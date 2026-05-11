Автомобильный портал Motorpage
Тюнинг. Обзор за апрель 2026

BRABUS 700
BRABUS 700
URBAN AUTOMOTIVE Lamborghini Urus SE Widetrack
URBAN AUTOMOTIVE Lamborghini Urus SE Widetrack
MANSORY Rolls-Royce Cullinan Soft kit
MANSORY Rolls-Royce Cullinan Soft kit
MANHART AUTOMOTIVE MH5 900E
MANHART AUTOMOTIVE MH5 900E

BRABUS 700

Была лакуна — и нет! Все благодаря тюнингерам Brabus, которым отсутствие в гамме Mercedes-AMG топового бизнес-универсала с индексом «63» мозолило глаза. Теперь у актуальных Audi RS 6 и BMW M5 Touring появился достойный соперник. Трансформация стокового швабского «сарая» Е 53 в Brabus 700 произведена по всем канонам. Карбоновый аэродинамический обвес кузова, включая массивный диффузор, присутствует. Кованые колесные диски 21 го диаметра — тоже. Салон освежили с помощью накладок на педали и пороги. Не забыли положить и фирменные коврики. Главные же новшества, конечно, под капотом. Электрическую составляющую гибридной силовой установки умельцы из Ботропа трогать не стали, а вот 3,0 литровую рядную турбошестерку форсировали, благодаря чему суммарная мощность выросла с 612 до 700 л.с., а тяга — с 750 до 850 Нм. Не радикальная прибавка. И однако в спурте 0–100 км/ч Brabus 700 опережает донорский Mercedes-AMG E 53 на 0,3 с (3,6 vs 3,9 c), а «максималка» подросла на 5 км/ч, достигнув знаковых 280 км/ч. Чем не повод перенастроить подвеску? В Brabus им воспользовались. Вот теперь полный комплект!

URBAN AUTOMOTIVE Lamborghini Urus SE Widetrack

Сохраняя чувство меры, делать исходник более эффектным — удел единиц. Но именно в этом суть философии OEM Plus, которой с рождения в 2014 м придерживается британское ателье Urban Automotive. Неукоснительно. Казалось бы, новый объект трансформации, Urus SE, топ-версия внедорожника Lamborghini с гибридной силовой установкой мощностью почти 800 «лошадей», предопределяет «безлимитный» подход к тюнингу. Но нет! Карбоновый стайлинг-пакет Widetrack выполнен максимально тактично, и при этом итоговый результат радует глаз людей со вкусом. А если они к тому же настоящие поклонники итальянской марки, то тем более. Фанаты сразу поймут, что форма порогов с «отдушиной» — это отсылка к характерному элементу дизайна легендарной Miura из 1960 х. Что до нового профилированного капота с парой прорезей на передней кромке, то тут прослеживаются параллели с топовым Aventador SVJ почти десятилетней давности. А ведь есть еще новый передний сплиттер, расширители колесных арок, в меру увеличенный спойлер над кормовым стеклом, новые задний бампер и квартет выхлопных патрубков. И все это карбоновое великолепие разработано самой компанией из Милтон-Кинса. Дизайн колесных дисков UV-1R производства американской Vossen — тоже.

MANSORY Rolls-Royce Cullinan Soft kit

«А не расслабиться ли нам? Имеем же полное право», — подумали в Mansory и выкатили рестайлинговый люкс-SUV Cullinan в «мягкотюнингованной» версии. Хардкор, типичный для ателье из городка Бранд, уже был. Еще в 2024 м Mansory представила пару эпатажных вариантов «британца» под обозначениями Linea d’Oro и Linea d’Arabo. Там было все, включая натуральное золото в отделке и арабскую вязь в качестве элементов декора. На этом баварцы не успокоились и год назад запихнули под капот Cullinan Linea d’Arabo 720 турбированных «лошадей» вместо 571, что выжимал стоковый 6,75 литровый битурбо-V12. На скоростной потолок в 250 км/ч это никак не повлияло, но в спурте 0–100 км/ч габаритный гламурный SUV скинул почти полсекунды (4,8 vs 5,2 c), заставив напрячься многие спорткары. Теперь же в Mansory решили притормозить. Никаких технических наворотов по сравнению с «донором»! Салон тоже стандартный. Нет, если клиент пожелает, ему, конечно, пойдут навстречу. По умолчанию же трансформация Cullinan ограничивается установкой элементов кузова из некрашеного кованого карбона и эксклюзивных 24 дюймовых колесных дисков в нескольких вариантах дизайна. Получилось, откровенно говоря, аляповато, зато — по меркам Mansory — необычайно сдержанно.

MANHART AUTOMOTIVE MH5 900E

Нынешние BMW M5, получившие plug-in гибридную силовую установку, — первые в истории «бизнес-эмки», которые по удельной мощности уступают предшественнице. Сомнительное достижение. Ателье Manhart взялось исправить ситуацию и прошлой осенью представило «прокачанный» седан. Теперь же дошла очередь до универсала. Тюнингеры из Кельна постарались не утяжелять Touring, тянущий на 2,5 т. Никакого дополнительного аэродинамического обвеса — только традиционные декали на боковинах кузова! Фирменные колесные диски Concave One диаметром 21 или 22 дюйма, разу­меется, кованые. Скорректировать удельную мощность помогла форсировка 4,4 литрового наддувного V8. Более производительные турбокомпрессоры и собственный блок управления MHtronic позволили поднять общую мощность гибридной установки с 727 до 910 л.с., а тягу — с 1000 до 1200 Нм. После такой операции Manhart обещает динамику «сарая» MH5?900E на уровне суперкара, но точные данные не приводит. Известно лишь то, что саундтрек «заряженного» битурбо-V8 обогатила новая выхлопная система из нержавейки, а заострить управляемость помогает заниженная подвеска, доступная в двух вариантах: с пружинами H&R либо адаптированными Manhart койловерами KW.
 

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Тюнинг. Обзор за апрель 2026
11 мая 2026

"Тюнинг. Обзор за апрель 2026"
Тюнинг. Обзор за март 2026
10 апреля 2026

"Тюнинг. Обзор за март 2026"
Тюнинг. Обзор за август 2025
19 сентября 2025

"Тюнинг. Обзор за август 2025"
Тюнинг. Обзор за июль 2025
18 августа 2025

"Тюнинг. Обзор за июль 2025"
Тюнинг. Обзор за январь 2025
10 февраля 2025

"Тюнинг. Обзор за январь 2025"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Brabus 7.3S - brabus 7.3s 1998 вид спереди
Тест драйв
29 августа 2013

Brabus 7.3S
"Старая школа"
Mercedes-Benz M-Class
Тест драйв
10 декабря 2007

Mercedes-Benz M-Class
"Внедорожник для хороших дорог (ML350 Brabus)"

Интересные новости по теме

Новость про BMW - MHX6 500

Manhart превратил стандартную версию BMW X6 в спортивный кроссовер

Немецкое тюнинг ателье Manhart представило новый проект на базе BMW X6 xDrive40i. На этот раз мастера сделали ставку на умеренную прибавку мощности и комплексную доработку без перехода в полноценную M-версию 22 декабря 2025 0
Brabus строит свой первый жилой остров в Абу-Даби

Brabus строит свой первый жилой остров в Абу-Даби

Известное ателье Brabus выходит за рамки привычного бизнеса. Бренд намерен создать первый в истории проект в сфере недвижимости 29 апреля 2025 0
Mansory Tesla Cybertruck Elongation

Mansory представил свое виденье электропикапа Tesla Cybertruck

Немецкое ателье Mansory, известное своими радикальными доработками автомобилей, представило новую версию Tesla Cybertruck под названием Elongation 28 февраля 2025 0
Новость про Lamborghini - Mansory Lamborghini Revuelto

Mansory представила Lamborghini Revuelto в ультрасовременном тюнинге Initiate

Тюнинг-ателье Mansory показало свою первую модификацию гибридного суперкара Lamborghini Revuelto под названием Initiate. Этот экземпляр получил не только доработки во внешности, но также и прибавку к мощности 25 декабря 2024 0
Ferrari F8 Tempesta Turchese

Представлен более мощный Ferrari F8 от Mansory

Ателье Mansory представило ряд доработок к суперкару Ferrari F8 Spider. Новая версия получила название Tempesta Turchese и отличается развитым аэродинамическим обвесом, а также форсированным V8 до 880 л.с. 26 ноября 2024 0
Brabus Big Boy 1200

Представлен первый автодом от Brabus

Компания Brabus представила необычный продукт для своей линейки - 12-метровый роскошный автодом Big Boy 1200. Стоимость начинается от 1,4 млн. долларов (примерно 137,5 млн. рублей) 07 ноября 2024 0
Mansory Pugnator

Представлен пакет доработок для Ferrari Purosangue от Mansory

Тюнинг-ателье Mansory представило свое видение для модели Ferrari Purosangue. Автомобиль получил названием Pugnator и отличается серьезными доработками в дизайне и небольшими изменениями в технической части 25 сентября 2024 0
Новость про Toyota Supra - MANHART Toyota Supra

Toyota Supra получила прибавку к мощности в новой версии от Manhart

Известное немецкое тюнинг-ателье Manhart представило свое новое видение японского спорткара Toyota Supra. Как и предыдущие версии GR 450 и GR 550 от Manhart, автомобиль получил ряд внешних и технических доработок 29 августа 2024 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 3 5 1