Эту статью можно назвать в некотором роде продолжением предыдущего материала о покупке автомобиля в текущем году. Мы уже упомянули, что купить автомобиль по розничной цене практически невозможно – везде дилеры «накидывают» россыпь дополнительного оборудования, которое оценивают в дополнительные сто-двести тысяч рублей. За машиной надо охотиться и рыть носом землю по Москве и регионам. Но у каждой медали есть и другая сторона - не продают, зато активно предлагают кредит – мол, оформляй займ , товарищ, заодно скидку получишь, но все мы понимаем, что бесплатный сыр существует только в мышеловке, а значит, в таком финансовом инструменте, как кредит, есть и свои подводные камни. Собственно, наш предмет сегодня – разбор механизма покупки автомобиля в кредит. Мы попробуем узнать, а есть ли вообще в нем какая-то выгода и рассмотрим способы ее получения.

Для начала небольшой финансовый ликбез. К покупке автомобиля в кредит можно подойти двумя путями. Первый – пойти напрямую в банк и взять недостающую сумму там. Собственно, это называется потребительским кредитом. У него есть свои плюсы. Первый плюс - банк не спрашивает, зачем вам деньги. Вы запрашиваете определенную сумму, кредитная организация изучает, насколько вы способны справиться с кредитом. Если все в порядке — вам на счет или на карту переводят нужную сумму. Как ей распоряжаться — ваше личное дело. Плюс второй – вам не надо страховать машину по КАСКО (в автомобильном кредите это часто является обязательным условием). Плюс третий автомобильный кредит сложно применим к подержанным машинам, так как не каждый официальный дилер имеет подобную площадку. Потребительский кредит позволит взять вам машину и такого типа. Минусы у данного кредита то же есть. Во-первых, если банк усомнится в вашем финансовом положении, то для получения крупной суммы денежных средств вам придется обзавестись поручителями. Во-вторых, ставка по потребительскому кредиту обычно выше той, которая устанавливается банком в случае использования автомобильных кредитов.

Собственно, теперь мы плавно перемещаемся в сторону автомобильных кредитов. Как мы уже писали выше – на первый взгляд все здесь красиво. И ставки ниже, и скидки дают, но есть и подводные камни.

Первый камень кроется в самой скидке. Как она делается? Итак, когда дилер продает вам автомобиль, он видит, что вы хотите экономии, ему, в свою очередь, нужна продажа и он начинает подключать банк. Профит салона здесь заключается в том, что он от банка получает комиссионную выплату, в том случае если клиент оформил кредит. Вот эта определенная сумма выплаты и может стать скидкой. Проблема в том, что дилер, желая чуть-чуть заработать, пустит в счет скидки лишь часть суммы. Допустим, вы берете кредит на миллион, дилер получает свою комиссию в размере ста тысяч. Далее, пятьдесят из них оседают на счете продавца, а остальные пятьдесят идут вам на скидку. К слову, эксперты заявляют, что средняя скидка по кредиту для бюджетных машин и является 50 000 рублей ( при сумме около миллиона рублей)

Соответственно, чем больше сумма кредита, тем выше и комиссионные. Здесь кроется второй подвох – дилеру выгодней, если вы берете кредит с минимальным первоначальным взносом. Отсюда пускают корни и различные дилерские ухищрения вроде невозможности досрочного погашения и.т.д. Впрочем, к этому пункту мы еще вернемся.

Следующий подводный камень – полис КАСКО. Да, все кредитные машины надо страховать не только по ОСАГО, но и по КАСКО. И здесь есть три нюанса. Нюанс первый – часто дилер предлагает вам страховку втридорога, причем если оформлять полис отдельно (на стороне), то он может выйти куда дешевле. Отсюда вытекает второй нюанс- если вы попытаетесь отказаться от полиса, то вам поднимут ставку, например, с семи процентов до тринадцати. Третий нюанс - эта сумма полиса страхования может полностью перекрыть вам всю выгоду по скидке за кредит, а если же вам еще накинут и страховку жизни, то суммы тем более возрастут.

Есть и хорошая новость – механизм покупки автомобиля в кредит ради скидки – он рабочий, и все упомянутые камни с большой долей вероятности можно обойти. Самый главный принцип здесь – холодный расчет и диалог с менеджерами.

Начнем со ставок. Вообще, брать кредит ради скидки нужно лишь в том случае, если у вас есть деньги и возможность его досрочно погасить! Рассмотрим ситуацию, когда вы проговариваете с менеджером возможность досрочного погашения кредита, вам, в 99 процентах случаев будут предлагать повышенную ставку, условно 12 процентов вместо семи, но если посчитать, то за пару дней пользования кредитом (до момента полного погашения) вы максимум отдадите 3-5 тысяч сверху. Отмечу, что иногда срабатывает такой лайфхак : вы взяли кредит под маленькую ставку, на следующий день вы гасите его не полностью, а 90 процентов от него, оставшийся хвостик вы выплачиваете ежемесячно (через некоторое время его тоже можно закрыть досрочно). Таким образом, вы сохраните минимальную ставку и выиграете еще больше, но повторюсь, все эти условия надо обсуждать в индивидуальном порядке. Но опять же, именно в случае досрочного погашения кредитная скидка работает по максимуму!

А есть ли способ избавиться от страховок, которые, тем более, часто вкладывают в тело кредита? Да, такое возможно. Взять, к примеру, полис КАСКО- с 1 сентября прошлого года заработал новый закон. Он поможет заемщикам вернуть часть страховой премии — той суммы, что уплачена за полис, который был нужен для кредита. При соблюдении некоторых условий, если подать заявление на отказ в течение четырнадцати дней, то можно получить и полную сумму! Живой пример - мой товарищ не так давно решил купить себе машину, у него была практически полная сумма, ради скидки он решил оформить кредит. Выгода составляла что-то около 80 тысяч рублей. Разумеется, менеджер сразу предложил оформить полис страхования, который оценили в те же самые 80 тысяч. Но мой товарищ договорился с менеджером, что сделку он совершит, но на следующий день от страховки откажется. В результате, он сохранил свою скидку, а полис оформил позже за меньшую сумму. Опять же, можно попытаться «прогнуть» менеджера на сумму КАСКО, которую вы нашли по стороне.

Что касается страховок жизни и GAP-страхования, размер страховых выплат его наличие, часто также является условием обеспечения пониженной ставки. Достаточно часто, особенно если вы собираетесь платить кредит по установленным срокам, дилеры идут на компенсацию. Условно говоря, сумма ГАП и страховки жизни составляет 200 тысяч рублей, дилер говорит, что сделает скидку в 170 тысяч рублей. Таким образом, вы заплатите 30 тысяч сверху, но ставка будет низкой – не 14 процентов, а, скажем, 8. Радует то, что данные страховые продукты носят добровольный характер и отказ от них возможен. Но! Дилеры могут дать вам на подпись допсоглашение, в котором прописано, что отказываться от ГАПа и страхования жизни вы не сможете. В случае, если вы его подписываете, а потом через некоторое время пытаетесь отказаться от данных продуктов, то дело может дойти и до судебных тяжб из-за нарушения условий договора.

В итоге, как удалось выяснить, кредитование ради получения скидок, действительно работает. Опять же, повторимся, на такой шаг в идеале надо идти, если уже у вас есть деньги и вы хотите просто побороться за выгоду. Проговаривайте все условия с менеджерами – смотрите на обязанности по погашению. Смотрите на КАСКО - не включили ли вам его в тело кредита. То же самое касается и ГАПа со страховкой жизни – от этих продуктов можно, а иногда и нужно отказываться. И самое главное – считайе! Считайте все варианты, сравнивайте ставки – порой высокая ставка не означает потерю выгоды. Так что возможно вам повезет, и вы сможете купить себе машину на удовлетворяющих условиях.