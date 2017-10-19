К наступающему зимнему сезону рынок шин не принес особых сюрпризов. Как всегда, актуальны модели для российской зимы с ее непременными холодами, гололедом, снежным накатом и слякотью. А значит, снова в ходу шипы со сложной формой наконечника, протектор с множеством граней, кромок и ламелей, а также особо эластичная резиновая смесь, чаще с добавлением экологически чистого масла. Причем этот тренд активно развивают как европейские, так и азиатские производители, как премиальные бренды, так и бюджетные. Так что покупателю есть из чего выбирать, и это главное

Bridgestone

Blizzak Spike-02 /Blizzak Spike-02 SUV

Назначение: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса / внедорожники, кроссоверы.

Инновации и технические особенности: Зимняя шипованная шина для суровых погодных условий. Стреловидный направленный рисунок протектора высокой плотности с соединяющимися блоками. Новый направленный шип с овальным сердечником и высокими характеристиками удержания в гнезде. Обновленная высокоэластичная резиновая смесь.

Преимущества: Хорошая управляемость. Улучшенные характеристики продольного и поперечного сцепления. Высокая износостойкость.

Типоразмеры: 175/70R13 82 T – 245/50R20 102 T (190 км/ч), 42 легковых типоразмера

Firestone

Ice Cruiser 7

Назначение: Легковые автомобили компактного и семейного класса.

Инновации и технические особенности: Зимняя шипованная шина для суровых погодных условий. Создана на основе успешной модели Bridgestone Ice Cruiser 7000. Симметричный направленный рисунок со сплошным центральным ребром. Два центральных продольных канала сочетаются с множеством широких наклонных канавок. Система соединенных крупных блоков придает высокую плотность протектору.

Преимущества: Хорошее соотношение цены и качества. Умеренный уровень шума. Быстрое торможение на снегу и сухой поверхности.

Типоразмеры: T 175/70R13 82 T – 225/60R17 99 T (190 км/ч), 19 типоразмеров

GT Radial

IcePro3 / IcePro3 SUV

Назначение: Легковые автомобили компактного и семейного класса / внедорожники, кроссоверы.

Инновации и технические особенности: Новая зимняя шипованная шина для суровых погодных условий. Симметричный направленный рисунок протектора со сплошным стреловидным центральным ребром. Ступенчатое расположение блоков с большим количеством поперечных кромок. Оптимизированное расположение шипов, их количество – до 160 посадочных гнезд.

Преимущества: Хорошие тягово-тормозные характеристики в глубоком снегу. Выгодное соотношение цены и качества. Эффектный дизайн в своем классе.

Типоразмеры: 195/65R15 95 T XL – 235/60R18 94 T XL (190 км/ч), 14 типоразмеров

GT Radial

WinterPro2

Назначение: Легковые автомобили компактного и семейного класса / компактные кроссоверы.

Инновации и технические особенности: Новая зимняя нешипованная шина для различных типов покрытия, преимущественно в мягком климате. Симметричный направленный рисунок протектора. Сочетание широких продольных и косых саблевидных каналов для эффективного отвода воды. Скругленная плечевая зона для быстрого прохождения поворотов. Резиновая смесь сохраняет эффективность при плюсовой температуре.

Преимущества: Выгодное соотношение цены и качества. Сохранение свойств при существенном потеплении. Улучшенные характеристики на мокрой поверхности.

Типоразмеры: 155/80R13 79 T – 215/50R17 95 V XL (190–240 км/ч), 36 типоразмеров

Nitto

Therma Spike

Назначение: Легковые автомобили от компактных до представительских, автомобили класса SUV/4x4.

Инновации и технические особенности: Зимняя шипованная шина премиум-класса для суровых погодных условий. Асимметричный ненаправленный рисунок протектора с увеличенным количеством сцепных кромок и хорошей способностью к самоочищению. Крестообразный наконечник шипа, звездообразные канавки вокруг шипа от налипания ледяной крошки. Пилообразная кромка блоков улучшает проходимость в глубоком снегу.

Преимущества: Уверенное сцепление на различном покрытии. Отличное соотношение цены и качества. Яркий нестандартный дизайн.

Типоразмеры: 175/65 R14 82 Т – 295/40 R21 111 T (190 км/ч), 46 типоразмеров

Nitto

Winter SN2

Назначение: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса, автомобили класса SUV/4x4.

Инновации и технические особенности: Зимняя нешипованная шина премиум-класса для сложных дорожных условий. Асимметричный ненаправленный рисунок с двойным центральным ребром, большое количество сцепных кромок. Измельченная скорлупа грецкого ореха в составе резиновой смеси выполняет роль натуральных микрошипов для улучшения сцепления на льду и снегу.

Преимущества: Хорошее сцепление на зимней дороге. Сохраняет эластичность на сильном морозе. Низкий уровень шума.

Типоразмеры: 175/65 R14 82 Q – 245/45 R18 96 Q (160 км/ч), 37 типоразмеров

Nokian

Hakkapeliitta 9 / Hakkapeliitta 9 SUV

Назначение: Легковые автомобили / внедорожники, кроссоверы.

Инновации и технические особенности: Зимняя шипованная шина премиум-класса для суровых погодных условий. Симметричный направленный рисунок протектора. Впервые – различные типы шипов для поперечного и продольного сцепления. Упругий базовый слой близко к пятну контакта для жесткости протектора. Новая экологически чистая и особо цепкая резиновая смесь. Сверхпрочная лента стального брекера.

Преимущества: Особо точные и понятные реакции на руление. Высокое поперечное сцепление. Отличные разгонно-тормозные характеристики.

Типоразмеры:175/65R14 86 T XL – 275/35R20 102 T XL (190 км/ч), 52 легковых типоразмера

Nokian

Nordman 7 / Nordman 7 SUV

Типоразмеры: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса / внедорожники, кроссоверы.

Инновации и технические особенности: Зимняя шипованная шина для суровых погодных условий. Симметричный направленный рисунок протектора, унаследованный от Hakkapeliitta 7. Якорный шип, обеспечивающий продольное и поперечное сцепление. Воздушные амортизаторы Air Claw перед шипом для снижения вибраций, шума и износа дорожного полотна. Технология Bear Claw для вертикального удержания шипа.

Преимущества: Хорошая управляемость. Прогнозируемое поведение на скользкой дороге. Премиальные характеристики при умеренной цене.

Типоразмеры: 155/70 R13 75 T – 275/60 R 20 103 T (190 км/ч), 34 легковых типоразмера

Toyo

Observe Garit GIZ

Назначение: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса.

Инновации и технические особенности: Зимняя новинка – нешипованная шина премиум-класса для сложных погодных условий. Асимметричный ненаправленный рисунок протектора с центральным ребром и специальными 3D-ламелями для отведения воды из пятна контакта. Высокотехнологичная резиновая смесь с частицами скорлупы грецкого ореха и впитывающими воду углеродными микропорами и наногелем.

Преимущества: Хорошее поперечное сцепление. Разработана для эксплуатации на скользких обледеневших дорогах.

Типоразмеры: 155/80 R13 79 Q – 225/45 R18 91 Q (160 км/ч), 32 типоразмера

Toyo

Observe G3-Ice

Назначение: Легковые автомобили от компактных до представительских, автомобили класса SUV/4x4.

Инновации и технические особенности: Зимняя шипованная шина премиум-класса для сложных погодных условий. Симметричный стреловидный направленный рисунок протектора. Резиновая смесь с частицами скорлупы грецкого ореха. Двадцатирядная ошиповка. Зубчатые края блоков, выступы в плечевой зоне для лучшего сцепления в глубоком снегу. Звездообразная окантовка посадочного отверстия шипа для большего кромочного эффекта.

Преимущества: Отличное продольное и поперечное сцепление на снегу и льду. Нешумные при движении. Сохраняют эластичность на сильном морозе. Самый широкий выбор типоразмеров.

Типоразмеры: 175/70 R13 82 T – 275/50 R22 111 T (190 км/ч), 122 типоразмера