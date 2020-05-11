Повседневная утилитарная шина в наши дни вовсе не обязана быть средоточием недорогих технических решений. Напротив, компании стараются вложить в такие модели максимум современных технологий, позволяющих сочетать экономичность с высокой ходимостью, экологичностью и достойным комфортом, а также дающих возможность рулить с удовольствием, особенно если речь идет о премиальном сегменте

Сегодня границы классов у резины довольно размыты, и модели, отвечающие тематике этого обзора, формально могут относиться как к топовым туринговым шинам, так и к экземплярам из категории «спорт+комфорт». Мы рассмотрим покрышки, которые комфортны в движении, обладают высокой ходимостью, сделаны из экологичных материалов и снижают нагрузку на двигатель, экономя горючее, благодаря низкому сопротивлению качению. При этом все они могут не просто отвезти вас в заданный пункт, но и доставить удовольствие от точных реакций на руль и способности уверенно держать дорогу.

Скажем сразу: близкую к идеалу модель, в равной степени обладающую вышеперечисленными характеристиками, мы назвать не рискнем – каждая шина обладает особыми способностями, зато у потребителей появляет­ся выбор, позволяющий подобрать резину точно под свои запросы. Разработчики исходят из соображений, что подобные шины часто применяются на автомобилях бизнес-класса, нередко встречаются и на представительских машинах, а также на транспорте для семейного использования. Поэтому первоочередное внимание уделяется показателям безопасности и комфорта. Но поскольку многие из таких шин способны ездить быстро (и среди них нередко встречаются UHP-модификации), то умению быстро проходить повороты, выполнять резкие маневры и держать прямую придается серьезное значение. Многие шины из рассмат­риваемой категории также позиционируются как «зеленые», экологичные модели. Под этим понимается целый ряд факторов и технологий, начиная с чистоты самого производства и заканчивая рецептурой резиновой смеси с натуральными (хвойным, рапсовым, апельсиновым и т.д.) маслами. Высокая износостойкость подразумевает снижение истираемости и сокращение объема взвеси из микрочастиц резиновой крошки вдоль дорог, а также увеличение срока эксплуатации и, соответственно, меньшее количество резиновых отходов. Чем ниже сопротивление качению, тем легче двигателю, а значит, снижается расход топлива вместе с вредными выбросами в атмосферу. Безопасное поведение таких шин заключается не только в коротком тормозном пути и четких реакциях на руление, но и в предельно понятной обратной связи, когда водителю удается заблаговременно распознать едва нарастающую потерю сцепления и успеть скорректировать траекторию автомобиля.

Таким образом, все модели данного обзора можно отнести к элите утилитарных повседневных шин, и в данном контексте это не воспринимается как оксюморон.

Популярную модель Pirelli Cinturato P7 мы не раз упоминали в своих материалах как образец сбалансированной по комфорту, управляемости и экологичности шины. В нынешнем сезоне на рынок выведена ее новая версия, которая выходит под тем же (получившим доверие потребителей) индексом и призвана стать одним из лучших предложений в сегменте.

Внешне концепция рисунка протектора осталась прежней – асимметричный протектор с тремя центральными ребрами, но красивые волнистые ламели сменились прямыми и угловато-ломаными, вместо крупных фигурных блоков плечевой зоны теперь узкие прямые. Это как если бы портрет работы Караваджо перерисовал Пикассо. Впрочем, объективно мы видим увеличение числа поперечных сцепных кромок и более широкие продольные водоотводящие каналы, что положительно сказалось на разгонно-тормозных характеристиках, в том числе на мокром асфальте, а также на способности сопротивляться аквапланированию. Более широкое плоское пятно контакта обеспечивает лучшие сцепные характеристики при меньшем сопротивлении качению.

Резиновую смесь переработали так, чтобы улучшить баланс между сцепными свойствами, эластичностью и ходимостью. И без того хороший ездовой и акустический комфорт удалось повысить за счет оптимизированного шага блоков, снижающего резонанс при ударах о дорогу.

Диапазон типоразмеров подобран с расчетом главным образом на относительно крупные автомобили бизнес- и даже представительского класса, хотя и в распространенном «16-м» диаметре можно найти сразу шесть предложений. А сегмент для более компактных и не столь мощных моделей закрывает очень удачная шина Cinturato P1 Verde.

Финская Nokian Hakka Blue 2 с асимметричным рисунком протектора традиционно занимает придуманную для себя нишу прочных шин, рассчитанных на сложную погоду и не всегда идеальный асфальт Скандинавии и России. При этом по совокупности характеристик она держится на верхних позициях среди премиальных «одноклассников», показывая лучшие результаты в первую очередь на мокрой дороге.

Добиться успехов финским шинникам позволяет широкий набор собственных технологий, где их приходится буквально по несколько на каждый аспект. Например, бороться с аквапланированием помогают фирменные ламели Dry Touch 2, вытесняющие воду из канавок на ребрах прямо в широкие центральные каналы. В плечевой зоне вода отбрасывается наружу через поперечные канавки благодаря эффекту Коанда, когда от разницы давления поток воды как бы прилипает к одной из стенок и отклоняется в нужную сторону, здесь же жидкость дополнительно разгоняется водоэвакуирующими элементами Flow Guides.

Резиновая смесь Nokian Hakka Blue Hybrid с добавлением соснового масла совмещает в себе способность сохранять сцепные свойства в широком температурном диапазоне с прочностью и износостойкостью. Выносливость на сложных дорогах повышает особая конструкция брекера из стальных витых нитей High Tensile Steel.

Само собой, в компании не забывают о комфорте. Часть вибраций в движении поглощает­ся вставкой из резины Silent Sidewall между боковой стенкой и протектором, а акустические колебания гасятся многочисленными мелкими полусферическими углублениями Silent Groove на стенках ребер, похожими на выемки на мяче для гольфа. Они также охлаждают резину, повышая ее долговечность.

Появившаяся на нашем рынке два года назад модель Michelin Primacy 4 с асиммет­ричным рисунком протектора в полной мере отвечает представлениям французского концерна о том, какой должна быть премиальная шина для повседневной езды. С одной стороны, она соответствует потребностям экономного и расчетливого европейского автовладельца, с другой – предоставляет высокий комфорт и безопасное поведение на различных типах летней дороги, включая надежное торможение на мокром и сухом асфальте, а еще позволяет добавить к управлению не то чтобы азарта, а скорее подчеркнуто четкие и уверенные реакции на руление.

Еще один любимый конек французов – увеличение ходимости шины при низком сопротивлении качению. По их расчетам, сэкономленные за счет этого на топливе деньги позволяют за весь срок службы (увеличенный примерно на один сезон в сравнении с некоторыми конкурентами) окупить новый комплект резины или хотя бы частично компенсировать его стоимость. Но в этой модели они пошли дальше, заявив, что ходовые характеристики шины мало изменяются по мере истирания протектора вплоть до минимального предела глубины в 1,6 мм. Откровенно говоря, к неудовольствию компании, независимые европейские тесты опровергли эти заявления и показали, что новая и изношенная Primacy 4 – это, как говорится, две большие разницы, хотя действительно по мере истирания модель остается безопаснее многих «одноклассников», включая способность сопротивляться аквапланированию.

В целом же по совокупности характеристик Primacy 4 можно назвать одним из лучших предложений в сегменте быстрых, комфортных и безопасных премиум-шин.

Компания Goodyear уделяет большое внимание шинам для повседневной езды, предоставляя отдельную линейку EfficientGrip, куда входят как просто добротные модели, так и модификации с премиальными характеристиками. К последним относится топовая EfficientGrip Performance, получившая немало высоких оценок на всевозможных тестовых испытаниях.

Асимметричный протектор с тремя продольными ребрами рассчитан на баланс между плотностью, гладкостью, легким качением и высокими характеристиками продольного сцепления. Для этого часть ламелей на двух внешних ребрах имеет не сплошные, а частичные надрезы, что сохраняет жесткость конструкции. Шина демонстрирует хорошую тормозную динамику во многом благодаря технологии ActiveBraking, когда при резком замедлении блоки протектора расплющиваются, увеличивая сцепную поверхность.

Добиться топливной экономичности за счет снижения количества энергии, уходящей на нагрев шины, помогает фирменный базовый подпротекторный слой CoolCushion Layer2, который, согласно названию, распределяет и отводит лишнее тепло. Снизить износ помогает технология двухслойного протектора WearControl, оптимально распределяющего нагрузку и позволяющего добиться хорошего сцепления при высокой ходимости.

В текущем году на рынок выходит следующее поколение этой модели – EfficientGrip Performance 2 с заметно улучшенными характеристиками торможения, управляемости и экономичности, а также с новым рисунком асимметричного протектора. На момент написания обзора она еще не была широко представлена в нашей торговой сети, поэтому ее подробное описание и ездовые свойства мы представим в обозримом будущем.

Шина Continental PremiumContact 6, рекомендуемая для мощных люксовых автомобилей, получила официальную омологацию от многих ведущих автопроизводителей – в частности, от Audi, Jaguar, Mercedes Benz,Volvo. По ходовым характеристикам она полностью отвечает требованиям премиального сегмента «спорт+комфорт», причем второго здесь однозначно больше. Модель демонстрирует низкий уровень внутреннего шума и хорошую плавность хода. К тому же в ряде типоразмеров используется технология ContiSilent, где слой вспененного полиуретана приклеен к внутренней поверхности шины со стороны протектора, что помогает поглощать звуковые колебания, снижая уровень шума примерно на 9 дБ.

Также у шины один из лучших в своем классе показатель топливной экономичности (благодаря низкому сопротивлению качению). На ходу повадки шины больше склоняются в сторону надежности, нежели азарта, о чем говорят очень высокие цифры тормозной динамики на мокром и сухом покрытии, устойчивости при экстремальном маневрировании и на прямой трассе. Управляемость можно оценить как просто «очень хорошую» – без явных спортивных ноток. То есть мы видим подходящий набор для водителя седана бизнес-класса. На безопасность работает и фирменная технология ContiSeal, доступная в нескольких типоразмерах: на внутреннюю часть протектора шины наносится тонкий вязкий слой герметизирующего вещества, которое обволакивает проткнувший шину посторонний предмет или полностью затягивает прокол диаметром до 5 мм. Добиться высоких показателей также помогают износостойкая резиновая смесь с добавлением аморфной силики и асимметричный протектор с макро­блоками.

В линейке Turanza японской компании Bridgestone присутствуют как не самые выдающиеся в плане ездовых и экологических характеристик модели, так и топовые экземпляры, завоевавшие немало высоких оценок на различных тестах. Ко вторым, в частности, относится довольно свежая трехлетняя модель Turanza T005.

Разработчики сделали упор на безопасность, позаботившись прежде всего о характеристиках торможения на сухом и особенно мокром асфальте, а также о поперечном сцеплении в поворотах. Добиться этого позволили – асимметричный рисунок протектора со значительным количеством поперечных сцепных кромок и в большей степени новая резиновая смесь Nano Pro-tech с улучшенной дисперсией диоксида кремния (силики). Кроме высоких сцепных свойств эта резина обладает хорошей износостойкостью (на 11% лучше, чем у предыдущей модели Turanza Т001). В этом ей помогает и особая форма блоков протектора со скругленными гранями, которые меньше деформируются под нагрузкой и сохраняют сцепление с дорогой.

Серьезное внимание в компании уделили характеристикам управляемости, создав каркас, позволяющий сохранять оптимальное пятно контакта при поперечных и продольных нагрузках. Вместе с выверенным рисунком протектора это способно подарить потребителям положительные эмоции от вождения и контроля над автомобилем.

Помимо европейской модификации существует и вариант для Азии Turanza T005A, который отличается более плотным и гладким рисунком протектора, а по своим характеристикам оптимизирован под жаркий и влажный климат, поэтому не рекомендуем покупать азиатскую версию для эксплуатации в наших краях, если она случайно подвернется.