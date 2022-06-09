Вы что, хотите, чтобы опять было, как в 90-е? Хотите или нет, а, похоже, будет. С одной лишь разницей, но об этом – в конце

Давайте вспомним, что такое российский автомобильный рынок 1990-х. Нам, пишущим этот текст главному редактору Motorpage Михаилу Зиничеву и обозревателю Александру Зотикову, сделать это будет легко: возраст позволяет.

Итак, 90-е – это прежде всего дефицит автомобилей. Нет, отечественный автопром по-прежнему исправно выдавал «Москвичи» и «Жигули», но они уже воспринимались «каретами прошлого». Сердцем продвинутого автовладельца завладел автопром иностранный, слово «иномарка» вошло в обиход именно тогда. Как и поддержанные «европейцы», «американцы» и японцы» на улицах городов. Иногда это была откровенная рухлядь, что было невозможно замаскировать никакой косметикой. Но того, кто порулил даже каким-нибудь пригнанным из Германии пожилым Opel Kadett, усадить обратно за руль вазовской «шестерки» было уже трудно. Разница в эргономике, комфорте, управляемости была наглядна – в пользу автомобиля, про который на его родине ходила шутка «Каждая машина рано или поздно становится «Опелем». Но в России спрос на подержанные – других не было – иномарки был колоссальным, емкость рынка гигантской, иностранное люди мели все подряд.

А где спрос, там и предложение. Российский автомобильный рынок 1990-х – это бум перегонщиков. На западном направлении одиночек, везущих в Россию пожилые иномарки сквозь две-три границы, караулили кордоны бандитов, предлагая, например, купить у них один кирпич – марок так за пятьдесят-сто. Те, кто отказывался, тут же получали этим кирпичом по лобовому стеклу. На другом конце страны корабли, приходящие в порты Дальнего Востока, чуть не по мачты были уставлены и увешаны праворульными «японцами», готовыми начать вторую жизнь в России.

Но вскоре рыцарей-одиночек перегона потеснили автосалоны. Официальные дилеры с логотипами и корпоративными цветами бренда на фасаде появились позже. А сначала это были площадки с названиями типа «Азия моторс», торговавшие, автомобилями, например, ввезенными из Японии – без ограничений по ассортименту марок. Причем, когда появились официалы, у многих «серых» дилеров новые автомобили с точно такой же заводской гарантией стоили дешевле – один из авторов этого текста именно так купил тогда свою машину. Секрет был прост: неофициалы могли держать гуманные цены, им не нужно было отбивать расходы на возведение дворцов-шоурумов, чего требовали от российских официальных дилеров головные компании. В Европе, например, официальный дилер вполне может выглядеть так: скромный домик на тихой городской улочке, на втором этаже офис, на первом – ремзона…

К чему этот экскурс в историю? А вот к чему: те времена, похоже, возвращаются, пусть и на новом историческом витке.

Дефицит? Пожалуйста: сегодня многие автомобильные заводы в России встали, причем, не только выпускающие иностранные марки, но и АвтоВАЗ, например. В обзорах даже топовых автомобильных блоггеров уже появились не новинки из пресс-парков, а пусть и люксовый, но все-таки секонд-хенд. Правда, пригнанный не из Германии, как тридцать лет назад, а, например, из Арабских Эмиратов.

Более того, власти явно в ту же сторону думают о борьбе с дефицитом на российском автомобильном рынке: недавно депутаты от ЛДПР предложили правительству отменить или минимизировать до 1 января 2024 года пошлины на ввоз автомобилей для физических и юридических лиц. Сегодня физическое лицо может ввезти в Россию один автомобиль. Если закон пройдет – сможет ввезти до трех, не старше десяти лет, общей стоимостью до десяти миллионов рублей.

Идем дальше: серые дилеры? А они уже опять есть. Вы слышали, например, о марках вроде Hongqi, Xpeng, HiPhi? А ведь этих и других премиальных электрических китайцев уже возят в Россию, пусть и неофициально. И снова все, как в 1990-х – компания предпринимателей-энтузиастов, небольшая площадка, на которой собраны автомобили разных марок.

В чем разница? В платежеспособном спросе на автомобили. Если тридцать лет назад он рос, то сегодня падает. Доказательства? В этом мае продажи новых легковых автомобилей и LCV по сравнению с маем прошлого года упали на 84%.

