Компания Nokian на тестовом полигоне White Hell показала свои хорошо известные на рынке, но еще достаточно свежие зимние модели. На сей раз финны уделили внимание различиям шипованных и фрикционных шин в поведении на разном дорожном покрытии и особенностям их эксплуатации
На мероприятии журналистам и представителям дилерских сетей продемонстрировали широкую линейку зимних шин, но основной упор организаторы ожидаемо сделали на флагманские легковые модели – шипованную Hakkapeliitta 9 и фрикционную Hakkapeliitta R3, а также на их модификации для SUV. Напомним, что в обоих случаях у легковой и SUV версии совпадают основные технические решения и рисунок протектора, а разница обусловлена адаптацией под массу, габариты и центр тяжести кроссоверов и внедорожников.
Если говорить конкретно, то у Hakkapeliitta 9 SUV в боковины добавлены арамидные волокна, включены прибавляющие жесткости дополнительные перемычки между блоками плечевой зоны, а также чуть увеличен выступ шипов. Фрикционная Hakkapeliitta R3 SUV отличается от легковой версии более жесткой резиновой смесью, дополнительными слоями корда и уже упомянутыми арамидными волокнами в конструкции боковины. Кроме того, у нее чуть шире центральное ребро, а в плечевой зоне для лучшего сцепления предусмотрены специальные продольные выступы.
На льду и снежном накате Hakkapeliitta 9 козыряет не просто шипами, а сразу двумя их разновидностями. Уверенные разгон и торможение создают специальные шипы в центральной зоне – со скошенными наконечником и верхним фланцем, что обеспечивает лучшее погружение в лед. В плечевых зонах расположены иные шипы – с трехлучевыми наконечниками, которые эффективны при боковых нагрузках, ведь именно поперечное сцепление особенно важно для профилактики потери управляемости на зимней дороге.
Нешипованная Hakkapeliitta R3 в таких условиях делает ставку на эластичную резиновую смесь и многочисленные ламели, призванные цепляться за любые микронеровности покрытия. На гладком льду ей также помогают микроабразивные острые частицы Cryo Crystall 3.
Как в реальных условиях на дорогах общего пользования, так и на полигоне тесты показали закономерное преимущество шипов. Реакции «девятки» на руление были заметно острее и четче, а траектория слалома и двойной переставки – более собранной. Но, несмотря на то что фрикционная R3 на льду проигрывала в метрах и секундах, она практически не уступала в понятности и предсказуемости реакций. Другими словами, если сделать мысленную поправку на особенности работы фрикционной модели, то можно почти столь же быстро и безопасно, как на шипах, ввинчивать машину в виражи и прописывать «змейку» между конусами. А на участках с пористым и шершавым льдом разница становится еще меньше.
Но тут сделаем важную оговорку: безопасные пируэты на нешипованной резине можно гарантировать в «стерильных» полигонных условиях, когда трассу ограждают снежные брустверы, а другие автомобили находятся в десятках метров от вас. В реальных условиях, где транспортный поток плотнее, встречные машины проносятся слишком близко, а дорогу может пересечь неожиданный пешеход (а в Лапландии – и настоящий олень), те самые сантиметры и доли секунды, которые на скользком участке сокращают шипованные шины, могут оказаться решающими.
Самое коварное покрытие на финских загородных дорожках – это когда уже слежавшееся снежное покрытие сверху заметено свежим пушистым снегом. От шипов в таких условиях мало толку, и вся надежда на работу элементов протектора.
И тут появляется хороший шанс проявить себя нешипованной Hakkapeliitta R3, у которой в арсенале предусмотрены самые разнообразные сцепные элементы. Прежде всего это многочисленные кромки, образованные зубчатыми гранями блоков и краями ламелей. В плечевой зоне ламели снабжены так называемыми активаторами, которые позволяют канавкам шире раскрываться и эффективнее захватывать снег. Также в протекторе предусмотрены дополнительные выступающие элементы, названные «снежными когтями». Направленный рисунок шины помогает протектору быстро самоочищаться, не давая забиваться канавкам, и это непрерывно поддерживает сцепные кромки в боевом состоянии.
Рисунок шипованной Hakkapeliitta 9 отчасти схож с фрикционной моделью, и здесь тоже предусмотрены эффективные сцепные элементы – например, прорези Snow Grip Boosters в центральной части и более глубокие Deep Snow Boosters в плечевой зоне. Но в целом по числу рабочих кромок «девятка» уступает нешипованной версии.
В итоге на снежном покрытии у этих шин практически паритет. В рыхлом снегу R3 гребет увереннее, но как только «девятка» доцарапывается до жесткого наката, наста или льда, ее хватка заметно возрастает, реакции становятся быстрее и злее.
В заснеженной и холодной Лапландии, где климат так похож на зиму за Уралом, шипованная Hakkapeliitta является наиболее универсальным вариантом, который подходит большинству дорожных и погодных ситуаций. В слякотной же Москве с регулярными обильными снегопадами передвигаться на R3, пожалуй, удобнее, однако в регулярных поездках за городом, где немало нечищеных второстепенных дорог, шипованная версия снова будет надежнее.
А еще этот тест в очередной раз подтвердил наши наблюдения, что шипованные и фрикционные шины в области потребительских характеристик постепенно сближаются. Шипованные модели делаются послушнее на асфальте, тише, мягче и комфортнее. Нешипованные версии все увереннее работают на льду, показывая более прогнозируемые реакции на скользкой дороге. В любом случае, у водителей выбор становится шире при неизменно высокой безопасности.
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