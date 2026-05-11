"Тюнинг. Обзор за апрель 2026"

BRABUS 700

Была лакуна — и нет! Все благодаря тюнингерам Brabus, которым отсутствие в гамме Mercedes-AMG топового бизнес-универсала с индексом «63» мозолило глаза. Теперь у актуальных Audi RS 6 и BMW M5 Touring появился достойный соперник. Трансформация стокового швабского «сарая» Е 53 в Brabus 700 произведена по всем канонам. Карбоновый аэродинамический обвес кузова, включая массивный диффузор, присутствует. Кованые колесные диски 21 го диаметра — тоже. Салон освежили с помощью накладок на педали и пороги. Не забыли положить и фирменные коврики. Главные же новшества, конечно, под капотом. Электрическую составляющую гибридной силовой установки умельцы из Ботропа трогать не стали, а вот 3,0 литровую рядную турбошестерку форсировали, благодаря чему суммарная мощность выросла с 612 до 700 л.с., а тяга — с 750 до 850 Нм. Не радикальная прибавка. И однако в спурте 0–100 км/ч Brabus 700 опережает донорский Mercedes-AMG E 53 на 0,3 с (3,6 vs 3,9 c), а «максималка» подросла на 5 км/ч, достигнув знаковых 280 км/ч. Чем не повод перенастроить подвеску? В Brabus им воспользовались. Вот теперь полный комплект!

URBAN AUTOMOTIVE Lamborghini Urus SE Widetrack

Сохраняя чувство меры, делать исходник более эффектным — удел единиц. Но именно в этом суть философии OEM Plus, которой с рождения в 2014 м придерживается британское ателье Urban Automotive. Неукоснительно. Казалось бы, новый объект трансформации, Urus SE, топ-версия внедорожника Lamborghini с гибридной силовой установкой мощностью почти 800 «лошадей», предопределяет «безлимитный» подход к тюнингу. Но нет! Карбоновый стайлинг-пакет Widetrack выполнен максимально тактично, и при этом итоговый результат радует глаз людей со вкусом. А если они к тому же настоящие поклонники итальянской марки, то тем более. Фанаты сразу поймут, что форма порогов с «отдушиной» — это отсылка к характерному элементу дизайна легендарной Miura из 1960 х. Что до нового профилированного капота с парой прорезей на передней кромке, то тут прослеживаются параллели с топовым Aventador SVJ почти десятилетней давности. А ведь есть еще новый передний сплиттер, расширители колесных арок, в меру увеличенный спойлер над кормовым стеклом, новые задний бампер и квартет выхлопных патрубков. И все это карбоновое великолепие разработано самой компанией из Милтон-Кинса. Дизайн колесных дисков UV-1R производства американской Vossen — тоже.

MANSORY Rolls-Royce Cullinan Soft kit

«А не расслабиться ли нам? Имеем же полное право», — подумали в Mansory и выкатили рестайлинговый люкс-SUV Cullinan в «мягкотюнингованной» версии. Хардкор, типичный для ателье из городка Бранд, уже был. Еще в 2024 м Mansory представила пару эпатажных вариантов «британца» под обозначениями Linea d’Oro и Linea d’Arabo. Там было все, включая натуральное золото в отделке и арабскую вязь в качестве элементов декора. На этом баварцы не успокоились и год назад запихнули под капот Cullinan Linea d’Arabo 720 турбированных «лошадей» вместо 571, что выжимал стоковый 6,75 литровый битурбо-V12. На скоростной потолок в 250 км/ч это никак не повлияло, но в спурте 0–100 км/ч габаритный гламурный SUV скинул почти полсекунды (4,8 vs 5,2 c), заставив напрячься многие спорткары. Теперь же в Mansory решили притормозить. Никаких технических наворотов по сравнению с «донором»! Салон тоже стандартный. Нет, если клиент пожелает, ему, конечно, пойдут навстречу. По умолчанию же трансформация Cullinan ограничивается установкой элементов кузова из некрашеного кованого карбона и эксклюзивных 24 дюймовых колесных дисков в нескольких вариантах дизайна. Получилось, откровенно говоря, аляповато, зато — по меркам Mansory — необычайно сдержанно.

MANHART AUTOMOTIVE MH5 900E

Нынешние BMW M5, получившие plug-in гибридную силовую установку, — первые в истории «бизнес-эмки», которые по удельной мощности уступают предшественнице. Сомнительное достижение. Ателье Manhart взялось исправить ситуацию и прошлой осенью представило «прокачанный» седан. Теперь же дошла очередь до универсала. Тюнингеры из Кельна постарались не утяжелять Touring, тянущий на 2,5 т. Никакого дополнительного аэродинамического обвеса — только традиционные декали на боковинах кузова! Фирменные колесные диски Concave One диаметром 21 или 22 дюйма, разу­меется, кованые. Скорректировать удельную мощность помогла форсировка 4,4 литрового наддувного V8. Более производительные турбокомпрессоры и собственный блок управления MHtronic позволили поднять общую мощность гибридной установки с 727 до 910 л.с., а тягу — с 1000 до 1200 Нм. После такой операции Manhart обещает динамику «сарая» MH5?900E на уровне суперкара, но точные данные не приводит. Известно лишь то, что саундтрек «заряженного» битурбо-V8 обогатила новая выхлопная система из нержавейки, а заострить управляемость помогает заниженная подвеска, доступная в двух вариантах: с пружинами H&R либо адаптированными Manhart койловерами KW.

