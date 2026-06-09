Российский авторынок второй месяц едет в рост. Но пока аналитики осторожны — к осени статистика продаж новых машин может снова покатиться вниз
По итогам апреля 2026 года — 117,5 тыс. новых легковых машин, что на 15,1% больше, чем в том же месяце 2025 го, было реализовано в России, сообщает агентство «Автостат». Таким образом, продажи на российском авторынке растут второй месяц подряд. Напомним, в марте они скакнули на целых 30,6% до показателя 104,2 тыс. авто, что стало неожиданностью для многих (см. график 1).
В первый месяц весны аналитики строили предположения, что на скачок спроса могла серьезно повлиять даже теплая весенняя погода. Сейчас же наблюдатели говорят о комплексе факторов, которые подпитывают потребительское внимание. «Во-первых, на растущую статистику продаж влияет низкая база спроса прошлого года, — отметил в регулярной онлайн-конференции Сергей Целиков, директор «Автостата». — Во-вторых, сейчас у продавцов нет переполненных складов. Это приводит к тому, что цены не дают надежды на снижение, то есть всем понятно, что дальше они будут только двигаться вверх. Ну и третья причина — то, что люди постепенно начинают забирать вклады из банков, так как ставки по ним снижаются».
«В прошлом году ситуация на авторынке складывалась абсолютно другая, — соглашается Сергей Удалов, исполнительный директор “Автостата”. — Были большие склады, люди надеялись, что цены снизятся, занимали выжидательную позицию. К тому же были высокие ставки на банковских вкладах».
Как и прежде, лидерство на российском авторынке сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в апреле пришлось чуть более 27%, что в количественном выражении составляет 31,8 тыс. Среди иностранных брендов лучшим снова стал Haval, автомобили этой марки в апреле разошлись тиражом 16,5 тыс. проданных экземпляров. На третьей строчке находится отечественный Tenet (12 тыс. шт.), за которым расположились китайский Geely и белорусский Belgee (6,8 и 5,7 тыс. шт. соответственно).
Кроме них, в первую десятку марок вошли китайские Changan (4,5 тыс. шт.), Jaecoo (3,4 тыс.), Jetour (2,9 тыс.), а также японская Toyota (2,8 тыс.) и российский Solaris (2,4 тыс.). Только два бренда из десяти представленных продемонстрировали в апреле отрицательную рыночную динамику — Jetour (-9,4%) и Changan (-1,7%). А вот наиболее впечатляющий рост (не менее 70%) показывают Jaecoo и Toyota (см таблицу 1).
Рост демонстрируют и совокупные показатели года: всего за первые четыре месяца в России было продано 382,5 тыс. новых легковых автомобилей, это на 9,6% больше, чем в январе — апреле прошлого года. Здесь в минусе оказываются Changan (-30,6%), LADA (-9,5%) и Geely (-2,6%). При этом сильнее других, почти в 2 раза, выросла реализация у Toyota (см. таблицу 1).
В модельном же рейтинге по-прежнему первенствуют автомобили семейства LADA Granta, которые в апреле были реализованы в количестве 12,4 тыс. единиц. А звание самой популярной модели сегмента SUV вернул себе кроссовер Tenet T7, который в апреле разошелся тиражом 7,6 тыс. экземпляров. Мартовский обладатель этого титула — кроссовер Haval Jolion — опустился на ступеньку ниже, по итогам апреля его продажи составили 6,7 тыс. шт. Далее следуют два представителя отечественной марки LADA — семейство Vesta и внедорожник Niva Travel (6,1 тыс. и 4,6 тыс. шт. соответственно). Помимо них в первую десятку попали кроссовер Tenet T4, семейство LADA Iskra, кроссовер Haval M6, внедорожник LADA Niva Legend и кроссовер Geely Monjaro, показатели которых в апреле находились в интервале 2,5–3,5 тыс. машин. Аналитики также отмечают, что отрицательная рыночная динамика как по итогам апреля, так и за 4 месяца наблюдается у трех моделей — LADA Granta, LADA Vesta и Geely Monjaro. А лучше всего в обоих случаях увеличились продажи у внедорожника LADA Niva Travel (см. таблицу 2).
Что же касается показателей импорта, то, по данным «Автостата», по новым машинам в апреле он вырос на 1% (к апрелю 2025 го) до 34,3 тыс. единиц. А у автомобилей с пробегом рост объемов ввоза составил 9% (до 41,4 тыс. шт.). «В апреле было ввезено максимальное количество легковых машин как новых, так и подержанных, если смотреть статистику по 2026 году», — говорит Дмитрий Ярыгин, начальник отдела аналитики агентства «Автостат». По его словам, в структуре апрельского импорта новых автомобилей первенствует китайский бренд Geely с его кроссовером Monjaro. В сегменте же подержанных машин на первом месте в марочном зачете находится японская Toyota, а у моделей лидирует Honda Freed.
Хорошая новость и по ценам на новые автомобили — они начинают показывать статистическое снижение. По итогам апреля средняя цена на новый легковой автомобиль составила 3,36 млн рублей, что на 5,1% меньше, чем в марте текущего года (см. график 2). Впрочем, наблюдатели предупреждают, что эти показатели, по сути, не связаны с тем, что расценки в автосалонах сейчас переписываются на более доступные показатели. По словам Сергея Целикова, снижение средней цены связано со структурными изменения на авторынке: «Стало больше продаваться дешевых машин, чем дорогих, поэтому средняя цена сократилась», — объясняет аналитик.
Примечательно, что на рынке наблюдается и рост выдачи автомобильных кредитов. По подсчетам «Автостата», в апреле текущего года в количественном выражении число автокредитов, выданных на новые машины, увеличилось на заметный 21% (к апрелю 2025 го), а в денежном выражении оно выросло еще более существенно — на 48%). На этот процесс влияет понижение ключевой ставки Центробанка, которое постепенно делает кредиты, в том числе и на машины, более доступными.
Аналитики прогнозируют, что до конца лета российский авторынок может оставаться в плюсе по продажам. Но с осени возможно его замедление и даже сокращение. «В мае мы, скорее всего, опередим показатели продаж прошлого года, — прогнозирует Сергей Целиков. — Не исключено, выйдем в рост в июне и в июле. А вот в сентябре уже, вероятно, рынок уйдет в минус по сравнению с прошлым годом. Что же касается общего прогноза по итогам 2026 года, то мы предполагаем, что он выйдет в ноль по сравнению с прошлым годом с общим показателем 1,3–1,4 млн авто».
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