Обычно сверхвысокоскоростные шины вызывают ассоциации с премиальными брендами – их больше показывают в рекламе и чаще упоминают в автомобильной прессе. Но UHP модели встречаются и в демократичных сегментах, причем возможности таких моделей нередко превосходят мастерство обычного водителя

Сегодня мы рассмотрим несколько моделей из категорий В и С, то есть среднеценового и бюджетного сегментов, хотя в наше время бюджетность вовсе не означает низкие потребительские характеристики и тем более пренебрежение безопасностью. Пусть на тестовых испытаниях такие шины несколько отстают от топовых моделей, они все равно часто опережают премиальные покрышки недавнего прошлого.

Подразумевается, что автомобили, способные уверенно достигать скорости от 270 км/ч, оснащают­ся совсем другой резиной, готовой эффективно работать в условиях экстремальных физических и температурных нагрузок, а это уже иной уровень сложности конструкции, применяемых материалов и, конечно, цены. В нашем же случае (особенно если речь идет о туринговых шинах для повседневных и семейных поездок) высокий индекс скорости подразумевает большой запас прочности и надежности, но не предполагается, что автовладелец действительно уподобит себя пилоту гоночного болида. Хотя, если он за рулем мощного автомобиля все же подберется к опасной черте, шины будут в состоянии предоставить должный уровень безопасности.

Тайваньский бренд Maxxis, хоть и находится в тени премиальных марок, успел обратить на себя внимание, предлагая качественные решения для разных классов машин, включая легкогрузовые. Известен он и любителям автоспорта – от кольцевых гонок до ралли и джип-триала. А потому прошлогодняя новинка Victra Sport 5 (VS5) вызвала у нас неподдельный интерес. Начнем с того, что все актуальные на момент публикации типоразмеры имеют индекс скорости Y (300 км/ч).

Асимметричный дизайн протектора выполнен подчеркнуто плотным и гладким. Массивные блоки плечевой зоны рассчитаны на сопротивление высоким поперечным нагрузкам при экстремальном маневрировании и в быстрых виражах. Хорошей управляемости способствуют и усиленные боковины. Ближнее к наружной стороне ребро оснащено сцепными кромками сложной формы, получившими название «когти леопарда». В середине протектора расположено массивное ребро, обеспечивающее отличные разгонно-тормозные характеристики и курсовую устойчивость. Наклонные каналы и канавки на центральных ребрах способствуют сцеплению на мокром и сухом асфальте. Надежность и безопасность на мокрой дороге гарантируют четыре продольных канала, а также эластичная резиновая смесь.

Испытания показали хороший баланс ходовых характеристик, где нет откровенно слабых мест, кроме, пожалуй, чуть повышенного уровня шума. На многих тестах модель занимала позиции выше средних, а если говорить о соотношении цены и качества, то оно покажется привлекательным даже искушенным автовладельцам.

Бренд GT Radial от крупной азиатской компании Giti Tire со штаб-квартирой в Сингапуре уделяет достаточное внимание UHP-шинам. Сейчас в каталоге марки есть как уже зарекомендовавшие себя модели Champiro HPY и Champiro UHP1, так и шина, стартовавшая в 2015 году – SportActive. В ее разработке участвовали специалисты европейского подразделения компании, что сказалось уже на каркасе: модель весит на существенные 2,5 кг меньше, чем одна из предшественниц. Асимметричный протектор с тремя ребрами и четырьмя продольными каналами смотрится внушительно благодаря массивной сплошной наружной плечевой зоне, где даже нет отдельных блоков – лишь короткие поперечные канавки. Обычно такое решение свидетельствует о незаурядном боковом сцеплении, но только когда оно подкреплено резиновой смесью соответствующей цепкости. Здесь же разработчикам пришлось балансировать между техническими характеристиками и привлекательной ценой.

У шины выраженный характер. Она подойдет тем, кто под спортивностью и азартом понимает быстрый «полет» по прямой сухой трассе. Модель обладает отличной курсовой устойчивостью, также при низком сопротивлении качению у нее щадящий расход топлива и, соответственно, хорошая экологичность, что порадует борцов за чистоту воздуха. Словом, подходящий вариант для путешествий и долгих поездок. Но спортивные упражнения с резкими маневрами, быстрыми поворотами и чередой разгонов-торможений не являются специализацией этой модели, равно как и езда по обильной водяной пленке.

Корейская компания Hankook не так давно достигла уровня, когда ее UHP-шины стали на равных соперничать с лучшими моделями премиальных брендов. Теперь в этом сегменте все увереннее заявляет о себе резина от созданного пять лет назад дочернего демократичного бренда Laufenn. Сверхвысокоскоростную шину S Fit EQ+, появившуюся в 2020 году, можно назвать и новинкой, и глубокой модернизацией одноименной модели без «плюса» в индексе.

Дизайн протектора остался практически прежним – асимметричным с тремя массивными ребрами в центре. Сохранился рисунок Aqua Hydro Block, созданный с помощью компьютерного моделирования и обеспечивающий быс­трый дренаж воды с помощью четырех каналов и системы связанных поперечных канавок, в чем помогают кромки ребер в виде закругленных ступенек. Резиновая смесь нового поколения с нано­силикой эффективнее облегает микронеровности даже мокрого асфальта, увеличивая сцепление, к тому же лучше противостоит истиранию и обеспечивает меньшее сопротивление качению.

Доработанный каркас шины позволил сделать пятно контакта более плоским и лучше распределять в нем нагрузку при резких маневрах и в поворотах. Перемычки между блоками плечевой зоны повышают плотность протектора. В диапазоне типоразмеров от 15 до 19 дюймов UHP модификации стартуют от уже распространенного размера 205/55 R16 91W. Предварительные тесты показали, что S Fit EQ+ достойно смотрится среди крепких середняков и в качестве шины на каждый день для мощных автомобилей представляет собой интересный вариант.

Словенский бренд Sava принадлежит концерну Goodyear. В сверхвысокоскоростном сегменте нишу закрывает модель Intensa UHP 2, которая четыре года назад пришла на смену шине первого поколения с тем же названием. Асиммет­ричный протектор с тремя продольными ребрами сделан подчеркнуто плотным. Особенно выделяются очертания плечевых блоков наружной зоны – для сопротивления деформации в продольном и поперечном направлениях они снабжены повышающими жесткость перемычками, а волнообразная форма блоков образует взаимостопорящие элементы. Это обеспечивает надежное поведение в поворотах и при резких маневрах. Хорошие отклики на руление придает и особая конструкция шины, в том числе шестиугольное в сечении наборное бортовое кольцо. Одновременно покрышку удалось сделать относительно легкой, снизив неподрессоренные массы, что положительно сказалось на топливной экономичности. С аквапланированием помогают бороться четыре продольных водоотводящих канала и расширяющиеся к краям поперечные насечки на ребрах.

Большинство типоразмеров имеют индекс скорости Y (300 км/ч), а повадки шины располагают к быстрой и азартной езде. Тесты показали, что Intensa UHP 2 хорошо выглядит на фоне «одноклассников» и вполне достойно – рядом с моделями классом повыше. Она надежно управляется на сухом и мокром асфальте, показывает высокую устойчивость к аквапланированию и при низком сопротивлении качению не заставит переплачивать за топливо. Ее вполне можно назвать удачной бюджетной альтернативой иным топовым моделям.

Сербская компания Tigar, представляющая бюджетную линейку в империи Michelin, три года назад вывела на рынок модель с говорящим названием Ultra High Performance. Ранее самой быстрой шиной бренда считалась модель Syneris с симметричным направленным рисунком, но затем флагман обзавелся асимметричным дизайном. Протектор привлекает внимание прежде всего необычной формой наружных плечевых блоков с плавно изогнутыми кромками и такими же канавками, отчего они отдаленно напоминают листья. В центре расположено мощное сплошное ребро с двумя широкими водоотводящими каналами по сторонам – вместе с еще парой более узких каналов они обеспечивают хорошую защиту от аквапланирования.

Уверенное поведение на мокрой дороге придает и мягкая резиновая смесь. Она же вместе с подчеркнуто мягкими боковинами делает передвижение плавным и уменьшает шум. Однако эта особенность несколько снижает реакции на руль при быстрых маневрах, а также вынуждает быть предельно внимательным на плохом асфальте и грунтовке, чтобы избежать повреждений. Износо­стойкость тоже не является сильной стороной модели. Словом, перед нами не спортивная, а быстрая туринговая шина с неплохим сочетанием цены и возможностей.

Головной французский концерн ради охвата рынка и снижения издержек выпускает ряд клонов этой модели под разными торговыми марками. У нас ее можно приобрести под названием Kormoran Ultra High Performance, в других странах она встречается под именами Sebring, Taurus, Orium, Riken и Strial.

Новинка 2020 года BFGoodrich Advantage T/A производится «дочкой» концерна Michelin и входит в ценовой В-сегмент (между топовым и бюджетным). Она тоже относится к быстрым туринговым моделям, где индексы W и Y начинаются с 16-дюймовых модификаций. Покрышка пришла на смену довольно успешной резине BFGoodrich g-Grip с эффектным симметричным направленным рисунком, и теперь разработчики предпочли асимметричный дизайн. Поскольку у предшественницы характеристики на сухом асфальте заметно превосходили показатели на мокрой дороге, то в новинке этому моменту уделили особое внимание, добавив в протектор поперечных сцепных кромок и доработав резиновую смесь. Противостоять водяной пленке помогают четыре продольных канала и множество поперечных канавок между блоками.

Внешне протектор смотрится сильно «изрезанным», а, как известно, чем больше в нем отдельных блоков и элементов, тем ниже жесткость, что особенно критично для высокоскоростных шин. Проблему решили за счет близкой посадки блоков и большого количества соединительных и стопорящих деталей. Оптимизированный каркас сделал пятно контакта более плоским, что улучшило распределение масс и сцепные свойства протектора.

Кстати, для американского и ряда западных рынков выпускается шина под аналогичным названием, но она позиционируется как всесезонная высокоскоростная, имеет симметричный дизайн с большим количеством разнонаправленных сцепных кромок и значок M+S, что означает возможность использования при температурах чуть ниже нуля.

Шведский Gislaved, принадлежащий концерну Continental, известен россиянам в основном зимними моделями. Но и в его летней линейке встречаются интересные покрышки. Дебютировавшая в прошлом году Ultra*Speed 2 осторожно пробирается в нишу, плотно занятую соседом по континенту: здесь маркетологи также заявили о стремлении предоставить резину для переменчивого климата, неоднородного асфальта и прочих непростых условий, хотя оригинальных разработок у шведов пока на порядок меньше.

Шина второго поколения при той же концепции (асимметричный протектор с тремя центральными ребрами) выглядит более гладкой и плотной, чем предшественница. Внутреннее и центральное ребра фактически сплошные, если не считать несквозных поперечных насечек, а у наружного ребра блоки расположены почти вплотную друг к другу и способны стопориться при продольной нагрузке. Достаточно жесткая и плечевая зона. Все это обещает хорошие управляемость и курсовую устойчивость вместе с достойными тормозными характеристиками.

В наш обзор эта шина попала из-за того, что уже начиная с 16 дюймов в линейке в числе прочих присутствуют модификации с индексами скорости W-Y (270–300 км/ч). Но у 15-дюймовых версий встречается и «скромный» T (190 км/ч). Да и другие особенности протектора и конструкции позволяют говорить, что перед нами не спортивная резина, а быстрый и проворный «туринг» для мощных автомобилей. Учитывая умеренную цену, авторитетный бренд и заявленную надежность, можно считать, что модель заслуживает внимания.