswagen. Запускать сборку машин без СПИК не будет никто. Так что и этот бренд должен попасть в список доступных моделей для такси.

Единственная проблема, которая пока еще остается открытой, — практически полное отсутствие седанов на рынке. В этой нише представлены только LADA и в небольших количествах Solaris. А ведь именно такие машины куда лучше подходят для городских поездок, чем кроссоверы. Более низкие, легкие, а значит, экономичные и выносливые. Ну зачем в городе высокий клиренс и пластиковый обвес, который повышает как входную цену машин, так и их расход топлива. А заодно требует более мощных моторов и так далее...

Разумеется, всех волнует вопрос цены готовых автомобилей, и не вырастут ли они из-за нового закона? Однозначного ответа пока дать не получится. По сравнению с частным ввозом на физлиц в обход коммерческого утильсбора, который сейчас активно практикуется в том числе и в небольших таксомоторных парках, наверняка будет некоторое увеличение. Относительно новых машин, продающихся в салонах дилеров, скорее всего, получится некоторое снижение как минимум на часть утильсбора и за счет того, что у бестселлера среди иномарок Haval наконец-то появятся достойные локальные конкуренты.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
 

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Игорь Сирин, автожурналист
12 августа 2025

"Вам ехать или шашечки? Как закон о локализации такси повлиляет на авторынок?"
Александр Андреев, автор программы «Народный тест-драйв» на радио «Вести FM»
10 сентября 2024

"Что делать с таксистами-иностранцами?"
Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»
04 мая 2024

"Заигрались в «шашечки» "
Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»
11 апреля 2024

"Заигрались в «шашечки» "
Денис Смольянов, шеф-редактор портала Quto.ru
28 мая 2023

"Оставьте чаевые"

Интересные новости по теме

Таксопарки готовятся к активной закупке иномарок в случае принятия закона о локализации

Таксопарки готовятся к активной закупке иномарок в случае принятия закона о локализации

В связи с тем, что в ближайшее время может вступить в силу закон о локализации автомобилей в таксопарке, компании-перевозчики начинают готовиться к активной закупке иномарок. С 1 марта 2026 года такие автомобили уже не смогут быть зарегистрированы в реестре такси 28 мая 2025 0
Путин подписал закон о требованиях к локализации автомобилей для такси

Путин подписал закон о требованиях к локализации автомобилей для такси

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила допуска автомобилей к работе в такси 26 мая 2025 0
С 2026 года перевозки можно будет осуществлять только на локализованных авто

С 2026 года перевозки можно будет осуществлять только на локализованных авто

13 мая Госдума утвердила закон, который радикально меняет рынок таксомоторных перевозок. С 1 марта 2026 года использовать в такси можно будет только автомобили, собранные на территории России с высокой степенью локализации. Все иномарки, не соответствующие установленному порогу в 3200 баллов, по аналогии с госзакупками, будут выведены из эксплуатации 14 мая 2025 0
Новость про Tesla Motors - Tesla CyberCab

Компания Tesla провела презентацию своего роботакси

Американская компания Tesla представила автономное электрическое роботакси в двух версиях кузова: двухместное купе и минивэн, который сможет вместить 8 человек 11 октября 2024 0
Rimac Verne

Представлено роботакси Verne от Rimac

Компания Rimac показала свое следующее творение. Это электрическое роботизированное такси под названием Verne. Автомобиль будет работать только на автопилоте, поэтому никаких органов управления у него нет. Такое такси появится на улицах не раньше 2026 года 27 июня 2024 0
В России пересмотрели критерии локализации автомобилей для такси

В России пересмотрели критерии локализации автомобилей для такси

Правительство РФ одобрило поправки к закону о такси, согласно которым будут пересмотрены критерии оценки пригодности автомобиля для сервисов такси. В частности, было решено отказаться от балльной системы локализации производства 27 мая 2024 0
Что ждёт таксистов с 1 сентября?

Что ждёт таксистов с 1 сентября?

1 сентября вступает в силу закон, который призван повысить безопасность поездок на такси и ужесточить требования к агрегаторам и водителям 01 сентября 2023 0
Российским таксистам запретят перерабатывать

Российским таксистам запретят перерабатывать

Правительство РФ запретило таксистам-физлицам работать свыше 12 часов в сутки. Нормативный акт вступит в силу первого сентября нынешнего года 05 июня 2023 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 2 9 9