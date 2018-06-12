В летний сезон проходят основные этапы любительских асфальтовых автогонок. Нередко у поклонников этого спорта автомобиль совмещает в себе функции и болида, и транспортного средства для дорог общего пользования. Такие же требования предъявляются и к шинам, которые должны уверенно держать машину на треке и надежно работать в повседневных дорожных ситуациях
Шины, способные раскрыть возможности автомобиля на гоночной трассе и оставаться безопасными и относительно комфортными на обычной дороге в жару и дождь, сложно отнести к единому классу, потому что слишком разными могут быть и предпочтения конкретного спортсмена, и регламент гонок, и сами автомобили. Для каждого случая можно подобрать шину с необходимым балансом характеристик.
Самая распространенная категория шин с интересующими нас параметрами – Extreme Performance. Они специально рассчитаны на эксплуатацию в «двойном режиме». Но, как это обычно бывает в мире резины, четкого разграничения по набору характеристик тут провести не получится. Порой и отдельные модели класса Ultra High Performance отлично ведут себя на треке, это же относится и к категории «побыстрее» – Max Performance. А потому для обзора мы взяли четкий критерий – в описании шины сам производитель указывает на возможность использования ее в спортивных состязаниях. Кроме того, мы ограничились российским официальным рынком, хотя в наше время энтузиасты автоспорта способны по «серым» каналам достать практически любую модель.
У всех рассматриваемых покрышек, даже из разных классов, есть общие черты. Прежде всего это принцип конструирования шины, когда особое внимание уделяется ее способности сохранять оптимальное пятно контакта в предельных режимах. Достигается это за счет структуры каркаса, которая предотвращает повышенную деформацию шины, особенно в плечевой зоне. В резиновой смеси баланс характеристик больше смещен в сторону сцепных свойств, нежели износостойкости, однако современные компоненты позволяют достичь приемлемой ходимости при ежедневной эксплуатации. Правда, если шина регулярно участвует в гонках, срока ее жизни может не хватить до конца теплого сезона, а в некоторых спортивных дисциплинах – и до конца соревнований.
Рисунок протектора рассматриваемых моделей может быть симметричным и асимметричным, направленным и ненаправленным – в любом случае он должен сохранять высокую жесткость, а потому чаще отличается довольно крупными блоками и массивными сплошными продольными ребрами. Водоотводящие каналы и канавки расположены таким образом, чтобы не нарезать протектор на мелкие отдельные элементы и сохранять его высокую плотность. Другая важная особенность данных шин – относительно низкий профиль, что делает их не слишком комфортными при повседневной езде. Впрочем, когда это останавливало истинных поклонников автоспорта?
У шины Toyo R1R ярко выраженная спортивная внешность, издалека ее запросто можно принять за гоночный полуслик. И действительно, направленный стреловидный рисунок протектора словно вырезан в широкой гладкой резине резкими косыми линиями. Эти каналы помогают удалять воду и одновременно образуют дополнительные сцепные кромки. Форма блоков и каналов специально подобрана, чтобы сбалансировать и равномерно распределить нагрузку в движении для лучшего сцепления и равномерного износа. Сложная многослойная конструкция обеспечивает распределение массы в пятне контакта. Резиновая смесь с повышенным содержанием силики содержит элементы, позволяющие сохранять сцепление при сильном нагреве в условиях гонки. Но есть и особенность – уж очень эта резина теплолюбива, и при температуре ниже -9 °C протектор может пойти трещинами. Так что зимой храните эти шины в теплом боксе и тем более не перегоняйте на них в мороз машину даже между соседними гаражами.
На мокрой трассе шина ведет себя гораздо увереннее, чем можно ожидать от «почти полусликового» дизайна. Она надежно цепляется за дорогу даже в небольшой дождь и начинает «всплывать» лишь в ливень, когда и «городским» покрышкам становится неуютно. На сухом асфальте модель радует хорошим сцеплением и четкими реакциями на руление. У инженеров получилось создать сбалансированную шину, которая хорошо подойдет любителям азартной городской езды (в рамках ПДД, конечно), достойно ведет себя на гоночном треке и не особо зависит от капризов погоды. Яркая внешность шины, придающая быстрому автомобилю дополнительную долю спортивности, привлекает и любителей тюнинга.
Модели категории Extreme Performance от Pirelli омологированы на топовые спорткары и суперкары, включая Porsche, Ferrari, Lamborghini. Для подобных автомобилей предлагается целое семейство PZero Corsa. Сильная сторона компании – индивидуализация, когда вы можете подобрать комплект шин с параметрами точно под ваш болид и манеру вождения. К примеру, поставить на переднюю ось направленную симметричную PZero Corsa Direzionale, а на заднюю ведущую – PZero Corsa Asimmetrico.
Самая свежая PZero Corsa представляет собой асимметричную модель, внешне весьма схожую с двумя одновременно дебютировавшими модификациями для «обычных» спорткаров и мощных седанов. Но опытный взгляд быстро отметит более массивные и широкие блоки плечевой зоны наружной части, которые обеспечивают боковую поддержку в экстремально быстрых виражах. Очень широкое и массивное центральное ребро позволяет реализовать разгонно-тормозные характеристики сверхмощного автомобиля. Внутренняя сторона больше отвечает за управляемость и сцепление на сухом и мокром треке. Главная особенность протектора заключается в использовании двух типов резиновой смеси для каждой зоны с учетом специфики их работы, а в целом резина адаптирована именно к высоким температурным и механическим нагрузкам.
Если вести речь о повседневной езде, то создатели шины осознавали, что здесь скорее следует понимать «полеты» по левому ряду автобана, нежели поездки в супермаркет через «лежачие полицейские», а чаще суперкары и вовсе доезжают до трека на специальном прицепе. Однако эти шины не спасуют и в городских условиях – хватило бы клиренса.
Модель Yokohama Neova AD08R как истинная «спортсменка и просто красавица» давно заслужила любовь среди владельцев быстрых автомобилей – гонщиков, просто азартных водителей, поклонников тюнинга. Начнем с того, что выглядит она как дизайнерский выставочный экземпляр – центральные блоки симметричного направленного протектора напоминают древний орнамент (что-то среднее между меандром и витрувианской волной), внешняя сторона двух центральных ребер также сделана волнообразной. Плечевая зона подчеркнуто плотная и массивная, и не только внешне, – изнутри боковины усилены металлическими вставками. Но визуальный эффект здесь не самоцель – такая форма блоков позволяет равномерно распределять нагрузку и сохранять жесткость при ударах о дорогу и при экстремальном продольном и боковом ускорении. Образующие данный узор водоотводящие каналы не только быстро удаляют влагу, но и гарантируют оптимальное распределение массы в пятне контакта. Резиновая смесь представляет собой сложный баланс компонентов, включая техуглерод, силику, фирменную макромолекулярную смесь полимеров и апельсиновое масло, что придает уверенное сцепление на сухом и мокром треке.
На гонках и в тестах шина часто лидирует по минимальному времени круга на сухом треке, что особо ценится поклонниками автоспорта, хотя и на мокром покрытии она показывает отличные результаты. Также спортсмены ценят ее показатели управляемости и обратной связи, опять же как на сухом, так и на мокром асфальте. При этом шина вполне комфортна в городе и на обычной трассе. В своем классе это однозначно одна из лучших моделей, которую можно смело рекомендовать самому широкому кругу любителей скорости.
Компания Hankook успела завоевать высокую репутацию в мире автоспорта главным образом как официальный поставщик шин для кольцевых автогонок DTM. Есть у корейцев достойное предложение и для любительских состязаний – модель Ventus R-S3, которая достаточно долго предлагается на официальном рынке, но по-прежнему демонстрирует высокие характеристики в своем классе. У шины симметричный направленный рисунок протектора с широким сплошным центральным ребром. Дизайн крупных блоков прост и лаконичен, но благодаря отдельным нюансам выглядит модель очень стильно и даже подойдет для тюнинга: прежде всего выделяются крупные надписи Ventus на центральном ребре и мелкий витиеватый орнамент на соседних блоках. Так же сдержанно, но эффектно оформлены боковины.
В резиновой смеси, как и у «одноклассников», содержится удачно подобранный баланс техуглерода и силики. Двухслойный стальной брекер обеспечивает стабильность пятна контакта и хорошую управляемость. Бороться с деформацией в поворотах помогают усиленный нейлоновый слой в плечевой зоне и прочные наполнители борта вместе c бортовыми кольцами.
На гоночной трассе шина демонстрирует одинаково надежное сцепление и прогнозируемое поведение по мере нагрева и истирания на сухом и мокром покрытии, сохраняя достаточный комфорт в городских условиях. Словом, перед нами весьма сбалансированная модель, которая подойдет даже придирчивым фанатам быстрой езды. Эту шину нередко сравнивают с рассмотренной выше резиной от Yokohama, и действительно, их показатели на треке в равных условиях довольно близки – все зависит от предпочтений и мастерства пилотов.
В прошлом году шина Michelin Pilot Sport 4 S сменила предыдущую модель с говорящим названием Super Sport. Формально эту шину чаще относят к категории Max Performance, что не помешало нескольким западным изданиям столкнуть ее в тестовых поединках с «одноклассниками», а также с моделями класса Extreme Performance и даже Trackday and Competition, где французы неоднократно занимали первое место. Важно отметить, что такой высокий результат шина показала благодаря отличной сбалансированности – фирменной черте продукции французского концерна. Если конкуренты могли выдать чемпионские характеристики в одном испытании и посредственные – в другом, то Pilot Sport 4 S пусть и не показывал оценку «превосходно» в каждой дисциплине, зато нигде не опускался ниже «отлично». Это на самом деле топовая высокопроизводительная универсальная шина, которая позволяет контролировать мощный автомобиль в обычных поездках и достойно выступать на треке.
В асимметричном рисунке протектора никаких дизайнерских изысков, все предельно выверено и утилитарно, но элемент шика все же присутствует – боковина с надписями и обозначениями на взгляд и на ощупь кажется бархатной благодаря технологии Premium Touch. Разработчики задействовали фирменную Bi-Compound, когда в протекторе использовано два типа резиновой смеси: плотный и цепкий эластомер для внешней зоны, удерживающий шину в быстрых виражах на сухом асфальте, и особая резина с внутренней стороны, эффективно работающая на мокром покрытии. Сохранять пятно контакта в экстремальных режимах помогает технология Dynamic Response, использующая в брекерном слое особо прочные арамидно-нейлоновые нити.
Корейская компания Kumho у нас больше известна в качестве производителя относительно недорогих и качественных шин для повседневной эксплуатации, однако она уделяет внимание также высокоскоростным и спортивным шинам. К примеру, модель Ecsta XS KU36 класса Extreme Performance в российском каталоге описывается как шина для стрит-рейсинга. Действительно, ее нередко покупают любители прохватить с ветерком по городу, отмечая, что разница в сцеплении и управляемости в сравнении со многими UHP-моделями весьма впечатляет.
Но лучшие свои качества шина проявляет на треке, причем на сухом асфальте. Здесь она может побороться с лидерами сегмента, пусть не на равных, но с очень близкими результатами, а в некоторых дисциплинах и вовсе идет практически «ноздря в ноздрю» – например, по времени прохождения круга, среднему боковому ускорению и показателю стабильности в поворотах. На мокром треке картина меняется, и многие топовые конкуренты уезжают вперед, так что для заездов в дождливые дни лучше подобрать другую резину или утешаться тем, что при такой погоде в городе вы все равно обставите попутчиков на «гражданских» шинах.
А еще шина эффектно выглядит: жесткая плечевая зона с редкими поперечными канавками, массивное центральное ребро с выдавленными логотипами Ecsta и двумя широченными водоотводящими каналами по бокам, внутренняя зона расписана фигурными каналами, напоминающими иероглифы. Достаточно броско смотрится и боковина, так что поклонники тюнинга тоже не будут разочарованы. Если спортивные характеристики для вас важнее, чем городские, можно присмотреться к схожей по позиционированию модели Ecsta V720.
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