Покрышки этого типа мы уже упомянули в предыдущем обзоре шин, в том числе типичную для них формулу «50% асфальта – 50% бездорожья». Но сегодня запросы потребителей эта поистине золотая середина уже не устраивает – кто-то желает более отзывчивых реакций на хорошей дороге, а кому-то, напротив, подавай лучшую проходимость, но в рамках данного класса, не трогая соседние сегменты H/T и M/T.

И потому некоторые производители решили варьировать способности шин в соотношении «60/40» в ту или иную сторону, а отдельные компании, в частности американская Cooper, и вов­се выпускают несколько A/T моделей под разные вкусы, задачи и типы автомобилей.

Отдельным спорным аспектом остается возможность зимней эксплуатации A/T шин. Формально многие из них имеют маркировку M+S и 3PMSF и официально могут использоваться зимой. Однако шинные компании не устают повторять, что не надо путать календарь с погодой, и для большинства российских регионов безопаснее специальные зимние модели.

Японская Yokohama выпускает немало моделей для кроссоверов и подлинных внедорожников под общим именем Geolandar. Универсальная шина Geolandar A/T G015 пришла на смену модели с индексом G012, которую, впрочем, из-за популярности дилеры не спешат удалять из каталогов. Ненаправленный рисунок протектора G015 обладает многими характерными чертами для своего сегмента: крупными блоками с ломаными резкими гранями, выложенными в три продольных ребра, и развитым негативным профилем. Количество сцепных кромок увеличено за счет множества ламелей, которые для большей жесткости протектора сделаны трехмерными. Агрессивные блоки плечевой зоны дополнены боковыми грунтозацепами.

В резиновой смеси задействованы традиционные для компании компоненты – апельсиновое масло, значительное количество силики и фирменные полимеры. Прочный каркас и надежная резина позволяют использовать G015 не только на внедорожниках, но и на пикапах и легких грузовиках (с учетом индекса нагрузки, конечно). Шина обладает значками M+S и 3PMSF, что означает допуск к зимней эксплуатации, и ряд испытателей и пользователей отмечают хорошую тягу в глубоком снегу и предсказуемое поведение на льду. Однако предуп­редим, что специальные зимние шины этой компании несравнимо безопаснее. Также отметим высокий в своем классе ездовой и акустический комфорт, устойчивость к аквапланированию, достойную проходимость на легком и среднем бездорожье, которая сочетается с уверенным поведением на асфальте.

В семействе внедорожных шин корейской Hankook за внедорожный сегмент в основном отвечает линейка Dynapro (не считая отдельных высокоскоростных и зимних моделей). Шина Dynapro AT2 RF11 в 2018 году пришла на смену версии AT-M RF10. Внешне предшественница, которая все еще доступна в продаже, выглядит агрессивнее за счет более крупных блоков и широких каналов, но на сравнительной диаграмме видно превосходство новинки по всем параметрам, включая тягу на бездорожье и в снегу, акустический и ездовой комфорт, ходимость. Особенно улучшились показатели на сухом и мокром асфальте.

Конструкция RF11 позволила сделать протектор шире и равномерно распределять нагрузку в пятне контакта. Блоки граненой формы наделены дополнительными элементами, увеличивающими сцепление на рыхлой поверхности. Плотность в плечевой зоне увеличивают распорки в канавках, ограничивая взаимное перемещение блоков. В сос­таве смеси применяются компоненты, улучшающие износостойкость при одновременном сохранении эластичности в широком температурном диапазоне. Большое внимание уделено аэродинамике отдельных элементов шины. Так, края блоков сделаны ступенчатыми, что помогает гасить акустические волны и снижать уровень шума, дополнительно предохраняя от застревания камней. В верхней части боковины находится опоясывающий канал, который нейтрализует шум. В эксплуатации шина показала себя надежной и комфортной как на твердом покрытии, так и в условиях среднего бездорожья.

Шины японского бренда Falken, входящего в группу Sumitomo Rubber Industries, у нас известны далеко не всем, хотя отличаются хорошим сочетанием качества и цены. Внедорожная линейка фирмы представлена достаточно широко – в одном только классе All Terrain предлагается сразу три модели различной степени «зубастости» и выносливости. Мы рассмотрим самый универсальный, на наш взгляд, вариант – новинку прошлого года WildPeak A/T Trail. За границей эта шина и вовсе рекомендована для «расширения возможностей» безрамных кроссоверов и даже поступает для заводской комплектации новейшего Toyota RAV4. Вместе с тем облик и конструкция шины говорят, что она предназначена для частого использования на легком и среднем бездорожье и одновременно уверенно чувствует себя на асфальте, а потому отлично подходит и для серьезных внедорожников.

Многочисленные блоки в центре сгруппированы таким образом, чтобы самоблокироваться при продольных и поперечных нагрузках, увеличивая плотность протектора. Элементы плечевой зоны имеют разную величину и расположены с неравномерным шагом, чтобы исключить резонанс и гул. На переходе в боковины у них есть выступающие грунтозацепы, помогающие уверенно двигаться в грязи и колее. Расширяющиеся к краям боковые канавки между блоками помогают быстро удалять воду. Сама боковина в верхней части снабжена усиливающими деталями, отчасти предохраняющими ее от острых камней и веток. Эластичная резиновая смесь сохраняет цепкость даже в заморозки.

Тайваньская марка Federal завоевала репутацию производителя качественной продукции по демократичным ценам, а своими успехами обязана тесному сотрудничеству с японскими шинными компаниями. Внедорожная шина Couragia A/T не особо известна в России, при этом обладает всеми атрибутами своего класса: массивными блоками, развитым негативным профилем и даже броской надписью на боковине, выполненной подчеркнуто крупными буквами – точно в традициях жанра.

Центральная часть состоит из продольного ребра, выложенного из плотно расположенных блоков сложной формы с острыми гранями. По сторонам находятся схожие по конфигурации, но уже отдельно расположенные элементы. В плечевой зоне размещены достаточно узкие поперечные блоки, которые, изгибаясь, заходят далеко на боковины, что делает их эффективными грунтозацепами, также они предохраняют боковую часть от порезов. Чтобы предотвратить деформацию плечевых блоков при продольных нагрузках, со стороны центральной части предусмотрены небольшие стопорящие элементы, которые попарно замыкают и сводят в единое целое стоящие рядом блоки.

Пользователи отмечают отличную управляемость и курсовую устойчивость шины на твердом покрытии, уверенное поведение на сухой грунтовке и не особо тяжелом бездорожье. С грязью резина справляется неплохо, если речь не идет о слишком вязкой и глинистой субстанции. Хорошие отзывы заслужила износоустойчивость модели, равно как и соотношение цены и качества.

Американская компания General Tire входит в концерн Continental. Она выпускает широкую линейку резины для пассажирского, грузового и сельскохозяйственного транспорта, но в нашей стране специализируется на поставках высококачественных внедорожных шин. Модель Grabber AT3 успела хорошо зарекомендовать себя как в частой эксплуатации, так и в официальных пробегах и экспедициях на различных типах покрытия.

Протектор состоит из разновеликих блоков сложной формы, часть которых в центре образуют продольное ребро с парой широких ребер по обеим сторонам. Жесткость протектору придают параллельные перемычки между блоками в глубине канавок, что вместе с прочной резиновой смесью обеспечивает стабильность в экстремальных режимах и увеличивает срок службы колеса, а кроме того, придает хорошую курсовую устойчивость, достойные разгонные и тормозные характеристики. Размер и шаг блоков подобраны так, чтобы снизить монотонный гул и резонанс при ударе элементов протектора о дорогу, повысив акустический и ездовой комфорт. Плечевая зона с крупными грунтозацепами и чередующимися выступами гарантирует уверенное движение в снегу, грязи и колее. Боковина снабжена элементами, образующими дополнительные сцепные кромки. Помимо того, они уберегают колесо от острых камней и веток, а также защищают колесные диски. Как и «одноклассники», формально эта шина у нас считается летней, хотя значки M+S и 3PMSF на боковине указывают на возможность поездок при резком похолодании.

Шины словацкого бренда Matador популярны в нашей стране больше как недорогая и качественная «обувь» для сугубо легкового транспорта, но у него есть и достойные внедорожные модели – в частности, MP72 Izzarda A/T 2. Прежде всего шина обращает на себя внимание необычным рисунком протектора с крупными S-образными блоками и схожим центральным ребром в виде синусоиды. Такая форма массивных элементов с рублеными гранями позволяет образовать множество разнонаправленных сцепных кромок и одновременно сохранить жесткость протектора. Это содействует лучшему распределению масс и увеличивает износоустойчивость резины. Стенки блоков имеют ступенчатую форму, что препятствует застреванию крупных камней в широких каналах и в целом способствует лучшему самоочищению протектора, хотя мелкие камешки порой приходится удалять вручную.

Блоки плечевой зоны для повышения плотности конструкции соединены перемычками. На верхней части боковины расположены крупные грунтозацепы, облегчающие передвижение на рыхлом грунте и в колее, чуть ниже находятся выпуклые элементы, которые дополнительно защищают боковую часть от ударов и порезов, выполняя и декоративную функцию.

Пользователи отмечают достойный акустический комфорт для столь агрессивного дизайна, что объясняется неравномерным расположением граней блоков и, соответственно, снижением резонанса при биении о дорогу. Положительных отзывов заслужили также ходовые характеристики и проходимость шины.

Японский гигант Bridrestone выделил внедорожникам и кроссоверам отдельную линейку Dueler, куда входят шины для настоящего бездорожья и резина для быстрой езды по гладкому асфальту. Тематике нашего обзора соответствует модель 2017 года Dueler AT 001, заменившая предшественницу Dueler A/T 697, которая, впрочем, до сих пор продается. Рисунок протектора «001-й» далек от классических ребер, выложенных из крупных блоков, здесь элементы центральной зоны скорее напоминают орнамент из двух рядов округлых букв неведомого алфавита. В результате шина обзавелась множеством разнонаправленных кромок при высокой жесткости блоков в продольном и поперечном направлении. Блоки испещрены большим количеством ламелей – прямых и ломаных, поперечных и наклонных. Это улучшает сцепление на мокром твердом покрытии и отчасти на зимней дороге. Любопытно, что при наличии значков M+S и 3PMSF в России эта шина официально считается летней, а за океаном ее даже рекомендуют для всесезонного использования в регионах с сухой морозной погодой. Созданная заново внутренняя конструкция позволила оптимизировать давление в пятне контакта и улучшить защиту боковин, которые теперь надежнее противостоят проколам и порезам. Обновленная резиновая смесь NanoProTech при лучшей эластичности одновременно демонстрирует возросшую на 11% прочность и сниженное на 18% сопротивление качению. Снизить шум помогает неравномерный наклон стенок блоков, за счет чего гасятся акустические волны.