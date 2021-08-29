Вместе с ценами на автомобили растет и стоимость кредитов на машины. При этом займы становятся не просто дороже: как и в случаях с дополнительным оборудованием, дилеры все чаще пытаются навязать клиентам невыгодные условия кредитования

Нынче автокредитование в России на подъеме. Перегрев спроса на ходовые модели машин, когда очереди на них растягиваются на несколько месяцев, а дилеры, ничуть не смущаясь, навешивают дополнительное оборудование на сотни тысяч рублей, перекинулся и на финансовые сервисы, связанные с продажами транспортных средств. Весной 2021 года объем автомобильного кредитования в нашей стране вышел на рекордный уровень: по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле было выдано 105,8 тыс. автомобильных кредитов, что оказалось лучшим результатом за два последних года. В мае цифры немного снизились, однако и 87 тыс. оформленных договоров неплохой показатель, тем более что предварительные итоги начала лета также демонстрируют хорошую динамику (таблица 1).

Рекордных значений достиг и средний размер таких кредитов: весной этого года он впервые превысил планку в 1 млн рублей, что на 20% больше, чем в начале прошлого года, когда в среднем заем на покупку автомобиля в России составлял 800 тыс. рублей. Заметно растет и доля купленных в кредит машин. По оценкам НБКИ, с 2018 по 2020 год она выросла с 40 до 44%, а в I квартале 2021-го достигла уже 46% (таблица 2).

Долги давят сильнее

Известно, что брать деньги в долг гораздо легче, чем их возвращать. И с этим неоспоримым фактом связано то, что на российском рынке услуг автокредитования не все так радужно. На фоне падения доходов населения автокредиты возвращают хуже. Как следует из информации НБКИ, в текущем году доля просроченных автокредитов достигла 8,6 %, что стало самым высоким показателем за несколько лет: по итогам прошлого года было 7,5%, что, в свою очередь, на 1,2% превышало результат 2019-го.

Растет объем просроченных возвратов и в абсолютных показателях. По данным кредитного бюро «Экифакс», в 2020 году по автомобильным займам в России в общей сложности в банки не вернулось 10,3 млрд рублей, что на 22,6% превышает значение 2019-го. Банкиры вынуждены констатировать, что сегодня с проблемами возврата сталкивается примерно каждый пятнадцатый заемщик.

Ухудшение ситуации заставляет кредитные организации принимать меры – они более тщательно отбирают клиентуру, ужесточая правила отбора. Согласно банковским отчетам, если в начале прошлого года доля одобрения автокредитов составляла порядка 35–40%, то в разгар пандемии в апреле 2020-го этот показатель достиг своего минимума (чуть больше 25%). В начале текущего года лояльность банков к заемщикам вроде бы повысилась: доля одобренных кредитов по итогам первого квартала поднялась даже выше уровня начала прошлого года (40–44%), однако ближе к лету количество одобрений опять начало снижаться.

Все дороже и дороже

Однако самое тревожное в автомобильных кредитах сегодня – это то, что они становятся дороже. Как известно, стои­мость любого займа определяется его процентной ставкой, то есть тем, какую долю от одалживаемой суммы придется отдавать банку ежегодно. А ставки по автокредитам в России, увы, уверенно ползут вверх. Согласно информации Центробанка, в середине текущего года автокредит на новую машину обходился в среднем в 13,87% на срок свыше трех лет, в 12,2% годовых на срок от 1 до 3 лет и в 9,27% за кредит на срок менее года. Это заметно больше, чем было еще не так давно. К примеру, в конце 2020 года средний автокредит на срок от трех лет предлагался примерно под 11%, а на период от года до трех обходился в районе 10% годовых.

Хотя, конечно, увеличение средней цены автокредита не означает, что на рынке нельзя найти более выгодные ставки. Прежде всего, более дешевый автомобильный заем можно получить у кэптивных банков – дочерних структур автопроизводителей. Особенно привлекательные предложения этим летом мы видим в премиум-сегменте. Так, ставки по бренду Volvo по ряду моделей начинаются сейчас от 2,9%, Audi – от 3%, BMW – от 4%, Mercedes-Benz – от 5%.

Еще одна возможность получить скидку на автокредит – стать участником государственной программы поддержки отечественного автопрома. В этом случае скидка предоставляется не на процентную ставку займа, а на первоначальный взнос, 10% от которого может оплатить государство. Чтобы воспользоваться предложением, нужно относиться к одной из льготных категорий граждан. К ним относятся многодетные семьи, медицинские работники; на льготу могут рассчитывать и те, кто приобретает автомобиль впервые, а также жители Дальнего Востока. Впрочем, глядя на растущий спрос, в мае 2021 года власти приостановили действие госпрограммы автокредитования. Хотя в Минпромторге обещают ее возобновить в ближайшее время.

Таблица 1

Число выданных автокредитов в России, тыс. шт. Январь 2020 62,2 Февраль 2020 68,9 Март 2020 92,5 Апрель 2020 20,3 Май 2020 42,9 Июнь 2020 83,9 Июль 2020 101,5 Август 2020 88,5 Сентябрь 2020 88,6 Октябрь 2020 89,9 Ноябрь 2020 89,9 Декабрь 2020 74,9 Январь 2021 66,7 Февраль 2021 73,5 Март 2021 90,5 Апрель 2021 105,8 Май 2021 87

Источник: НБКИ



И здесь накручивают!

Но даже если получится найти выгодную ставку по кредиту, следует быть особенно внимательными в отношении подобных займов с точки зрения навязанных дополнительных условий. Как автодилеры в последнее время особенно активно стараются впаривать машины со сверх­дорогой сигнализацией или с ненужным потребителю обвесом, так и в автокредиты стараются «зашить» лишние для покупателей машин услуги.

Один из распространенных видов дополнительных условий на автокредит – обязательная страховка не только автомобиля, но и жизни заемщика. Впрочем, чтобы оправдать такое предложение, банки предлагают дополнительную скидку на процентную ставку по автокредиту. И здесь нужно с калькулятором в руках считать, что выгоднее, а также понимать, в каких случаях можно отказаться от дополнительной страховки жизни, а в каких – нет. «Следует иметь в виду, что в большинстве рекламируемых банками ставок предложение действует лишь при условии покупки полиса личного страхования, стоимость которого для рядового заемщика может оказаться достаточно высокой», – предупреждает Инна Солдатенкова, ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг «Банки.ру».

Многие думают, что при оформлении автокредита, идущего в сочетании со страхованием жизни, можно получить низкую ставку, а потом отказаться от страхования жизни. Но в этом случае ставка по кредиту вырастет сразу же после отказа от страховки, поэтому лучше подобного не делать. Другое дело, что определенные возможности открываются при досрочном погашении: если вернуть кредит заранее, то обычно можно вернуть и часть средств, уплаченных за страховку жизни.

Помимо услуг с дополнительный стра­ховкой важно следить за тем, чтобы в автокредите не появились и иные скрытые платежи. Так, банки могут взимать дополнительные средства за открытие и ведение кредитного счета, за получение информации о нем; бывает, предусмотрены и штрафы за досрочное погашение займа. «Чтобы избежать скрытых платежей в автокредите, перед подписанием договора надо внимательно изучать его условия, каким бы мелким шрифтом ни был напечатан документ», – говорит Владислав Соловьев, генеральный директор маркетплейса Autodoc.ru.

Серьезно следует отнестись и к получению одобрения на кредит от банка. В этом году особенно высоки риски отказа в выдачи автомобильных займов – по разным оценкам, они приходят более чем на половину поданных заявок. Основной способ избежать этого – предоставлять банку достоверную информацию. Хотя подчас даже сведения о высоких доходах могут показаться финансовому учреждению подозрительными. «Нередко в качестве причины отказа встречается уличение заемщика в предоставлении ложной информации о себе, – констатирует Александр Арзямов, первый заместитель генерального директора группы компаний «Автодом». – Есть также сложности с получением кредитов на некоторые категории автомобилей с пробегом, эксплуатировавшихся в качестве такси, имеющих дубликаты ПТС или возраст старше 12 лет».

При отказе в выдаче автокредита выходом может быть вариант повторного обращения в банки, но уже за кредитом потребительским. Тут финансовые институты более лояльны, поэтому даже при условии отказа ранее могут рассмотреть возможность выдачи такого займа. Однако следует быть готовыми к тому, что потребительский кредит по определению окажется существенно дороже – ставки по нему могут доходить до 20% годовых. Понятно, что такой вариант приведет к серьезному удорожанию автомобиля, ведь цены на машины и без того продолжают идти вверх.



Таблица 2

Доля новых автомобилей, приобретенных в кредит,% 2017 40 2018 40 2019 44 2020 44 2021 (первый квартал) 46

Источник: НБКИ