Много вещей мы делаем подсознательно: например, я до сих пор вздыхаю, когда меня останавливает дорожный инспектор. Почему? Да просто по привычке. Как она сформировалась?

Сейчас кажется — чего же плохого можно ждать от сотрудника органов внутренних дел? Документы в порядке, ты трезв, машина исправна, ничего запрещенного, тем не менее вздыхаешь... Когда советский гражданин получал права, он получал и талон предупреждения. Кстати, сдать на права было не очень просто, дело облегчали распечатки ответов на билеты, но они быстро устаревали и их нужно было учить назубок.

Процесс получения прав мог длиться до года, людям приходилось отпрашиваться с работы, брать дни в счет отпуска, чтобы прийти на экзамен. То есть путь был тернист и проходить его повторно никто не хотел. Лишиться прав — становилось самым ужасным кошмаром. Гражданин после всех мытарств получал заветную «книжечку», в которую был вложен талон предупреждения, и фобию потерять заветный документ.

А потерять было не слишком сложно, в семидесятых и первой половине восьмидесятых скорость транспортного средства определял сотрудник МВД на глаз… «Превышаем, гражданин!» А дальше вариантов несколько — можно отделаться устным предупреждением или получить квитанцию на оплату штрафа за нарушение, а можно — и дырку в талоне на усмотрение инспектора. Три отверстия, и ты — пешеход, а далее экзамены, пересдача, нервы…

Для исхода с устным предупреждением нужно было знать «правила»: в правах должна лежать купюра в три рубля, тогда общение заканчивалось профилактической беседой, если ты ничего серьезного не нарушил. Штраф же оборачивался проблемами: едешь ты в пятницу вечером за грибами, в районе Боровичей, на дороге яма, сбросил скорость, пустое шоссе, объезжаешь ее по встречке, аккуратно, медленно пересекаешь сплошную линию — и встречаешь человека с жезлом. Выписывается штраф, один рубль. С одной стороны, счастье: инспектор мог сделать дырку в талоне (создал аварийную ситуацию, выехав на полосу встречного движения), но он справедлив. Права остаются у него, пишется протокол и выписывается квитанция, и ты едешь дальше, так как сберкассы рядом нет и в десять вечера она не работает, а оплатить можно только там, других банков не существует. В понедельник отпрашиваешься с работы, оплачиваешь рубль, получаешь квитанцию, едешь в управление ГАИ, сотрудник которого выписал штраф, которое находится в 380 км от Москвы, встаешь в очередь, надеясь, что рапорт уже составлен и тебе вернут «корочку». Если же не успели составить, заедешь еще… Но при удачном раскладе потеряешь день, проедешь 760 км, зарекаясь не будущее от сбора грибов. Чтобы избежать всего этого, съеживаешься и предлагаешь оплатить «на месте».

По дороге домой вечером перегорела лампочка… Жезл опускается, ты выходишь, вжав голову в плечи. Снятие номера, замена лампочки, поездка в ГАИ за номером … или «давайте решим на месте, инспектор». Оттого пожилые водители, отправляясь в дорогу, вздыхали…

Но мне кажется, что-то меняется. Я готов платить штраф, если нарушил, это правильно, надо быть аккуратней и внимательней на дороге. Я тут недавно заметил, что уже не вкладываю ничего рядом с удостоверением, мне не приходится заискивать перед сотрудниками, предлагая решить «на месте», хотя я ничего не нарушил. Все изменилось, встречи с инспекторами стали реже, останавливают тоже реже и по делу, в основном, чтобы проверить документы и узнать про тестовую машину. Что за зверь такой? В общем, человеческое общение. Несколько лет назад, не доехав до озера Баскунчак, попал в аварию, девушка из «местной элиты» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, увернуться не удалось. Инспекторы подъехали очень быстро, первым делом оценили состояние, предложили воды, вызвали скорую, было видно — они действительно хотят помочь. Оцепили место, составили протокол, оформили все очень четко и грамотно, не реагируя на предложение виновницы аварии «отойти поговорить». Нашли эвакуатор, помогли загрузить машину и пожелали счастливого пути, на следующий день перезвонили и спросили, все ли у меня нормально? Спасибо им. В общем, когда меня теперь останавливают на трассе, я знаю, что инспекторы просто хотят узнать, что за машина, как себя ведет. А для меня это просто лишняя причина остановиться отдохнуть и поговорить с приятными людьми.

Да к чему я это все? Недавно ГИБДД переименовали в ГАИ, вот и вспомнилось…

