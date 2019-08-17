Сегодня маркетологи стараются убедить водителей, что шины должны не просто обеспечить доставку людей и грузы в пункт назначения, но и помочь автомобилю сделать это с наименьшими затратами топлива и минимальными вредными выбросами. Экологичность резины все чаще влияет на выбор клиентов наряду с управляемостью и динамическими характеристиками. Насколько это оправданно, зависит от ряда факторов
Начнем с того, что резина как продукт химической промышленности изначально недружественна к живой природе, а ее гигантская масса в мировом масштабе, воплощенная в шинах всех типов и размеров, заставит схватиться за голову даже самого флегматичного эколога. Поэтому первоочередными задачами для шинников стали разработка не столь вредной резиновой смеси и увеличение ходимости покрышек. Первая означает постепенную замену вредных компонентов, например, канцерогенных высокоароматических масел на натуральные – пихтовое, рапсовое, апельсиновое… Повышение износостойкости позволяет реже производить замену шин и, соответственно, оставлять меньше отходов, а также дает возможность сократить количество резиновой крошки, которая постоянно присутствует в виде взвеси вдоль дорог и оседает на тротуарах, газонах и в наших легких.
Косвенное, но не менее важное влияние шин на экологию заключается в снижении их сопротивления качению. Чем легче они катятся, тем меньше нагрузка на двигатель, а значит, сокращается расход топлива и, следовательно, выброс вредных веществ. Эта задача решается повышением стабильности резиновой смеси: меньше взаимное колебание ее молекул – ниже выделение тепла, на которое мотор, крутя колеса, затрачивает лишнюю энергию.
И здесь перед шинниками возникает дилемма. Создать особо плотную энергоемкую резину, способную легко и долго катиться, не проблема, но такая «идеальная» смесь по определению неохотно заполняет собой микронеровности дороги, другими словами, плохо цепляется за дорожное покрытие. С другой стороны, покрышки из мягкой резины отлично держатся за поверхность, но стираются подобно ластику, а хорошую динамику демонстрируют только в паре с достаточно мощным двигателем. Поэтому так называемые экологичные, они же «зеленые» шины всегда представляют собой компромисс между заботой о природе (и кошельке владельца) и достойными ездовыми характеристиками.
Первые образцы экологичных шин действительно не годились не то что для азартной, но и для просто динамичной езды. Однако современные модели представляют собой вполне сбалансированную, надежную и безопасную продукцию. Секрет в том, что среди массового продукта специальных идеально рафинированных «экошин» практически… нет. Экологические технологии сегодня в той или иной пропорции присутствуют во всей фирменной линейке компаний, включая UHP-модели, а в силу потребительской специфики больше всего «зеленых» решений концентрируется в «городских» и туринговых шинах, созданных для спокойной размеренной езды. Именно их рачительные клиенты выбирают особо тщательно, сравнивая ценник, ходимость и расход топлива. А значит, шильдик «эко» станет весомым плюсом при выборе. Но выигрывают все: производитель, водители, жители городов и – природа…
Концерн Michelin стал одним из первых производителей, задумавшихся над привлечением клиентов за счет экономии на топливе и модной темы экологии. В 2008 году во французском Клермон-Ферране мы в числе первых СМИ опробовали представительницу новой тогда линейки Energy Saver. Среди прочих элементов ходовой презентации там был сравнительный замер расхода топлива на экологичных и стандартных шинах. Авторитетные независимые эксперты установили, что в среднем «аппетит» автомобиля падает на 0,2 л/км, выброс CO2 сокращается примерно на 4 г/км. Горячую тему немедленно стали эксплуатировать маркетологи, компания даже начала устанавливать большие электронные стенды, которые в режиме реального времени показывали глобальные суммарные литры экономии горючего.
Актуальная модель Energy Saver+ с асимметричным рисунком протектора отличается увеличенным на 10% пятном контакта в сравнении с прошлыми модификациями, несмотря на улучшенные сцепные характеристики сопротивление качению даже снизилось за счет дополнительного подпротекторного слоя и резиновой смеси Eco Grip. Добавление в резину фиксирующих элементов позволило уменьшить взаимные колебания молекул и сократить выделение тепла. В сравнительных тестах шина ожидаемо выделяется высокой ходимостью и экономичностью. Управляемость и сцепление на мокрой и сухой дороге заслуживают хороших, хотя не высших оценок, тем не менее модель отличается фирменной мишленовской сбалансированностью, и это означает, что у нее в принципе нет провалов по всем показателям. А значит, в любом режиме от шины можно ожидать ровного предсказуемого поведения, и она с 2012 года остается удачным выбором для рационального автовладельца.
Финская компания Nokian тоже использует «зеленую» тематику, недаром одна из успешных летних моделей носит название Hakka Green 2. Под стать именуется и набор технологий. Взять хотя бы фирменную резиновую смесь Hakka Green Hybrid с компонентом Intelligent Green Silica и натуральными маслами сосны и рапса, смешанными в Green Hybrid Oil. Эта резина демонстрирует надежное сцепление на сухой и мокрой дороге, низкое сопротивление качению и малый нагрев. Однако вся эта «зелень» призвана влиять на потребителя скорее подсознательно, а при рыночном продвижении данной модельной линейки во главу угла ставится не экологичность, а надежность и безопасность, особенно на сложных дорогах России и Скандинавии. И с этим у шины все в порядке. Помимо прочной и цепкой резиновой смеси в конструкции присутствует стальной корд из проволоки, свитой из двух нитей диаметром 0,25 мм. Бороться с нередкими в наших широтах лужами на дорогах помогает сложная система каналов и канавок, где используются и полированные стенки, и «перьевые» канавки Blade Grooves на центральных ребрах, а также расширяющиеся канавки Trumpet Grooves в плечевой зоне. На фоне предыдущего поколения ходимость модели выросла на 15%.
Сравнительные тесты от различных СМИ, где шина заняла немало первых и призовых мест, показали, что разработчики сместили баланс характеристик в сторону управляемости и тормозных свойств на сухом и мокром покрытии, самую малость уступив в экономичности лидерам «зеленого» сегмента, но это решение позволило создать одну из наиболее эффективных моделей в своем классе.
Итальянский концерн Pirelli добился, что его продукция теперь воспринимается как «социально ответственная» и вызывает ассоциации не только со скоростью и спортом, но и с чистой окружающей средой. И все благодаря последовательно реализуемой стратегии Green Performance. К настоящему времени примерно половина шин компании относится к «зеленой» категории, и самыми экологичными моделями являются линейки Cinturato и Verde (с итал. «зеленый»). Но дело не только в характеристиках самих шин, концерн добился существенного (до 12%) сокращения расхода воды в производственном цикле, снизил потребление электроэнергии и уменьшил выбросы CO2 в атмосферу, а также отправляет на вторичную переработку до 96% производственных отходов.
Флагманом летней «зеленой» линейки по прежнему остается шина Cinturato P7. Модель начала собирать урожай первых и призовых мест в испытаниях журналистов еще в 2010 году, но и в текущем сезоне остается на высоких позициях в сравнительных тестах. Испытатели и пользователи отмечают хорошую сбалансированность характеристик, шина одинаково надежно ведет себя на сухом и мокром асфальте, демонстрируя низкое сопротивление качению. Во всем диапазоне 16–19 дюймов отдельные типоразмеры несут индекс скорости Y (300 км/ч), однако не стоит ожидать от этой шины таких же точных реакций и цепкости, как от спортивных моделей с логотипом PZero. «Младшая» модель Cinturato P1 Verde тоже может похвастаться россыпью наград и представляет собой удачный вариант для компактных и семейных автомобилей небольшой и средней мощности. А в летнем SUV-сегменте за экологию отвечает шина Scorpion Verde, рисунок протектора которой практически повторяет дизайн Cinturato P7.
Комплексный подход к улучшению экологической ситуации демонстрирует и японский концерн Toyo, начиная с передовой технологии организации производства A.T.O.M. (о которой мы подробно рассказывали в июньском номере). Напомним, что автоматизация и организация отдельных технологических процессов позволила втрое сократить производственные помещения и впятеро – затраты времени, а заодно сопутствующие отходы и вредные выбросы. Изготовленные с помощью этой технологии шины отличаются лучшей однородностью и сбалансированностью, что положительно сказывается на ездовых характеристиках.
Важной частью экологической программы концерна стала разработка резиновой смеси по технологии Nano Balance: оптимизация связей молекул на наноуровне позволила сократить их взаимные колебания и перемещения, тем самым удалось снизить выделение тепла в движении и сопротивление качению в целом. Технология задействована как в премиальной спортивной шине Proxes Sport, так и в демократичной модели для автомобилей компактного и среднего класса с говорящим названием NanoEnergy 3. Эта шина с симметричным ненаправленным рисунком протектора уже успела заслужить доверие пользователей, которым требуются сбалансированные характеристики, уверенное поведение на сухой и мокрой дороге, высокая ходимость и хороший в своем классе уровень комфорта. В то же время данная модель чувствительна к уровню внутреннего давления и лучшие свои характеристики демонстрирует при точном соблюдении рекомендованных параметров. Надежная цепкость и управляемость побуждают прибавить скорость на прямой и в поворотах, и тут важно помнить, что при всех прочих положительных характеристиках эта шина вовсе не претендует на спортивность.
У японской компании Yokohama для экологичных моделей выделена особая линейка BluEarth, в которой большое внимание уделяется «чистым» компонентам резиновой смеси nano Blend, а также характеристикам ходимости и сопротивления качению. Новейшая шина из этой серии BluEarth-ES (ES32) относится к относительно недорогим туринговым покрышкам для автомобилей компактного, семейного и отчасти бизнес-класса. Она пришла на смену заслуженной модели BluEarth AE-01, которая вошла в число первых экологичных шин компании, при этом новинка ощутимо подросла как в типоразмерах, так и в статусе и технологиях. Шина ES32, подобно предшественнице, наделена симметричным ненаправленным протектором, который теперь представляет собой сложную комбинацию из продольных ребер разной толщины и формы, прямых и зигзагообразных канавок и блоков с переменным шагом. Модификации крупных типоразмеров с широким протектором получили дополнительное массивное центральное ребро и букву A к индексу. Опираясь на личные впечатления, основным достоинством ES32 мы бы назвали ее подчеркнуто предсказуемое поведение на дороге: шина заранее дает почувствовать предел сцепления и позволяет заблаговременно скорректировать скорость или маневр. А запас устойчивости здесь весьма высокий, недаром рекламным слоганом стало выражение: Grip the Earth, то есть «Цепляйся за землю».
Любопытно, что для «паркетных» кроссоверов и небольших минивэнов компания выпустила специальную «зеленую» шину BluEarth RV-02, оптимизированную под характерные массогабаритные параметры такого транспорта, хотя совсем недавно эту нишу закрывали особые типоразмеры легковой модели BluEarth AE-50.
Южнокорейский производитель Kumho Tires входит в число крупнейших шинных компаний, и этот статус обязывает демонстрировать заботу об окружающей среде. В 1999 году концерн удостоился отметки экологичного производства, но первая «зеленая» шина появилась почти 12 лет спустя.
Модель Kumho Ecowing ES31 дебютировала в прошлом году и стала самой современной экологичной шиной концерна, заменив предыдущую модель Ecowing ES01, которая в свое время открыла «зеленую» линейку марки. Изменения пошли новинке на пользу как внешне, так и во внутренней конструкции. Вместо прежнего непритязательного симметричного ненаправленного рисунка протектора теперь мы видим асимметричный дизайн с двумя или тремя продольным ребрами (зависит от типоразмера), причем чем ближе к наружной зоне, тем массивнее и плотнее конструкция ребра, что должно намекать на хорошую устойчивость в поворотах и на прямых участках. Действительно, покрышка неплохо справляется с ролью туринговой шины для спокойного равномерного перемещения, хотя не слишком любит резкие маневры. Она безопасно тормозит на мокром и сухом асфальте, но на водяной пленке в дождь следует проявлять осторожность.
Зато к характеристикам сопротивления качению и экономичности Ecowing ES31 претензий нет. В сравнении с прошлой моделью износостойкость увеличилась сразу на 13% – во многом благодаря улучшенному каркасу, равномерно распределяющему нагрузку в пятне контакта. Обращает на себя внимание дизайн боковин, причем не только стилизованным изображением пчелиных сот, символизирующих «близость к природе», но главным образом углублениями на внешней части плечевых блоков и продольными волнообразными канавками под ними. Эти детали способствуют отводу тепла в движении, а также снижению аэродинамического шума.
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