Последние два десятка лет стали роковыми для рамных внедорожников: их «поголовье» сократилось многократно. Land Rover полностью перешел на несущие кузова – даже Defender сменил не только конструкцию, но и философию. На российском рынке настоящих вездеходов – лишь несколько моделей. Самым популярным остаётся выпускаемый в Ульяновске «Патриот», который, надо отдать должное, с обретением «автомата» стал гораздо ближе к тому, что из себя должен представлять современный автомобиль. И на него есть пусть и не ажиотажный, но стабильный спрос.

В правильном ли направлении идёт мировой автопром, вернее, тот его сегмент, что отвечает за автомобили, способные не просто ездить, но и преодолевать? Нужны ли в XXI веке настоящие, «железные» внедорожники с рамой, понижающим рядом трансмиссии и классическими блокировками?

С одной стороны, прогресс и маркетинг не остановить. В наше время электронные системы научились имитировать любые блокировки простым «прихватыванием» тормозов: если колесо буксует, его зажимают поршни и – вуаля: любое другое колесо, которое еще цепляется за поверхность, вытягивает машину. Более того, многие полноприводные кроссоверы с дорожным просветом, дающим надежду не оторвать бампер при выезде с подземной парковки, оснащены программным переключением режимов работы и мотора, и коробки передач, и даже усилителя руля. Включил режим «Снег» - и автомобиль реагирует на газ уже спокойнее, АБС стрекочет с меньшей частотой, а как результат – машина едет. В этом – принципиальное отличие даже самого продвинутого «паркетника» от внедорожника: первый способен проехать там, где понадобится, если есть необходимость. Но не обязан делать это на регулярной основе. Более того, если будет подвергаться подобным пыткам часто, быстро растеряет надлежащую целостность конструкции.

Рамный же внедорожник обязан выдерживать тяготы и невзгоды бездорожья в любых количествах, а если это мешает ему демонстрировать повадки спорткара на асфальте – не беда. И есть сразу несколько причин сохранить этот стремительно редеющий подвид SUV. Во-первых, любителей самостоятельно решать, какой ряд трансмиссии включить, немало. Есть даже принципиальные сторонники механических коробок передач, причем среди них не только старожилы, учившиеся ездить еще на 69-х «Газиках», но и молодые, успешные функционеры. Просто им нравится быть главными и решать самим, а равно брать на себя ответственность за все неприятности в пути.

Во-вторых, в надежных, крепких машинах всегда нуждаются профессионалы. Спасатели, военные, спецслужбы – они не должны думать, сдюжит ли независимая пневмоподвеска марш-бросок в десятки километров где-нибудь за Уралом. Им важно, чтобы конструкция была неубииваемой, с хорошим запасом прочности, а экологичность и расход топлива – дело десятое.

В-третьих, есть пусть и почти исчезающий, но все-таки еще существующий класс клиентов «рамников» – обычные люди, которым на психологическом уровне важно знать, что их автомобиль умеет больше, чем соседский. Что от проезда по Арбатскому переулку или «лежачему полицейскому» не лопнут сайлент-блоки рычагов подвески. Что всегда есть возможность взобраться на сугроб, который еще пару дней назад был парковочным карманом. Эта прочность – их зона комфорта.

Конечно, есть исключения и среди кроссоверов, и среди рамных моделей. Тот же «Гелик» покупают явно не за наличие полного набора блокировок дифференциалов. Или же Renault Duster – простой по конструкции кроссовер, который пользуется заслуженным уважением среди настоящих трофи-маньяков.

И все-таки, уверен, рамные внедорожники будут жить долго. Да, их едва ли станет сильно больше, хотя в этом направлении усиленно работает китайский автопром. Но спрос на них уже не упадет ниже актуального уровня. И любая новинка, вроде представленного на днях Isuzu MU-X, точно будет востребована. Даже с закатом эры ДВС мощная рама еще долго будет служить основой для автомобилей, назначение которых – ехать туда, куда нужно, а не куда можно.