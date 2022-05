"Тюнинг. Обзор за апрель 2022"

Brabus

Mercedes-Benz G 63 AMG

В ходе работы над внедорожником Mercedes-Benz G 63 AMG специалисты ателье Brabus превратили его в полноразмерный пикап. Габаритная длина Brabus 800 Adventure XLP Superblack увеличена на 689 мм, а клиренс (в том числе за счет установки портальных мостов) вырос до 490 мм. Тюнингеры называют свое детище «суперкаром с грузовым отсеком», обещая, что SUV ускорится до 100 км/ч за 4,8 с благодаря 4-литровому бензиновому V8 с двойным турбонаддувом. Двигатель, агрегатированный с 9-диапазонным автоматом, получил отдачу 800 л.с. «Максималка» ограничена отметкой 210 км/ч из-за высокого цент­ра масс. Кузов окрашен в интенсивный черный цвет, а салон отделан карбоном, темным хромом и изысканной кожей с прострочкой в форме ракушек. Другие интересные «фишки» – эргономичные подрулевые «лепестки» Brabus Race и хронометр Panerai Luminor, встроенный в центральную консоль. Двойные выпускные патрубки, пущенные под порогами, подсвечены красным светом. В оснащение входят стандартные для Gelandewagen три блокировки дифференциалов, лебедка и экспедиционный багажник с навесным светом Vision X.

Friedrich Performance

Porsche 911 GT3

Мастерская Friedrich Performance из немецкого Лихтенфельса долго специализировалась на создании углепластикового обвеса и выхлопных систем. Но новый продукт баварцев – это уже целая программа тюнинга для спорткупе Porsche 911 GT3. Специалисты оптимизировали аэродинамику за счет карбоновых внешних элементов, предусмотрели дополнительные воздушные прорези, а также «обули» автомобиль в кованые колеса золотистого оттенка диаметром 20 дюймов спереди и 21 – сзади. Бензиновый 4-литровый «атмосферник» форсирован до 541 л.с. и 482 Нм. Работая в связке с 7-ступенчатым преселективным роботом, мотор обеспечивает ускорение до сотни за 3,3 с, до 200 км/ч – за 10,3 с и максимальную скорость более 320 км/ч. Одновременно немцы занизили и перекалибровали подвеску и установили оригинальную систему выпуска из нержавеющей стали с фирменным каталитическим нейтрализатором и карбоновыми наконечниками диаметром 100 мм. Выхлопная система получилась легче оригинальной на 9 кг. Ателье называет цену лишь на пакет внешних доработок кузова: за так называемый углепластиковый набор просят 35 тыс. евро.

Liberty Walk

Lamborghini Aventador

Японская компания Liberty Walk доработала суперкар Lamborghini Aventador. Основу проекта составили аэродинамический обвес GT Evo и программа расширения кузова за счет карбоновых внешних элементов и использования ультрашироких колес. Черно-желтая окраска кузова дополнена цитатой из песни Джона Леннона Imagine из одноименного альбома 1971 года – правда, смысл размещения надписи Imagine all the people living life in peace на подъемных дверях до конца неясен. Что касается обвеса, то ателье упоминает два набора аэродинамических элементов, отличающихся материалами. Базовое «оперение» из классического углепластика оценено в 94,6 тыс. долларов, в то время как «бодикит», выполненный из «сухого карбона», обойдется вдвое дороже. Фирменные пневматические элементы в адаптивной подвеске призваны обеспечить радикальное уменьшение дорожного просвета. Liberty Walk планирует произвести два десятка таких машин. Проект мыслится как прощание с флагманским суперкаром марки – Aventador был представлен в 2011 году на Женевском автосалоне и снят с производства в конце минувшего года.

DMC

Aston Martin DBX

Тюнинг-ателье DMC из немецкого Дюссельдорфа анонсировало проект Fuerte (в переводе с испанского «сильный») по доводке Aston Martin DBX. Вершиной айсберга доработок стал карбоновый обвес, включающий два задних спойлера, мощный диффузор и не­обычные аэродинамические накладки на бамперы. Колесные арки намеренно не расширяли, чтобы сохранить узнаваемые черты британского автомобиля. Зато изюминку привнесли 24-дюймовые кованые диски Pur Wheels матового черного оттенка. Серьезно модифицированный бензиновый 4-литровый V8 сочетается с перекалиброванным 9-диапазонным автоматом Mercedes-Benz. Доработаны также системы впуска и выпуска. В итоге отдача увеличилась с 550 до 808 л.с. и с 700 до 1000 Нм. На ускорение до 100 км/ч теперь уходит 3,8 с против прежних 4,5 с, а «максималка» возросла до 328 км/ч. В салоне установили оригинальный руль и применили изысканную итальян­скую кожу, а также накладки из карбона и натурального дерева. На выходе получился эпатажный аппарат, динамика которого уже не сильно отличается от показателей главных конкурентов – Lamborghini Urus и Porsche Cayenne Turbo GT.