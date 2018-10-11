"Зимние шины 2018-2019. Ударная сила"

Зимний сезон считается самым результативным для российского шинного рынка. Если значительная доля летних моделей приобретается как элемент первичной комплектации автомобилей и уже входит в их цену, то перед холодным сезоном раскошеливаться на зимние шины приходится почти каждому автовладельцу. Именно этот сегмент стал основной ударной силой в маркетинговой политике шинных компаний в нашей стране. А потому выбор у конечного покупателя широк: шипованные и фрикционные, от премиального до бюджетного класса. Можно выбирать даже по ездовым повадкам – одни модификации лучше чувствуют себя в глубоком снегу, другие на льду или, наоборот, на очищенных промерзших трассах. И каждый сезон не обходится без новинок
НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса / внедорожники, кроссоверы.
ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для сложных погодных условий. Симметричный направленный стреловидный рисунок протектора, оптимизированный для движения по снегу. Шип с наконечником в форме восьмилучевой звезды для повышенного сцепления. Двухслойный протектор, эластичная резиновая смесь с использованием экологичных компонентов и большим содержанием силики.
ПРЕИМУЩЕСТВА: Хорошие тормозные показатели на снегу. Выгодное соотношение цены и качества. Сбалансированные характеристики в своем классе.
ТИПОРАЗМЕРЫ: 155/70 R13 75Q (160 км/ч) – 225/55 R18 102T (190 км/ч), 44 типоразмера.
НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили компактного и семейного класса / компактные кроссоверы.
ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для различных типов покрытия. Симметричный направленный рисунок протектора. Сочетание широких продольных и косых саблевидных каналов для эффективного отвода воды. Скругленная плечевая зона для быстрого прохождения поворотов. Резиновая смесь сохраняет эффективность при плюсовой температуре.
ПРЕИМУЩЕСТВА: Выгодное соотношение цены и качества. Сохранение свойств при существенном потеплении. Улучшенные характеристики на мокрой поверхности.
ТИПОРАЗМЕРЫ: 155/80 R13 79 T – 215/50 R17 95 V XL (190–240 км/ч), 44 типоразмера.
НАЗНАЧЕНИЕ: Легкогрузовые автомобили, фургоны, минивэны.
ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная универсальная шина. Традиционный для сегмента симметричный ненаправленный рисунок протектора с двумя центральными продольными ребрами. Высокая насыщенность поперечными ламелями для хорошей разгонно-тормозной динамики. Переменный шаг блоков для снижения резонанса. Четыре широких продольных ребра борются с аквапланированием.
ПРЕИМУЩЕСТВА: Выгодное соотношение цены и качества. Высокая износостойкость. Хорошее сцепление на мокрой дороге.
ТИПОРАЗМЕРЫ: 155 R12C 88/86R – 235/65 R16C 115/113R (160 км/ч), 24 типоразмера.
НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до представительского класса.
ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для сложных погодных условий.
Симметричный направленный рисунок протектора, 250 шипов (в размере 205/55 R16), 22 линии ошиповки. Стальной шип с узким верхним фланцем по раллийной технологии. Увеличенная ширина блоков, три П-образные ламели на каждом. Повышенное сопротивление деформации протектора в движении. Устойчивая к экстремальным морозам резиновая смесь.
ПРЕИМУЩЕСТВА: Особо высокие показатели сцепления на льду. Отличная управляемость и курсовая устойчивость на разных покрытиях. Премиальные характеристики акустического и ездового комфорта.
ТИПОРАЗМЕРЫ: 185/65 R15 92T (190 км/ч), – 265/40 R19 102H (210 км/ч), 35 типоразмеров.
НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили/ внедорожники, кроссоверы.
ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для суровых погодных условий. Симметричный направленный рисунок протектора. Сплошное центральное ребро, объединенное с соседними блоками. Микроабразивные частицы в составе резины. Стабильный протектор благодаря особой конфигурации ламелей. «Активаторы» ламелей в плечевой зоне. Увеличенное количество ламелей-«насосов» для борьбы с аквапланированием.
ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличная управляемость и курсовая устойчивость. Высокие характеристики на снегу. Улучшенное сцепление на льду.
ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/65 R14 82R (170 км/ч) – 245/35 R21 96T XL (190 км/ч), 68 типоразмеров.
НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили разных классов/ внедорожники, кроссоверы.
ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для суровых погодных условий.
Симметричный направленный рисунок протектора. Шип с разнонаправленными трапециевидными фланцами и двойным многогранным наконечником. Повышенное содержание ламелей для лучшего сцепления на льду и снегу. Увеличенное пятно контакта для уверенного движения по сухому асфальту.
ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличные разгонно-тормозные свойства на разных поверхностях. Хорошая управляемость, точные отклики на руление. Высокая проходимость в глубоком снегу.
ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/65 R14 82Т– 275/40 R22 108H (190 км/ч) 90 типоразмеров.
НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до представительского класса / внедорожники, кроссоверы.
ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для сложных погодных условий. Симметричный направленный рисунок протектора. Большое количество ламелей и сцепных кромок. Дополнительные продольные микроканавки помогают удалять микрослой воды и улучшают боковое сцепление. Увеличенное пятно контакта для лучшего сцепления на разных типах поверхности.
ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличная управляемость и курсовая устойчивость на сухом асфальте. Хорошие характеристики на снегу. Высокие показатели комфорта.
ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/65 R14 82T (190 км/ч) – 285/50 R20 116T (210 км/ч), 50 типоразмеров.
НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса.
ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для сложных погодных условий. Симметричный ненаправленный рисунок протектора с центральным ребром и удаляющими воду ламелями. Высокотехнологичная резиновая смесь с абразивными частицами из скорлупы грецкого ореха, впитывающими воду углеродными микропорами и наногелем.
ПРЕИМУЩЕСТВА: Хорошее поперечное сцепление. Высокая проходимость в глубоком снегу. Улучшенные характеристики на мокрой поверхности.
ТИПОРАЗМЕРЫ: 155/65 R13 73Q – 245/50 R18 100Q (160 км/ч), 58 типоразмеров.
НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса.
ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для сложных погодных условий. Симметричный направленный рисунок протектора. Новый шип Ice Force с пятиугольным наконечником. Резиновая смесь с абразивными частицами из скорлупы грецкого ореха, 28 линий ошиповки. Выступы в плечевой зоне для лучшего сцепления. Зазубренная кромка отверстия шипа для дополнительного кромочного эффекта.
ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличное продольное и поперечное сцепление на льду. Точные отклики на руление. Хорошая разгонная и тормозная динамика.
ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/65 R14 82 T (190 км/ч) – 235/65 R17 108E XL (210 км/ч), 15 типоразмеров.
НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса / внедорожники, кроссоверы.
ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для суровых погодных условий. Асимметричный рисунок протектора. Дополнительные выступающие элементы на центральном ребре. Зигзагообразные продольные каналы. Взаимопроникающие стенки ламелей с дополнительным фиксатором для плотности блоков. Улучшенный состав фирменной резины-«губки». Боковые микроканавки на краях блоков.
ПРЕИМУЩЕСТВА: Улучшенное боковое сцепление. Хорошая управляемость и курсовая устойчивость. Высокие разгонно-тормозные характеристики на льду.
ТИПОРАЗМЕРЫ: 135/80 R13 75Q (160 км/ч) – 235/55 R20 102T (190 км/ч), 79 типоразмеров.
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