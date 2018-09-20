Презентации зимних шин Michelin редко обходятся без интриг и технологических сюрпризов. Вот и на этот раз концерн в новой шипованной модели X-Ice North 4 радикально отказался от решений, использованных в шине предыдущего поколения, предложив практически противоположную концепцию

Напомним, что в предшественнице под индексом X-Ice North 3 в угоду экологам и дорожникам было решено максимально сократить количество шипов и одновременно повысить эффективность оставшихся за счет термоактивного резинового слоя под наружным протектором: с понижением температуры эта смесь становилась все тверже (до 30 раз от первоначального значения), обеспечивая жесткую опору для шипа и увеличивая, таким образом, его проникающую способность.

Конкуренты тем временем наращивали вооруженность шипами, используя тот шанс, что законодатели после недавнего массового «удаления зубов» у зимних шин ради безопасности движения пошли на попятную и разрешили увеличивать количество шипов. Правда, при условии прохождения тестов на допустимый износ с помощью лабораторных гранитных плит.

И вот концерн Michelin нанес ответный удар, продемонстрировав модель X-Ice North 4, в которой использовано… 250 шипов. Это примерно в полтора раза больше, чем у «зубастого» скандинавского конкурента и почти в два с половиной раза, нежели у собственной предшественницы. Причем речь идет о самом ходовом типоразмере 205/55 R16, тогда как в больших размерах число шипов доходит почти до 270.

Традиции и новации

Разумеется, высокие технологии здесь заключаются не в простом арифметическом увеличении количества шипов, а в решении попутно возникающих задач. Прежде всего это поиск компромисса между оптимальным сцеплением и уровнем шума (часто эти величины обратно пропорциональны). Проблемой занималась компьютерная программа, которая сравнила около 1400 вариантов размещения шипов и выбрала оптимальное расположение с 22-рядной ошиповкой как в продольном, так и в поперечном направлении. Также надо было минимизировать разрушительное влияние шипов на асфальт, это (помимо удачной расстановки) удалось решить за счет относительно мягкой резиновой смеси под нижним фланцем шипа – прежняя термоактивная смесь ушла в прошлое.

Пока большинство шинников продолжали экспериментировать со сложной многогранной формой твердосплавного наконечника шипа, французы остались верны простому круглому сечению, но существенно поработали над телом шипа, задействовав собственные наработки из раллийного чемпионата WRC. Алюминиевый корпус заменили на стальной для лучшей износостойкости, поскольку заметно выросла и ходимость резины протектора. Верхний фланец стал существенно меньше в диаметре, а наконечник теперь поддерживается дополнительным узким ободом.

В результате при наклоне шипа под нагрузкой края узкого верхнего фланца (в отличие от широкого) не упираются в лед и не выступают как нежелательный ограничитель, следовательно, возрастает проникающее действие шипа и его сцепные свойства. Казалось бы, заметно увеличили число шипов, алюминий заменили на сталь – должна потяжелеть и сама шина. Однако вес остался как у предыдущей модели (порядка 9,6 кг), что достигнуто благодаря оптимизации веса других компонентов конструкции.

Симметричный направленный рисунок протектора обращает на себя внимание возросшей шириной блоков, на каждом из которых теперь помещается три ламели, что увеличило число сцепных кромок. Изменилась и форма ламелей: вместо прежних пилообразных зигзагов она теперь напоминает пологую синусоиду с плоскими вершинами. Схожее сечение и у внутренних взаимопроникающих стенок. Это решение конструкторы подсмотрели у быстрых моделей концерна для теплой европейской зимы: оно позволяет снизить деформацию блоков при высоких нагрузках и улучшить управляемость и курсовую устойчивость. Тому же способствует центральная часть протектора, где смыкающиеся в середине стреловидные блоки образуют единое плотное ребро. Тем самым разработчики намекают, что шина должна достойно вести себя на мокром и сухом асфальте.

Еще один удачный компромисс мишленовцы продемонстрировали в новом составе резиновой смеси. Им удалось отодвинуть порог приемлемого «окоченения» резины до -65 ºC, при этом улучшив показатели износостойкости и сопротивления качению.

На скользкой дорожке

Ожидаемо для тестовых заездов журналистам предложили главным образом ледяные трассы различной длины и конфигурации – те, на которых можно показать конкурентам «оскал» из 250 шипов. И это удалось! Шина быстро тормозит с «городских» 30 км/ч, выигрывая у топовых конкурентов по 1,5–3 м (в зависимости от расторопности участников заездов), чуть бодрее остальных прописывает острые повороты на медленной, но очень скользкой ледяной «змейке». Точку же поставили сравнительные заезды на относительно быстрой извилистой ледяной трассе. Я помню зимние ощущения на раллийных «гвоздях» и, пусть мишленовским шипам со спортивной родословной далеко до их «боевых» собратьев, ловлю себя на близких эмоциях во время быстрого и уверенного разгона, при точных откликах на руль, хорошем боковом сцеплении…

Теплолюбивые французы поставили цель создать «ледяную» шину, и им это удалось. А что же «скандинавский конкурент» со сложной системой двойной ошиповки? Сдает позиции? Ну, не сказать, едет, может, чуть более размашисто, но так же быстро и надежно. К тому же особенности трассы и погодные условия не позволили сравнить шины в глубоком снегу и в городской «снежной каше», а здесь, как говорится, возможны варианты.

На сухом асфальте нам дали «послушать» шины при скорости 60 80 км/ч. Субъективно, без приборов… И если в таких условиях утверждать, что они, как было обещано, заметно тише других, довольно сложно, то уж точно не громче остальных. А вот курсовая устойчивость на сухой поверхности и вправду хорошая, и это, пожалуй, важнее.