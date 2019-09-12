Чтобы проверить шины Michelin X-Ice North 4 SUV в деле, сравнив их как с моделью предыдущего поколения, так и с прямыми конкурентами, мы отправились на трассу автоспортивного комплекса «Нижегородское кольцо»

Аббревиатура SUV в названии новинки говорит о том, что речь идет о модификации модели X-Ice North 4 (тоже представленной совсем недавно), предназначенной специально для кроссоверов. Основное ее отличие от конкурентов, как и от легковой версии, заключается в увеличенном количестве шипов. С этого, пожалуй, и следует начать.

Чем больше, тем лучше!

Дело в том, что законодательство северных европейских стран, где разрешена шипованная резина, строго регламентирует количество шипов. Их должно быть не больше 50 на погонный метр. То есть около сотни на покрышке среднего размера. Но есть в этом законе и лазейка: если разрушающее воздействие на асфальт окажется не больше, чем у шины с той самой нормой 50 штук на погонный метр, то шипов может быть… сколько угодно. Следовательно, разрешается устанавливать шипы меньшего размера и/или меньшей массы, но в большем количестве.

Первым в этом начинании стал бренд Nokian с резиной Hakkapeliitta 8, где оказалось аж 190 шипов. На этом, впрочем, финская фирма и остановилась, так как в модели следующего поколения (Hakkapeliitta 9) их больше не стало. А вот в Michelin решили пойти дальше и в резине X-Ice North 4 установили минимум 250 шипов, а в версии для SUV – не меньше 300 (из-за большего размера шин). Разумеется, одним количеством шипов дело не ограничилось. Дело в том, что сами шипы здесь тоже особенные – они разработаны с использованием технологий, применяемых для мирового раллийного чемпионата WRC. Благодаря им почти полностью предотвращается контакт корпуса шипа с поверхностью, что, в свою очередь, дает возможность сердечнику максимально эффективно вгрызаться в лед.

К тому же новый шип (как и шип для WRC) изготовлен на основе сплава из металла (а не алюминия, как обычно), что позволяет выравнять скорость его износа со скоростью износа резиновой смеси. Это сохраняет эксплуатацион­ные свойства при износе шины, а также приводит к значительному улучшению фиксации шипов. Словом, в новой резине шипы держатся гораздо лучше, чем раньше, причем коррозия, по уверению представителей Michelin, никаких проблем создавать не будет.

Шипы расположены по особому алгоритму, что обеспечивает повышение тормозных показателей на льду и уменьшение шумового эффекта. По заверению представителей бренда, гул на асфальте такой же, как и у модели предыдущего поколения, где шипов в два с половиной раза меньше, – на слух их не отличить.

У новой покрышки специфический состав резиновой смеси, который, конечно же, держится в секрете. Модификация для SUV имеет доработанный для широких размеров протектор, позволяющий равномерно распределить нагрузку в пятне контакта, а также двойной каркас, с помощью которого достигается высокая стойкость к повреждениям и улучшается управляемость. Внутренний герметизирующий слой из морозостойкого материала обеспечивает беспроблемную эксплуатацию при сверхнизких температурах. Для зимнего сезона 2019/20 подготовлено 29 типоразмеров шин в диапазоне 17–22 дюймов.

По льду, как по асфальту

Для проверки эксплуатационных качеств новых шин организаторы придумали различные испытания. Первое упражнение – тормозной путь на льду. Для этого подготовлено пять автомобилей Land Rover Discovery Sport, один из них оснащен покрышками Michelin X-Ice North 4 SUV, а четыре других «обуты» в модели нескольких марок-конкурентов. Все, разумеется, в спецификации для SUV. В машине установлен прибор VBOX, который по величине ускорения определяет тормозной путь.

Для точности измерений требуется разогнаться на льду чуть выше 30 км/ч до сигнала от прибора и надавить на педаль тормоза что есть силы. Длина участка позволяет совершить две попытки одну за другой. Тормозной путь замеряется в диапазоне от 30 до 5 км/ч. Сначала еду с шинами Michelin. Первая попытка – 9,3 м, вторая – 11,6 м. Разброс результатов обусловлен более скользким льдом при второй попытке. Пересаживаюсь в автомобиль с шинами одного из европейских соперников: 11,6 и 13,9 м соответственно. То есть эта резина останавливает автомобиль более чем на два метра дальше. Остальные еще хуже. Так как лед раскатывается и коэффициент сцепления постепенно ухудшается, вновь проверяю Michelin. На этот раз получается 10,1 и 12,5 м. Выходит, даже в конце, с самым плохим сцеплением, результат все равно лучший!

А теперь – на трассу управляемости. Конкуренты те же. Правда, замеров на сей раз не будет, потому что при езде на пределе по льду велик риск вылететь с трассы. По этой же причине запрещено отключать систему стабилизации. Хотя поскользить все равно получится – просто потому, что скользко! Но полагаться придется лишь на субъективные ощущения.

Впрочем, эти субъективные ощущения очень даже объективны, поскольку на новинке от Michelin у меня получается ехать заметно быстрее, чем на всех других. Так, в конце стартовой прямой на этой модели я разгоняюсь до более чем 80 км/ч и спокойно вписываюсь в S-образную связку, в то время как на лучшей из всех остальных удается разогнаться лишь до 75 км/ч, а на других скорость и вовсе едва достигает 70 км/ч. И в виражах «держак» заметно лучше. Словом, все точно так же, как и при проверке тормозного пути.

И знаете, что еще удивило? Michelin X-Ice North 4 SUV, несмотря на самое большое количество шипов, из всей протестированной «пятерки» оказалась наиболее тихой на асфальте. Да и рулится автомобиль на твердом покрытии очень даже неплохо. В общем, новая шина отлично ведет себя в любых условиях эксплуатации, а на льду и укатанном снегу у нее на данный момент конкурентов, пожалуй, просто нет.