"Зимние шины 2018-2019. Ударная сила"

Зимний сезон считается самым результативным для российского шинного рынка. Если значительная доля летних моделей приобретается как элемент первичной комплектации автомобилей и уже входит в их цену, то перед холодным сезоном раскошеливаться на зимние шины приходится почти каждому автовладельцу. Именно этот сегмент стал основной ударной силой в маркетинговой политике шинных компаний в нашей стране. А потому выбор у конечного покупателя широк: шипованные и фрикционные, от премиального до бюджетного класса. Можно выбирать даже по ездовым повадкам – одни модификации лучше чувствуют себя в глубоком снегу, другие на льду или, наоборот, на очищенных промерзших трассах. И каждый сезон не обходится без новинок

1. Cordiant Snow Cross

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса / внедорожники, кроссоверы.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для сложных погодных условий. Симметричный направленный стреловидный рисунок протектора, оптимизированный для движения по снегу. Шип с наконечником в форме восьмилучевой звезды для повышенного сцепления. Двухслойный протектор, эластичная резиновая смесь с использованием экологичных компонентов и большим содержанием силики.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Хорошие тормозные показатели на снегу. Выгодное соотношение цены и качества. Сбалансированные характеристики в своем классе.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 155/70 R13 75Q (160 км/ч) – 225/55 R18 102T (190 км/ч), 44 типоразмера.

2. GT Radial WinterPro 2

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили компактного и семейного класса / компактные кроссоверы.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для различных типов покрытия. Симметричный направленный рисунок протектора. Сочетание широких продольных и косых саблевидных каналов для эффективного отвода воды. Скругленная плечевая зона для быстрого прохождения поворотов. Резиновая смесь сохраняет эффективность при плюсовой температуре.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Выгодное соотношение цены и качества. Сохранение свойств при существенном потеплении. Улучшенные характеристики на мокрой поверхности.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 155/80 R13 79 T – 215/50 R17 95 V XL (190–240 км/ч), 44 типоразмера.

3. GT Radial Maxmiler WT2 cargo

НАЗНАЧЕНИЕ: Легкогрузовые автомобили, фургоны, минивэны.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная универсальная шина. Традиционный для сегмента симметричный ненаправленный рисунок протектора с двумя центральными продольными ребрами. Высокая насыщенность поперечными ламелями для хорошей разгонно-тормозной динамики. Переменный шаг блоков для снижения резонанса. Четыре широких продольных ребра борются с аквапланированием.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Выгодное соотношение цены и качества. Высокая износостойкость. Хорошее сцепление на мокрой дороге.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 155 R12C 88/86R – 235/65 R16C 115/113R (160 км/ч), 24 типоразмера.

4. Michelin X-Ice North 4 НОВИНКА!

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до представительского класса.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для сложных погодных условий.

Симметричный направленный рисунок протектора, 250 шипов (в размере 205/55 R16), 22 линии ошиповки. Стальной шип с узким верхним фланцем по раллийной технологии. Увеличенная ширина блоков, три П-образные ламели на каждом. Повышенное сопротивление деформации протектора в движении. Устойчивая к экстремальным морозам резиновая смесь.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Особо высокие показатели сцепления на льду. Отличная управляемость и курсовая устойчивость на разных покрытиях. Премиальные характеристики акустического и ездового комфорта.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 185/65 R15 92T (190 км/ч), – 265/40 R19 102H (210 км/ч), 35 типоразмеров.

5. Nokian Hakkapeliitta R3/Hakkapeliitta R3 SUV НОВИНКА!

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили/ внедорожники, кроссоверы.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для суровых погодных условий. Симметричный направленный рисунок протектора. Сплошное центральное ребро, объединенное с соседними блоками. Микроабразивные частицы в составе резины. Стабильный протектор благодаря особой конфигурации ламелей. «Активаторы» ламелей в плечевой зоне. Увеличенное количество ламелей-«насосов» для борьбы с аквапланированием.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличная управляемость и курсовая устойчивость. Высокие характеристики на снегу. Улучшенное сцепление на льду.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/65 R14 82R (170 км/ч) – 245/35 R21 96T XL (190 км/ч), 68 типоразмеров.

6. Pirelli Winter Ice Zero

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили разных классов/ внедорожники, кроссоверы.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для суровых погодных условий.

Симметричный направленный рисунок протектора. Шип с разнонаправленными трапециевидными фланцами и двойным многогранным наконечником. Повышенное содержание ламелей для лучшего сцепления на льду и снегу. Увеличенное пятно контакта для уверенного движения по сухому асфальту.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличные разгонно-тормозные свойства на разных поверхностях. Хорошая управляемость, точные отклики на руление. Высокая проходимость в глубоком снегу.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/65 R14 82Т– 275/40 R22 108H (190 км/ч) 90 типоразмеров.

7. Pirelli Winter Ice Zero FR

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до представительского класса / внедорожники, кроссоверы.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для сложных погодных условий. Симметричный направленный рисунок протектора. Большое количество ламелей и сцепных кромок. Дополнительные продольные микроканавки помогают удалять микрослой воды и улучшают боковое сцепление. Увеличенное пятно контакта для лучшего сцепления на разных типах поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличная управляемость и курсовая устойчивость на сухом асфальте. Хорошие характеристики на снегу. Высокие показатели комфорта.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/65 R14 82T (190 км/ч) – 285/50 R20 116T (210 км/ч), 50 типоразмеров.

8. Toyo Observe Garit GIZ

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для сложных погодных условий. Симметричный ненаправленный рисунок протектора с центральным ребром и удаляющими воду ламелями. Высокотехнологичная резиновая смесь с абразивными частицами из скорлупы грецкого ореха, впитывающими воду углеродными микропорами и наногелем.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Хорошее поперечное сцепление. Высокая проходимость в глубоком снегу. Улучшенные характеристики на мокрой поверхности.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 155/65 R13 73Q – 245/50 R18 100Q (160 км/ч), 58 типоразмеров.

9. Toyo Ice-Freezer НОВИНКА!

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя шипованная шина для сложных погодных условий. Симметричный направленный рисунок протектора. Новый шип Ice Force с пятиугольным наконечником. Резиновая смесь с абразивными частицами из скорлупы грецкого ореха, 28 линий ошиповки. Выступы в плечевой зоне для лучшего сцепления. Зазубренная кромка отверстия шипа для дополнительного кромочного эффекта.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Отличное продольное и поперечное сцепление на льду. Точные отклики на руление. Хорошая разгонная и тормозная динамика.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 175/65 R14 82 T (190 км/ч) – 235/65 R17 108E XL (210 км/ч), 15 типоразмеров.

10. Yokohama iceGUARD iG60 НОВИНКА!

НАЗНАЧЕНИЕ: Легковые автомобили от компактного до бизнес-класса / внедорожники, кроссоверы.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: Зимняя нешипованная шина для суровых погодных условий. Асимметричный рисунок протектора. Дополнительные выступающие элементы на центральном ребре. Зигзагообразные продольные каналы. Взаимопроникающие стенки ламелей с дополнительным фиксатором для плотности блоков. Улучшенный состав фирменной резины-«губки». Боковые микроканавки на краях блоков.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Улучшенное боковое сцепление. Хорошая управляемость и курсовая устойчивость. Высокие разгонно-тормозные характеристики на льду.

ТИПОРАЗМЕРЫ: 135/80 R13 75Q (160 км/ч) – 235/55 R20 102T (190 км/ч), 79 типоразмеров.