Автомобильный портал Motorpage
Тюнинг. Обзор за апрель 2022

Brabus | Mercedes-Benz G 63 AMG вид спереди
Brabus | Mercedes-Benz G 63 AMG вид спереди
Brabus | Mercedes-Benz G 63 AMG вид сзади
Brabus | Mercedes-Benz G 63 AMG вид сзади
Brabus | Mercedes-Benz G 63 AMG салон
Brabus | Mercedes-Benz G 63 AMG салон
Friedrich Performance | Porsche 911 GT3 вид спереди
Friedrich Performance | Porsche 911 GT3 вид спереди
Friedrich Performance | Porsche 911 GT3 вид сзади
Friedrich Performance | Porsche 911 GT3 вид сзади
Liberty Walk | Lamborghini Aventador вид спереди
Liberty Walk | Lamborghini Aventador вид спереди
Liberty Walk | Lamborghini Aventador вид сзади
Liberty Walk | Lamborghini Aventador вид сзади
DMC |Aston Martin DBX вид спереди
DMC |Aston Martin DBX вид спереди
DMC |Aston Martin DBX вид сзади
DMC |Aston Martin DBX вид спереди

Brabus

Mercedes-Benz G 63 AMG

В ходе работы над внедорожником Mercedes-Benz G 63 AMG специалисты ателье Brabus превратили его в полноразмерный пикап. Габаритная длина Brabus 800 Adventure XLP Superblack увеличена на 689 мм, а клиренс (в том числе за счет установки портальных мостов) вырос до 490 мм. Тюнингеры называют свое детище «суперкаром с грузовым отсеком», обещая, что SUV ускорится до 100 км/ч за 4,8 с благодаря 4-литровому бензиновому V8 с двойным турбонаддувом. Двигатель, агрегатированный с 9-диапазонным автоматом, получил отдачу 800 л.с. «Максималка» ограничена отметкой 210 км/ч из-за высокого цент­ра масс. Кузов окрашен в интенсивный черный цвет, а салон отделан карбоном, темным хромом и изысканной кожей с прострочкой в форме ракушек. Другие интересные «фишки» – эргономичные подрулевые «лепестки» Brabus Race и хронометр Panerai Luminor, встроенный в центральную консоль. Двойные выпускные патрубки, пущенные под порогами, подсвечены красным светом. В оснащение входят стандартные для Gelandewagen три блокировки дифференциалов, лебедка и экспедиционный багажник с навесным светом Vision X.

Friedrich Performance

Porsche 911 GT3

Мастерская Friedrich Performance из немецкого Лихтенфельса долго специализировалась на создании углепластикового обвеса и выхлопных систем. Но новый продукт баварцев – это уже целая программа тюнинга для спорткупе Porsche 911 GT3. Специалисты оптимизировали аэродинамику за счет карбоновых внешних элементов, предусмотрели дополнительные воздушные прорези, а также «обули» автомобиль в кованые колеса золотистого оттенка диаметром 20 дюймов спереди и 21 – сзади. Бензиновый 4-литровый «атмосферник» форсирован до 541 л.с. и 482 Нм. Работая в связке с 7-ступенчатым преселективным роботом, мотор обеспечивает ускорение до сотни за 3,3 с, до 200 км/ч – за 10,3 с и максимальную скорость более 320 км/ч. Одновременно немцы занизили и перекалибровали подвеску и установили оригинальную систему выпуска из нержавеющей стали с фирменным каталитическим нейтрализатором и карбоновыми наконечниками диаметром 100 мм. Выхлопная система получилась легче оригинальной на 9 кг. Ателье называет цену лишь на пакет внешних доработок кузова: за так называемый углепластиковый набор просят 35 тыс. евро.

Liberty Walk

Lamborghini Aventador

Японская компания Liberty Walk доработала суперкар Lamborghini Aventador. Основу проекта составили аэродинамический обвес GT Evo и программа расширения кузова за счет карбоновых внешних элементов и использования ультрашироких колес. Черно-желтая окраска кузова дополнена цитатой из песни Джона Леннона Imagine из одноименного альбома 1971 года – правда, смысл размещения надписи Imagine all the people living life in peace на подъемных дверях до конца неясен. Что касается обвеса, то ателье упоминает два набора аэродинамических элементов, отличающихся материалами. Базовое «оперение» из классического углепластика оценено в 94,6 тыс. долларов, в то время как «бодикит», выполненный из «сухого карбона», обойдется вдвое дороже. Фирменные пневматические элементы в адаптивной подвеске призваны обеспечить радикальное уменьшение дорожного просвета. Liberty Walk планирует произвести два десятка таких машин. Проект мыслится как прощание с флагманским суперкаром марки – Aventador был представлен в 2011 году на Женевском автосалоне и снят с производства в конце минувшего года.

DMC

Aston Martin DBX

Тюнинг-ателье DMC из немецкого Дюссельдорфа анонсировало проект Fuerte (в переводе с испанского «сильный») по доводке Aston Martin DBX. Вершиной айсберга доработок стал карбоновый обвес, включающий два задних спойлера, мощный диффузор и не­обычные аэродинамические накладки на бамперы. Колесные арки намеренно не расширяли, чтобы сохранить узнаваемые черты британского автомобиля. Зато изюминку привнесли 24-дюймовые кованые диски Pur Wheels матового черного оттенка. Серьезно модифицированный бензиновый 4-литровый V8 сочетается с перекалиброванным 9-диапазонным автоматом Mercedes-Benz. Доработаны также системы впуска и выпуска. В итоге отдача увеличилась с 550 до 808 л.с. и с 700 до 1000 Нм. На ускорение до 100 км/ч теперь уходит 3,8 с против прежних 4,5 с, а «максималка» возросла до 328 км/ч. В салоне установили оригинальный руль и применили изысканную итальян­скую кожу, а также накладки из карбона и натурального дерева. На выходе получился эпатажный аппарат, динамика которого уже не сильно отличается от показателей главных конкурентов – Lamborghini Urus и Porsche Cayenne Turbo GT.

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Тюнинг. Обзор за апрель 2022
10 мая 2022

"Тюнинг. Обзор за апрель 2022"
Тюнинг. Обзор за февраль 2022
16 февраля 2022

"Тюнинг. Обзор за февраль 2022"
Тюнинг. Обзор за август 2021
14 августа 2021

"Тюнинг. Обзор за август 2021"
Тюнинг. Обзор за апрель 2021
27 апреля 2021

"Тюнинг. Обзор за апрель 2021"
Тюнинг. Обзор за январь 2021
16 января 2021

"Тюнинг. Обзор за январь 2021"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Brabus 7.3S - brabus 7.3s 1998 вид спереди
Тест драйв
29 августа 2013

Brabus 7.3S
"Старая школа"
Jeep Liberty - jeep liberty 2007 вид спереди
Тест драйв
05 июля 2012

Jeep Liberty
"Метафизика свободы"
Mercedes-Benz M-Class
Тест драйв
10 декабря 2007

Mercedes-Benz M-Class
"Внедорожник для хороших дорог (ML350 Brabus)"
Jeep Liberty
Тест драйв
04 августа 2007

Jeep Liberty
"Свобода по-американски (Liberty 2.0 CRD, 2.4)"

Интересные новости по теме

Новость про Land Rover Range Rover - Представлен самый мощный Range Rover

Представлен самый мощный Range Rover

Ателье Manhart решило временно отойти от доработок моделей BMW, и направить свои усилия на модернизацию английских внедорожников 30 марта 2022 0
Новость про BMW X7 - В Manhart «прокачали» BMW X7

В Manhart «прокачали» BMW X7

Тюнинг автомобилей BMW – это основной профиль ателье Manhart. Похоже, мы не соврем, если скажем, что через руки мастеров Manhart прошел чуть ли не весь модельный ряд баварской марки. Правда, флагманский кроссовер X7 они как-то постоянно обходили вниманием – до сегодняшнего дня 09 марта 2022 0
В Brabus впервые занялись доработкой мотоциклов

В Brabus впервые занялись доработкой мотоциклов

Это тюнинг-ателье неразрывно связано с автомобилями Mercedes-Benz, но зачем им понадобилось заниматься тюнингом байков? 15 февраля 2022 0
Новость про BMW - BMW M8 от Manhart

Manhart добавил злости BMW M8

Проекты Manhart никогда не ограничиваются стайлингом – они предполагают серьезную работу над технической начинкой автомобиля. Взгляните, к примеру, на свежий проект MH8 800 – взяв за основу заряженное купе M8, инженеры Manhart сделали очень «злой» спорткар 11 января 2022 0
Mercedes-Maybach GLS от Brabus

В Brabus прокачали Mercedes-Maybach

Бытует мнение, что заниматься тюнингом больших люксовых внедорожников и седанов - дело не благородное. Не предназначаются такие машины для сверхскоростных заездов. Впрочем, в Brabus думают иначе 12 ноября 2021 0
Новость про BMW X3 M - BMW X3M

Тюнинг-ателье Manhart Performance подготовило пакет доработок для BMW X3M

Удивительно, но младший X3M, проведенный через руки мастеров тюнинга, оказался даже мощнее X5M. Впрочем, поговорим обо всем по порядку 29 октября 2021 0
Brabus 900 Rocket Edition

Является ли Brabus 900 Rocket Edition быстрейшим кроссовером в мире?

По мнению компании-производителя, это действительно так, но в реальности к этой позиции возникают вопросы 23 сентября 2021 0
Brabus Mercedes-AMG GLE 63 S

Brabus прокачал GLE

Ателье Brabus представило кросс-купе 800 GLE, базой для которого стал Mercedes-AMG GLE 63 S. Доработок здесь много! 26 июля 2021 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 0 6 3