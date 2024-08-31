В России собираются ввести уголовное наказание за скручивание пробега на автомобиле. Эти и другие меры могли бы сделать рынок подержанных авто более прозрачным. Пока же приобретение неновой машины в РФ грозит потребителю серьезными рисками

Российские парламентарии выступили с предложением ввести уголовное наказание за скрученный пробег. С таким обращением к главе МВД Владимиру Колокольцеву официально обратился зампред комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный. «Скрученный пробег — это не просто мошенничество, а умышленное создание аварийных ситуаций на дороге. Если владелец неправильно оценивает изношенность машины, он рискует стать причиной смертельных ДТП со множеством жертв, подвергая опасности не только себя, но и окружающих», — заявил депутат в своем письме.

Признаки торможения

Традиционно рынок авто с пробегом в России в разы больше, чем рынок новых машин. Но в текущем году он находится не в лучшем состоянии: как сообщает «Автостат», в настоящее время продажи здесь демонстрируют отрицательную динамику. По данным аналитического агентства, за первое полугодие 2024 года в РФ было реализовано 2,748 млн авто. Это на немного (минус 0,2%), но все же меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как прогнозируют аналитики, в ближайшее время торможение усилится: по итогам года рынок может достичь результата 5,5 млн единиц, что на 3,5% меньше, чем в 2023 году.

Хотя в целом за последнее десятилетие вторичный авторынок в стране, в отличие от рынка новых авто, ведет себя достаточно стабильно, производя не слишком существенные колебания в районе отметки в пять с половиной миллионов. Самую сильную встряску за прошедшее время продажи здесь получили в 2022 году после начала СВО, сократившись до самого низкого уровня за последние десять лет — 4,86 млн единиц. А рекорд вторичного рынка автомобилей в РФ поставлен в 2014 году, когда было продано 6,1 млн машин с пробегом (см. график 1).

«Китайцев» пока немного

Одновременно вторичный авторынок в России достаточно консервативен с точки зрения ассортимента. До сих пор здесь задают тон автомобили, которые уже сняты с производства. По данным «Автостата», за первое полугодие текущего года самой продаваемой подержанной моделью в стране была вазовская классическая «семерка» — LADA 2107 (62,7 тыс. регистраций), на втором месте LADA 2114 (59 тыс.). А всего в топ-10 моделей пять — это продукция АВТОВАЗа. Из иномарок чаще всего перепродают такие машины, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Toyota Corolla, Volkswagen Polo (см. таблицу 1).

Что же касается наиболее популярных брендов на вторичном авторынке, то здесь с большим отрывом лидирует LADA (683 тыс. продаж за первое полугодие). Далее идут Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, Volkswagen. Причем, если продажи LADA увеличились на 15%, то популярные иномарки постепенно ослабляют свое присутствие: продажи Toyota в первом полугодии сократились почти на 15%, Nissan — почти на 10%, Ford — на 13% (см. таблицу 2).

Ну а китайские бренды и модели пока не спешат занимать первые строчки продаж на вторичке. По оценкам «Автостата», доля китайских марок на рынке легковых автомобилей с пробегом в России пока остается на низком уровне (почти 3%). Но, с другой стороны, она постепенно растет (год назад — около 2%) и со временем будет увеличиваться, поскольку «китайцы» доминируют сейчас в первичных продажах. Эксперты «Автостата» констатируют, что порядка 80% покупаемых жителями РФ подержанных китайских машин приходится на пять брендов — Chery, Geely, Lifan, Haval и Great Wall.

За усиление регулирования

При своем достаточно стабильном развитии российский рынок авто с пробегом, безусловно, нуждается в более активном регулировании. Если на первичном авторынке действуют достаточно жесткие правила, то продажи подержанных машин в России все еще больше похожи на базар, чем на цивилизованный вид торговли. Потребитель здесь подвержен высоким рискам того, что в результате обычно недешевой покупки ему достанется дефектный продукт.

По оценкам участников рынка, сегодня только порядка 10–15% авто с пробегом продается через дилерские салоны, в то время как в развитых странах этот показатель превышает 50–60%. Значимым позитивным событием можно считать отмену с первого апреля текущего года двойного НДС при продаже машин юридическими лицами (ранее дилеры вынуждены были платить НДС при покупке авто у частного лица, а затем при его перепродаже — частному собственнику).

Еще одним шагом в сторону цивилизованности станет усиление контроля за показателями одометра. Помимо государственных надзорных органов тут есть смысл привлекать и других участников: например, почему бы не обязать страховщиков при оформлении полисов ОСАГО или каско фиксировать пробег автомобиля, занося эти данные в специальную базу? То же самое можно поручить и независимым станциям обслуживания (до сих пор только официальные дилеры внимательно следят за данными о пробеге авто).

Словом, пути решения проблемы есть, надо только воплотить их в жизнь. В прошлом году Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) готовила свои предложения о том, что необходимо штрафовать за скручивание пробега физлиц на суммы до 300 тыс. рублей, юрлиц — до 1 млн. Но, судя по всему, законодатели готовы пойти и на более радикальные меры, чтобы действительно поставить вторичный авторынок в России на рельсы цивилизованного развития.