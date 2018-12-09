Увидели ошибку в заголовке? Это не я такой безграмотный, так начинается пункт 13.2 действующих Правил дорожного движения. Любой редактор подобную «участку» автоматически поправит. Или вернет текст автору – пусть перепишет!

У нынешних Правил юбилей – им стукнуло четверть века! В октябре 1993-го был принят основной закон водителей новой России. Документ стал правительственным (в СССР был ведомственным), пополнился рядом новых понятий и определений, например, «Жилой зоной» и строгим запретом ездить непристегнутым… С тех пор – жизнь-то как меняется! – Правила в погоне за реалиями неоднократно дополняли. Но теперь этот «костюмчик» с надставленными рукавами, перешитыми пуговицами и пристроенными кое-как рюшами снова маловат. В ПДД многого не хватает, но самое главное – нет четкости. Когда-то стройный силуэт поплыл, и в результате с точки зрения текста этот документ стал кошмаром редактора, да и любого грамотного человека.

Понимаю, что канцеляризмов в ПДД вряд ли можно избежать, но такая «участка», как в заголовке, это не официоз, это – безграмотность. Еще пара примеров. Пункт 2.7 пусть казенно, но четко говорит, что «водителю запрещается: управлять; пересекать; употреблять; пользоваться», и вдруг в том предложении спотыкаешься об «опасное вождение». Запрещается опасно водить – и то лучше! Кстати, все определение «опасного вождения», около 100 слов, чтобы пристроить ко второму разделу, дали в строчку, в одном предложении!

А уж сколько по ПДД разбросано «путей следования» и «проведения освидетельствования с целью установления…» (11 чертовых существительных подряд! Дайте глагол!). Дело не в красоте слога, хотя и за нее стоит побороться, а в ужасной мешанине, которую трудно понять самому и объяснить другому. Короче, проще переписать, чем поправить. Это раз.

Когда три десятка лет назад замечательный Валентин Владимирович Терентьев преподавал нам, 16-летним балбесам, автодело и ПДД, он не заставлял зубрить билеты, а давал формулы, да такие, что остались в памяти до сих пор. Знаете, что такое «два по сто, плюс пять, плюс пробка»? Это сжатое определение, где нельзя останавливаться. На самом деле выражение длиннее и содержит все запреты, а не только из соответствующего раздела. Мало того что сформулировано забавно, так еще и полно. А сейчас смотрите, что получается: в разделе 12«Остановка и стоянка» есть пункт 4 «Запрещается», который на самом деле говорит далеко не все. Существует еще как минимум знак 3.27 и разметка 1.4, есть другие разделы, в которых ни с того ни с сего тоже звучит запрет останавливаться – например, на автомагистралях (п. 16.1) и при заторах (п. 13.2). Почему этого нет в основной главе про остановку?

Представьте себе иностранца, который приезжает в Россию. Допустим, туристом. И вот он хочет уточнить, как правильно возить ребенка в машине. Читает Правила дорожного движения, раздел 22 «Перевозка людей», удивляется, что с 7 лет не обязательно детское кресло и что вообще все зависит от возраста, а не от веса и роста. И, чувствуя себя подкованным, отправляется с семьей, включая 5-летнего малыша, в магазин. В действительности он знает не все: детей до 7 лет нельзя оставлять в машине одних во время стоянки! Знаете, где это записано? В разделе… «Остановка и стоянка»! Видимо, только там место нашлось для очередной пуговицы или накладного кармана к нашему 25-летнему кафтану. Думаю, мой аргумент понятен: надо бы все случаи и ситуации, которые описывают ПДД, собирать в четкие тематические разделы. Все про детей – в одной главе; все про остановку – в другой и так далее. И не беда, если будут повторы. Это два.

Наконец, новые элементы, которые уже просто негде пристроить. Как пропускать спецтранспорт, который пробирается через пробку? Нынешние ПДД разрешают только тупо стоять, двигаться нельзя ни вам, ни соседям (пп. 1.2 и 3.2). А надо бы предложить водителям легальный маневр типа «елочки» или что-то подобное.

Совсем-совсем нет в ПДД слов о помощниках водителя (ассистент полосы, адаптивный круиз-контроль) и уж тем более о беспилотных авто, а ведь их решено уже в следующем году испытывать на дорогах. Не дай бог успеют, конечно, ну а вдруг?

Нужен ли пункт 10.1, один из самых коварных, который – единственный! – говорит, что делать при возникновении опасности для движения. Если на вашей полосе оказался олень, можно только тормозить! Вот те раз, а перспективные электронные системы ухода от столкновения?

У нас довольно резво развивается электронный документооборот. Я очень надеюсь увидеть, как все нынешние карточки, корочки, бумажки изящно перекочуют в «облако» с идентификацией по сетчатке (например)… Но тут инспектор попросит предъявить «права». А что, электронные ПТС уже есть (кстати, вместе с другими документами тоже нуждаются в упоминании в ПДД). Так не век же нам «иметь при себе и передавать для проверки»!

Впрочем, это будущее, хотя и недалекое, а вот отсутствие в современных Правилах термина «пробка» или хотя бы «затор» – суровое настоящее. Короче, в ПДД должны появиться новые понятия, главы, разделы, возможно, должны уйти какие-то старые. Это три.

Ну и четыре. Так или иначе, нынешние ПДД меняют и дополняют два-три раза в год. Так, последние изменения были в июле и сентябре 2018-го. Запросто можно не уследить, пропустив что-нибудь важное.

Раз-два-три-четыре – все эти аргументы говорят об одном: хватит переделывать старое, давайте уже обзаведемся новым. Убежден, что нужно принять новые ПДД (конечно, имея в основе предыдущие) – ясные, четкие, без путаницы и по возможности с запасом на будущее развитие техники. Тем более (вернусь к началу) что нынешним ПДД уже четверть века: более чем солидный возраст для дорожного закона…