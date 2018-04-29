"Тюнинг. Обзор за апрель 2018"

ABT Sportsline

Skoda Octavia RS

Компания ABT Sportsline является ведущим «доводчиком» продукции концерна Volkswagen. Кроме того, эта немецкая фирма претендует на звание старейшего тюнинг-ателье в мире, поскольку была основана в 1896 году. Автомобилями она, правда, тогда не занималась, зато производила подковы для лошадей, что, в общем, тоже можно назвать тюнингом транспортных средств. Что же касается непосредственно доработки автомобилей, то первый «доведенный» экземпляр выехал из ворот АВТ Sportsline в 1970 году.

Недавно компания, базирующаяся в городе Кемптен, представила тюнингованный вариант спортивного универсала Skoda Octavia RS, ведь чешская марка тоже принадлежит концерну Volkswagen. Первым делом специалисты ателье взялись за доработку силового агрегата – 2-литровой наддувной бензиновой «четверки», в заводском варианте развивавшей 230 л.с. и 350 Нм. Мотористы не рассказывают, что они сделали с силовым агрегатом, но после их вмешательства мощность достигла 315 л.с., а максимальный крутящий момент вырос до 450 Нм. Ничего не известно и о том, насколько улучшились динамические характеристики универсала, но и так понятно, что теперь они значительно лучше 7 с до «сотни», которые показывает стандартная версия автомобиля.

Над внешним видом Skoda в ателье особенно не трудились. Никаких новых аэродинамических элементов на кузове не наблюдается, однако тюнинговая версия все равно выглядит агрессивнее и динамичнее стокового экземпляра благодаря оригинальным 19-дюймовым колесным дискам с низкопрофильной резиной и заниженному на 20 мм дорожному просвету, полученному с помощью укороченных спортивных пружин.

ABT Sportsline

Audi R8

Помимо доработок «гражданских» автомобилей ателье ABT Sportsline производит и настоящую гоночную технику. Более того, выпуском спортивной продукции компания занялась еще в 1960 году – на 10 лет раньше обычного тюнинга. Долгое время фирма успешно выступала в известной кузовной серии DTM, где навязывала конкуренцию заводским производителям. Гоночный опыт, несомненно, пригодился специалистам ателье и при работе со спорткаром Audi R8.

Комплект повышения мощности подготовлен для стандартной модели, чей атмосферный 10-цилиндровый силовой агрегат развивает 540 л.с. После доработки впускной и выпускной систем, а также перепрограммирования «мозгов» двигателя его мощность возросла на 70 л.с. и достигла 610 «лошадей», что равняется отдаче самой продвинутой заводской модификации Audi R8 Plus. А если добавить новую спортивную выхлопную систему из нержавеющей стали, то V-образная «десятка» становится еще на 20 л.с. мощнее и развивает уже 630 л.с.

К сожалению, ателье не обнародовало информацию о том, насколько улучшилась динамика спорткара по сравнению с заводскими 3,2 с до 100 км/ч и «максималкой» 330 км/ч. Но и так понятно, что автомобиль «разменяет» заветные 3 с до «сотни». Тем более что кузов стал легче на 50 кг благодаря карбоновым элементам аэродинамического обвеса, включающего в себя новые агрессивные бамперы с крупными воздухозаборниками.

Помимо увеличенной мощности спорткар получил регулируемую по высоте подвеску с более жесткими, чем у стандартной модели, пружинами и спортивными стабилизаторами поперечной устойчивости. Завершают комплекс обновлений оригинальные 19- или 20-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной. Всем этим могут быть дополнены обе версии спорткара – купе и спайдер.

Brabus

Mercedes-AMG S 65 Cabriolet

Фирма Brabus, как известно, получила название из первых частей фамилий основателей – Клауса Бракмана и Бодо Бушмана. Пожалуй, это самое известное тюнинг-ателье в мире, завоевавшее популярность заездами для Книги рекордов Гиннесса. Все рекорды ставились на основательно переработанных автомобилях марки Mercedes-Benz, силовые агрегаты которых значительно превосходили «доноров» по мощности. Вот и этот Mercedes-AMG S 65 Cabriolet прибавил под капотом столько «лошадей», что стал самым мощным четырехместным кабриолетом в мире.

А ведь заводская версия сама по себе впечатляет техническими характеристиками. Так, ее 6-литровый 12-цилиндровый агрегат с двойным турбонаддувом развивает нешуточные 630 л.с. и 1000 Нм, что позволяет ей разгоняться до 100 км/ч за 4,1 с и достигать ограниченной электроникой скорости 250 км/ч. Но в Brabus данными показателями не удовлетворились и «расточили» двигатель до объема 6,3 л, попутно заменив турбонагнетатели на более производительные, а также установив новые впускную и выпускную системы. В результате отдача мотора увеличилась практически в полтора раза – до 900 л.с. и 1500 Нм! Правда, максимальный крутящий момент пришлось ограничить на уровне 1200 Нм, так как большего не выдержит автоматическая коробка передач.

Если бы этот кабриолет оснащался полным приводом, то наверняка смог бы достичь 100 км/ч секунды за три, но автомобиль заднеприводный, поэтому значительная часть крутящего момента расходуется впустую и время разгона составляет «целых» 3,9 с. Зато максимальная скорость после удаления электронного ограничителя может достичь 350 км/ч, хотя в компании Brabus все же предпочитают либо оставить его, либо отодвинуть порог срабатывания с 250 до 300 км/ч. Так безопаснее.

Brabus

Mercedes-AMG E 63 S

Brabus – не просто тюнинг-ателье, а самый настоящий автопроизводитель, присваивающий серьезно переделанным автомобилям собственный VIN-код. Более того, специалисты из Боттропа предоставляют гарантию на свою продукцию, так как доработанные двигатели подвергаются гораздо более серьезным нагрузкам по сравнению с заводскими агрегатами. Вот и этот Mercedes-AMG E 63 S получил значительную прибавку в мощности, да и называется теперь по-другому – Brabus E 63 S 700.

Цифра «700» означает количество лошадиных сил, которые после доработки стал развивать новый 4-литровый 8-цилиндровый турбомотор Mercedes-Benz, в стоковом варианте выдававший 612 л.с. Максимальный крутящий момент увеличился при этом с 800 до 900 Нм. Надо сказать, что в Brabus первыми среди тюнинг-ателье взялись за переделку этого силового агрегата и, видимо, в будущем сделают его еще мощнее. Но уже сейчас динамика впечатляет, хотя и у «донора» она была на суперкаровском уровне. У версии с кузовом седан разгон до 100 км/ч уменьшился с 3,4 до 3,2 с, а универсал выполняет то же упражнение за 3,3 с против 3,5 с у заводского экземпляра. О том, насколько выросла максимальная скорость, не сообщается, но без электронного ограничителя она должна существенно превысить 300 км/ч.

Внешний вид тюнингового экземпляра изменился незначительно. Так, передний бампер получил небольшой сплиттер, в заднем бампере появился диффузор, а на крышке багажника расположился небольшой «фигурный» спойлер. Все навесные элементы выполнены из углеволокна и прошли проверку в аэродинамической трубе. И, разумеется, не обошлось без новых колесных дисков диаметром 21 дюйм с низкопрофильной резиной.

AVaeth

Mercedes-AMG C 63 Cabriolet

Фирма Vaeth, штаб-квартира которой расположена в немецком городе Хесбах, что в баварском округе Нижняя Саксония, основана в 1977 году. С тех пор она занимается доработками Mercedes-Benz, и не абы какими, а самыми мощными моделями, большей частью с аббревиатурой AMG в названии. Недавно специалисты ателье представили апгрейд для AMG С 63 S в кузовах купе и кабриолет.

В стандартном заводском виде обе модификации оснащаются 4-литровым 8-цилиндровым турбомотором, развивающим 510 л.с. и 700 Нм. Но после переделки специалистами Vaeth его отдача возрастает до 700 л.с. и 900 Нм. Комплекс доработок называется V63RS и включает более производительный турбонагнетатель, спортивную выхлопную систему, а также новый масляный радиатор и усиленную коробку передач.

С доработанным мотором версия купе разгоняется до первой «сотни» всего за 3,3 с, что на 0,6 с меньше заводской модификации. Про максимальную скорость представители ателье говорят, что она превышает 340 км/ч, в то время как в «стоке» при наличии «водительского» пакета она достигает 290 км/ч.

Сверхмощный силовой агрегат требует соответствующей тормозной системы, и мастера из Хесбаха предлагают для этой цели крупные 390-миллиметровые тормозные диски. А для улучшения управляемости автомобиль можно оснастить очень короткими пружинами, сокращающими дорожный просвет на целых 40 мм, что способно вызвать проблемы при проезде лежачих полицейских. И, конечно, не обошлось без больших 20-дюймовых колесных дисков с низкопрофильной резиной. В салоне можно установить новый спидометр, размеченный для 360 км/ч, а также положить коврики с логотипом ателье.

Novitec

McLaren 570S Spider

Novitec – компания немецкая, базирующаяся в городе Штеттен, однако отечественных автомобилей в ее послужном списке практически нет. Все потому, что основатель фирмы Вольфганг Хагедорн является страстным поклонником суперкаров, причем большей частью итальянских. Но и к английским машинам он неравнодушен, особенно к таким, как этот McLaren 570S Spider.

Прежде всего, Novitec предлагает электронный модуль N-Tronic, корректирующий впрыск топлива и давление наддува, благодаря которому мощность 3,8-литрового мотора возрастает с 570 до 645 л.с., а максимальный крутящий момент увеличивается с 600 до 692 Нм. Причем, что интересно, электронный модуль работает не всегда, а только по желанию водителя – при нажатии на кнопку. Если же ее не трогать, двигатель действует по заводской программе. При активации модуля автомобиль разгоняется до 100 км/ч ровно за 3 с, что на 0,2 с секунды быстрее стандартных характеристик, а максимальная скорость возрастает с 328 до 335 км/ч.

Поработали специалисты ателье и над звуком. По желанию клиента выхлопная система устанавливается из нержавеющей стали либо из хромо-никелевого сплава, и та, и другая делает звучание выхлопа более агрессивным. Также предлагаются спортивные пружины, уменьшающие дорожный просвет на 30 мм. Благодаря занижению клиренса улучшаются управляемость и аэродинамика автомобиля, на последнюю работают и новые навесные элементы. Так, измененный передний сплиттер создает дополнительную прижимную силу, а задний спойлер улучшает стабильность на высоких скоростях. А вот боковые юбки несут скорее косметический эффект, как и колеса увеличенного диаметра, – 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади.

Wheelsandmore

Nissan GTR

Ателье Wheelsandmore основано в 1999 году в немецком городе Бесвайлер, а начало оно с разработки аэродинамических обвесов для автомобилей самых разных марок. Собственно, тем же самым его мастера занимаются до сих пор, меняя внешность продукции таких известных брендов, как Aston Martin, Alfa Romeo, Audi, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren, Mercedes-Benz, Nissan и Range Rover. Недавно в Wheelsandmore взялись и за силовые агрегаты. Например, для спорткара Nissan GTR предлагают сразу пять вариантов увеличения мощности.

Японский суперкар выпускается уже 10 лет и прошел за это время не одну модернизацию, но, похоже, у Nissan постепенно заканчиваются идеи о том, как сделать его еще лучше. В качестве варианта можно обратиться в Wheelsandmore и подобрать версию по своему вкусу и кошельку. Так, в первой стадии мощность силового агрегата увеличивается с заводских 570 до 605 л.с. за счет обновления программного обеспечения, или, проще говоря, чип-тюнинга. При выборе второй стадии отдача двигателя возрастет до 630 л.с. с помощью новых спортивных катализаторов. А если объединить все это с доработанной выхлопной системой (третья стадия), двигатель станет развивать 650 л.с.

Но это, как говорится, цветочки по сравнению с четвертой стадией, которая подразумевает замену турбонагнетателей на более производительные и установку нового топливного насоса. В итоге мощность возрастает до 700 л.с. Наконец, в пятой стадии замене опять подвергаются катализаторы и снова обновляется программное обеспечение, результатом чего становятся 740 л.с. При этом мотористы ателье заявляют, что потенциал двигателя позволяет увеличить отдачу и до более чем 1000 л.с., но они хотели создать автомобиль, безопасный на ходу и не требующий ремонта после каждого выезда на гоночную трассу. Там он, безусловно, будет очень быстр, особенно после установки регулируемой подвески от фирмы KW.

Spofec

Rolls-Royce Dawn

Фирма Spofec является подразделением компании Novitec, занимающимся тюнингом Rolls Royce. Надо сказать, что ее проекты смотрятся довольно необычно из-за смелых экспериментов в дизайне. Вот и новейшая разработка – кабриолет Dawn – выглядит совсем не так, как подобает автомобилям марки Rolls-Royce.

Речь идет о «широкофюзеляжном» обвесе с выпуклыми крыльями, благодаря которым кабриолет увеличился в ширину на 13 см. За передними колесами видны огромные «жабры», а новый передний бампер «ощетинился» крупными агрессивными воздухозаборниками. Задний бампер изменился меньше, хотя и получил имитацию вентиляционных отверстий по бокам. Завершают внешние преобразования огромные 22-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, без просветов заполнившие раздутые колесные арки. Добиться этого «заполнения» удалось с помощью нового модуля управления пневматической подвеской, уменьшившего до предела дорожный просвет.

Агрессивный внешний вид требует соответствующего внутреннего содержания, и оно у кабриолета присутствует в виде доработанного 6,6-литрового 12-цилиндрового турбомотора, прибавившего с 571 до 686 л.с. Максимальный крутящий момент увеличился при этом с 780 до 980 Нм. В результате автомобиль стал разгоняться до 100 км/ч за 4,6 с против 5 с у заводского варианта. Максимальная скорость осталась прежней, так как электронный ограничитель, срабатывающий на отметке 250 км/ч, не удаляли. Чтобы подчеркнуть исключительность Dawn, представители Spofec решили построить лишь восемь экземпляров такого кабриолета.

Domanig Autodesign

Mercedes-AMG GT

Давно ходят слухи о самой брутальной модификации Mercedes-AMG GT – так называемой черной серии, автомобиле кардинально увеличенной мощности, с более спортивными настройками шасси и агрессивным внешним видом, но достоверно так и неизвестно, появится он или нет. Поэтому в немецком ателье Domanig Autodesign решили не ждать милости от автопроизводителя и справились своими силами.

Главной особенностью проекта стал доработанный 4-литровый 8-цилиндровый турбомотор, в стандартном варианте развивающий 585 л.с. и 700 Нм. Мотористы ателье сменили заводские турбины на более крупные с повышенной производительностью, поколдовали с системой выпуска, установили спортивный воздушный фильтр и дополнительный интеркулер. Попутно была оптимизирована электроника, управляющая силовым агрегатом, а также подверглось апгрейду программное обеспечение коробки передач, чтобы трансмиссия могла справиться с возросшим крутящим моментом. Результатом проведенных доработок стали 779 л.с. и 960 Нм.

Соответственно, значительно улучшилась динамика автомобиля. Так, до 100 км/ч купе разгоняется за 2,9 с против 3,6 с у стокового экземпляра. Причем такой показатель достигнут не на бумаге, как это нередко бывает у тюнинг-ателье, а в самых что ни на есть настоящих заездах, во время которых также был зафиксирован показатель 8,8 с в разгоне до 200 км/ч. Максимальная скорость увеличилась с 318 до 330 км/ч, и ограничена она электроникой, заботящейся о сохранности шин Michelin Super Sport, в которые «обуты» оригинальные колеса диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади. Конечно же, не обошлось и без комплекта понижения подвески от фирмы KW, уменьшившей дорожный просвет на 30 мм.

TechАrt

Porsche Panamera Sport Turismo

Немецкая фирма TechАrt, чье название сложено из слов «техника» и «искусство», одной из первых среди тюнинг-ателье представила комплекс доработок для новейшего универсала Porsche Panamera Sport Turismo. По традиции, принятой у мастеров из Штутгарта, автомобиль получил новое название – Grand GT.

За основу взяли модификацию Turbo, чей 8-цилиндровый турбомотор в «стоке» развивает 550 л.с. и 770 Нм. Благодаря новой программе управления двигателем и установке титановой выпускной системы мощность выросла до 630 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился до 900 Нм. В итоге спринт до «сотни» сократился с 3,6 до 3,4 с, но о том, насколько выросла максимальная скорость (а она выросла однозначно), ничего не сообщается. Зато фирма заявляет время разгона до 200 км/ч – 8,3 с.

Помимо технической составляющей универсал получил брутальный аэродинамический обвес. Если заводской вариант выглядит гладким и округлым, то в тюнинге от TechАrt автомобиль имеет граненые формы с помощью угловатых бамперов и расширителей колесных арок. В капоте появились дополнительные вентиляционные отверстия, между расширителями арок протянулись мощные пороги, а «корма» обзавелась большим стационарным антикрылом, внушительного вида диффузором и более крупными выхлопными патрубками с окантовкой из углеволокна. Завершаются дизайнерские изыски оригинальными 22-дюймовыми колесами Formula IV с низкопрофильной резиной. Внутри – рыжая кожа Nappa с уникальной прострочкой разноцветными нитями, которой обшиты практически все панели интерьера.

Startech

Range Rover Velar

Новый внедорожник Range Rover Velar не избалован вниманием тюнинг-ателье – видимо, потому, что без всяких доработок выглядит отлично. Тем не менее спецы из ателье Startech все-таки рискнули представить свое видение того, как можно переделать дизайн этого стильного автомобиля. И результат, надо сказать, нравится далеко не всем.

Все потому, что дополнительные навесные элементы сделали облик внедорожника более грубым и агрессивным, притом что с гармоничностью, по мнению многих, возникли проблемы. Кузов машины получил в общей сложности 16 новых деталей, включая «раскормленные» колесные арки, добавившие 60 мм к его ширине. Накладка на передний бампер визуально уменьшила дорожный просвет, а модуль понижения пневмоподвески сократил его реально – на 30 мм. Впрочем, для покорения бездорожья клиренс можно увеличить до стандартных заводских величин. Вот только съезжать с асфальта придется очень аккуратно, так как огромные 22-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной ям и камней не любят.

С силовыми агрегатами пока ничего не делали. Зато мастера из Startech предлагают оснастить любую модификацию электронным звуковым генератором, имитирующим звук… двигателя V8, притом что для Velar больше шести цилиндров не предлагается. Таким образом, можно купить модификацию с 2-литровым 4-цилиндровым турбодизелем и наслаждаться породистым «голосом». Что касается салона, то для заказа предлагаются – расширенная отделка дорогими сортами кожи, светящиеся надписи Startech на порогах, алюминиевые накладки на педали и площадка для отдыха левой ноги, а также различные сорта древесины и углепластика.

Startech

Aston Martin DB11

Английское спортивное купе Aston Martin DB11 – автомобиль самодостаточный и в переделках вряд ли нуждается. Но тюнинговые ателье с этим никогда не согласятся. Вот и в Startech решили поработать над технической начинкой и внешностью машины. Хорошо, что чувство меры на этот раз дизайнерам не изменило, хотя, на наш взгляд, накладная «губа» под передним бампером могла бы быть и поменьше. Зато диффузор в заднем бампере с «дождевым» огнем от болидов Formula 1 и угловатыми выхлопными патрубками взамен круглых смотрится неплохо. Но еще более стильно выглядят кузовные элементы медного цвета на боковинах крыши и передних крыльях, удачно контрастирующие с темно-серым кузовом.

Не секрет, что Aston Martin в последних моделях использует двигатели Mercedes-AMG. Так, под капотом этого DB11 располагается мерседесовский 4-литровый битурбированный V8, развивающий 510 л.с. и 675 Нм, что обеспечивает купе разгон до 100 км/ч за 4 с и максимальную скорость 302 км/ч. Но после «инъекции стероидов» от Startech его отдача увеличивается до 609 л.с. и 800 Нм, в результате чего разгон до «сотни» сокращается до 3,8 с, а максимальная скорость увеличивается до 310 км/ч.

Тюнинговый экземпляр получил новые 21-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной взамен стандартных 20-дюймовых. Диски выкрашены в черный цвет и, как и кузов, имеют стильные вставки медного оттенка. Тормозные суппорты тоже «медные». Специальная накладка на центральную часть колеса создает впечатление, что оно по-гоночному крепится одной центральной гайкой, хотя в реальности крепление самое обычное. В салоне, понятное дело, кожа и карбон, а многочисленные хромированные элементы опять-таки имеют медный оттенок.