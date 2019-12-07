"Автосалон в Токио 2019. Чудеса или причуды?"

Токийский международный автосалон, прошедший в 46-й раз, во многом прояснил, как и на чем мы будем ездить уже в недалеком будущем. Правда, чтобы все это было кому показать, организаторам пришлось изрядно поднапрячься – заманивать публику на выставки становится все сложнее

Япония – страна территориально небольшая, безумно дорогая, с множеством проблем и ограничений для автовладельцев – остается третьим по величине автомобильным рынком мира. В прошлом году в этом островном государстве было приобретено 5,27 млн новых машин, больше смогли реализовать только в США и Китае.

Казалось бы, при таком спросе производителям нужно ковать железо, пока горячо: использовать одну из ключевых специализированных выставок планеты для продвижения новинок, которые можно продать здесь и сейчас. Ан нет! Свое мотор-шоу японцы провели под девизом Open Future, почти целиком посвятив его будущему. Для этого даже изменили тот формат салона, к которому все привыкли, – посетителей требовалось встряхнуть.

Вот куда приехали

Интерес к автомобильным выставкам снижает­ся. По крайней мере, в их традиционном виде. Это уже поняли в Детройте, Франкфурте, Женеве, Париже, где год от года становится меньше и зрителей, и участников. Тенденцию уловил и оргкомитет Токийского автосалона: в 2019 году на него заявились компании лишь из восьми стран, в числе которых много фирм по выпуску различных автокомпонентов и иной «сопутствующей» продукции. Не радует и посещаемость: если в 1991 году автосалон в столице Японии собрал более 2 млн зрителей, то в 2017 м – всего около 770 тыс. человек.

Причин тому несколько. Во-первых, меняют­ся ценностные ориентиры, модели потребления – представителям новых поколений уже не так важно владеть автомобилем, холить его и лелеять, как это делали еще их родители; нынешней молодежи достаточно использовать машину, даже не задумываясь, какой она марки или класса. Главное – на чем-нибудь доехать куда требуется, а там тачку просто бросить и забыть о ней. Прокат, каршеринг, лизинг – все эти формы эксплуатации транспортных средств дают возможность больше времени уделять новым интересам (гаджетам, соцсетям, развлечениям).

Во-вторых, власти стран, где высок уровень автомобилизации, целенаправленно закручивают гайки по отношению к автовладельцам: тут и ограничения по въезду в центр города, и платные парковки, и увеличивающиеся налоги на машины, и дорожающее топливо, и жесткие экологические нормы. В том же Токио нельзя приобрести автомобиль, если нет собственного (очень дорогого) места на парковке – докажи, что тебе есть где хранить транспортное средство.

В-третьих, автоконцерны, ради продукции которых обычно и идут на выставки, в качестве приоритетных все чаще рассматривают мотор-шоу в Поднебесной. Именно там сейчас самые радужные перспективы – взрывной рост экономики и, соответственно, доходов, бурное строительство дорог, а самое важное – ни с чем не сравнимая по своему потенциалу емкость рынка (с таким-то населением). Вот и выходит, что главные новинки стараются представлять в Китае, а на всех остальных автосалонах – как получится.

Не быть в тренде

Понятно, что в такой тренд попасть никто не стремится. Ведь мотор-шоу, входящее в международный календарь, это и престиж страны, и большой бизнес с солидными доходами, а хочется и то и другое сохранить. Поэтому в нынешнем году в Японии решили изменить формат мероприятия. Еще с десяток лет назад все оно умещалось практически под одной крышей, а после постройки выставочного центра Big Sight было разделено на две соседствующие зоны, и уже тогда казалось, что места для участников даже с избытком. И вдруг теперь выяснилось: часть брендов (в том числе таких «крупняков», как Toyota, Subaru, Isuzu, Daihatsu), следует искать на третьей площадке, куда от основного комплекса иначе как на специальном автобусе не доберешься.

На первый взгляд бред какой-то! Зачем создавать такие сложности? Кто даст гарантию, что, посетив одну часть выставки, люди поедут и в другую? Но побывав в той самой новой зоне, мы осознали, что именно она стала «фишкой» нынешнего мотор-шоу, приманкой, на которую должны клюнуть посетители, особенно молодые и с детьми.

Там обустроили Drive Park – целый городок, где всем желающим дали возможность не просто поглазеть на экспонаты, а лично ощутить потенциал будущей мобильности. Желаете проехаться на перспективных транспортных средствах микробильности? Пожалуйста – Toyota и Nissan подогнали различные «самодвижущиеся тележки». Намерены протестировать электрокары и спорткары? Тоже без проблем – даже специальную трассу сделали. А еще можно пообщаться с роботами и окунуться в мир цифровых технологий – одних только интерактивных систем выставили больше сотни. И, наконец, вишенка на торте – летающий автомобиль от фирмы NEC: вроде бы катится как обычная машина, но вдруг взмывает в воздух, барражирует над палатками фудкорта.

Что ж, понятно, за счет чего организаторы салона рассчитывали довести его посещаемость до миллиона. Хотя, конечно же, главными героя­ми были все-таки автомобили. Пусть даже пока и непривычные для нас.

Тише, дальше, иногда быстрее

По пути в Токио один из коллег, апологет крупных внедорожников, обмолвился: «Может, Toyota наконец очередной «Крузак» покажет? Да и новый ниссановский Patrol вроде бы готов». Позже, после знакомства с экспозицией, было забавно наблюдать на лице этого журналиста некоторую растерянность. Дескать, а где же настоящие автомобили?

Действительно, на иных стендах складывалось ощущение, что ты попал в кинокомпанию, где создают мультфильмы: типичные для Японии маленькие машинки (те самые кей-кары) теперь, в век инновационных технологий, обзавелись разными фантастическими функциями. Одни прямо на глазах меняют тип кузова, другие – конфигурацию салона, третьи болтают с пассажирами или, подчиняясь жестам, переключаются с музыки на фильмы, перед тем скачанные в Интернете. Некоторые из них пока с рулем, но многие уже и без намека на баранку: грядет время автопилотов. А главное, чуть ли не каждый второй без двигателя под капотом. Чаще всего это электромоторы на осях, хотя можно найти и водородный привод, а иногда гибрид и даже ДВС (на стенде Mazda, например, к бензиновым MX-5 и CX-8 чуть ли не в очередь вставали).

Но, как ни крути, сегодня фаворит в гонке перспективных приводов – электричество. На него делают ставку в своих разработках многие японские производители (Nissan, Mitsubishi, Honda, Lexus), ориентируясь на спрос крупнейших рынков – уже упомянутых Китая, США, Японии. В качестве ключевых аргументов – экологичность электрических машин, бесшумность, удобство для внедрения автопилотов. Плюс возможность гибкого использования внутреннего пространства, уверенно увеличивающийся запас хода (иногда уже и превосходящий ДВС) и, конечно, отменная динамика, ведь электромотор способен почти мгновенно разогнать машину до сумасшедшей скорости.

Значит ли все это, что электрификация в автомобильной индустрии победила? Не факт. Быть может, на следующем мотор-шоу в Токио – всего через два года – мы вновь увидим что-нибудь совершенно неожиданное. Японцы на это мастаки.

Почти госпереворот

Mazda, долго подчеркивавшая свою приверженность двигателям внутреннего сгорания, в Токио неожиданно для многих представила свой первый полностью электрический автомобиль – кроссовер MX-30. Причем сразу в серийной версии, в Европе на него уже принимаются заказы

Помимо электрического привода маздовская новинка имеет еще целый ряд отличий от ныне существующих моделей бренда. К примеру, сразу бросается в глаза то, что боковины кузова выполнены ровными, без тех самых граней, переходов, что создают по-настоящему неповторимую игру теней и света, в частности, в новой Mazda 3 (притом что по конструкции шасси и габаритам электрокар ближе всего к этой самой «трешке»). Кроме того, автомобиль остался без фирменной большой решетки радиатора, обзаведясь вместо нее довольно узенькой сетчатой полоской, как бы вобравшей в себя головную оптику. Наконец, темой для дискуссий стали задние боковые двери, распахивающиеся против хода, лишенные внешних ручек и заодно оставившие кузов без центральных стоек.

Впрочем, сами маздовцы все обвинения в своей «революционности» уверенно парируют – дескать, никаких метаний, мы верны традициям. Так, делая ставку на технологии дизельных и бензиновых моторов Skyactiv, компания и ранее не умаляла потенциал электропривода, более того, еще несколько лет назад тестировала электрические версии своих микролитражек. Что же касается стилистики, то и тут нет отказа от традиций – использован уже знакомый дизайн «Kodo – Душа движения», в основе которого лежат простые, лаконичные формы, а суть концепции сводится к фразе «меньше – лучше». Да и конструкция дверей не новость: такая же была применена на роторном купе Mazda RX-8, давно уже снятом с производства, просто теперь, когда задумались о том, как лучше попадать на второй ряд и покидать его, вспомнили былое.

А вот по части интерьера стилисты марки готовы ощутить себя новаторами. Речь в первую очередь о материалах: куда ни кинешь взгляд, найдешь решения, дружественные природе. Так, центральный тоннель отделали пробковым деревом вторичной переработки, во внутренней обшивке дверей использована «ткань» (весьма приятная на вид и на ощупь), созданная из старых пластиковых бутылок, по тому же принципу получена часть материалов для сидений.

Конструкция электрокара говорит о том, что это 5-местный городской автомобиль длиной 4395 мм с колесной базой 2655 мм. Его платформа построена специально для гибридов и электромобилей, 142-сильный синхронный мотор переменного тока имеет привод на переднюю ось, а небольшая батарея рассчитана на пробег всего лишь около 200 км. И тут весьма любопытна позиция компании, которая называет MX-30 «автомобилем с аккумулятором, а не аккумулятором на колесах». По мнению японцев, им было важнее сохранить драйверские качества машины (чему, например, способствует система G-Vectoring Control, специально адаптированная к электромотору), нежели добиваться «дальнобойности». Ведь средний суточный пробег жителей европейских городов – всего 48 км, и они вполне могут себе позволить заряжать машину один-два раза в неделю. Тем более что сама Mazda видит эту модель прежде всего в качестве второго автомобиля у владельца.

Еще одной новинкой бренда на автосалоне стал рестайлинговый кроссовер Mazda CX-8, довольно популярный на японском рынке (в 2018 году он был признан в этой стране «Автомобилем года»). Этот трехрядный SUV может с комфортом принять семерых взрослых, сохранив еще и место для багажа. В салоне – модернизированные комфортабельные кресла с вентиляцией и обогревом (в том числе на втором ряду), несколько USB-портов для всевозможных гаджетов, увеличенный с 7 до 8 дюймов центральный дисплей, аудиосистема Bose. Крыша отделана специальным материалом, который уменьшает… шум дождя. Привод передний или полный, двигателей два – бензиновые 2,5-литровые, один из которых оснащен турбиной.

Икоу Маэда, главный дизайнер Mazda Motor Corporation

В сравнении с текущими моделями вашего бренда первый электрокар Mazda выглядит иначе. Вы изменили философию дизайна?

Нет, это все тот же фирменный Kodo-дизайн, а перед вами – третий представитель его обновленной философии. Главное в нем – ориентация на человека, на его потребности, желания. Согласитесь, глядя на автомобиль, вы с первого взгляда узнаете Mazda – силуэт машины однозначно говорит о ее принадлежности к нашей марке, он очень динамичный, обтекаемый. Это важно и с точки зрения дизайна, и потому, что у электромобилей пока еще небольшой запас хода. Перед стилистами стояла задача максимально снизить коэффициент лобового сопротивления. Даже колесные диски разрабатывались с учетом повышенных требований по аэродинамике – в них каждый миллиметр просчитан именно с этой точки зрения.

Еще недавно вы демонстрировали кузов новой Mazda 3, которая будто переливается на солнце, меняет цвет. А тут – плоские боковины…

Действительно, у MX-30 есть важные отличия от всех продуктов, сделанных нами за последние годы. Во-первых, как вы заметили, все уже привыкли, что у машин бренда активно используется игра тенями, различные переходы на боковинах кузова. Во-вторых, модели Mazda всегда выделяются фирменной радиаторной решеткой. А здесь ничего этого нет. Напротив, автомобиль выглядит как монолит – ровные поверхности, никаких граней. В том числе и в передней части, которая тоже очень цельная и за счет такой же боковины органично переходит к «корме». Стремительность электромобиля подчеркивает и линия крыши – она занижена в районе задних стоек, к тому же отличается от основного кузова цветом.

Довольно неожиданным выглядит решение боковых дверей, обычно мы видим такие в концепт-карах. Чем это продиктовано – эстетикой или практичностью?

И тем и другим. Благодаря распашной конструкции дверная зона воспринимается трехсекционной: широкая передняя дверь, узкая – задняя, которая открывается против движения, и далее небольшое окошко. Вместе с тем мы провели много исследований в области эргономики салона – думали, за счет чего можно сделать автомобиль более удобным и практичным. И пришли к выводу, что задним пассажирам удобнее всего выходить наружу, просто сделав шаг вперед. Поэтому оптимальным здесь выглядит отсутствие центральных стоек.

Внутри машины тоже целый ряд новаций. Что можете выделить?

Открыв двери, вы видите опять же цельный, крепко сбитый салон. Ключевой элемент интерьера – крупная «парящая» передняя консоль. Она играет важную роль для единения водителя и пассажира. Кроме того, на передней панели большой сенсорный экран. Да, дисплеи в машинах становятся все крупнее, и наш автомобиль не исключение. Мы это делаем, учитывая пожелания клиентов.

А что насчет материалов? Все сразу обратили внимание на пробку…

Отделка интерьера нашего электрокара – особая тема. Делая этот автомобиль, мы стремились привнести что-то принципиально новое, оригинальное, хотели сделать нечто светлое и позитивное, но вместе с тем соответствующее Kodo-дизайну. Поэтому, помимо натурального пробкового дерева, которое не вредит экологии, использованы и другие материалы, пока еще редко применяемые в автоиндустрии. К примеру, на внутренней окантовке окон вы можете увидеть файбер. Он изготавливается из переработанного пластика и органично сочетается с той же пробкой. Такие материалы создают невероятно комфортную атмосферу, при этом они приятны как на вид, так и на ощупь, – тактильные ощущения нам были очень важны.

Но будут ли они практичными?

Качество и долговечность новых материалов сомнений не вызывают – мы долго тестировали их в разных условиях, добиваясь нужных свойств. Уверен, что нечто подобное вы скоро увидите и у других автопроизводителей.

Туда, где еще нет электрокаров

Эффектный стенд Nissan с трехмерным голографическим эффектом падающих с осеннего дерева листьев был выстроен вокруг двух ключевых новинок – концептов Ariya и IMk, с которыми бренд намерен въехать в новые для себя сегменты электромобилей

Сегодня позиции Nissan в мировых продажах электрических автомобилей весьма сильны: глобальный бестселлер марки Leaf уверенно входит в тройку самых продаваемых машин на электрическом ходу. Но рынок «зеленых» моделей бурно растет, и стоит лишь притормозить, как мгновенно попадешь под каток усиливающейся конкуренции. Понимая это, Nissan, наоборот, «жмет на акселератор», двигаясь в направлении новых сегментов электрической мобильности.

Представленные в Токио два новых концепт-кара – Ariya и IMk – дают представление о том, какие ниши растущего сегмента электрокаров ниссановцы намерены завоевать в первую очередь. На рынках, где любят кроссоверы, будет предлагаться вместительный и проходимый электрический кроссовер Ariya. Концепт получился интересный. Внешне, например, лихо смот­рятся узкие задние фонари в форме лезвия, а спереди тонкая линия блоков светодиодных фар изящно контрастирует с «мускулистыми» колесными арками. Внутри же решили воплотить идеи японского минимализма: из элементов управления физически здесь можно прикоснуться только к кнопке запуска двигателя – все остальные элементы управления спрятаны за сенсорными панелями.

Как и положено «честному» кроссоверу, у Ariya полный привод. Хотя нет никаких вискомуфт: два электромотора расположены на каждой из осей, и электроника подключает каждую из них отдельно, в зависимости от условий движения. Суммарная мощность силовой установки равна 227 кВт, крутящий момент – 680 Нм, что обеспечивает электромобилю выдающиеся динамические характеристики, позволяя разгоняться до 100 км/ч всего за 5 с. По словам представителей Nissan, новый кроссовер пойдет в серию уже совсем скоро. Но главное, менеджеры компании клятвенно заверили, что он точно будет продаваться и в России!

А вот модель IMk адресована в первую очередь странам с высоким спросом на субкомпактные авто. Скажем, на тесных улочках тех же японских мегаполисов востребованы крохотные кей-кары, и электрический компактный хэтч IMk мыслится как востребованное в будущем решение для мобильности в условиях города.

Что же касается других новинок Nissan в Токио, то они имеют значение прежде всего для домашнего рынка компании. Речь, в частности, о популярном в Японии минивэне Serena, который получил гибридный мотор e-POWER. Поклонникам же электрокаров предназначены новые модификации Leaf e+ c улучшенными характеристиками динамики, а также новое поколение двухмоторного гоночного электромобиля Nissan Nismo RC.

Наконец, на выставке продемонстрировали модели Nissan Skyline и Dayz с обновленной системой помощи управления ProPilot 2.0. В канун автосалона журналистам дали возможность испытать ее работу, ведь постепенно такая электроника будет распространяться на весь модельный ряд Nissan и тоже доберется до России.

По сути, ProPilot 2.0 – это усовершенствованный адаптивный круиз-контроль, который теперь умеет еще и совершать обгон. Выглядит это следующим образом: водитель движется по трассе в своей полосе, где машина ему позволяет убрать руки с баранки (в подтверждение этого на приборной панели загорается зеленая пиктограмма руля). Но вот на пути появляется медленно едущий другой участник движения. Приближаясь к нему, модель Nissan сама включает поворотник, совершает обгон и возвращается в исходную полосу. Правда, в ходе маневра электроника просит для подстраховки положить руки на руль. А еще специальная камера следит за тем, чтобы взгляд водителя всегда был направлен на дорогу. Иначе машина полностью снимает с себя ответственность за происходящее, о чем оповещает соответствующим звуковым и визуальным сигналом.

Иван Эспиноза, вице-президент Nissan по глобальному продуктовому планированию

Представленные на автосалоне в Токио концепты Ariya и IMk, на наш взгляд, очень близки к серийным продуктам. Эти машины встанут на конвейер?

Да, и довольно скоро. Ведь мы убеждены, что массовая электрическая мобильность наступит уже в ближайшее время, и, соответственно, возлагаем большие надежды на свои продукты в этом быстрорастущем сегменте рынка. Кроме того, важно отметить, что концепт-кары Ariya и IMk построены на принципиально новой платформе, которая ориентирована на развитие модельного ряда компании Nissan именно в сторону электрической мобильности.

В чем состоит особенность этой платформы?

Она предоставляет инженерам и дизайнерам гораздо больше свободы для реагирования на запросы потребителей. К примеру, там, где у традиционного автомобиля стоит двигатель, в электрокаре появляется много дополнительного места. И благодаря тем же конструктивным особенностям электромобиля у наших концептов внизу ровный пол и достаточно свободного пространства.

Что это дает будущему владельцу?

Например, кроссовер Ariya – это электромобиль с просторным салоном, с премиальной атмосферой внутри машины и высокотехнологичным оборудованием. В нем в полной мере отражена концепция Nissan Intelligent Mobility – представление нашей компании о личном транспорте, которому электрификация и интеллектуальные системы позволяют адаптироваться к любой ситуации и обеспечивать беспроблемные поездки – без аварий и вредных для окружающей среды выбросов. И мы убеждены, что в будущем развитие электрической мобильности позволит создавать еще более удобные и комфортабельные автомобили.

Наверняка у вас есть подобные наработки и в других размерных классах?

Пока я не могу назвать какие-либо новые продукты, которые в ближайшем времени мы планируем представить в сфере электрокаров. Но уверяю вас, Ariya и IMk – это только верхушка айсберга, и в будущем мы будем активно развивать направление полностью электрифицированного транспорта.

Считаете, что спрос на электрокары действительно может стать массовым?

Уже сейчас мы чувствуем потенциал рынка электромобилей. Модели на электрическом ходу в целом нравятся потребителям, поскольку у таких машин масса очевидных преимуществ. Пользователям нравятся отличное ускорение, тишина в салоне, возможности так называемой электрической педали. Да, во многих странах еще нет достаточно развитой инфраструктуры для развития электромобилей, остается множество проблем с точки зрения законодательного регулирования. Но это лишь вопрос времени, мы у себя в Nissan уверены, что уже совсем скоро ситуация изменится, и к этому нужно быть готовым.

Как это может отразиться на продуктовой стратегии Nissan?

С развитием рынка электрических автомобилей меняет­ся и наш подход к формированию модельной гаммы, прежде всего линейки машин на электроприводе. Так, сначала мы делали ставку на С-сегмент, достаточно востребованный в разных странах Европы, Азии, Америки. Речь идет об электромобиле Nissan Leaf, который сейчас очень хорошо продается в мире. Но спрос меняется, и мы уже начинаем развивать модельный ряд электромобилей как в направлении более крупных машин, так и в сторону сегмента маленьких моделей. Та же Ariya дает представление о том, как будут выглядеть электрические кроссоверы Nissan, а концепт IMk – это отчасти видение будущего наших электромобилей в классе компакт-каров. Повторюсь, с инженерной точки зрения, технологии электрической мобильности открывают новые возможности. Так что не исключаю, что с развитием рынка электрокаров будут появляться и принципиально иные типы машин. Например, очень легко себе представить, что могут успешно развиваться и пользоваться большим спросом маленькие компактные спортивные электрокары.

Удивлять, так по полной

Если бы на выставке давали приз за самый неожиданный дизайн, то его бы наверняка вручили харизматичному Mitsubishi MI-Tech Concept. Голубой кузов в стиле багги завораживает мощными, «накачанными» формами, всевозможными шестиугольными деталями, оригинальными накладками и оптикой. Глядя на автомобиль, не сомневаешься, что он готов проехать где угодно, будто и не заметив никаких преград. Впрочем, удивительных решений предостаточно и в его инженерной части. Например, как вам газотурбинный мотор-генератор, которому почти все равно, на чем работать, будь то дизель, керосин или даже спирт? Причем этот агрегат – лишь часть гибридной силовой установки, так как он вырабатывает электричество, которое передается на четыре электрических мотора, разнесенных по колесам внедорожника. Таким образом решают­ся вопросы мощности, работы полноприводной системы и экологичности. Необычен и подход к способу информирования водителя – данные выводятся не на дисплей, который в Mitsubishi, видимо, считают уже «прошлым веком», а прямиком на лобовое стекло AR с эффектом дополненной реальности. В свою очередь, система MI-Pilot оснащена технологией помощи водителю следующего поколения, благодаря чему автомобиль становится на редкость безопасным как в городе, так и на бездорожье.

Он же Гога, он же Жора…

Фразу из культовой советской киноленты поневоле вспоминаешь, когда смотришь на эту модель Honda – на японском рынке она носит имя Fit, на многих других – Jazz. Впрочем, тут куда важнее то, что может предложить своим владельцам хэтчбек очередной, уже четвертой генерации. Прежде всего, экстерьер избавился от агрессивных черт: вместо резких граней и углов мы видим торжество различных плавных линий, хотя в целом силуэт остался прежним – с переходом капота в лобовое стекло, высокой подоконной линией и задней дверью, смещенной практически к «корме». Салон спроектирован в рамках концепции «Четырех измерений комфорта», где за основу взяты – улучшенная обзорность, удобная посадка, ощущения при езде и простота эксплуатации. В частности, передние стойки стали тоньше, кресла на первом ряду получили новую технологию боковой поддержки, разработанную для седанов бренда, а у дивана можно не только сложить в пол спинку, но и поднять подушку, тем самым выиграв место для поклажи. На токийском мотор-шоу новый Fit (он же Jazz) представили сразу в пяти комплектациях – Basic, Home, Ness, Crosstar и Luxe, отличающихся уровнем оснащенности и материалов. А вот силовая установка пока только одна – фирменный гибрид e:HEV, состоящий из тягового электромотора, генератора и бензинового двигателя.

Шпионские страсти

Хотя в Suzuki этого и не говорят, но концепт-кар Waku Sport, представленный этой компанией, как нельзя лучше подойдет каким-нибудь спецагентам и разведчикам. Судите сами: вот едет неприметное, выполненное в стилистике 40-летней давности купе, на первый взгляд с трудом вмещающее пару человек. Но стоит потерять его на несколько секунд из виду, как перед вами уже… универсал, где без проблем разместятся четверо, к тому же с багажом. Сек­рет в том, что это автомобиль-трансформер, в котором задняя часть кузова может быть очень быстро спрятана или, наоборот, выдвинута из багажника, а в боковинах не две, а четыре двери, где задние «полустворки» открываются против хода. Кроме того, под скромной внешностью скрывается недюжинный технический потенциал. Вместо боковых зеркал – видеокамеры, выводящие изображение на длинный (во всю ширину передней панели) сенсорный дисплей, руль заменен практически штурвалом самолета, привод – полный, а под капотом – подзаряжаемый гибрид. Причем в том же шпионском стиле часть этих инноваций можно от чужих глаз скрыть: со стороны пассажира экран на передней панели легко прикрывается декоративной панелью «под дерево». Впрочем, это решение должны оценить и те, кому в салоне хочется создать больше уюта, хотя бы частично понизив градус цифровизации.

Это уже не намек

Второе поколение универсала Subaru Levorg практически готово – так будет выглядеть автомобиль, продажи которого начнутся на японском рынке уже в 2020 году. И пусть слово Prototipe, добавленное к его названию на токийской выставке, вас сильно не смущает: тем самым субаровцы оставили себе возможность немного доработать интерьер, пока еще скрытый за наглухо тонированными окнами. Зато с экстерьером все в принципе понятно. Как и ожидалось, внешность новинки вобрала в себя многие элементы серии концептов Viziv – смелые линии, граненые поверхности, углы. Есть основная информация и по инженерии: автомобиль построен на универсальной платформе SGP, уже используемой в новых генерациях других моделей бренда (Legacy, Outback, Impreza, Forester). Как минимум один из двигателей – новый (правда, пока неизвестна его мощность). Речь о турбированном «оппозитнике» объемом 1,8 л, который заменит базовый 1,6-литровый 170-сильный агрегат. С моторами (сколько бы их ни оказалось) будет сочетаться вариатор, привод только полный. Фирменная система активной безопасности EyeSight здесь получила стереокамеру с увеличенным углом обзора и четыре радара, а навигация будет определять точное местоположение машины благодаря связке GPS и японской квазизенитной спутниковой системы Michibiki.

Конь с автопилотом?

Судя по всему, на создание спорткара Toyota e-Racer японских инженеров вдохновили… лошади. Причем есть подозрение, что автором идеи выступил сам президент компании Акидо Тойода – он лично и с большим жаром представлял этот концепт на автосалоне: «Много лет назад автомобиль пришел на замену лошади, однако и сейчас есть люди, владеющие и ездящие на лошадях, у которых самые невероятные эмоциональные отношения со своими питомцами. Для них лошадь незаменима. Я полагаю, что то же самое справедливо для машины, даже в эру автономии». В ответ на чаяния босса конструкторы придумали двухместный электромобиль с креслами, расположенными друг за другом. Дальше этого, правда, дело пока не пошло – нет ясности ни с приводом, ни с силовой установкой. Понятно лишь, что эта машинка призвана как доставлять драйверское удовольствие водителю, так и «работать» беспилотником. Кроме того, в ней должен быть реализован небывалый уровень персонализации – владелец сможет каждый день менять и гоночный костюм (благодаря сканеру фигуры), и кресла (они сделаны быстросъемными), и шины (в зависимости от погоды). Система же дополненной реальности позволит на обычной трассе устроить якобы соревнование с виртуальными соперниками – для этого потребуется только нацепить специальные цифровые очки.

Бодрящий… космолет

Как только углубляешься в характеристики Lexus LF-30, сразу понимаешь – конструкторы компании в детстве любили читать Жюля Верна, а повзрослев, тоже захотели слегка опередить реальность. Их шоукар предвосхищает не такое уж отдаленное будущее – 2030 год, однако по своему функционалу куда больше похож на творчество фантаста. К примеру, окна могут менять степень прозрачности, тем самым обес­печивая тот или иной уровень приватности в салоне, фары различными режимами показывают, кто управляет транспортом – автопилот или человек, а руль, сделанный в виде штурвала, взаимодействует с осями лишь по проводам (дескать, через десять лет какой бы то ни было физической связи баранки и педалей с шасси в принципе быть не может). Вокруг водителя – сонм мониторов, а дисплей развлекательной сис­темы задних пассажиров вмонтирован прямо в крышу и сочетается с технологией дополненной реальности. При этом кресла на втором ряду оснащены «искусственными мускулами», благодаря чему не только принимают форму тела, но и умеют подстраивать свои параметры под выбранный режим – бодрящий или расслабляющий. Конечно же, LF 30 – электромобиль, который движется на четырех мотор-колесах. Заявленный запас хода – 500 км, мощность – 550 л.с. Автомобиль должен набирать «сотню» за 3,8 с при «максималке» 200 км/ч.

Туристам на заметку

Вы молоды, неприхотливы и любите открывать новые для себя места? Тогда непременно присмотритесь к этому «малышу» от Daihatsu, названному WakuWaku. Пока это лишь концепт, однако японцы утверждают, что вероятность появления его серийной версии довольно высока. И в самом деле, подчеркнуто угловатый кузов напоминает популярные Suzuki Jimny и куда более крутой Mercedes-Benz G-Class. Продуманным и технологичным выглядит и салон машины. В частности, интерьер выполнен из специальных легко моющихся материалов, а пол выстлан резиновым покрытием – самое то для тех, кто любит бездорожье. Этим же клиен­там адресован пластиковый обвес, предохраняющий кузов от царапин, и высокий клиренс. Учитывая, что автомобиль очень компактный (всего 3395 мм в длину), конструкторам пришлось приложить немало сил в стремлении добавить ему максимум практичности. И, судя по всему, мучились они не зря – одна только крыша чего стоит! Она разделена на две части, передняя из которых представляет собой панорамное остекление, а задняя – дополнительный плоский багажник, где можно перевозить, к примеру, сложенную палатку или вещи. Впрочем, высокий и «квадратный» кузов и сам по себе обеспечивает салону значительное пространство. А вот о приводе пока известно мало, сказано лишь, что он гибридный.

Акула вам в помощь!

Токийский автосалон – это не только легковушки. Неплохо себя чувствуют на нем и представители других сегментов транспорта, будь то различные мотоциклы, скутеры или автобусы и грузовики. А потому концепт Isuzu FL-IR выглядел на стенде бренда вполне органично. Его ключевая «фишка» – так называемый биодизайн. На него, по признанию стилистов марки, их вдохновили обитатели морских глубин, и в первую очередь – стремительные, мощные, уверенные в себе акулы. Впрочем, ту же тему следом подхватили инженеры, которые ориентировались на поведение морских животных, использующих для общения под водой ультразвуковые волны. Тут, похоже, речь идет о платунинге – это когда грузовики встают в колонну, где только первая машина управляется водителем, в то время как все остальные едут вслед за ней на автопилоте. При этом головной тягач заранее передает всем остальным основную информацию – загруженность дорог, ограничения по скорости, грядущие развязки или повороты. Считается, что за счет этого можно прилично экономить на топливе и шоферах. Но для начала следует понять, во сколько обойдется покупателю подобная машина, буквально нашпигованная электроникой. О том, что инноваций в ней, будто водорослей в океане, свидетельствуют уже камеры, занявшие места боковых зеркал.