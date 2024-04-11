Автомобильный портал Motorpage
Заигрались в «шашечки»

Мы хорошо помним, как еще недавно до аэропорта из любой точки Москвы можно было доехать в рамках одной тысячи рублей, а по городу счетчик исчислялся несколькими сотнями рублей

Сейчас же не редкость, когда цена проезда из воздушной гавани в центральный столичный район предлагается на уровне пяти тысяч рублей. Адвокаты таксомоторного бизнеса указывают на то, что, мол, дорожает все вокруг и как могут расценки на услуги такси оставаться прежними, если растут цены на обслуживание машин, на запчасти, топливо, а главное — на сами автомобили?!

Безусловно, ценовое давление на весь автомобильный бизнес присутствует. Но давайте присмотримся к статистике «Автостата»: по итогам 2021 года средневзвешенная цена на новое легковое авто составляла 1,99 млн рублей. А в конце 2023 года она поднялась до 3,2 млн. Рост, конечно, внушительный. Однако это увеличение на 61%, в то время как цены на такси в некоторых случаях выросли в разы!

Корни удорожания «шашечек» в России следует искать в сложившейся структуре этого рынка услуг, где сформировался ключевой игрок — агрегатор «ЯндексТакси». Спору нет, цифровые платформы кардинально подняли на новый уровень удобство пользования частным извозом, спасибо им за это: теперь не надо стоять с вытянутой рукой у обочины, а достаточно кликнуть пару раз по экрану смартфона.

Но, как и во многих других сферах, кажущаяся поначалу цифровая свобода вдруг привела к формированию монополистов — вспоминаем Google, Amazon, Microsoft и других глобальных хай-тек гигантов, которые в свое время безжалостно задавили конкурентов. То же самое случилось и на российском рынке такси. Появившись в 2011 году, «ЯндексТакси» постепенно начал жать к обочине других игроков. В 2018 году компания создала совместное предприятие с ранее пришедшем в Россию международным лидером Uber и позже выкупила долю в этом СП. А к 2021 году агрегатор, по сути, поглотил одного из своих основных конкурентов — сервис «Везет».

В итоге «ЯндексТакси» стал фактически монополистом. В России еще работают такие сервисы, как InDriver, «Максим», «Ситимобил», но их доля на рынке миноритарна. Так, по данным Международного Евразийс­кого Форума Такси (МЕФТ) в Москве «ЯндексТакси» занимает уже 85% рынка, в среднем же по стране доля компании оценивается на уровне 70%.

Ну а когда ты на рынке практически один, получается можно и взвинчивать цены. В этой связи вопросов к «ЯндексТакси» много. Например, компания до сих пор не раскрывает деталей работы алгоритма, по которому в том числе формируется цена поездки. При этом с финансовыми потоками у «Яндекса» все в порядке: согласно официальной отчетности, выручка направления «Райдтех» в компании «Яндекс» (куда входят услуги такси, каршеринга и проката самокатов) по итогам 2023 года составила 165 млрд рублей, что на 36% больше, чем годом ранее.

Нельзя сказать, что регулятор бездействует. Недавно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предъявила претензии к «ЯндексТакси», потребовав раскрыть практику ценообразования поездок, а также снизить комиссию, взымаемую с перевозчиков, которая сейчас достигает внушительных 28% от цены поездки. Но, как говорят представители ФАС, как минимум до конца 2024 года в отношении «Яндекса» антимонопольные меры не могут быть приняты. Оказывается, этому мешает действующий в России мораторий на проверки аккредитованных ИТ-компаний.

Не подумайте, я не за то, чтобы жестко давить на бизнес, тем более в нынешние непростые времена. И да, компания «Яндекс», безусловно, заслуживает уважения, она обладает уникальными компетенциями, которым наша хай-тек индустрия может гордиться. Просто в том числе за крупными технологическими компаниями все-таки надо более внимательно присматривать. Чтобы они лучше соблюдали нормы ведения конкурентной борьбы.

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»
11 апреля 2024

"Заигрались в «шашечки» "
Денис Смольянов, шеф-редактор портала Quto.ru
28 мая 2023

"Оставьте чаевые"
Дмитрий Баринов, автомобильный журналист, член жюри World Car Awards
07 февраля 2019

"Такси как «Русская рулетка»"
Такси, такси...
13 июля 2016

"Такси, такси..."

Интересные новости по теме

Что ждёт таксистов с 1 сентября?

Что ждёт таксистов с 1 сентября?

1 сентября вступает в силу закон, который призван повысить безопасность поездок на такси и ужесточить требования к агрегаторам и водителям 01 сентября 2023 0
Российским таксистам запретят перерабатывать

Российским таксистам запретят перерабатывать

Правительство РФ запретило таксистам-физлицам работать свыше 12 часов в сутки. Нормативный акт вступит в силу первого сентября нынешнего года 05 июня 2023 0
Таксисты попадут под ограничения

Таксисты попадут под ограничения

Минтранс России ограничит максимальную продолжительность смены водителей такси 12 часами. По истечению этого срока агрегаторам поручат перекрыть поток заказов 02 марта 2023 0
Требования к такси ужесточаются

Требования к такси ужесточаются

Госдума 22 декабря утвердила в третьем (окончательном) чтении законопроект о регулировании работы такси 23 декабря 2022 0
Baidu смог добиться от властей Китая разрешения на запуск беспилотного такси

Baidu смог добиться от властей Китая разрешения на запуск беспилотного такси

Этот IT-гигант уже как полтора года тестирует свой сервис в Пекине. Нюанс лишь в том, что в салоне всегда находится оператор-контроллер. На полностью автономный запуск руководство страны никак не давало разрешения – до сегодняшнего дня 11 августа 2022 0
Лицам с судимостью запретят работать в перевозках

Лицам с судимостью запретят работать в перевозках

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон запрещающий работать в такси лицам, которые ранее были судимы за средние, тяжкие или особо тяжкие преступления 24 мая 2022 0
В Японии будет запущено летающее такси

В Японии будет запущено летающее такси

Немецкий стартап Volocopter, занимающийся разработкой городского воздушного транспорта и соответствующей инфраструктуры, собирается запустить летающее такси в Японии 22 октября 2021 0
Убийцы и воры не смогут работать в такси

Убийцы и воры не смогут работать в такси

Интересная инициатива вынесена на рассмотрение в Государственную думу – запретить водителям с судимостью работать в такси и общественном транспорте 28 сентября 2021 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 2 0 5