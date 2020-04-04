Есть шины, которые покупают не просто в качестве утилитарного продукта для передвижения, а как своего рода lifestyle среди автокомпонентов: они эффектно выглядят, весьма комфортны и при этом позволяют быстро и азартно ездить. Новинка российского рынка – Toyo Proxes TR1 – как раз из числа таких

Летняя высокоскоростная шина Toyo Proxes TR1 формально дебютировала еще в 2018 году на Essen Motor Show, а в прошлом году мы познакомились с ней на международной презентации в Малайзии на формульном автодроме Сепанг. Российские продажи этой шины стартуют в нынешнем сезоне.

В линейке бренда Proxes TR1 относят к так называемому среднеспортивному сегменту. В интерпретации японцев это можно понимать как знакомый нам класс «спорт + комфорт», в который значительно добавили спорта, не особо уступив в комфорте. Выше по скоростному (но это не значит – имиджевому) статусу находится лишь бескомпромиссная спортивная модель Proxes Sport, занимающая высокие места в тестах СМИ. Представляя Proxes TR1 журналистам, президент и генеральный директор малайзийского подразделения Toyо Тан Сонг Чай подчеркнул, что эта модель заинтересует в первую очередь любителей активной езды и высоких японских технологий.

Идеологической предшественницей новой шины является модель с неслучайно схожим индексом Proxes T1R, которая все еще присутствует в каталоге компании. Она обладает стремительным направленным стреловидным дизайном и благодаря эффектной внешности завоевала популярность в индустрии тюнинга. Однако солидный стаж этой шины и постепенная утрата высоких позиций среди «одноклас­сников» побудили компанию подготовить ей достойную замену.

Агрессивная функциональность

Перед разработчиками стояла задача сохранить преемственность в дизайне и одновременно улучшить сцепление на мокром и сухом асфальте в экстремальных режимах. Для этого протектор разделили на две условные части: внутреннюю, названную «агрессивной», и внешнюю – «функциональную». Хотя на самом деле эти термины впору поменять местами, ведь они отражают больше визуальный аспект, нежели практический.

Действительно, внутренняя зона смотрится броско из-за крупных полустреловидных элементов, которые благодаря длинным наклонным кромкам обеспечивают продольное и в значительной степени поперечное сцепление, а широкие канавки позволяют быстро убирать слой воды из пятна контакта. Словом, рутинная функциональность.

Наружная часть отличается широким ребром, составленным из длинных прямо­угольных блоков с комбинацией поперечных и наклонных ламелей. Оно помогает сохранять курсовую устойчивость, способствует точным откликам на руление и принимает на себя часть работы при разгоне и торможении. Плечевая зона выполнена подчеркнуто плотной, способной выдержать значительную поперечную нагрузку. И вот тут впору говорить об агрессивной езде.

Управляемости также способствуют элементы конструкции шины – в частности, верхний слой брекера со спиральной намоткой и расположенный ниже стальной брекер. В резиновой смеси вместе с обязательным повышенным содержанием силики разработчики использовали полимеры, усиливающие износоустойчивость и эластичность.

Азартно, но спокойно

Мощный седан BMW M3, на котором я выруливаю на гоночный трек, своими спортивными повадками хорошо вписывается в концепцию целевой аудитории шины наряду с подлинными спорткарами и тюнинговыми моделями. На первом круге больше прислушиваюсь к шине, стараясь уловить степень вибраций и уровень шума. На городской скорости и в загородном режиме покрышка, если сделать поправку на ее низкий профиль и достаточно жесткую подвеску автомобиля, ощущается вполне комфортной для своего класса, хотя крупные блоки издают неназойливый мерный гул. Так что для повседневного использования я ее уверенно рекомендую, если, конечно, вы не предпочитаете подчерк­нуто комфортабельные мощные автомобили, для которых у концерна есть специализированные модели «спорт + комфорт».

Прибавляю темп и на виражах буквально чувствую, как шины вцепились в сухой асфальт мощными блоками наружной плечевой зоны. Сильнее утапливаю педаль «газа», но резина пока и не думает скользить наружу. И, что примечательно, я почти не слышу характерного визга покрышек ни на своей машине, ни у коллег.

Боковое скольжение у Proxes TR1 нарастает постепенно, и у вас всегда есть время скорректировать его «газом» и рулем. Четкие реакции на руление и хорошая курсовая устойчивость дают понять, что небольшой и юркий спорткар, каких немало у японских производителей, «обутый» в эти шины, подарил бы еще больше ярких драйверских эмоций.

Следующим упражнением стал слалом между конусами, за которым шла двойная переставка на мокром асфальте. В жарком климате сотрудники автодрома только успевали поливать моментально высыхающий трек. Мне повезло: успел поймать приличную «лужу», а некоторым участникам теста досталась едва влажная поверхность. За рулем Honda Civic эти маневры превратились в заурядную процедуру – шина четко прописывает траекторию без намека на срывы и скольжение. Местные служащие бдительно следят за соблюдением условий теста, однако в следующей попытке я все-таки превысил рекомендуемую скорость на 10 км/ч, но снова без эмоций – резине эти маневры даются играючи.

Кстати, предшественница под индексом T1R, несмотря на выраженный «дождевой» рисунок протектора, все лучшие качества показывала больше на сухом асфальте, при этом пользователи высказывали пожелания сделать надежнее устойчивость шины на влажном покрытии. Как результат, в новом поколении повадки на мокрой дороге стали заметно увереннее.

Осталось добавить, что на сегодняшний день шина заявлена в 57 типоразмерах – от 195/45 R14 77V (240 км/ч) до 245/35 R20 95W (270 км/ч). Как видим, выбор весьма широкий.