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По объемам продаж АвтоВАЗ традицион­но уверенно и с большим отрывом занимает первое место на отечественном авторынке. А вот по размерам выручки он далеко не в лидерах. Согласно подсчетам Аналитического агентства «Автостат», по итогам первого квартала 2021 года автомобилей Lada было продано в стране на 61,2 млрд рублей, что стало лишь пятым показателем среди других компаний.

Впереди всех идет бренд Kia с показателем 76,4 млрд рублей. И это при том, что марка в штучном выражении продала на 37% автомобилей меньше, чем Lada, – 51,6 тыс. штук против 81,7 тыс. А занимающая второе место Toyota и вовсе реализовала россия­нам машин в 3,5 раза меньше, чем Lada (23,1 тыс.), однако ее выручка более чем на 10% выше – 68,6 млрд рублей. Что уж говорить о премиальных брендах – Mercedes-Benz и BMW, которые по генерированию денежных потоков в России соответственно на третьем и четвертом местах. При этом их объемы продаж в штуках почти в восемь раз ниже показателей продаж АвтоВАЗа (см. таблицу).

О том, что российский производитель не намерен мириться с ситуацией, когда продает он больше, а зарабатывает меньше, недавно заявило его высшее руководство. Конечно же, неожиданно практически для всех. Речь о том, что в Тольятти принято стратегическое решение по выведению продукции в более дорогой ценовой сегмент.

Даешь миллион!

Подобный шаг вполне логичен. Лидировать в штучном выражении – это, конечно же, почетно. Но бизнес есть бизнес, и в нем куда важнее такие понятия, как выручка, маржа, рентабельность, норма прибыли. Примерно в таком ключе на своей встрече с журналистами выступил Николя Мор, вернувшийся на пост президента АвтоВАЗа. Напомним, 1 июня он вновь возглавил крупнейшую российскую автомобильную компанию, президентом которой он уже был в период 2016–2019 годов.

Господин Мор напомнил об эпохе перемен, которую сейчас переживает Renault Group, владеющая пакетом в 68% акций АвтоВАЗа. Как известно, в прошлом году пост главы Renault занял Лука де Мео, представивший в начале 2021-го новый революционный план развития концерна под соответствующим названием Renaulution. Ключевой момент стратегии французской группы – максимизация прибыли. Концерн нацелен на достижение таких финансовых показателей, как восстановление маржи до уровня 5% к 2025 году и снижение объема инвестиций с 10 до 8% от выручки.

В фарватере этого курса намерен двигаться и АвтоВАЗ, который теперь будет ориентирован на выпуск и реализацию более дорогих машин. «Согласно глобальному плану Renault Group, мы хотим в большей степени увеличивать долю рынка в денежном выражении, нежели в объемах», – пояснил Николя Мор журналистам. По его словам, цена некоторых моделей Lada уже перешагнула отметку 1 млн руб­лей – например, столько стоят «верхние» комплектации Lada Vesta SW или модификация Lada Vesta Sport, которая уже сейчас предлагается за 1,2 млн рублей.

Николя Мор сообщил, что первым этапом перехода в новый ценовой сегмент станет движение к среднему ценнику 1 млн рублей, второй этап – на уровень 1,2 млн. Впрочем, руководство компании подчеркивает, что не все Lada будут дорогими, присутствие в начальной ценовой нише АвтоВАЗу по-прежнему необходимо. «Стратегия заключается в сохранении нашего присутствия в сегменте доступных автомобилей и одновременном постепенном движении в более дорогой сегмент, – говорит г-н Мор. – Мы хотим оставить доступную ценовую точку входа в наш бренд. Пока не готов назвать точную сумму – будет ли это 750 или 800 тыс. рублей, пока вопрос обсуждается. Сегодня же самая дешевая цена – на Lada Granta – стартует с отметки 530 тысяч рублей. Это примерно 6 тыс. евро, в Европе уже давно не найти автомобиля за такие деньги, там цены начинаются от 7,5–8 тыс. евро».

Полное обновление

Президент АвтоВАЗа подтвердил, что в период с 2023 по 2026 год у Lada полностью обновится модельный ряд. Пока подробнос­тей не много. Сообщается, что к 2025 году компания выведет на рынок четыре новые модели, которые станут базироваться на платформе CMF-B. В частности, на 2023-й намечен выход двух машин В-класса, а в 2024-м тольяттинцы предложат новое поколение внедорожника Niva, который получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в 2025 году в модельной гамме Lada появится новый автомобиль сегмента С-SUV.

Для реализации тотального обновления модельного ряда компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок, а также инжиниринговой базы. И здесь несколько разочаровывают озвученные планы расстаться с российскими платформами – официально подтверждено, что все новые Lada будут созданы только на основе глобальной платформы. «Мы в Renault Group имеем новую платформу CMF-B. Она ориентирована на выпуск автомобилей в В-сегменте, но при необходимости может быть растянута на B-плюс и даже до С-класса. На основе этой платформы планируется производить новые модели Dacia, Lada, а также Renault и, возможно, Nissan и Mitsubishi. Однако хочу подчеркнуть, что сближение марок Dacia и Lada в первую очередь касается инжиниринга, но стилистически эти бренды будут отличаться достаточно сильно», – пояс­нил Николя Мор.

В этой связи многих волнует вероятность того, что российские инженеры в Тольятти останутся не у дел, а все конструктивные разработки станут осуществляться в Румынии. «Мы не намерены сокращать численность инженерного персонала в России, – постарался развеять эти опасения президент тольяттинской компании. – Российские инженеры намного более конкурентоспособны, чем специалисты того же технического центра в Румынии. Мы в АвтоВАЗе хотим сохранить и развивать наши способности и компетенции в инжиниринге в своих центрах как в Тольятти, так и в Москве. Московский центр инжиниринга будет больше отвечать за передовые технологии, связанные с электронными коммуникация­ми, разработку программного обеспечения. В Тольятти же инженеры продолжат работать, в частности, над вопросами индустриализации. В итоге сформируется какое-то разумное распределение инженерных работ между Россией и Румынией. Причем в России объем загрузки будет даже больше. Так, мы предполагаем выполнять работы «пакетным» методом – это полная разработка инженерных решений с нуля до индустриализации и применения на других рынках по всему миру».

Удивит ли Lada?

Захотят ли российские потребители приобретать более дорогие модели Lada – вопрос дискуссионный. Спрос на отечественном автомобильном рынке сегодня весьма нестабилен и непредсказуем. Еще недавно трудно было и представить, что в салонах автодилеров возникнет острый дефицит автомобилей, который не только не исчезает, а в некоторых случаях даже обостряется. При том что из-за кризиса и пандемии покупательская способность населения вроде бы падает и такие дорогие товары, как автомобили, согласно экономическим теориям, должны просто пылиться на прилавках. Парадокс, но этого не происходит.

Конечно, многое будет зависеть от того, какими качествами наделят будущие продукты российского производителя. «При новой цене автомобили Lada будут предоставлять высокие потребительские характеристики, хорошую ценность продукта за соответствующие деньги», – обещает г-н Мор. Но до тех пор, пока не появятся какие-то подробности, нам всем предстоит только гадать, чем же тольяттинский автогигант намерен привлекать клиентов.

С одной стороны, в ценовой нише от 1 млн рублей, куда нацеливается Lada, наблюдается нешуточная конкуренция ведущих мировых производителей, плюс сюда же агрессивно внедряются китайцы. С другой стороны, а почему бы Lada и в самом деле не заявить здесь о себе? Потенциал есть: уже сейчас в бюджетном классе некоторые модели марки уверенно теснят корейских и некоторых других производителей. Однако логично сделать так, чтобы самые доступные модели и модификации тольяттинцев (вроде Lada Granta) все же оставались на рынке, и одновременно с ними потребителю предлагались более продвинутые и дорогие машины. Скажем, тот же обещанный новый кроссовер С-класса.

«В ближайшее время мы представим обновленную Vesta, и она вас удивит», – пообещал журналистам Николя Мор. Будем надеяться, что Lada и впоследствии будет по-настоящему приятно удивлять всех своих потенциальных покупателей.

Топ-10 автомобильных марок в России по выручке

Марка Продажи в денежном выражении, млрд руб., по итогам первого квартала 2021 г. Средневзвешенная цена по всему модельному ряду марки, тыс. руб. Продажи автомобилей,

тыс. шт., по итогам первого квартала 2021 г. 1 Kia 76,4 1480 51,6 2 Toyota 68,6 2960 23,1 3 Mercedes-Benz 66,2 6136 10,7 4 BMW 62 5694 10,8 5 Lada 61,2 748 81,7 6 Hyundai 53,1 1331 39,8 7 Volkswagen 37,5 1698 22 8 Skoda 37,5 1642 22,8 9 Renault 32,7 1081 30,1 10 Nissan 26,1 1900 13,7

Источник: «Автостат»