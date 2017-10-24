Сингапурская компания GiTi Tire в России пока не особенно известна. А вот в Европе и Америке, например, ситуация иная, не говоря уже об Азии. Впрочем, и в нашей стране этот шинный производитель приобретает все большую популярность

Вообще-то эта азиатская компания занимается изготовлением шин уже свыше 60 лет и за прошедшее время успела стать одним из крупнейших мировых производителей покрышек. А потому стоит рассказать о фирме чуть подробнее. Так, она имеет свыше 65 тыс. розничных точек продаж в более чем 130 странах. У GiTi Tire есть семь заводов, работающих в Индонезии и Китае, а в 2017 году открывается новое предприятие в США. Компания имеет пять исследовательских центров, расположенных в Германии, Великобритании, США, Китае и Индонезии. Надо заметить, что GiTi Tire принадлежат шинные бренды с разными названиями, многие из которых известны главным образом в Азии, ведущей же маркой в Европе является GT Radial.

Компания предлагает шины для легковых автомобилей, кроссоверов, фургонов, грузовиков и автобусов. Кроме того, GiTi Tire поставляет покрышки для первичной комплектации крупнейшим мировым автопроизводителям – таким, как VW, Fiat-Chrysler, Volvo, Hyundai, Group PSA, Renault Group. Ведутся переговоры о поставке шин на конвейер с немецкими компаниями. То есть GiTi Tire, обладая мировой известностью, в России до последнего времени была раскручена мало. Впрочем, ситуация с этим вскоре должна измениться, поэтому стоит присмотреться к сингапурской фирме внимательнее.

За Полярным кругом

Свою продукцию компания испытывает на полигонах в Испании, Великобритании, Финляндии, Китае, Тайване и Индонезии. Я же для ознакомления с ней полетел за Полярный круг, в город Ивало, что на севере Финляндии. Здесь находится один из лучших на планете полигонов для испытания зимних шин. И погода сложилась соответствующая – температура около нуля в сочетании со шквалистым ветром. В результате полигон превратился в сплошной каток. И на этом катке мне предстоит испытывать продукцию GiTi Tire.

Первым делом решаю проверить в деле флагманскую нешипованную зимнюю шину GT Radial Champiro WinterPro HP. Она предлагается для легковых автомобилей и моделей класса SUV. Покрышка имеет асимметричный рисунок протектора, внешние блоки которого способствуют лучшей управляемости на сухой дороге, а внутренние – сохранению сцепления на мокрой поверхности и снегу. Кроме того, ее волнистые ламели должны неплохо цепляться за лед. Размерность – от 16 до 19 дюймов. По итогам сравнительного теста одного из ведущих немецких изданий эти шины оказались самыми тихими среди конкурентов, продемонстрировали отличный тормозной путь на снегу, а также завоевали второе место по «мокрой» управляемости, и все это при самой низкой цене.

Но у меня под колесами голый лед, слегка запорошенный снегом. И автомобиль «повышенной вертлявости» – заднеприводный BMW 3-й серии. Вообще-то эта трасса должна была быть покрыта укатанным снегом, но погода, как я уже заметил, внесла свои коррективы. Однако проблем с управляемостью я не испытываю. Главное – не превышать скорость на входе в повороты и аккуратнее давить на «газ» при выходе из них. Седан все время норовит вильнуть «кормой», но благодаря отменным сцепным свойствам шин мне удается держать автомобиль в узде. А ведь система стабилизации отключена! Словом, покрышки ведут себя отлично – на уровне ведущих европейских брендов.

Многообразие вариантов

Следующая модель – новейшие нешипованные GT Radial WinterPro² размерностью от 13 до 17 дюймов, предназначенные для автомобилей компактного и среднего классов, компактных кроссоверов. Благодаря направленному рисунку протектора, оптимальному распределению ламелей и краев блоков, а также новому составу резиновой смеси производитель обещает отличные показатели на заснеженной и мокрой дорогах. Я же еду на них по той самой ледовой трассе, где только что пыталась «вертеться» баварская «трешка». Но машина у меня уже совсем другая – Volkswagen Golf. В таких условиях передний привод предпочтительнее, поэтому я еду даже быстрее. Хэтчбек отлично доворачивается под сброс «газа» и эффективно ускоряется на выходе из виражей в скольжении всех четырех колес. Ни к автомобилю, ни к шинам – никаких претензий.

Следующая шина тоже нешипованная, предназначенная для кроссоверов, модель GT Radial Savero WT. У нее направленный рисунок протектора и специальная резиновая смесь, улучшающая ходовые характеристики на снегу и льду. Размерность от 15 до 17 дюймов. Я тестирую шины на полноприводном Volkswagen Tiguan нового поколения, и они очень ему подходят. На ледовой трассе кроссовер отвечает на управляющие действия мягко и предсказуемо, плавно выставляется боком и уверенно перекладывается из виража в вираж. Опять зачет!

Последние в моем тесте представители легковой линейки зимних GT Radial – новые шипованные IcePro³ SUV посадочным диаметром от 16 до 18 дюймов. Покрышки имеют направленный рисунок протектора и резиновую смесь с повышенным содержанием силики. Количество шипов – от 150 до 166 в зависимости от размерности резины. Шипы финские, устанавливаются с помощью шведских полуавтоматических станков. Я еду на полноприводном Audi Q5 по той же самой трассе, и она вдруг превращается для меня в раллийный доп: после второго круга уже двигаюсь в постоянном скольжении даже на пологих дугах. Автомобиль абсолютно предсказуем и послушен, уверенно ускоряется и тормозит.

По результатам этого теста продукции компании GiTi Tire могу сказать только одно – шины действительно хороши. Причем в любой ипостаси! А значит, у марки на российском рынке открываются неплохие перспективы.