Шины местных брендов, разработанные и произведенные в России и странах СНГ, вызывают стабильный интерес потребителей. Прежде всего благодаря выгодному соотношению цены и качества. На сегодняшний день эти модели занимают демократичную ценовую нишу и, хотя отвечают современным требованиям надежности и безопасности, все же требуют особого подхода при эксплуатации

Среди продукции отечественных брендов пока не увидишь по-настоящему премиальных моделей шин, и дело вовсе не в отсутствии производственных возможностей, а в реаль­ных потребностях рынка. Пусть рост продаж знаковых Mercedes-Benz и BMW в прошлом году вырос на 11 и 17% соответственно, а Lada всего на 1%, в абсолютных цифрах расклад видится по-другому: 42 046 и 41 520 немецких автомобилей против 363 356 тольяттинских машин. И это без учета доступных локализованных корейских, французских и других моделей, объемы продаж которых также обозначают­ся в шестизначных цифрах. А если сюда приплюсовать покупателей и владельцев не новых автомобилей, желающих сэкономить на резине, то число потребителей шин сегментов В и С (среднего и бюджетного) заметно увеличится.



Разумеется, среди владельцев относительно недорогих новых и подержанных машин встречается немало приверженцев премиальных шин. К тому же у топовых иностранных брендов часто есть своя недорогая линейка либо доступные шины дочерних марок, которые тоже перетягивают часть потенциальных клиентов отечественной продукции. Но в целом, по данным Инвестиционной группы «Профессиональные комплексные решения» (ПКР), на долю отечественных брендов приходится около 40% российского рынка автомобильных шин, остальную часть занимают иностранные марки с локализованным производством, а также с импортом.

Да, премиальные шины обладают наибольшей маржинальностью, но их разработка, ввод в производство и сопутствующее документальное оформление требуют немалых расходов. Себестоимость шин среднего и бюджетного сегмента ниже, а спрос на них постоянный и устойчивый. Так что в настоящий момент наши производители (включая СНГ) сосредоточились именно на этой рыночной нише.

Экономия в демократичных сегментах достигается за счет использования менее затратной рецептуры резиновой смеси и не столь дорогих материалов конструкции шины. Но это вовсе не означает, что производители готовы закрыть глаза на надежность и безопасность продукции – напротив, прежде чем попасть на дороги общего пользования, каждая модель проходит серьезные испытания и получает соответствующие сертификаты. Различие же с топовыми моделями заключается в том, что безопасный порог у премиальных шин значительно выше, чем у моделей доступной линейки. К примеру, разница в тормозном пути при одинаковых условиях достигает одного-двух корпусов машин. То же можно сказать и о пределе допустимой скорости в поворотах или о темпе движения по мокрой дороге без риска аквапланирования. Вместе с тем разработчики резины сегментов В и С гарантируют, что при соблюдении установленного скоростного режима и общей культуры вождения их шины обеспечивают уверенный контроль над автомобилем.

Отечественный бренд Contyre по меркам шинной индустрии вышел на рынок недавно (около десяти лет назад), и продуктовая линейка у него все еще относительно небольшая. Однако в каталоге можно найти шины распространенных типоразмеров для широкого круга легковых автомобилей, внедорожников и легкогрузового транспорта. Покрышки изготавливаются на Ярославском шинном заводе (есть также версии от украинского предприятия «Росава»).

Основной легковой моделью бренда следует считать шину с говорящим названием Megapolis III. У нее не много типоразмеров, но среди них есть распространенный вариант 205/55 R16 H. Рисунок протектора сам производитель называет «дождевым», подразумевая под этим направленный симметричный дизайн с четырьмя продольными каналами и многочисленными поперечными канавками в плечевой зоне. Отличительной особенностью стали сразу три сплошных продольных ребра, из которых центральное выполнено гладким, а два по бокам имеют «надрезы»-ламели. Это в первую очередь обещает хорошую курсовую устойчивость и достойную управляемость. Но именно «обещает» – на тестах шина проявила себя довольно скромно, расположившись в самом низу «турнирных таблиц». Она не любит высокого темпа ни на прямых участках, ни при прохождении поворотов, и это справедливо для сухого и мокрого (несмотря на «дождевой» дизайн) асфальта. Длительная поездка по автострадам – тоже не стихия этой модели, поскольку она склонна к рысканию и требует постоянного подруливания. И впрямь, согласно названию, Megapolis III больше подойдет для регулярных и не особо долгих поездок на «городской» скорости и в этом амплуа вполне оправдывает невысокую стоимость.

Шины с логотипом Cordiant хорошо известны в нашей стране и за ее пределами. Например, даже в далекой Коста-Рике. Ассортимент компании достаточно разнообразный, в ее каталоге есть и туринговые, и более азартные летние легковые модели, внедорожные АТ- и МТ-покрышки, легкогрузовая шина, а также зимняя шипованная и нешипованная резина. Все шины отличаются современным дизайном и не выглядят бедными родственниками даже рядом с продукцией именитых производителей.

Среди летних легковых шин бренда самой технологичной стоит считать модель Cordiant Sport 3, которая действительно выполнена в тренде спортивного сегмента, демонстрируя асимметричный дизайн с тремя массивными продольными ребрами в центре и «мини-ребром», примыкающим к наружной плечевой зоне. Конструкция каркаса позволила сделать пятно контакта более широким и «прямоугольным», чем у предыдущей модели. Была заново разработана и резиновая смесь Sport-Mix. Бороться с аквапланированием помогают четыре широких продольных канала и крупные изогнутые канавки внутренней плечевой зоны. Сами «плечи» с массивными блоками сделаны подчеркнуто округлыми, что намекает на быстрое прохождение поворотов. Несмотря на такой набор спортивных атрибутов и название, шину Sport 3 все же не следует считать спортивной – это, с позволения сказать, недорогой улучшенный «туринг». На тестах модель показала неплохие характеристики управляемости и курсовой устойчивости на уровне уверенного середняка, причем лучшие отзывы она заслужила за поведение на мокром покрытии. Но стоит помнить, что ее боковое сцепление и тормозные характеристики заметно уступают показателям коллег из премиального класса. Как говорится, «не пытайтесь повторить»…

Бренд со звучным именем Viatti и, в частности, модель Strada Asimmetrico, названием и обликом призваны вызывать у потребителей прямые ассоциации с известным итальянским шинным концерном. Однако его представители корректно дистанцируются, заявляя, что слухи о «переданных технологиях» не имеют под собой оснований, хотя среди разработчиков и были замечены некоторые их бывшие сотрудники. На самом деле шины Viatti выпускаются на Нижнекамском шинном заводе, который технологически тесно сотрудничает с немецким концерном Continental. Эта резина позиционируется чуть выше, чем изготавливаемые здесь же шины КАМА.

Внешне Strada Asimmetrico действительно выглядит как породистая спортивная шина с ее асимметричным дизайном, тремя продольными ребрами со стремительными наклонными ламелями и подчеркнуто плотной наружной плечевой зоной. По утверждению производителя, технология VRF позволяет шине адаптироваться к дорожному покрытию, сочетая хорошие демпфирующие характеристики с достаточной жесткостью в скоростных виражах. Противостоять аквапланированию помогает технология Hydro Safe S, быстро отводящая воду с помощью четырех продольных каналов, угол стенок которых специально рассчитан для минимальной деформации при быстрых маневрах. У модели широкий диапазон типоразмеров от 13 до 18 дюймов, причем крупные размеры относятся к категории HP (до 240 км/ч) и не претендуют на ультравысокоскоростной сегмент. На ходу шины демонстрируют пусть и довольно азартные, но отнюдь не спортивные повадки. Словом, внешность обманчива, но если рассматривать модель как недорогую туринговую резину с эффектным и породистым дизайном, то она станет неплохим выбором.

Нижнекамский шинный завод через Торговый дом «Кама» предлагает шины бюджетного бренда КАМА, а также позиционируемого чуть выше КАМА EURO. Так, уже более десяти лет стабильной популярностью пользуется модель КАМА EURO-129, которую клиенты некогда с удовольствием ставили на вазовские «восьмерки» и «девятки». И это можно понять – даже сегодня шина остается одной из самых эффектных моделей среди отечественных (и не только) «бюджетников».

Внешне покрышка отчасти напоминает спортивные шины в стилистике японских производителей: асимметричный направленный рисунок протектора с полустреловидной центральной частью, изрезанной канавками в виде решетки. Одно гладкое сплошное ребро примыкает к наружной плечевой зоне, а с внутренней стороны находится ребро с наклонными ламелями. По замыслу, внешняя часть шины обеспечивает сцепление на сухом асфальте, а внутренняя – лучше проявляет себя на мокром покрытии. От превратностей отечественных дорог шину защищают усиленные боковины. Броский дизайн на сегодняшний день остался, пожалуй, самой сильной стороной этой шины, в остальных дисциплинах она заметно уступает более современным моделям. Впрочем, для любителей азартно порулить найдется работа – на быстрых долгих прямых участках шина требует постоянной корректировки рулем, резкие маневры также должны сопровождаться уверенным интенсивным рулением. При этом покрышка ведет себя достаточно прогнозируемо, позволяя вовремя «поймать» траекторию, что добавляет толику экстрима. При спокойной размеренной езде «129-я» не доставляет особых проблем, если не считать таковыми заметные жесткость и шум. Зато цена, особенно на небольшие типоразмеры, и вовсе демократичная.

Компания «Белшина» из белорусского Бобруйска считается одним из крупнейших шинных предприятий в Европе: в ее продуктовой линейке есть модели для легкового, легкогрузового, пассажирского и крупного грузового транспорта, а также для индустриальной и сельскохозяйственной техники.

Одной из самых популярных легковых шин бренда считается Belshina Artmotion HP Asymmetric. Она производится в крупных типоразмерах (17–20 дюймов) и предназначена для автомобилей соответствующих габаритов и статуса. Обозначение HP (High Performance) в данном случае можно считать средним арифметическим, поскольку индекс скорости простирается от Н (190 км/ч) до W (270 км/ч), причем UHP-модификации есть во всех типоразмерах. Рисунок протектора, как и следует из названия, здесь асимметричный, с тремя широкими продольными ребрами и подчеркнуто плотной плечевой зоной. Отчасти он напоминает некоторые итальянские спортивные модели отсутствием отдельных блоков, преобладанием сглаженной поверхности, испещренной не сквозной «нарезкой» ребер и плеч. В целом дизайн протектора и боковин смотрится солидно и дорого, ничуть не напоминая о бюджетном сегменте, к которому относится модель. Несмотря на внешность, эту резину не следует использовать для экстремальной езды и мчаться «на весь индекс» – она достаточно надежна и послушна лишь в установленных рамках ПДД, для чего, собственно, и создавалась. На сухом гладком асфальте шина неплохо отзывается на руль и ведет себя вполне стабильно, но в дождь лучше соблюдать осторожность. Удачной стороной модели можно назвать соотношение цены и качества, и при отсутствии гоночных амбиций у водителя она обещает беспроблемную эксплуатацию.

Бренд Tunga, принадлежащий АО «Кордиант», занимает «младшую» позицию по отношению к рассмотренной здесь марке Cordiant. Шины позиционируются как подчеркнуто бюджетные, но при этом надежные и выносливые на сложных отечественных дорогах. Первая летняя модель с такими характеристиками – Tunga Road – была опробована нами еще полтора десятилетия назад и уже тогда неплохо показала себя в непростых условиях.

Пока в каталоге можно увидеть только две зимние модели и одну летнюю – Zodiak 2 (в которой угадывается бывший Cordiant Comfort первого поколения), она представлена в распространенных типоразмерах, начиная от компактного 175/70 R13 H86 и заканчивая популярным «семейным» 205/55 R16 H94. У шины симметричный направленный рисунок протектора со сплошным центральным ребром и полустреловидными блоками по обе стороны. Сам протектор сделан двухслойным, где жесткий нижний слой отвечает за сопротивление деформации и сохранение пятна контакта, а более мягкий верхний обеспечивает сцепление с дорогой. Баланс ходовых характеристик больше смещен в сторону курсовой устойчивости, нежели управляемости. Обилие сцепных кромок позволяет шине уверенно чувствовать себя и на грунтовых дорогах. Четыре продольных канала и широкие канавки в плечевой зоне призваны быстро удалять слой воды из пятна контакта, однако сцепные характеристики резиновой смеси побуждают осторожничать на мокрой дороге. Поскольку прочность продукции бренда заявлена как одно из его конкурентных преимуществ, в данной модели используется многослойный брекер с двумя слоями металло­корда, защищающего от проколов, порезов и «грыж». В целом эту шину стоит рассматривать как рабочую лошадку для спокойной, размеренной эксплуатации.