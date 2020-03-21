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Тюнинг. Обзор за март 2020

Posaidon | Mercedes-AMG GT R вид спереди
Posaidon | Mercedes-AMG GT R вид спереди
Posaidon | Mercedes-AMG GT R двигатель
Posaidon | Mercedes-AMG GT R двигатель
Brabus | Mercedes-Benz G-Class вид спереди
Brabus | Mercedes-Benz G-Class вид спереди
Brabus | Mercedes-Benz G-Class вид сзади
Brabus | Mercedes-Benz G-Class вид сзади
Novitec | Ferrari 488 Pista вид спереди
Novitec | Ferrari 488 Pista вид спереди
Novitec | Ferrari 488 Pista салон
Novitec | Ferrari 488 Pista салон
Novitec | McLaren 720S Spider вид спереди
Novitec | McLaren 720S Spider вид спереди
Novitec | McLaren 720S Spider вид сзади
Novitec | McLaren 720S Spider вид сзади

Posaidon

Mercedes-AMG GT R

Компания Posaidon расположилась в небольшом немецком городе Мюльхайм-Керлих, специалисты фирмы предпочитают заниматься тюнингом автомобилей Mercedes-Benz. Вот только обычные модели в ателье не жалуют – им AMG-модификации подавай! В этот раз инженеры взялись за доводку самого главного «спортсмена» с трехлучевой звездой на эмблеме – купе AMG GT R.

Собственно, этот спорткар изначально подготовлен для езды по гоночному треку, хотя и имеет допуск на дороги общего пользования. Его 4-литровый 8-цилиндровый турбомотор развивает 585 л.с. и 700 Нм, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 3,6 с и позволяет развивать максимальную скорость 318 км/ч. Достигнутые показатели удовлетворят подавляю­щее большинство покупателей AMG GT R, но всегда найдутся те, кому хочется «погорячее». Именно для таких сорвиголов мастера ателье довели мощность силового агрегата до 880 л.с., а максимальный крутящий момент – до 1000 Нм. Причем последний в реальности может быть и 1200 Нм, но столько просто не выдержит роботизированная коробка передач.

Добиться столь впечатляющего роста мощности удалось с помощью более производительных турбокомпрессоров, кованых поршней, спортивных воздушных фильтров, модифицированных турбонасосов, прямоточной выхлопной системы, перепрограммированных «мозгов» двигателя и многого другого, включая даже более эффективные свечи зажигания. С такими данными спорткупе стало разгоняться до «сотни» за 2,9 с, а его максимальная скорость выросла до 360 км/ч. Причем представители Posaidon обещают таким образом доработать любую модель AMG GT, а не только самую мощную версию с приставкой R в названии.

Brabus

Mercedes-Benz G-Class

В немецком городе Боттроп располагается главный офис компании Brabus, которая, пожалуй, является самым известным доводчиком продукции Mercedes-Benz. Ранее ателье не раз попадало в Книгу рекордов Гиннесса как производитель самых быстрых моделей в своих классах, однако теперь о рекордах в Brabus не помышляют, хотя ее разработки от этого не становятся менее интересными. Например, этот Mercedes-Benz G-Class создан не для скоростных «прохватов» по автобанам, зато он приумножил свои внедорожные способности с помощью комплекса преобразований под названием Adventure.

Для лучшей проходимости G-Class получил новые удлиненные пружины, увеличившие дорожный просвет на 40 мм. Дальнейшие изменения включают в себя новый дефлектор над лобовым стеклом с четырьмя прожекторами, большой багажник во всю крышу, а также лебедку, установленную в видоизмененном перед­нем бампере. На капоте появилась накладка с вентиляционными отверстиями. Кормовая часть обзавелась лестницей и углепластиковой крышкой запасного колеса. По правому же борту на крыше закрепили… лопату. В новых колес­ных арках, расширивших кузов на 100 мм, разместились 20-дюймовые колеса с внедорожной резиной размерностью 285/55.

Для доработки силового агрегата использована модификация 350 d с 3-литровым турбодизелем, развивающим 286 л.с. и 600 Нм. Стараниями инженеров Brabus мощность двигателя доведена до 330 л.с., а максимальный крутящий момент вырос до 660 Нм. Благодаря этому разгон до «сотни» уменьшился с 7,4 до 7,2 с, а «максималка» увеличилась со 199 до 202 км/ч. Прибавка вроде бы небольшая, но не надо забывать, что из-за новых внедорожных наворотов автомобиль стал больше весить по сравнению со стандартной заводской моделью.

Novitec

Ferrari 488 Pista

Ателье Novitec базируется в германском городе Штеттен, а его основатель Вольфганг Хаге­дорн – стопроцентный немец. Вот только тюнингует он в основном итальянские модели, такие как Ferrari, Lamborghini и Maserati. Просто потому, что он без ума от суперкаров. Вот и в этот раз объектом своего вмешательства Вольфганг выбрал автомобиль с Апеннинского полуострова – Ferrari 488 Pista.

Надо сказать, что версия Pista и так является самой мощной и быстрой Ferrari с двигателем V8. Этот турбированный силовой агрегат объемом 3,9 л развивает 720 л.с. и 770 Нм, что позволяет суперкару набирать первую «сотню» за 2,85 с и развивать максимальную скорость 340 км/ч. Однако в Novitec смогли найти, что еще доработать в моторе, и увеличили его мощность до 800 л.с., а крутящий момент до 898 Нм. Результатом апгрейда стало улучшение разгона до заветной «сотни» до 2,7 с. Максимальная скорость выросла при этом до 345 км/ч.

Но самое интересное состоит в том, что внешность суперкара практически не изменилась. А ведь Novitec славится своими аэродинамическими обвесами, значительно меняющими облик автомобиля. Так, новый передний спойлер визуально практически неотличим от заводского. Сложно заметить и измененные пороги. Единственный новый элемент в задней части – маленький козырек-спойлер. При этом в ателье заявляют, что все навесные детали прошли продувку в аэродинамической трубе.

Улучшает сопротивление воздуха и фирменный модуль управления гидравлической передней подвеской, приближающий переднюю часть машины к дороге на 35 мм (главное, не забыть поднять «морду» при подъезде к «лежачим полицейским», а то можно без переднего бампера остаться). И, конечно, колеса здесь тоже новые, размерностью 21 дюйм на передней оси и 22 – на задней.

Novitec

McLaren 720S Spider

Несмотря на то что основатель ателье Novitec Вольфганг Хагедорн питает слабость к итальянским суперкарам, иногда он обращает внимание и на другие бренды. Важно, чтобы автомобиль был быстрым, а дальше он разберется, что с ним можно сделать. Так, в последнее время из ворот ателье все чаще стали выезжать английские спорткары McLaren. Среди последних моделей этой марки, подвергшихся доводке в Novitec, 720S Spyder.

Уже в стандартном заводском виде этот автомобиль является одним из самых быстрых в мире транспортных средств с открытым верхом. Отдача его 4-литровой турбированной «восьмерки» составляет 720 л.с. и 770 Нм, благодаря чему родстер разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с, до 200 км/ч – за 7,9 с и достигает 341 км/ч. Но мотористы ателье этими показателями не удовлетворились и довели мощность двигателя до 805 л.с. Крутящий момент вырос до 878 Нм. Благодаря такому тюнингу спайдер набирает «сотню» за 2,7 с, а 200 км/ч – за 7,6. Да и «максималка» выросла до 346 км/ч.

Но, пожалуй, обновленная внешность автомобиля впечатляет даже больше мощностных характеристик. Для новых элементов кузова в Novitec использовали кованый углерод, имеющий уникальный рисунок, чем-то напоминающий мраморные волокна. Из него выполнены компоненты переднего бампера, облицовка фар, вентиляционные отверстия в капоте, корпуса зеркал, видоизмененные пороги с воздухозаборниками, облицовка заднего бампера с гоночным диффузором и множество других деталей. Не обошлось и без разноразмерных колес – 20-дюймовых спереди и 21-дюймовых сзади. Дорожный просвет уменьшен на 30 мм. В отделке салона также использовано оформление «кованое углеволокно».

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