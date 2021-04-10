К очередному теплому сезону шинные компании подготовили новые модели, предназначенные для разных рыночных сегментов. Но у них есть общая черта – даже внутри своей ниши резина старается расширить число полезных свойств и решать больший круг задач. По сути, стать более универсальной

Новинки демонстрируют устойчивую тенденцию к взаимопроникновению качеств. Городские шины для каждодневного использования оказываются все быстрее и проворнее, одновременно становясь более дружелюбными к окружающей среде. Спортивные шины тоже «зеленеют», увеличивая ходимость и снижая сопротивление качению. Резина из B-сегмента заимствует решения из премиальных линеек, порой обгоняя в характеристиках топ-модели недавнего прошлого. И все это на фоне растущей конкуренции и гонки технологий. И если предложение от автопроизводителей на нашем рынке постоянно сужается, то среди шин выбор остается широкий. А значит, без хорошего сцепления за дорогу мы не останемся.

Финская компания Nokian Tyres к лету приготовила сразу три новые шины, в том числе универсальную модель Hakka Green 3 из одноименной популярной линейки. «Зеленые» Hakka специально разрабатывались для сложных условий Скандинавии и России с переменчивой погодой, нередкими дождями и не всегда хорошим асфальтом. Самым заметным шагом вперед в сравнении с предшественницей стало повышение износостойкости сразу на 35%, что в среднем предполагает еще один полноценный сезон или 10 000 км дополнительного пробега. В новинке, как и раньше, используется прочный брекер из стальной проволоки, резиновая смесь может работать в широком температурном диапазоне, а асимметричный рисунок протектора с тремя центральными ребрами за счет продуманной системы отвода влаги способен эффективнее противостоять аквапланированию и надежно держаться за сухую дорогу.

Шина Nokian Nordman SZ2 формально принадлежит к более демократичной ценовой линейке компании, но не забываем, что в этом сегменте применяются технологии от прежних премиальных моделей. Новинка предназначена для автомобилей со спортивным характером, ее индекс скорости в зависимости от типоразмера растет от 240 км/ч (V) до 300 км/ч (Y). Модель Nokian Hakka Van является универсальной для крупных минивэнов, микроавтобусов и легкогрузового транспорта. Ее основной особенностью стали прочные боковины с арамидными волокнами. Симметричный протектор с двумя широкими центральными ребрами, как и полагается в данном классе, оптимизирован под тягово-тормозную динамику, но и управляемость здесь на достаточно высоком уровне.

Специалисты Pirelli предложили свое видение универсальной шины в полном соответствии с премиальным имиджем бренда. Новая UHP-модель Powergy одинаково удачно подойдет мощным и быстрым кроссоверам, внедорожникам, средним и большим седанам. Она пришла на смену успешной Pirelli P Zero Nero GT и, судя по результатам заводских испытаний, заметно превосходит предшественницу по характеристикам сцепления на мокром асфальте (на 10%), сухой трассе (на 5%) и низкому сопротивлению качению (на 20%). Последнее порадует как экологов по причине сократившихся вредных выбросов в атмосферу, так и автомобилистов из-за увеличения пробега и снижения расходов на топливо. Знатоки опознают принадлежность шины к именитой марке благодаря фирменным ламелям в виде акульих плавников на внутреннем ребре и схожему рисунку на плотной плечевой зоне.

Японский бренд Toyo Tires подготовил замену своей основной универсальной шине Proxes CF2. Новая модель получила говорящее имя Proxes Comfort, причем важно отметить, что Proxes Comfort МС1 для китайского рынка схожа с ней лишь названием. В наши торговые сети новинку решили вводить постепенно, и в текущем году будут доступны всего два типоразмера: самый распространенный 205/55 R16 94V и 185/65 R15 92H XL. Внешне Proxes Comfort весьма похожа на предшественницу, и беглый взгляд отметит лишь косые поперечные надрезы на ранее гладком наружном ребре. Однако многочисленные нюансы в расположении и форме ламелей и канавок, улучшенная внутренняя конструкция и изменения в резиновой смеси привнесли заметные улучшения в управляемость, сцепные и тормозные характеристики.

Очень быстрая премиальная UHP-шина Bridgestone Potenza Sport в соответствии с названием предназначена для мощных автомобилей со спортивным характером. С точки зрения универсальности она нас заинтересовала очень сбалансированными показателями в своем классе в самых разных параметрах движения: стабильности как на прямой, так и в слаломе и поворотах, впечатляющем разгоне и торможении на сухом и мокром покрытии. Этому способствуют несколько факторов. Прежде всего, внутренняя конструкция шины с использованием элементов из высокопрочной стали и полиэстера. Далее, резиновая смесь сочетает высокую жесткость с надежными сцепными свойствами. Наконец, асимметричный рисунок протектора соединяет три широких сплошных ребра с массивной и плотной плечевой зоной. Словом, в данном сегменте появился еще один претендент на лидерство.

Компания Michelin продолжает развивать «зеленую» тему с новой моделью e.Primacy. Основными задачами, как и раньше, стали увеличение срока службы, сокращение расхода топлива и выбросов в атмосферу путем снижения сопротивления качению. Этому способствуют продвинутые боковины, поглощающие меньше энергии при деформации, резиновая смесь на основе нового эластомера, улучшенная герметичность внутренней конструкции и равномерно распределяющий давление рисунок протектора. Асимметричный дизайн совмещает повышенную плотность и «гладкость» с большим количеством поперечных сцепных кромок и водоотводящих каналов. Это позволяет сочетать высокую экономичность с надежными ходовыми характеристиками и возможностью использования шины на разных типах легковых автомобилей.