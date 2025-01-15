Самыми тяжелыми для российского авторынка в текущем году выдались последние два месяца. Но даже с учетом навалившихся трудностей продажи новых легковых авто по итогам 2024 года продемонстрируют неплохие показатели, став ударными за последнюю пятилетку

«Успей купить перед подорожанием!» Такой месседж для потребителей стал триггером развития российского авторынка в уходящем году, результаты которого можно оценить как положительные. Последние годы выдались особенно непростыми для отечественного автомобильного бизнеса. Спрос серьезно снижался в ковидном 2020 году, а в 2022 м, после начала санкционного давления, авторынок и вовсе рухнул на 58% до отметки 626 тыс. единиц. Разгон на восстановление был взят в прошлом году, когда продажи новых авто поднялись на 69% до 1,059 млн. В текущем же году динамика увеличения спроса сохранилась на том же уровне и временами даже усиливалась.

Уже в январе 2024 го авторынок выехал на показатель продаж 80,2 тыс. единиц, что на 77% превышает показатель января предыдущего года. В феврале разгон продолжился (103,9 тыс., плюс 85%). А в марте продажи и вовсе нажали на педаль акселератора, подскочив до почти рекордных 146,5 тыс. единиц, превысив показатели марта прошлого года на 103%. Дальше рынок и не думал останавливаться: во второй половине весны и летом он демонстрировал стабильно высокие показатели в коридоре 125–135 тыс. единиц. Ну а во второй половине года еще сильнее ускорился: в августе продажи достигли 148 тыс., в сентябре — уже 150 тыс., а в октябре скакнули до рекордного результата 171,1 тыс. единиц. 1,325 млн — таков показатель, который авторынок достиг за 10 месяцев года, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако ноябрь и декабрь обещают стать самыми непростыми месяцами в году.

Весь год главным стимулом отправляться в автосалоны для потребителя оставалась угроза подорожания. Еще в начале весны в информационном пространстве была раздута новость о том, что 1 апреля на новые автомобили повысится утилизационный сбор. Правда, на самом деле повышение пошлин касалось только автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта, что составляет одну десятую продаж на рынке. Но одновременно с циркулирующими слухами о подорожании импортеры весной начали распродавать накопившиеся с прошлого года склады, что действительно создало благоприятные услуги для покупки нового авто для российских потребителей, которые в условиях турбулентности откладывали обновление своего личного автопарка последние четыре года.

Ну а с первого октября с целью создания условий для производства внутри страны утилизационный сбор действительно повысили на все импортируемые новые автомобили. Об этом событии было заранее объявлено летом, и с приближением знаменательной даты потребительская активность еще усилилась. Более того, это продолжилось до конца октября в связи с тем, что, по словам дилеров, они распродают склады машин, ввезенных по старым правилам. Но к концу ноября и в декабре склады могут иссякнуть, и ситуация изменится. Игроки рынка предполагают, что последние два месяца станут самыми трудными в году: некоторые прогнозируют, что сокращение продаж может достигнуть 20–30% и более.

Впрочем, даже при таком пессимистичном сценарии по итогам текущего года авторынок сможет пересечь черту 1,6 млн единиц. Это, конечно, далеко до показателей «тучных» 2012–2013 годов, когда продажи новых машин почти коснулись отметки 3 млн единиц. Но и с этими результатами завершающий год имеет шанс стать лучшим за последние пять лет, почти дотянувшись до уровня доковидных времен.

Что касается конкретных автомобильных марок, то уверенное первое место в текущем году продолжает удерживать отечественная LADA с долей 27% всего рынка (361 тыс., прирост 39% по итогам 10 месяцев). Китайские производители прочно заняли совокупную долю в почти 60%, а оставшаяся одна десятая рынка — это европейские, японские, корейские, европейские марки, поставляемые по схемам параллельного импорта.

Из китайских брендов наиболее успешной в текущем году оказалась занимающая второе место в общем зачете марка Haval (160 тыс. за 10 месяцев, прирост 95%). Далее следуют Geely (129 тыс., плюс 87%) и Chery (133 тыс., плюс 41%). Впечатляет динамика располагающегося на пятом месте бренда Changan, который в текущем году сумел нарастить продажи в России почти в три раза (95 тыс., плюс 181%). Также в топ-10 марок входят Omoda, EXEED, Jetour, а замыкает первую десятку поставляемая по параллельному импорту японская Toyota. По динамике из этих брендов особенно выделяются Jetour, который нарастил продажи более чем в четыре раза, а также белорусский Belgee, начавший продажи, по сути только в текущем году (см. таблицу).

Говоря о перспективах авторынка в наступающем году, его участники отмечают высокую степень непредсказуемости. С одной стороны, на рынок давят такие негативные факторы, как слабеющий рубль, дорогие кредиты, новое повышение утилизационного сбора, которое произойдет 1 января 2025 года. Но, с другой стороны, потребность в личных транспортных средствах в России остается, люди будут стремиться к покупке своего автомобиля даже в сложных условиях. Самая интригующая идея наступающего года связана с вероятностью возврата в РФ ведущих мировых автомобильных концернов из-за возможного потепления геополитической обстановки и ослабления санкций. Насколько легко европейским, японским, корейским, американским маркам будет вернуться на российский рынок, мы обсудили с известными автомобильными блогерами и журналистами.