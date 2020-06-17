"Тюнинг. Обзор за июнь 2020"

Posaidon

Mercedes-AMG A 45 S

Фирма Posaidon, названная в честь морского бога, базируется в маленьком немецком городке Мюльхайм-Керлих. Специалисты ателье занимаются переделками автомобилей Mercedes-Benz, причем обычные модели их прак­тически не интересуют – им спортивные версии AMG подавай. Вот и сейчас «моряки» взялись за доработку модификации с этой аббревиатурой в названии. Встречайте Mercedes AMG A 45 S с увеличенным «поголовьем» под капотом!

Заводская версия модели оснащается 2-литровой турбированной «четверкой», развивающей 421 л.с. и 500 Нм, что само по себе очень круто для двигателя такого небольшого объема. Но в ателье, конечно, посчитали, что этого мало, и, поколдовав с программным обеспечением, сняли с двигателя 465 л.с. Крутящий момент вырос при этом до 560 Нм. И это не предел: если клиент захочет еще большей отдачи, ему предложат заменить турбокомпрессор и перепрограммировать коробку передач с двумя сцеплениями. В этом случае показатели достигнут 525 л.с. и 600 Нм.

Начальный, 465-сильный вариант апгрейда позволяет хэтчбеку разгоняться до первой «сотни» за 3,6 с против 3,9 у заводского экземпляра, а его максимальная скорость после удаления электронного ограничителя увеличивается с 250 до 318 км/ч. Более мощная версия выполняет спринт до 100 км/ч за 3,4 с и способна разогнаться до 324 км/ч. А в скором времени мастера ателье обещают представить еще более внушительный пакет настроек.

Mansory

Ferrari 812 Superfast

Курош Мансори, основатель ателье Mansory из немецкого города Бранд, начинал с доработок английской автороскоши. Причем он переделывал внешность Rolls-Royce и Bentley так, что у некоторых волосы дыбом вставали, – настолько экстравагантно выглядели тюнинговые экземпляры. Со временем под «экзекуцию» попали и другие автомобильные бренды. В том числе Ferrari. Правда, в данном случае дизайн модели 812 Superfast оказался на удивление спокойным.

Применительно для Mansory внешность этого спортивного купе вообще можно назвать скромной. Дизайнеры ателье не стали устанавливать ни расширенных колесных арок, ни огромного антикрыла, как того следовало ожидать. Автомобиль получил аккуратный передний сплиттер с боковыми «крылышками», карбоновые вставки в фары, накладные пороги, маленький козырек на крышку багажника, а также более агрессивный, чем у заводской модели, диффузор с четверкой выхлопных труб увеличенного диаметра. И на этом все, если не считать новых колесных дисков.

В целом внешний вид купе получился очень гармоничным, что применительно к Mansory приятно удивляет. Еще один странный момент – с двигателем демонстрационного экземпляра ничего не делали. С другой стороны, и заводского 12-цилиндрового мотора вполне достаточно, ведь он развивает 800 л.с. и 718 Нм, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и развивать максимальную скорость 340 км/ч.

Manhart

Volkswagen Golf R

Ателье Manhart, головной офис которого расположен в германском городе Вупперталь, уже 30 лет занимается доработкой автомобилей BMW, причем больше всего его специалисты любят спортивные модели М-серии. Однако в данном случае эта информация не особо актуальна, потому что из ворот фирмы выехал автомобиль, никакого отношения к баварскому бренду не имеющий. Уж не знаем, как так случилось, но мастера из Вупперталя вдруг решили добавить мощности… хэтчбеку Volkswagen Golf R.

Напомним, что стандартная версия модели оснащается 2-литровым турбомотором, развивающим 300 л.с. и 400 Нм, что позволяет ей разгоняться -до 100 км/ч за 4,7 с. Максимальная скорость при этом достигает 250 км/ч. Мотористы Manhart поработали над силовым агрегатом и выжали из него в полтора раза больше – 450 л.с.

Максимальный крутящий момент вырос не так сильно – до 500 Нм. Тем не менее динамика тюнингованного экземпляра впечатляет, причем не на словах, а на деле, что бывает редко. Да-да, чтобы продемонстрировать возможности автомобиля, ателье провело инструментальные замеры, показавшие, что хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с, от 100 до 200 км/ч – за 9,94 с, проходит четверть мили за 11,96 с и развивает максимальную скорость 283 км/ч. То есть вполне спорткаровские показатели. Также стоит отметить, что автомобиль получил комплект укороченных пружин от фирмы H&R.

Manhart

Toyota Supra

Раз уж ателье Manhart умудрилось изменить марке BMW с брендом Volkswagen, то почему бы не пойти дальше и не оттюнинговать… Toyota. Впрочем, об адюльтере в этом случае говорить нельзя. Дело в том, что модель Supra, о которой идет речь, разрабатывалась в тесном сотрудничестве с BMW – по сути, это модель Z4, только с японским кузовом. И в Manhart прекрасно знали, как с таким автомобилем работать, ведь несколькими месяцами раньше они уже переделали этого самого «баварца».

Под капотом BMW Z4 находится точно такой же мотор, как и в Toyota Supra, – рядная 3-литровая «шестерка» с турбонаддувом, развивающая 340 л.с. и 500 Нм. В случае с баварским родстером мотористы ателье довели отдачу силового агрегата до 440 л.с. и 620 Нм. Казалось бы, двигатель японского купе должен иметь такие же показатели, но Supra оказалась мощнее, ее мотор выдал 450 л.с. и 620 Нм. Добиться повышения мощности удалось с помощью новой программы управления двигателем и выхлопной системой со специальными клапанами, позволяющими регулировать громкость «голоса» мотора.

Помимо силового агрегата доработке подверглась и подвеска купе. Клиен­там доступны на выбор укороченные пружины H&R либо полноценный комплект (пружины и амортизаторы) от компании KW с тремя вариантами жесткости. На улучшение управляемости работают и новые 20-дюймовые разноширокие колеса с низкопрофильной резиной.

G-Power

BMW 3 Series

Одним из самых титулованных «настройщиков» BMW является ателье G-Power из баварского городка Айхах. Так, его основатель Йохан Громмиш стал переделывать баварские автомобили еще в 1971 году. Правда, сейчас фирма иногда позволяет себе заниматься тюнингом других брендов, но приоритет всегда остается за представителями Мюнхена. Вот и в этот раз специалисты из Франкфурта обратили внимание на BMW, а точнее, на модель 3-й серии.

В качества объекта для вмешательства был выбран самый мощный представитель модельной линейки – M340i xDrive. Его 3-литровая рядная «шестерка» благодаря турбонаддуву выдает 382 л.с. и 500 Нм, что позволяет автомобилю набирать 100 км/ч за 4,4 с и развивать ограниченные электроникой 250 км/ч. Ателье G-Power предложило для этого двигателя новую программу управления, с помощью которой отдача возросла до 420 л.с. и 600 Нм. Но это не предел, а только первая стадия доработок. Если добавить новую высокопроизводительную выхлопную систему, мощность увеличится до 470 л.с., а крутящий момент – до 650 Нм. Это, понятно, вторая стадия.

Третья стадия подразумевает замену турбонагнетателя на более производительный, с чьей помощью мощность достигает 510 л.с. Максимальный крутящий момент возрастает до 690 Нм. Результат: 3,7 с до «сотни» и максимальная скорость 330 км/ч. При этом 470-сильная версия разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с, а 420-сильная – за 4 с, что тоже вполне неплохо.

G-Power

BMW M5

Ателье G-Power в свое время попало в Книгу рекордов Гиннесса как производитель самого быстрого в мире седана на базе серийного автомобиля. Им стал BMW M5 позапрошлого поколения, чей 5-литровый 10-цилиндровый «атмосферник» получил турбонаддув, благодаря которому его отдача выросла с 507 л.с. и 520 Нм до 800 л.с. и 800 Нм. Максимальная скорость седана достигла 372,1 км/ч, и она не побита до сих пор. Разгон до «сотни», правда, получился не рекордным по причине заднеприводной конструкции – 4,35 с против 4,7 с заводского экземпляра. И вот теперь под «нож» спецов G-Power попал BMW M5 последнего поколения.

Его 4,4-литровый 8-цилиндровый турбомотор в стоке развивает мощность 600 л.с. и максимальный крутящий момент 750 Нм. Этой отдачи хватает, чтобы седан разгонялся до 100 км/ч за 3,4 с и развивал ограниченную электроникой скорость 250 км/ч. Мотористы G-Power, конечно же, «немного» поработали над силовым агрегатом, и его мощность выросла до 840 л.с., а крутящий момент – до 1050 Нм!

Впрочем, с рекордами фирма уже наигралась, а потому ограничила максимальную скорость на отметке 350 км/ч. С другой стороны, так может ездить любой BMW М5, прошедший аналогичную доводку в G-Power, а не единичный экземпляр, созданный специально для рекордного заезда. Да и вообще, «максималка» для этого седана не главное. Куда больше впечатляет время разгона до 100 км/ч, равное… 2,5 с! Комментарии, как говорится, излишни.

Lumma Design

BMW X7

Компания Lumma Design, базирующаяся в немецком Винтерлингене, официально занимается тюнингом с 2004 года, а неофициально, по словам ее основателей, с 1987-го. Ателье известно агрессивными и одновременно стильными аэродинамическими обвесами для автомобилей самых разных марок. Одной из недавних работ фирмы стал представительский кроссовер BMW X7, получивший немало новых элементов дизайна.

Надо сказать, внешность этой модели компания показала еще в прошлом году, но только в виде рисунков, а первый реальный экземпляр появился лишь сейчас. В первую очередь в глаза бросаются новые колесные арки с вентиляционными отверстиями для охлаждения тормозов, расширившие кузов с каждой стороны на 50 мм. Передний бампер получил мощный сплиттер, а по бокам появились выступающие пороги, визуально соединяющие колесные арки. Вот только вентиляционных отверстий в капоте, анонсированных ранее, у первого демонстрационного автомобиля нет.

Отсутствует и фирменный четырехствольный выхлоп, который был на предварительных рисунках, зато имеется козырек-спойлер на пятой двери. Отдельного рассказа требуют новые колеса. Так, если максимальный размер заводских дисков составляет 22 дюйма, то Lumma предлагает целых 24. Но, если кому-то из заказчиков такой размер покажется слишком экстремальным, ему установят «небольшие» 23-дюймовые диски.

Novitec

McLaren Senna

Немецкая фирма Novitec располагается в городе Штеттен, и ее основатель Вольфганг Хагедорн является стопроцентным немцем. Хотя дорабатывает он вовсе не немецкие автомобили. Из ворот ателье постоянно выезжают итальянские и английские суперкары, получившие изрядную дозу «допинга». Как, например, этот представитель Туманного Альбиона по имени McLaren Senna.

Надо сказать, что суперкар, названный в честь одного из величайших гонщиков Formula 1, сам по себе автомобиль экстремальный. Он оснащается 4-литровым 8-цилиндровым турбомотором, развивающим 800 л.с. и 800 Нм. Этот агрегат уже в заводском виде наделяет машину великолепными динамическими характеристиками. Так, до 100 км/ч она разгоняется за 2,8 с, а от 0 до 200 км/ч ускоряется за 6,8 с. Максимальная скорость составляет 335 км/ч.

После того как над двигателем поработали мотористы Novitec, его мощность выросла ровно на 100 л.с. и теперь достигает 900 л.с. Крутящий момент увеличился до 888 Нм. Что касается динамики, то на первый взгляд улучшения незначительные, однако на таком (суперкаровском) уровне счет идет на десятые и даже сотые. Теперь спринт от 0 до 100 км/ч составляет 2,7 с, а от 0 до 200 км/ч – 6,5 с. При этом максимальная скорость вообще не изменилась. То есть преимущества проявятся не на автобане, а на гоночном треке.