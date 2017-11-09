Высокоскоростные – они же UHP – зимние шины дают возможность владельцам мощных и быстрых автомобилей не чувствовать себя обделенными и в холодное время года. Правда, за возможность как следует поддать «газу» приходится платить – в прямом и переносном смысле

А втовладельцы нередко задают вопрос, зачем делать зимние шины, способные разгоняться под «три сотни», ведь вряд ли кому-либо в здравом уме захочется это сделать на заснеженной или ледяной дороге, пусть даже на сухом, но подмороженном асфальте. К тому же во многих странах зимой вводятся поистине драконовские скоростные ограничения. Инженеры на это отвечают, что характеристики шины должны соответствовать возможностям автомобиля, и если он способен развивать высокую скорость, то резина потенциально обязана это выдержать – таковы требования безопасности. В действительности же максимальная скорость здесь вторична – шины на спортивных и просто мощных автомобилях гораздо чаще подвергаются нагрузкам другого рода: резким разгонам и торможениям, чрезмерному боковому ускорению в виражах, неравномерному импульсивному ритму езды. И здесь их прочность оказывается весьма кстати.

Чтобы сохранить необходимую жесткость шины и стабильность протектора относительно обода в предельных режимах, необходима особая конструкция каркаса. При этом профиль UHP-шин обычно ниже, чем у «арктических» моделей того же посадочного диаметра, а плечевая зона, как правило, скругленная. В рисунке протектора также сравнительно меньше агрессивных сцепных кромок, а о шипах в данном классе и вовсе речи не идет. В резиновой смеси таких шин акцент тоже смещен в сторону жесткости и износоустойчивости, что ограничивает температурный диапазон примерно до -15 ºC. Все эти факторы существенно улучшают курсовую устойчивость, управляемость и поведение в поворотах на высокой скорости, но снижают проходимость в глубоком снегу и сцепление на льду. Словом, UHP-шины обычно рассчитаны на довольно мягкую зиму и в регионах с суровыми температурными условиями явно окажутся «обувью» не по сезону. Индекс скорости напрямую зависит от типоразмера, и у одной и той же модели шины он может варьироваться в пределах T–W (190 – 270 км/ч). Поэтому в данный обзор вошли шины, у которых есть как минимум пара модификаций с индексом W.

Бренд Pirelli является одним из самых авторитетных среди производителей шин для быстрых автомобилей, и его зимняя линейка не стала исключением. Модель Winter Sottozero 3 позиционируется компанией как резина для эксклюзивных машин премиум-класса, с 2013 года она успела собрать немало призовых мест на тестовых испытаниях, хотя в последнее время выглядит не столь ярко на фоне сильных конкурентов.

У шины симметричный направленный рисунок протектора (вместо асимметричного у предыдущего поколения). Интересно решение V образной центральной зоны, отделенной подчеркнуто широкими водоотводящими каналами, – она выложена из крупных и мелких столь же стреловидных блоков. Плечевая зона состоит из узких параллельных блоков, разделенных крупными канавками. Это обеспечивает быстрый отвод воды и слякоти из пятна контакта и хорошую самоочищаемость от снега. 3D-ламели в плечевой зоне расположены перпендикулярно вектору движения, а в центральной – наклонены, что гарантирует уверенное сцепление при различном положении руля. На дороге такой рисунок больше рассчитан на продольное сцепление, он обеспечивает мощным автомобилям хорошую разгонно-тормозную динамику.

Особое внимание разработчики уделили каркасу шины, который лучше, чем у модели прежнего поколения, распределяет давление и формирует большее пятно контакта. Округлая плечевая зона способствует четкому поведению в скоростных поворотах, при этом, несмотря на отсутствие выраженных боковых грунтозацепов, шина уверенно движется по снегу. В испытаниях модель особенно хорошо проявила себя на заснеженной дороге и мокром асфальте.

Модель от скандинавского эксперта в области шин зимних шин Nokian WR A4 подчеркнуто рекомендована производителем для мягкой зимы и южных регионов России. У шины асимметричный рисунок протектора, где центральное продольное ребро с двух сторон отделено широкими водоотводящими каналами. Оно снабжено необычными ломаными ламелями, напоминающими, по словам производителя, след сороконожки. Эти канавки обеспечивают сцепление при любом положении руля, улучшают управляемость и контроль на снегу и в слякоти. Резиновая смесь Traction Silica сочетает значительный объем натурального каучука, диоксид кремния и масло канолы, которые придают резине особую прочность на разрыв, надежное сцепление на зимней дороге, устойчивость к колебаниям температуры и высокую износостойкость.

Блоки в плечевой зоне для большей жесткости протектора в поворотах дополнены опорными элементами в канавках, а продольные части блоков снабжены когтеобразными выступами, улучшающими сцепление на снегу. Для повышения устойчивости к аквапланированию применяется фирменная технология, использующая эффект Коанда, при котором жидкость отклоняется по направлению к стенке – как бы прилипает к ней и меняет направление в заданную сторону. Продольные канавки, как и в летних шинах, сделаны полированными, что также ускоряет эвакуацию воды из пятна контакта.

В тестовых испытаниях эта модель показывает лучшие результаты именно на сухой холодной дороге, хотя не боится и зимнего покрытия. Она больше рассчитана на мягкий климат, где снег и лед – нечастые, хотя и регулярные гости на дорогах. В целом это действительно быстрая и комфортная покрышка с низким уровнем шума.

Шина Michelin Pilot Alpin 4 входит в число самых быстрых зимних моделей французского концерна. Асимметричный рисунок протектора имеет выраженные внешнюю и внутреннюю зоны, разделенные центральным ребром и широкими водоотводящими каналами. Внешняя и центральная части работают на управляемость, курсовую стабильность и устойчивость в поворотах, а внутренняя зона обеспечивает надежное сцепление на заснеженной и мокрой дороге. Примечательно, что существует специальная модификация этой шины, омологированная только для автомобилей Porsche, у нее симметричный направленный V-образный рисунок с выраженной центральной зоной, отделенный широкими каналами. Такой дизайн, по мнению немецкого автопроизводителя, соответствует особенностям конструкции автомобиля и его поведения на дороге.

Как и у прочих моделей концерна, сильная сторона этой покрышки – хорошая сбалансированность характеристик. Она одинаково уверенно чувствует себя на сухом и мокром асфальте, снегу, льду, на прямых участках и в быстрых поворотах, отличаясь комфортом и низким уровнем шума. И если в отдельных дисциплинах чуть уступает кому-либо из лидеров, то в целом представляет собой надежную универсальную шину для мощных автомобилей.

В этом году на российском рынке появилось следующее поколение модели – Pilot Alpin 5, еще не успевшее получить достаточное количество отзывов от испытателей и клиентов. Новинка выделяется стремительным стреловидным рисунком протектора, который внешне отличается меньшим количеством сцепных кромок. Эта шина больше рассчитана на мягкую европейскую зиму, и как она проявит себя в российских условиях, покажет время.

Концерн Continental для мощных и быстрых автомобилей предлагает модель WinterContact TS 850 P. У шины асимметричный рисунок протектора с четко выраженными центральной и плечевой зонами. Конструкторы наделили его множеством разнонаправленных сцепных кромок, образованных многочисленными блоками, а также ламелями и бороздками различной длины, формы и направления. Одновременно применялись технологии, позволяющие высокоскоростной шине сохранить жесткость протектора. К примеру, ламели PowerSipes активно сопротивляются боковому сжатию, а ламели центральной зоны помогают блокам поддерживать друг друга при смещении. За счет этого улучшается управляемость, реакции на руль становятся точнее. Тормозной путь уменьшен благодаря блокам ActiveBand в центральной части протектора, которые, смыкаясь, создают плотную опору в пятне контакта. Традиционно наружная часть протектора отвечает за надежное удержание в поворотах, центральная зона работает на курсовую устойчивость и управляемость, внутренний участок в большей степени способствует проходимости и сцеплению на снегу и мокрой дороге.

Грамотное сочетание этих технологий привело к ожидаемому успеху, и данная модель практически не опускается ниже призовой тройки в тестовых испытаниях, нередко занимая первое место. Эксперты отмечают ее хорошие характеристики на снегу, высокий уровень безопасности и надежное сцепление на мокром асфальте, предсказуемые реакции и хорошую управляемость на сухой поверхности, а также отличную тормозную динамику. На сегодняшний день это одна из самых сбалансированных шин на российском рынке, но, повторимся, для регионов с относительно мягкой зимой.

Быстрая шина родом из Японии Toyo Snowprox S954 внешне не так эффектна, как ее предшественница, отличающаяся направленным стреловидным дизайном. У нее утилитарный асимметричный рисунок протектора с четко выделенными плечевой зоной и центральной частью, состоящей из прямоугольных блоков, выложенных в три продольных ребра. Зато это решение в сравнение с предыдущей моделью позволило сократить тормозной путь на 10%, особенно на мокрой дороге и в слякоти. Шина наделена множеством зигзагообразных ламелей различной длины и направленности, значительным количеством поперечных сцепных кромок, образованных кромками блоков и ламелями, а также выраженными продольными ребрами. Видно, что разработчики серьезно позаботились о хороших разгонно-тормозных характеристиках, хотя и в поворотах шина ведет себя так же достойно благодаря округлой плечевой зоне и боковым кромкам блоков. Поперечные кромки позволяют ей неплохо чувствовать себя и на снегу. Четыре широких продольных водоотводящих канала препятствует возникновению аквапланирования. Улучшенная резиновая смесь с расширенным температурным диапазоном работает даже при значительных перепадах погоды.

При создании шины разработчики не заостряли внимание на каких-то отдельных качествах, стремясь достичь общей сбалансированности характеристик, поэтому покрышка ведет себя достаточно ровно на различных поверхностях. Хотя модель заявлена как высокоскоростная и рассчитана на быстрые автомобили, не стоит рассматривать ее как спортивную и слишком увлекаться скоростью, она больше предназначена для уверенного контроля над мощной машиной и безопасного передвижения в пределах, рекомендованных правилами.

У компании Yokohama в линейку BluEarth входят шины с улучшенными показателями экономичности и экологичности, а семейство W.Drive считается самым быстрым среди зимних моделей фирмы и выделяется хорошей управляемостью. Новинка текущего года – BluEarth Winter V905 – стала первой зимней шиной с голубым логотипом BluEarth, объединив в себе сильные стороны обоих семейств. Внешне ее практически не отличить от актуальной модели с аналогичным индексом W.Drive V905, которая в своем сегменте заслужила репутацию надежной и сбалансированной шины, она не претендует на лавры лидера сегмента, но показывает себя вполне достойно. У новой покрышки такой же симметричный направленный дизайн с широкой центральной зоной, где стреловидный рисунок выложен из Г-образных сегментов, в свою очередь состоящих из нескольких блоков. Благодаря этому их сцепные кромки получили переменный угол и одинаково эффективно работают на продольное и поперечное сцепление, а водоотводящие канавки между ними хорошо разгоняют и отбрасывают влагу из пятна контакта. Такая форма придает высокую плотность протектору, буквально испещренному разнонаправленными зигзагообразными и прямыми ламелями. Жесткость обеспечивает и новый подпротекторный слой, который одновременно снижает потерю энергии и препятствует выделению тепла.

Фирменные технологии BluEarth включают в себя экологичную резиновую смесь с апельсиновым маслом, хорошо сочетающимся с натуральным каучуком, оптимизированное строение каркаса и протектора, обеспечивающее низкое сопротивление качению, увеличенную износостойкость и уменьшенный уровень шума. Все это повышает топливную экономичность и снижает выбросы вредной резиновой крошки и диоксида углерода. Широкий диапазон типоразмеров позволяет устанавливать шину как на быстрые компактные, так и на представительские автомобили, а ее эффектный внешний вид можно считать дополнительным плюсом.