Вместе с ценами на автомобили растет и стоимость кредитов на машины. При этом займы становятся не просто дороже: как и в случаях с дополнительным оборудованием, дилеры все чаще пытаются навязать клиентам невыгодные условия кредитования
Нынче автокредитование в России на подъеме. Перегрев спроса на ходовые модели машин, когда очереди на них растягиваются на несколько месяцев, а дилеры, ничуть не смущаясь, навешивают дополнительное оборудование на сотни тысяч рублей, перекинулся и на финансовые сервисы, связанные с продажами транспортных средств. Весной 2021 года объем автомобильного кредитования в нашей стране вышел на рекордный уровень: по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле было выдано 105,8 тыс. автомобильных кредитов, что оказалось лучшим результатом за два последних года. В мае цифры немного снизились, однако и 87 тыс. оформленных договоров неплохой показатель, тем более что предварительные итоги начала лета также демонстрируют хорошую динамику (таблица 1).
Рекордных значений достиг и средний размер таких кредитов: весной этого года он впервые превысил планку в 1 млн рублей, что на 20% больше, чем в начале прошлого года, когда в среднем заем на покупку автомобиля в России составлял 800 тыс. рублей. Заметно растет и доля купленных в кредит машин. По оценкам НБКИ, с 2018 по 2020 год она выросла с 40 до 44%, а в I квартале 2021-го достигла уже 46% (таблица 2).
Известно, что брать деньги в долг гораздо легче, чем их возвращать. И с этим неоспоримым фактом связано то, что на российском рынке услуг автокредитования не все так радужно. На фоне падения доходов населения автокредиты возвращают хуже. Как следует из информации НБКИ, в текущем году доля просроченных автокредитов достигла 8,6 %, что стало самым высоким показателем за несколько лет: по итогам прошлого года было 7,5%, что, в свою очередь, на 1,2% превышало результат 2019-го.
Растет объем просроченных возвратов и в абсолютных показателях. По данным кредитного бюро «Экифакс», в 2020 году по автомобильным займам в России в общей сложности в банки не вернулось 10,3 млрд рублей, что на 22,6% превышает значение 2019-го. Банкиры вынуждены констатировать, что сегодня с проблемами возврата сталкивается примерно каждый пятнадцатый заемщик.
Ухудшение ситуации заставляет кредитные организации принимать меры – они более тщательно отбирают клиентуру, ужесточая правила отбора. Согласно банковским отчетам, если в начале прошлого года доля одобрения автокредитов составляла порядка 35–40%, то в разгар пандемии в апреле 2020-го этот показатель достиг своего минимума (чуть больше 25%). В начале текущего года лояльность банков к заемщикам вроде бы повысилась: доля одобренных кредитов по итогам первого квартала поднялась даже выше уровня начала прошлого года (40–44%), однако ближе к лету количество одобрений опять начало снижаться.
Однако самое тревожное в автомобильных кредитах сегодня – это то, что они становятся дороже. Как известно, стоимость любого займа определяется его процентной ставкой, то есть тем, какую долю от одалживаемой суммы придется отдавать банку ежегодно. А ставки по автокредитам в России, увы, уверенно ползут вверх. Согласно информации Центробанка, в середине текущего года автокредит на новую машину обходился в среднем в 13,87% на срок свыше трех лет, в 12,2% годовых на срок от 1 до 3 лет и в 9,27% за кредит на срок менее года. Это заметно больше, чем было еще не так давно. К примеру, в конце 2020 года средний автокредит на срок от трех лет предлагался примерно под 11%, а на период от года до трех обходился в районе 10% годовых.
Хотя, конечно, увеличение средней цены автокредита не означает, что на рынке нельзя найти более выгодные ставки. Прежде всего, более дешевый автомобильный заем можно получить у кэптивных банков – дочерних структур автопроизводителей. Особенно привлекательные предложения этим летом мы видим в премиум-сегменте. Так, ставки по бренду Volvo по ряду моделей начинаются сейчас от 2,9%, Audi – от 3%, BMW – от 4%, Mercedes-Benz – от 5%.
Еще одна возможность получить скидку на автокредит – стать участником государственной программы поддержки отечественного автопрома. В этом случае скидка предоставляется не на процентную ставку займа, а на первоначальный взнос, 10% от которого может оплатить государство. Чтобы воспользоваться предложением, нужно относиться к одной из льготных категорий граждан. К ним относятся многодетные семьи, медицинские работники; на льготу могут рассчитывать и те, кто приобретает автомобиль впервые, а также жители Дальнего Востока. Впрочем, глядя на растущий спрос, в мае 2021 года власти приостановили действие госпрограммы автокредитования. Хотя в Минпромторге обещают ее возобновить в ближайшее время.
Таблица 1
|
Число выданных автокредитов в России, тыс. шт.
|
Январь 2020
|
62,2
|
Февраль 2020
|
68,9
|
Март 2020
|
92,5
|
Апрель 2020
|
20,3
|
Май 2020
|
42,9
|
Июнь 2020
|
83,9
|
Июль 2020
|
101,5
|
Август 2020
|
88,5
|
Сентябрь 2020
|
88,6
|
Октябрь 2020
|
89,9
|
Ноябрь 2020
|
89,9
|
Декабрь 2020
|
74,9
|
Январь 2021
|
66,7
|
Февраль 2021
|
73,5
|
Март 2021
|
90,5
|
Апрель 2021
|
105,8
|
Май 2021
|
87
Источник: НБКИ
Но даже если получится найти выгодную ставку по кредиту, следует быть особенно внимательными в отношении подобных займов с точки зрения навязанных дополнительных условий. Как автодилеры в последнее время особенно активно стараются впаривать машины со сверхдорогой сигнализацией или с ненужным потребителю обвесом, так и в автокредиты стараются «зашить» лишние для покупателей машин услуги.
Один из распространенных видов дополнительных условий на автокредит – обязательная страховка не только автомобиля, но и жизни заемщика. Впрочем, чтобы оправдать такое предложение, банки предлагают дополнительную скидку на процентную ставку по автокредиту. И здесь нужно с калькулятором в руках считать, что выгоднее, а также понимать, в каких случаях можно отказаться от дополнительной страховки жизни, а в каких – нет. «Следует иметь в виду, что в большинстве рекламируемых банками ставок предложение действует лишь при условии покупки полиса личного страхования, стоимость которого для рядового заемщика может оказаться достаточно высокой», – предупреждает Инна Солдатенкова, ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг «Банки.ру».
Многие думают, что при оформлении автокредита, идущего в сочетании со страхованием жизни, можно получить низкую ставку, а потом отказаться от страхования жизни. Но в этом случае ставка по кредиту вырастет сразу же после отказа от страховки, поэтому лучше подобного не делать. Другое дело, что определенные возможности открываются при досрочном погашении: если вернуть кредит заранее, то обычно можно вернуть и часть средств, уплаченных за страховку жизни.
Помимо услуг с дополнительный страховкой важно следить за тем, чтобы в автокредите не появились и иные скрытые платежи. Так, банки могут взимать дополнительные средства за открытие и ведение кредитного счета, за получение информации о нем; бывает, предусмотрены и штрафы за досрочное погашение займа. «Чтобы избежать скрытых платежей в автокредите, перед подписанием договора надо внимательно изучать его условия, каким бы мелким шрифтом ни был напечатан документ», – говорит Владислав Соловьев, генеральный директор маркетплейса Autodoc.ru.
Серьезно следует отнестись и к получению одобрения на кредит от банка. В этом году особенно высоки риски отказа в выдачи автомобильных займов – по разным оценкам, они приходят более чем на половину поданных заявок. Основной способ избежать этого – предоставлять банку достоверную информацию. Хотя подчас даже сведения о высоких доходах могут показаться финансовому учреждению подозрительными. «Нередко в качестве причины отказа встречается уличение заемщика в предоставлении ложной информации о себе, – констатирует Александр Арзямов, первый заместитель генерального директора группы компаний «Автодом». – Есть также сложности с получением кредитов на некоторые категории автомобилей с пробегом, эксплуатировавшихся в качестве такси, имеющих дубликаты ПТС или возраст старше 12 лет».
При отказе в выдаче автокредита выходом может быть вариант повторного обращения в банки, но уже за кредитом потребительским. Тут финансовые институты более лояльны, поэтому даже при условии отказа ранее могут рассмотреть возможность выдачи такого займа. Однако следует быть готовыми к тому, что потребительский кредит по определению окажется существенно дороже – ставки по нему могут доходить до 20% годовых. Понятно, что такой вариант приведет к серьезному удорожанию автомобиля, ведь цены на машины и без того продолжают идти вверх.
Таблица 2
|
Доля новых автомобилей, приобретенных в кредит,%
|
2017
|
40
|
2018
|
40
|
2019
|
44
|
2020
|
44
|
2021 (первый квартал)
|
46
Источник: НБКИ
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