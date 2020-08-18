Многие автовладельцы рассматривают кроссоверы как универсалы с увеличенным клиренсом, основное достоинство которых не в способности покорять бездорожье, а в высокой посадке над дорогой, чувстве безопасности и возможности не замечать дорожные неровности. Соответственно, и шины им требуются со схожим характером – удобные в городе, но эффективные и на грунтовке

Нередко городские кроссоверы создаются на базе легкового шасси, да и дорожный просвет у них порой меньше, чем у легковых автомобилей прошлых лет, и потому универсальные шины для этого класса SUV все больше напоминают привычную легковую резину, а то и вовсе представляют собой ее усиленную модификацию. Некоторые компании, например Continental, совсем отказались от индекса SUV, объясняя это тем, что при соответствующем типоразмере и индексе нагрузки шина одинаково эффективна как для легкового автомобиля, так и для кроссовера.

Однако многие шинные компании продолжают разрабатывать и выпускать специализированные шины для кроссоверов и схожих конструктивно минивэнов, аргументируя особым расположением их центра тяжести, распределением масс и другими специфическими техническими и ездовыми особенностями. В этом есть и маркетинговый расчет, позволяющий нагляднее сегментировать продукцию и лучше ориентировать покупателей. Сегодня основное внимание мы уделим именно таким моделям.

Представленная недавно Yokohama BluEarth RV-02 в нашей стране пришла на смену удачной модели BluEarth AE-50, которая как раз и была адаптированной для SUV легковой шиной. Новинка же специально разрабатывалась для кроссоверов и минивэнов. Она позиционируется как комфортная модель среднего ценового сегмента. Особое внимание создатели уделили топливной экономичности и долговечности – недаром шина носит индекс BluEarth, что в линейке компании обозначает принадлежность к так называемым зеленым шинам. Также инженеры постарались улучшить характеристики на мокрой поверхности, обеспечить высокую курсовую устойчивость и снизить шум в салоне.

Шина наделена асимметричным протектором с четырьмя сплошными продольными ребрами, два из которых на внутренней стороне выполнены широкими и массивными для улучшения управляемости и разгонно-тормозных характеристик. Обе плечевые зоны наделены крупными и подчеркнуто скругленными блоками для хорошей устойчивости в поворотах. Форма профиля ребер помогает особым образом распределять нагрузку в движении, что делает износ более равномерным. Бороться с аквапланированием помогают четыре продольных канала. Чтобы минимизировать утечку воздуха и сохранить правильное пятно контакта, использовали специальный внутренний гермослой Airtex Advanced Liner.

В эксплуатации шина показала себя крепким и надежным середняком, который не стремится соперничать с топовыми моделями, но по соотношению цены и качества является удачным вариантом для повседневных поездок.

Компания Michelin повсеместно, в том числе в своей SUV-линейке, уделяет максимум внимания надежности и износостойкости. Вот и в универсальной шине Latitude Tour HP упор сделан на ходимость: независимые тесты показали, что максимальный пробег этой модели на 30% (практически один дополнительный сезон) больше, чем у многих аналогов. Добиться этого позволяет особая резиновая смесь Terrain-proof compound, в которой специально подобранные полимеры препятствуют абразивному износу. Еще одну технологию разработчики назвали «Гибкость-Жесткость» за способность одновременно сохранять высокую плотность протектора и упруго распределять массы в пятне контакта, что обеспечивает равномерный износ при улучшенном сцеплении с дорогой.

Рисунок протектора внешне напоминает всесезонный, но в нашей стране он однозначно трактуется как летний. Симметричный дизайн с тремя продольными ребрами, испещренными разнонаправленными ламелями, намекает, что шина неплохо чувствует себя и на легком бездорожье. Это подтвердили и тесты, где модель уверенно двигалась по песку, мокрой траве и гравию, а на ровной грунтовой дороге продемонстрировала отменную управляемость. На сухом асфальте плотность протектора обеспечивают самоблокирующиеся ламели StabiliGrip, однако при достойных реакциях на руль шина не претендует на азартные повадки и располагает к спокойной и размеренной езде. Такое соотношение характеристик позволяет рекомендовать шину как отличный вариант для семейных выездов на дачу и загородные пикники.

Мы всегда отмечали, что облик большинства моделей Nitto впору назвать дизайнерским. Вот и модель NT421Q с эффектным асимметричным рисунком способна украсить практически любой современный кроссовер с броской внешностью. Ламели и канавки сложной формы образуют ребра и блоки нестандартной и непривычной конфигурации. Обилие сцепных кромок и мягкая эластичная резина побудили заокеанских дилеров отнести эту модель к всесезонным, а в доказательство износостойкости предоставить 75 000 миль гарантии для модификаций с индексом скорости H,V и 60 000 миль – для индекса W. В российском же климате шина считается летней, хотя и разрешает позже обычного отправиться на сезонный шиномонтаж и даже не пугаться первых заморозков, что тоже немало.

Три широких продольных канала вместе с обилием ламелей и цепкой смесью дают водителю возможность уверенно чувствовать себя на мокрой дороге. На сухом твердом покрытии шина хорошо держит прямой курс и устойчива в поворотах (во многом благодаря массивным сглаженным блокам плечевой зоны). Модель не спасует и за городом на твердой или влажной грунтовке. Чтобы обилие сцепных кромок не создавало повышенного шума, на стенках канавок предусмотрена специальная мелкая насечка, которая нейтрализует акустические колебания, а тщательно подобранный шаг блоков борется с резонансом. В целом запас прочности и сцепных свойств позволяет рекомендовать эту модель для мощных и быстрых кроссоверов, ведь индекс скорости у большинства типоразмеров, начиная от 18 дюймов, обозначен как W (270 км/ч).

В модельной линейке корейской компании Hankook есть внедорожные покрышки для любого класса полноприводных автомобилей, начиная с очень быстрых спортивных моделей и заканчивая тяжелыми внедорожниками. Шина Dynapro HP2 находится как раз посередине этих двух полюсов и представляет собой универсальное повседневное решение. На боковине она несет маркировку M+S и в теплых регионах имеет право называться всесезонной, тем не менее мы рекомендуем ее как летнюю резину с расширенным температурным диапазоном.

Шина имеет классический для своего сегмента симметричный ненаправленный рисунок с тремя продольными ребрами, среди которых центральное – отличается повышенной жесткостью, обеспечивая стабильную курсовую устойчивость и хорошие реакции на руление. Этому способствует и внутренняя конструкция с двухслойным стальным брекером и полиэстеровым каркасом.

На тестах модель показала отличную тормозную динамику на мокрой дороге благодаря множеству поперечных и наклонных ламелей, четырем водоотводящим каналам и цепкой резиновой смеси, но на сухом асфальте ее тормозные свойства не столь убедительны. Управляемость на любой поверхности, включая гравийное покрытие, заслуживает самых высоких оценок, равно как и акустический комфорт. Как универсальный вариант для поездок по городу и на дачу эта шина удостоилась самых положительных рекомендаций. Индекс HP присутствует в названии не зря – практически все типоразмеры позволяют разгоняться до 210–240 км/ч, так что модель подходит и для быстрых «полетов» по автомагистралям.

Международная компания Maxxis с головным офисом в Тайване заслужила репутацию производителя недорогой, но качественной продукции, а ее внедорожные шины выделяются соотношением цены и предлагаемых возможностей. Так, модель Bravo HP-M3 отличается высокой износостойкостью, достигнутой оптимальным соединением конструкции корда, рецептуры резиновой смеси и распределения масс в пятне контакта.

Асимметричный ненаправленный рисунок протектора – привычное в этом классе сочетание трех продольных ребер и округлой плечевой зоны с многочисленными блоками. В описании шины сказано о пяти ребрах, но это если считать примыкающие к плечевым блокам продольные элементы, что мы относим к маркетинговым решениям. Эти же элементы минимизируют удары наружных блоков о дорогу, обеспечивая шине очень низкий уровень шума в своем классе. Нам же важно, что конструкция гарантирует хорошую курсовую устойчивость и отзывчивые реакции на руление. Подчеркнуто широкие плечевые блоки с ломаными гранями придают устойчивость в поворотах, одновременно исключая деформацию и подламывание. Особенностью модели является очень большое число поперечных и наклонных сцепных кромок, обеспечивающих сцепление на мокром асфальте и твердой грунтовой дороге. Многочисленные канавки отводят воду в четыре крупных продольных канала.

Шина заслужила высокие оценки пользователей, которые отмечают акустический комфорт, устойчивость к аквапланированию, сопротивление износу и надежную управляемость, в том числе на высокой скорости.

Уже само название шины BFGoodrich Urban Terrain T/A, произведенной мишленовской «дочкой», говорит о предназначении модели для городских условий. Хотя многочисленные сцепные кромки асимметричного протектора указывают, что на грунтовой дороге, даже размокшей, у нее проблем не будет. Усиленный каркас с повышенной устойчивостью к ударам тоже свидетельствует о солидном запасе прочности, позволяющем регулярно покидать асфальт. По своей концепции шина больше рассчитана на европейский вкус, что подразумевает круглогодичную эксплуатацию в мягком климате, уверенное поведение на мокрой дороге, высокую ходимость и топливную экономичность за счет низкого сопротивления качению. Кто бы сомневался, что все эти качества актуальны и у нас. По отзывам пользователей, резина не «всплывает» в дождь даже при относительно высоком темпе езды, уверенно проходит повороты и надежно держит прямую. Не растеряется она и на припорошенной снегом дороге, но от гололеда лучше держаться подальше. Дизайн протектора отчетливо разделяет внутреннюю сторону, составленную из трапециевидных блоков с острыми гранями, и наружную, с ребром, выложенным из отдельно расположенных прямоугольных элементов, а также плечевую зону с длинными узкими блоками. Вместе с большим количеством ламелей это образует множество сцепных кромок, которые обеспечивают надежное удержание на сложных участках дороги. У данной модели есть полностью аналогичный по конструкции и характеристикам «близнец» Kleber Citilander от также входящего в мишленовский концерн бренда.

Компания General Tire специализируется на прочной и выносливой внедорожной резине, однако у нее есть и типично городская модель Grabber GT, которая позиционируется как стопроцентно асфальтовая быстрая шина – у крупных типоразмеров индекс скорости достигает Y (300 км/ч). Но фирменная школа чувствуется и здесь: если у многих брендов скоростные шины часто выглядят подобно легковым спортивным, то здесь мы видим развитый протектор с многочисленными блоками, канавками и сцепными кромками, позволяющими уверенно продвигаться и на твердом грунтовом покрытии. Асимметричный дизайн разделяет протектор на внутреннюю и наружную зоны, где первая отвечает за сцепление на мокром покрытии, а вторая, за счет мощного продольного ребра и усиленной плечевой зоны, обеспечивает стабильность на виражах, а также хорошую управляемость и устойчивость.

Приверженность агрессивному рисунку и отказ от подчеркнуто гладких сплошных ребер привели к тому, что шина не приблизилась к подлинным UHP-моделям и одновременно оторвалась от классических туринговых шин, это отразилось на тестах, где Grabber GT во многих дисциплинах стабильно занимает средние позиции. Хотя на это можно посмотреть и с другой стороны: резина дает чуть больше возможностей на асфальте в сравнении с универсальными моделями, но и чуть больше вне твердого покрытия рядом со спортивными SUV-шинами, предлагая собственное позиционирование. А еще она может похвастаться ярким нетривиальным дизайном, что для владельцев мощных кроссоверов станет дополнительным плюсом.