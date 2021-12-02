Странное и неоднозначное отношение к электромобилям складывается сейчас в общественном сознании. С одной стороны, практически все автопроизводители – от массовых до сегмента «люкс» – уже предлагают или вот-вот начнут выпускать модели на электрическом ходу. Более того, некоторые бренды вообще намерены оставить в своей гамме только «электрички», вычеркнув из нее двигатели внутреннего сгорания. С другой, многие потребители и журналисты скептически относятся к перспективам действительно повсеместного использования таких машин. При этом как первые, так и вторые приводят весомые и грамотные доводы в пользу своих взглядов – слушая любую из сторон, легко проникнуться именно ее мнением.
Но в этом споре, как мне представляется, недостает взвешенной оценки каждой из позиций, а именно такой подход нередко позволяет найти не только «золотую середину», но и истину. Попробуем разобраться?
Начну, пожалуй, с аргументов «за». Кроме краеугольного экологического довода сторонники электрокаров приводят и резоны, которые способны «зацепить» истинных автомобилистов. В частности, они справедливо говорят о том, что электрокары очень быстры – их динамика значительно выше, нежели у бензиновых собратьев. А также более комфортны – тут и отсутствие акустических шумов, обычно исходящих от моторов, и более просторные салоны транспортных средств, избавленных от трансмиссионного тоннеля, и даже наличие второго багажника вместо ДВС.
Другой существенный момент – финансовый. Помимо того, что электричество куда дешевле топлива с обычных АЗС, автовладельцы смогут экономить на плановых ТО. Которые необходимы, главным образом, для диагностики и приведения в порядок таких агрегатов, как двигатель внутреннего сгорания и трансмиссия. Их в «электричках» просто нет – конструкция этих машин намного проще, а потому не требует частого обслуживания и ремонта.
Что же касается доводов «против», то в основном они сводятся к трем вещам. Во-первых, электромобили дороги – цены на них заметно превосходят стоимость машин с обычными моторами. Во-вторых, в эксплуатации электрокары неудобны: чтобы зарядить их, нужно не просто потратить много времени на процесс «заправки», но и поискать саму зарядную станцию, если владелец не имеет собственного дома. В-третьих, в широком смысле электромобили тоже не совсем «зеленые». Да, они имеют нулевой выхлоп, однако производство электроэнергии нередко остается «грязным»: для этого могут использовать уголь и мазут, а «ветряки» и солнечные батареи не очень долговечны, в то время как их отработавшие не разлагаемые компоненты могут еще сотни лет наносить вред природе.
Конечно же, эти претензии к электромобилям справедливы. Но… Действительно ли указанные проблемы совсем неразрешимы? И неужели боссы мировых автоконцернов этого не понимают, настойчиво продвигая «электрички»?
Уверен: все не так уж плохо, а в штаб-квартирах автомобильных марок сидят отнюдь не наивные идеалисты, которые не умеют считать деньги. Наоборот, там тщательно проанализировали целый комплекс факторов – от умонастроений граждан в разных уголках планеты (желающих сохранить Землю для потомков) до существующих запасов углеводородов (прежде всего нефти), добыча которых становится все более сложной и затратной, не говоря уже об их возможной исчерпаемости. И именно поэтому компании заранее взялись за разработку альтернативных технологий, дабы потом – лет через 20-30 – не оказаться у разбитого корыта со ставшими невостребованными ДВС.
Да, пока электромобили дороги, что обусловлено несовершенством технологий и высокой себестоимостью батарей – главного элемента таких транспортных средств. Но вот в Китае, одном из мировых лидеров в области электрокаров, уже придумали заменить в аккумуляторах недешевый литий более доступным натрием, и есть предположение, что натрий-ионные батареи получатся на 30-50% дешевле нынешних.
Да и вообще прогресс в этой сфере стремителен. Еще лет семь-восемь назад гибридные модели могли на электричестве преодолевать лишь несколько десятков километров, а сейчас запас хода у электрокаров доходит до 450-500 километров, что иногда больше, чем можно проехать на полном баке бензина. И это не предел – практически с каждым годом «дальнобойность» «электричек» возрастает. А заодно решается и другой вопрос – «просадки» батарей на холоде: если сначала они почти не держали заряд на морозе, то теперь если его уровень и падает, то не критично, и опыт эксплуатации электрокаров в Скандинавии это подтверждает. Кстати, те же натрий-ионные аккумуляторы ко всему прочему еще и более «морозостойки» в сравнении с литий-ионными.
Следующий пункт противников электрокаров – хилая зарядная инфраструктура, а также слишком долгий цикл подзарядки. На первую часть вопроса ответ дало правительство России, принявшее Концепцию развития производства и использования электрического автотранспорта до 2030 года. На эту программу выделяется свыше 800 миллиардов рублей, в том числе на создание сети из более чем 70 тысяч зарядных станций, которые построят повсеместно. Что же касается времени зарядки, то наряду с усовершенствованием батарей идет поиск и других способов преодоления проблемы. К примеру, предлагается осуществлять быструю замену аккумуляторов на специальных станциях – в течение трех-пяти минут разряженные батареи будут извлекаться из машины, а взамен можно вставлять «полные». Наверняка появятся и другие эффективные решения.
Наконец, вопросы экологии. Есть очень перспективные идеи и на этом «фронте». В том числе – российские. Так, ученые Уральского федерального университета вместе с коллегами из РАН и Харбинского инженерного университета ведут исследования в области переработки ядерного топлива. Не углубляясь в тонкости научного процесса, поясню, что речь о технологии, которая позволит очищать ядерное топливо и снова запускать его в работу. То есть, не будет никаких ядерных могильников, зато появится «чистая» возобновляемая энергетика, как раз необходимая для продвижения в народ электрокаров. Которые, в свою очередь, становятся триггером развития других инновационных направлений.
Так нужно ли объявлять войну электрокарам? Или наоборот, правильнее поддержать этот прогрессивный тренд, нацеленный на рост качества жизни уже нынешнего поколения?
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