Зимние шипованные шины Toyo: Шипы и… орехи

Заслужить репутацию производителя надежных зимних шин в «холодной и заснеженной» России весьма почетно и одновременно сложно практически для любой компании, а особенно небольшой, – такой, как японская Toyo. Но с новой шипованной моделью Observe Ice-Freezer азиатские разработчики сделали уверенный шаг в этом направлении

Январь. Екатеринбург. Пятикилометровая ледяная трасса на озере Балтым, пожалуй, одна из лучших в стране. Бортовой компьютер показывает около -15 градусов, лед еще не успел схватиться до твердости гранита, и это оптимальная температура для того, чтобы проявили себя новые шипы Ice Force, которые получили пятиугольный твердосплавный наконечник (в отличие от предыдущего круглого). Острые разнонаправленные грани теперь лучше вгрызаются в лед и снежный накат, надежнее удерживают сцепление при различных векторах нагрузки. А еще линий распределения шипов стало больше сразу на 40% – 28 вместо прежних 20.

И вот я нарезаю повороты на ледяной трассе уверенно и подчеркнуто правильно: ни тебе азартно повилять «кормой» в виражах, как я это только что делал на шине-конкуренте, ни промчаться боком, хотя скорость для такой скользкой поверхности довольно приличная – в пределах 40–60 км/ч. К тому же «гулять» протектору относительно обода не позволяет конструкция шины с каркасом из жесткого полиэстера, сверхпрочным наполнительным шнуром в области бортового кольца и сложным сочетанием брекерных слоев. Словом, что и требуется на наших промерзших дорогах, где зимой уж точно не до развлечений.

Что скрывает скорлупа?

Когда ударяет мороз под тридцать, лед крепчает, проникающее действие шипов снижается, и основная нагрузка ложится на резиновую смесь. В новой японской шине используется проверенная технология Microbit с микроабразивными частицами из скорлупы грецкого ореха. Почему орех, а не, скажем, стеклянная крошка или другая «колючая» неорганика? Прежде всего, экология – незачем умножать количество вредной химии в дорожной пыли. Кроме того, ореховые частицы оптимальны по балансу прочности – они достаточно острые, чтобы цепляться за лед, но не столь твердые, чтобы разрушать асфальт. Пусть это не так актуально в соседстве с металлическими шипами (которые царапают дорогу куда сильнее), зато очень кстати в нешипованных моделях компании для внутреннего рынка Японии, где к истиранию дорожного полотна относятся особо трепетно.

Сам протектор Observe Ice-Freezer лишний раз демонстрирует, что многие шинники одновременно и не сговариваясь приходят к схожим решениям. Симметричный направленный рисунок, длинные блоки, образующие стреловидный рисунок и соединенные в центре в сплошное ребро, отход от стремительной «скандинавской елочки» к не слишком острым углам и большему числу перпендикулярных движению сцепных кромок, широкая центральная зона – таковы тенденции ряда ведущих компаний, и Toyo здесь не исключение. Но это только на первый взгляд важные различия, как всегда, кроются в деталях.

Большое внимание разработчики уделили плотности протектора, грамотно использовав испытанные временем решения вроде зигзагообразных 3D-ламелей и перемычек между блоками. Так же хорошо успела зарекомендовать себя и распространенная технология двойного протектора, где жесткий нижний слой отвечает за прочность и стабильность в движении, заодно помогая фиксировать широкий нижний фланец шипа, а сцепление с зимней поверхностью обеспечивает мягкий верхний слой.

Рыхлым глубоким снегом окрестности нас не побаловали, зато крупнозернистого, местами укатанного да еще порой с «хрустящей корочкой» было в достатке. И здесь шины гребли с упорством бульдозера – разбивая шугу специальными острыми выступами на блоках, выплевывая забившийся снег из широких поперечных каналов, цепляясь специальными выступами Snow Blade в плечевой зоне.

Понять друг друга

И снова пора на ледовую трассу, чтобы сравнить Observe Ice-Freezer с конкурентами в режиме разгон-торможение. Здесь самое трудное – заставить себя вовремя отпустить педаль «газа»: уж больно «вкусно» машина устремляется вперед на этом гладком катке, где ноги сами разъезжаются в шпагат. Вот и получается, что нет-нет да и наберешь пару-тройку лишних «км/ч», а все равно тормозишь при этом вровень с другими моделями.

Ледяная «змейка» между конусами наиболее любима представителями Toyo за возможность продемонстрировать хорошее боковое сцепление зимних шин компании. Жаль, что у меня нет секундомера, – субъективно значимой разницы по времени прохождения трассы нет, но различие все-таки заметно: если на других шинах приходится напрягать внимание, глазомер и мышцы, то на Observe Ice-Freezer пролетаешь дистанцию более расслабленно. Реакции шины предельно понятны и предсказуемы, а значит, и безопасны.

Пока что амбиции Toyo не распространяются на конкуренцию Observe Ice-Freezer с лидерами премиум-сегмента, но в сегменте B (он же value for money) новая шина точно способна потолкаться локтями с лучшими представителями «верхушки», поскольку модель предлагает немало положительных качеств вместе с гуманным ценником. К тому же японская компания старается радовать не только конечного потребителя, но и дистрибьюторов. Как подчеркнул глава российского представительства Кента Курибаяши, Toyo предлагает равные условия всем участникам рынка независимо от региона и торгового оборота, особое внимание уделив малому и среднему бизнесу. Надеемся, это положительно отразится и на покупателях..