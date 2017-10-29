Автокредитование в России переживает эпоху возрождения. Более того, вследствие удачного сочетания благоприятных обстоятельств приобретение автомобилей по банковским займам в нашей стране может установить абсолютный рекорд в ее новейшей истории

Продажи машин в кредит в России растут как на дрожжах: за второй квартал 2017-го их объем скакнул почти на 40% по сравнению с первыми тремя месяцами года: по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в период с апреля по июнь в стране было приобретено в кредит 169 тыс. автомобилей, что стало самым высоким показателем за несколько последних лет. Для сравнения, в первом квартале 2015-го в кредит машин было продано более чем в 2,5 раза меньше (60 тыс.).

Впечатляюще увеличиваются и объемы кредитования в денежном выражении: по информации НБКИ, по итогам второго квартала общая сумма займов, взятых на приобретение автомобилей, достигла 115 млрд рублей, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда этот показатель составил 83 млрд рублей). Столь бурное оживление кредитных услуг в области продаж автомобилей связано сразу с несколькими благоприятными факторами, которые сошлись именно сейчас.

Чемпионские показатели

Понятно, что в первую очередь на рост числа автокредитов влияет общее оживление на рынке, который наконец начал расти. Напомним, что, например, в марте и апреле продажи новых машин увеличились соответственно на 15 и 18%, а в июле выросли почти на 19%.

Однако стоит отметить, что с ростом абсолютных показателей продаж новых автомобилей увеличивается и доля продаваемых в кредит машин. Согласно подсчетам НБКИ, доля кредитных машин в общем объеме рынка по итогам второго квартала достигла 46,5%. Надо сказать, это довольно впечатляющий показатель, ведь в разгар кризиса доля кредитных продаж опускалась ниже 20%.

И вот теперь мы видим, что рынок автокредитования практически достиг замечательных докризисных показателей. Скажем, в 2013-м доля машин, проданных в кредит, составила 48%. Получается, что еще чуть-чуть – и автокредитование в России взлетит на рекордный уровень за всю историю, и тогда в кредит будет продаваться в среднем более чем каждая вторая машина.

Привлекательные ставки

Наряду с общим оживлением рынка на рост автомобильного кредитования влияет и повышающаяся привлекательность этого вида финансовых услуг. Прежде всего, снижаются ставки по кредитам. Если в кризис они взлетали до отметок 17 и даже 20% годовых, то сейчас опять тянутся к докризисным условиям на уровне 9–10% в год, а иногда и меньше. Похоже, отечественная финансовая система нащупывает твердую почву и охотнее генерирует под кредиты населению «длинные» деньги. Вполне вероятно, что при отсутствии новых потрясений ставки по кредитам будут снижаться и в дальнейшем.

И, конечно же, важный фактор нынешнего кредитного ускорения – государственная программа льготного автокредитования, которая идет в стране уже четыре года и продлена снова, на что из бюджета выделено около 10 млрд рублей. Как известно, государство в рамках программы финансирует две трети ставки по кредиту. Но при этом можно купить только определенный перечень моделей: во-первых, они должны быть произведены на территории России, во-вторых, их розничная цена не должна превышать определенной отметки. Впрочем, в 2017 году эту планку подняли: если ранее максимальная стоимость приобретаемого по программе автомобиля составляла 1,15 млн рублей, то ныне 1,45 млн.

Борьба с мошенничеством

Одновременно рост автокредитования в России связан и с развитием ряда других институтов и механизмов поддержки. Речь идет главным образом о предотвращении мошенничества с кредитными машинами – еще два-три года назад это являлось острой проблемой. Схема надувательства была проста: человек покупал в кредит автомобиль, а позже продавал его на вторичном рынке, не сообщая покупателю о том, что за него еще нужно выплачивать задолженность. От подобных схем страдали как банки, так и новые собственники машин.

Сегодня с такого рода махинациями борются прежде всего путем создания специальных баз данных, где есть информация обо всех кредитных машинах. В частности, еще в 2012 году такую базу начало создавать НБКИ, и ныне в ней содержатся сведения о нескольких миллионах кредитных автомобилей. Причем получить эти сведения может любой желающий – скажем, банк или физическое лицо. Представители НБКИ заявляют, что их база эффективно способствует очищению рынка от недобросовестных продавцов: в момент ее появления, по их словам, каждый десятый запрос касался автомобиля, приобретенного в кредит, что явно свидетельствует о размахе мошенничества с кредитами. Сейчас доля таких запросов не столь высока, но все равно те, кто не поленился обратиться к базе НБКИ, часто с удивлением обнаруживают, что машину, которую они хотят купить, ранее приобрели в кредит.

Одновременно государство пытается создать своего рода глобальный банк данных обо всем залоговом имуществе в стране. Еще в июле 2014 года в России запущено создание единого реестра регистрации залогов движимого имущества. Отвечать за это поручено Федеральной нотариальной палате (ФНП). Нотариусы на основании заявлений залогодержателей должны заносить в базу информацию о числящемся в залоге имуществе, в том числе автомобилях. Формально регистрация в базе является добровольной, однако, согласно вступившим в силу поправкам к законодательству, залог признается действительным только в том случае, если он зарегистрирован в реестре. То есть если человек неожиданно для себя приобрел кредитный автомобиль и информации о нем не было в реестре, то такой приобретатель считается добросовестным и оспорить сделку банку уже будет невозможно. И наоборот, если гражданин купил машину, предварительно не сверившись с залоговой базой, ему придется расстаться с покупкой, если это транспортное средство в базу было внесено.

Правда, пока государственный реестр работает со скрипом. Связано это с тем, что банкам неудобно регистрировать в нем кредитные автомобили, к тому же за это нужно вносить дополнительную плату. Но, видимо, процесс будет совершенствоваться, а значит, и у банков, и у покупателей подержанных машин появится надежная защита от мошенничества, основанного на перепродаже кредитных машин.

Региональный расклад

Еще одна позитивная тенденция на рынке автокредитования – постепенное сокращение так называемых плохих долгов, тех, по которым заемщики не могли погашать задолженность. Если в начале кризиса объемы долгов просрочки резко возросли, то теперь банкиры говорят, что, к счастью, этот показатель начал снижаться: люди выплачивают проценты по кредитам более дисциплинированно.

Наконец, интересная картина наблюдается в плане регионального проникновения автокредитов. Исследование на эту тему представило недавно Аналитическое агентство «Автостат», проведя его совместно с НБКИ. Предсказуемо, что в абсолютных показателях больше всего кредитов выдается в регионах с самыми крупными автомобильными рынками. К ним относится Москва (53,7 тыс. выданных автокредитов во втором квартале текущего года), далее идет Московская область (29,3 тыс.), Санкт-Петербург (25,5 тыс.), Татарстан (17,8 тыс., см. график).

При этом доля проданных в кредит машин необязательно высока относительно общего объема спроса. Так, в Москве в кредит продается всего 26% новых машин, в Московской области – 36%. В Республике Татарстан доля кредитных автомобилей уже существенно выше среднерыночных – 57%.

Судя по всему, в столичной агломерации многие имеют возможность не брать кредит на приобретение транспортного средства. Но есть регионы, где кредиты особенно популярны. Например, на Чукотке и Камчатке их доля достигает аж 82% и 83% соответственно. В Бурятии и на Магадане – 80% и 78%. Хотя по итогам прошлого года эти показатели в упомянутых регионах были куда скромнее. К примеру, на Чукотке доля кредитных сделок в 2016-м составила 61%.

Пока же можно констатировать, что наиболее высокие доли продаж автомобилей в кредит наблюдаются в небогатых регионах. Впрочем, вряд ли стоит однозначно утверждать, что популярность автокредитов напрямую зависит от бедности населения. В тех же США доля автокредитов в общем объеме сбыта автомобилей достигает 90%. Что вовсе не говорит о том, что население в этой стране бедное. Просто кредитная система там удобна и выгодна населению, как и всем участникам рынка. Похоже, подобный процесс позитивного развития системы автомобильного кредитования мы наблюдаем и в России.