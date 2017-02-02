В Америке, Европе, Японии и даже в России тестируют беспилотные автомобили, а в Сингапуре такси-автопилоты уже вышли на линии. Правда, в каждой из таких машин присутствует водитель, а район действия ограничен деловым кварталом. И это очень, очень разумная предосторожность!

Автономное вождение, автономное движение, беспилотные автомобили… Как ни назови это направление развития транспорта, суть в следующем: со временем машины будут все менее нуждаться в управлении человеком, и это время наступит уже скоро. Боссы автомобильных корпораций уверяют, что по части техники проблем нет или они легко решаемы. Дело – за юриспруденцией. Дескать, если сейчас законодатели поднапрягутся, уже через пять, десять, максимум через пятнадцать лет автомобили вовсю начнут ездить сами. Как доказательство приводят сведения о тестовых поездках, катают высокопоставленных чиновников на машинах, где водитель сидит «только для подстраховки», рассказывают об уже работающих технологиях.

Вот только мне думается, что эти идеалисты взяли слишком резвый старт и трезво не оценивают дистанцию. Чтобы составить полную картину, надо рассматривать не две (техника и право), а четыре составляющих.

С техникой (№1) действительно все выглядит благополучно. Причем даже невзирая на случившиеся аварии и жертвы: увы, за прогресс всегда платят дорого. В самой обычной машине уже есть навигатор, есть адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в полосе и автопарковщик. Соедините их – и вот вам почти автономная езда. Правда, оптимизм инженеров несколько нивелирует тот факт, что автомат паркуется медленнее человека (или вовсе не может это сделать), навигатор запросто ошибается на десяток метров, а круиз-контроль паникует раньше времени. Хотя, конечно, за десять последних лет эти устройства научились многому, и есть шанс, что следующее десятилетие вплотную приблизит их к человеку. Надо «лишь» научить машины общаться между собой. Желательно – без сбоев.

Юридические проблемы (№2) кроются всего в одной фразе, но попробуйте ее обойти: всеми конвенциями, национальными и международными правилами диктуется, что транспортным средством управляет человек, биологическое существо. И он (оно) несет ответственность за свои действия. Если такая простая вещь, как ОСАГО, вызвала появление целой касты автоюристов, представляю, сколько паразитов с обеих сторон решат заработать на беспилотниках и их «пилотах». И это только один аспект проблемы, которая едва ли будет решена в полном объеме к 2020 году. Так что накиньте еще два десятилетия, не ошибетесь!

Далее, почему-то все забывают об инфраструктуре (№3). В авиации небо разделили на эшелоны, и полеты стали проходить в автоматическом режиме. Распространение скоростных пригородных и междугородних поездов («Спутник», «Сапсан») заставило проложить дополнительные пути. В городе автобус тоже становится удобен и привлекателен, только когда ему дают выделенную полосу. Я говорю о том, что транспорт со своим ритмом, со своим режимом движения, с высокой степенью автоматизации должен быть обособлен! Автомобилю-беспилотнику требуется дорога с датчиками, радарами и даже, возможно, с диспетчерами. Ему нужен паркинг, где может не быть освещения, но необходима система оповещения о свободных местах. Нужны свои АЗС и терминалы оплаты проезда на платных трассах! Ему надо общаться не только с себе подобными, но и со светофорами, с «зебрами», со всей остальной инфраструктурой. Хотя бы потому, что одни действия он выполнит много быстрее человека, а другие – медленнее. Интеллектуальные транспортные системы развиваются стремительно, однако до уровня, который позволит водителю стать пассажиром, все равно еще не менее десятка лет!

Наконец, самый главный фактор (№4) – человеческий. Напомню, зачем вообще нужны беспилотники. Не для удобства, а для выгоды. Представьте себе вереницы фур, идущих по магистрали с минимальным зазором, на одной скорости, но без водителей, которым нужно платить, за которыми нужно следить, давать время на сон и обеды. Привлекательная перспектива для транс-портных компаний, не так ли? Но лишь до тех пор, пока владелец этой транспортной конторы на своем раритетном олдтаймере не попытается втиснуться между беспилотными грузовиками, чтобы вовремя попасть на финиш ретро-ралли…

А как вам понравится переходить дорогу, не зная, кто или что управляет приближающимся автомобилем? И будете ли вы спокойно ждать, пока какая-то машина без хозяина станет ме-е-е-е-едленно и очень, очень аккуратно притираться к бордюру между двумя другими машинами? Да и вообще, вас устроит не просто ехать, а жить (в смысле существовать) на одной дороге с транспортными средствами без водителей? Между собой они договорятся, а с нами, такими алогичными белковыми?

Рассматривая эти четыре аспекта развития беспилотников, помимо очевидного «давайте выделим им отдельные полосы/ареалы/паркинги» (к счастью, пока говорят только об этом, планируя тесты автономного транспорта в России – в частности, на дороге М-11), хочется призвать: не надо торопиться! И назначать «красивые» даты тоже! Все перечисленные проблемы требуют решения, то есть – времени. Пройдет и 2020 год, и 2030-й, а нам с этими автороботами еще жить.