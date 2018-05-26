"Тюнинг. Обзор за май 2018"

Manhart

BMW M4

Ателье Manhart Racing, расположившееся в западногерманском городе Гайленкирхен, более 25 лет занимается настройкой автомобилей BMW. И чаще всего его мастера в качестве «подопытных» используют самые спортивные модели М-серии. Вот и сейчас из цехов фирмы выехала доработанная BMW M4.

Традиционно для ателье тюнингованный автомобиль получил новое имя – Manhart MH4 550. Число «550», конечно же, означает мощность силового агрегата. Напомним, что в заводском виде 3-литровая турбированная «шестерка» развивает 431 л.с. Добиться впечатляющей прибавки мотористам ателье удалось с помощью доработки впускной системы, «прямоточных» глушителей и перепрограммирования «мозгов» силового агрегата. К сожалению, динамических характеристик ателье не приводит, а ведь они должны быть достаточно интересными.

Помимо доработки двигателя, специалисты Manhart серьезно потрудились с шасси, снабдив его более жесткими и короткими пружинами, уменьшившими и без того мизерный дорожный просвет. Чтобы снизить массу, был удален задний диван, а место стандартных передних сидений заняли гоночные, с многоточечными ремнями. Наконец, автомобиль получил настоящий каркас безопасности, означающий, что этот М4 готов штурмовать гоночные трассы.

Из внешних изменений – лишь огромное стационарное антикрыло на крышке багажного отсека, обеспечивающее высокую прижимную силу, да вентиляционные отверстия в капоте. Все остальные элементы, такие как передняя «губа»-спойлер, карбоновый диффузор, а также рулевое колесо с отображением оборотов тахометра и другой информации, являются заводскими опциями из пакета M Performance.

Posaidon

Mercedes-AMG A 45

В германском городке Нойвид, что на севере земли Рейнланд-Пфальц, располагается головной офис фирмы Posaidon, занимающейся тюнингом автомобилей Mercedes-Benz. При этом обычные модели с трехлучевой звездой специалистов ателье мало интересуют – им подавай спортивные версии AMG. Например, из этого компактного хэтчбека А 45 они сотворили настоящего монстра.

Стандартный силовой агрегат машины и сам по себе является уникальным – с 2 л рабочего объема мотористы AMG «снимают» 381 л.с. и 475 Нм, что означает 190,5 «лошадей» на литр. Но после установки более производительного турбонагнетателя, улучшения системы воздушного охлаждения, применения свечей зажигания из мотоспорта, доработки впуска, а также замены выхлопной системы на спортивную из нержавеющей стали с электронно-управляемыми клапанами его отдача достигла 550 л.с., то есть рекордных 275 сил на литр!

Крутящий момент пришлось ограничить на отметке 660 Нм – иначе ресурс силового агрегата может значительно сократиться. Подверглась ревизии и коробка передач с двумя сцеплениями, так как в стандартном виде справиться с возросшей отдачей двигателя она не могла. Словом, есть надежда, что двигатель и трансмиссия не развалятся после первого заезда на максимальное ускорение. А его, надо полагать, еще не совершали, потому что никаких динамических данных представители ателье не сообщают. Не работали в Posaidon и над подвеской, равно как и над аэродинамическим обвесом и салоном хэтчбека. Видимо, посчитав, что одного сверхмощного двигателя вполне достаточно.

Carlex Design

Mercedes-Benz X-Class

Международная компания Carlex Design имеет представительства в Англии, Германии и Чехии, а ее головной офис располагается в Польше. Основным направлением деятельности является эксклюзивная отделка интерьеров автомобилей, причем для этой цели фирма использует даже собственную ювелирную мастерскую. Что же касается этого Mercedes Benz X-Class, то для него подготовлено сразу два варианта – Off-Road и Urban, то есть «внедорожный» и «городской». В обоих случаях «немец», помимо перекроенного салона, получил эксклюзивную внешность, совершенно не свойственную утилитарному пикапу.

Во «внедорожном» варианте автомобиль вполне подошел бы для съемок основного транспортного средства в очередной серии «Обители зла» или еще какого-нибудь фильма о зомби-апокалипсисе. Мощнейшие расширители колесных арок, из которых выпирают огромные «зубастые» колеса, увеличенный дорожный просвет, металлическая накладка с лебедками под передним бампером, «мускулистый» капот с «наплывом» и козырек над лобовым стеклом со светодиодными «пушками» делают облик пикапа прямо-таки зловещим, но при этом очень стильным. В салоне переднюю панель отделали карбоном, сменили стандартный обод рулевого колеса на пухлый и рельефный, а сиденья и подголовники отделали дорогой кожей с оригинальным рисунком.

«Городская» версия потеряла «нахлобучку» на капот, накладку с лебедками и козырек со светодиодными фонарями, зато обрела крупные легкосплавные 22-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной и заниженную подвеску. В целом этот вариант выглядит проще. Зато салон, помимо карбона, обшили бордовой кожей, а стандартные сиденья заменили на спортивные – от легковых модификаций Mercedes-AMG. К тому же для «городского» варианта предлагаются углеродо-керамические тормоза, недоступные для «внедорожной» версии.

Brabus

Mercedes-AMG E 63 S

Brabus, пожалуй, самая известная в мире тюнинговая компания, завоевавшая известность благодаря экстремальным доработкам автомобилей Mercedes-Benz. Некоторые из них даже попали в Книгу рекордов Гиннесса как самые быстрые в мире седаны и кроссоверы. Поэтому как только началось производство новейшего суперседана Mercedes-AMG E 63 S, мастера из Боттропа сразу же взялись за настройку его силового агрегата.

Первоначально они довели мощность 4-литровой турбированной «восьмерки» до 700 л.с., что значительно больше, чем 612 л.с. у заводского варианта. Но такой прибавки мотористам ателье показалось мало, и они подготовили новый апгрейд, благодаря которому отдача возросла уже до 800 л.с. Максимальный крутящий момент у последней версии достиг 1000 Нм, что на 150 Нм больше, чем у стандартного экземпляра. Сделать это удалось с помощью увеличения давления наддува и установки более эффективной выпускной системы.

Результатом проведенных доработок стал разгон до «сотни» за суперкаровские 3 с, что на 0,4 с быстрее, чем у «донора» (в случае если тюнингу подверглась модификация с кузовом универсал, разгон составит 3,1 с). Что же касается максимальной скорости, то ее решено было ограничить на «скромной» отметке 300 км/ч, так как с шасси пока ничего делали. Однако, по словам представителей Brabus, они ищут способы снять ограничение. Это значит, что после соответствующей настройки подвески и установки специальных шин мы сможем увидеть еще один рекордный заезд.

Внешние метаморфозы у автомобиля стандарт-ны для ателье Brabus. Это довольно простая накладка под передним бампером, диффузор сзади с «формульным» дождевым огнем и выхлопные патрубки оригинальной формы. И, конечно, заказчикам доступно множество вариантов колесных дисков диаметром до 21 дюйма.

ABT Sportsline

Audi RS4

В свое время фирма ABT Sportsline выступала в известной кузовной серии DTM, где довольно успешно противостояла заводским командам. Собственно, подготовкой техники для автогонок компания занимается с 1960 года, а тюнингом серийных автомобилей – с 1970-го. И все это время ателье остается верным концерну Volkswagen, благо различных брендов у него в достатке. Недавно мастера из немецкого города Кемптен представили доработанный вариант спортивного универсала Audi RS4.

Надо сказать, что некоторое время назад мотористы АВТ уже показывали апгрейд 2,9-литрового 6-цилиндрового турбомотора, – тогда его мощность достигла 510 л.с. против 450 л.с. у заводского варианта. Но сейчас отдача увеличена еще на 20 л.с. и составила, соответственно, 530 л.с. Максимальный крутящий момент достигает теперь 690 Нм, что на 90 Нм больше, чем у серийного автомобиля. Динамические показатели ателье пока не раскрывает, хотя понятно, что они должны довольно серьезно превзойти стоковые 4,1 с до «сотни» и 280 км/ч максимальной скорости.

Также для универсала предлагается регулируемая по высоте спортивная подвеска и более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости. Правда, в данный момент комплекс преобразований для шасси заказать нельзя, так как его элементы находятся в стадии доводки, но представители АВТ обещают, что он станет доступен в ближайшее время. Зато внешний аэродинамический обвес из углепластика, включающий мощную «губу» на передний бампер, «крылышки» по его бокам, «жабры» на передних крыльях, гоночный диффузор и четверку 102-миллиметровых выхлопных патрубков (тоже из карбона) заказать можно уже сейчас. Как и 21-дюймовые колесные диски взамен стандартных 19-дюймовых.

Kahn Design

Land Rover Defender

Компания Kahn Design из британского города Бредфорд любит заниматься доводкой автомобилей самых разных марок, но с одной поправкой – эти автомобили должны быть престижными и дорогими. Английские спецы не раз переделывали Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, а также Bentley и Maybach. Но последнее творение ателье выбивается из общей картины, так как объектом тюнинга стал… утилитарный внедорожник Land Rover Defender. Правда, после того, что с ним сотворили мастера Kahn Design, утилитарным его назвать уже нельзя.

Собственно, можно сказать, что автомобиль превратился во внедорожный автобус, потому что его кузов теперь способен вместить девять человек благодаря значительно увеличенной длине. Дополнительно «британец» получил еще одну ось, которая, как и две «родные», является ведущей. Понижающая передача и блокировка дифференциалов при этом никуда не делись, так что Land Rover по-прежнему способен передвигаться по пересеченной местности, хотя его геометрическая проходимость, безусловно, ухудшилась. При этом, как утверждают представители Kahn Design, стандартного турбодизеля машине вполне хватает.

В салоне обращают на себя внимание огромная алюминиевая «кочерга» механической коробки передач и контрастная обивка сидений, сочетающая кожу и ткань. Позади стандартного трехместного дивана расположились четыре раздельных кресла с проходом посередине, садиться в которые лучше всего через багажную дверь. Багажника, соответственно, в такой конфигурации не осталось вовсе. Потолок получил панорамную крышу увеличенной высоты, а также боковые окошки. Единственная утилитарная вещь в салоне – резиновые коврики, которые наверняка пригодятся во время внедорожной вылазки шумной компании из девяти человек.

Z-Performance

BMW X5 M

Несмотря на то что австрийская компания Z-Performance дорабатывает автомобили в течение последних 26 лет, в новостях тюнинга о ней слышно нечасто. Все потому, что обычно дело заканчивается установкой фирменных колесных дисков, а в дизайн и техническую начинку специалисты ателье предпочитают не вмешиваться. Но случаются и более серьезные работы. Например, этот BMW X5 M интересен отнюдь не только черными 22-дюймовыми колесами с низкопрофильной резиной.

Кузов тоже выкрашен в черный цвет, стекла, фары, задние фонари и эмблемы BMW затонированы, зеркала и решетка радиатора отделаны «углепластиковой» пленкой, а все элементы, бывшие у заводского экземпляра хромированными, стали… правильно – черными. Под передним бампером появилась рельефная карбоновая «губа» с имитацией воздухозаборников, а под задним – псевдогоночный диффузор, тоже выполненный из углепластика. Дополнительно кроссовер получил укороченные пружины, которые не только улучшают управляемость, но и работают на внешний вид, минимизируя просвет между колесами и арками.

Помимо черной-пречерной внешности, кроссовер может похвастаться доработанным силовым агрегатом. Правда, за неимением собственных ресурсов представители Z-Performance были вынуждены обратиться на «сторону» – к малоизвестному ателье Gorilla Performance. Результатом кооперации стал рост мощности заводской битурбированной «восьмерки» с 575 до 750 л.с., который, несомненно, повлек за собой улучшение динамических характеристик. Хотя замерами, судя по всему, никто не занимался. А жаль, ведь результат должен получиться впечатляющим.

Geiger Cars

Chevrolet Corvette

Фирма Geiger Cars, основанная в 1979 году, базируется в Мюнхене, но к тюнингу отечественной продукции обращаться не спешит. Дело в том, что ее владелец Карл Гейгер питает слабость к американским автомобилям. В основном он переделывает Chevrolet и Cadillac, хотя и другим заокеанским брендам иногда перепадает. Одной из последних разработок ателье стал базовый Chevrolet Corvette Z06, получивший такую инъекцию «допинга», что превзошел по мощности спортивную заводскую модификацию Corvette ZR1.

Так, если у ZR1 компрессорный 6,2-литровый 8-цилиндровый силовой агрегат развивает 765 л.с., то в тюнинге от Geiger Cars отдача мотора составляет 770 л.с. Для сравнения, в заводском виде у версии Z06, использовавшейся для тюнинга, аналогичный по конструкции двигатель развивает «всего» 659 л.с. Максимальный крутящий момент вырос при этом с 881 до 989 Нм. Добиться столь впечатляющей прибавки удалось с помощью замены 1,7-литрового механического нагнетателя на 2,3-литровый, доработки дроссельной заслонки, впускной системы и программного обеспечения. Результатом апгрейда стал разгон до 100 км/ч за 2,9 с против 3,7 с у заводского экземпляра и рост максимальной скорости с 315 до 337 км/ч.

Карл Гейгер считает, что его клиенты будут использовать автомобиль на гоночной трассе, поэтому помимо увеличенной мощности двигателя предлагает модифицировать систему охлаждения коробки передач, установить укороченные спортивные пружины и более мощные тормоза, а также переобуться в специальные шины. В салоне устанавливаются гоночные «ковши» с 4-точечными ремнями и трубчатый каркас безопасности. Удержать автомобиль на трассе помогает развитый аэродинамический обвес, реально увеличивающий прижимную силу.

Hennessey

Ford Mustang

Американское тюнинг-ателье Hennessey, размещающееся в ангарах аэропорта Хьюстона, известно не только на родине. История фирмы началась в 1991 году, когда Джон Хеннесси поставил рекорд скорости на доработанном им Mitsubishi 3000 GT. Затем, помимо японских моделей, ателье стало готовить сверхбыстрые автомобили на основе американских машин – в частности, Dodge Viper и Ford GT. В 2013-м фирма выпустила «монстра» на базе Lotus Exige, который обогнал даже знаменитый Bugatti Veyron. А совсем недавно Hennessey построила полностью оригинальный автомобиль Venom F5 мощностью более 1600 л.с., обещающий поставить новые рекорды скорости. Однако, несмотря на статус автопроизводителя, фирма продолжает заниматься и обычным тюнингом, если, конечно, его можно назвать обычным. Например, этот Ford Mustang едет значительно быстрее своего «донора».

Собственно, тюнингом 5,2-литровой битурбированной «восьмерки», которой оборудован Mustang, Hennessey занимается не в первый раз. Уже были представлены варианты, развивающие 750 и 800 л.с., что значительно превышает заводские 526 л.с. Теперь же мощность увеличена до 1000 л.с. Чтобы достичь столь впечатляющих показателей, двигатель «перетряхнули» практически полностью, начиная с доработки впускной и выпускной систем, установки кованых поршней и шатунов и заканчивая более производительными топливным насосом и турбинами, а также перекалибровкой программы управления мотором. Замеров максимальной скорости пока не проводили, но она должна серьезно превысить показатели предыдущей, 800-сильной версии, когда автомобиль разогнался до 334 км/ч.

Чтобы Mustang на скорости за 300 км/ч не улетел с дороги, его оборудовали укороченными пружинами, уменьшающими дорожный просвет, мощным передним спойлером и гоночным диффузором. За эффективность замедления отвечает тормозная система Brembo.

AC Schnitzer

BMW 550i

Фирма AC Schnitzer из немецкого города Ахен основана в далеком 1964 году, что делает ее одной из старейших тюнинговых компаний в мире. Тогда Йозеф Штитцер переделал BMW 1800ti для участия в автогонках. Сейчас ателье в соревнованиях не участвует, зато продолжает заниматься доработками баварских машин. Так, недавно немецкие мастера показали, что можно сделать с новым седаном BMW 550i.

Этот автомобиль глубокого синего цвета выглядит особенно элегантно и грозно благодаря навесным элементам из углепластика от ателье Schnitzer. Под передним бампером появилась «губа» сложной формы, по бокам – накладные пороги, а на «корме» внимание привлекает мощный диффузор с четверкой выхлопных труб нескромного диаметра. Единственный спорный элемент дизайна – стационарное антикрыло на крышке багажного отсека. Впрочем, если не нравится, его можно и не заказывать. А вот фирменные 21-дюймовые колесные диски с пятью узкими двойными спицами и низкопрофильной резиной Michelin Pilot Super Sport смотрятся шикарно.

Салон отделан коричневой и черной кожей, а также полированным деревом. Коврики с логотипом ателье и алюминиевые педали прилагаются. Также владельцы автомобиля могут заказать новый джойстик интерфейса iDrive с надписью AC Schnitzer, но у данного демонстрационного образца он отсутствует. Что касается технических изменений, то они фактически заканчиваются укороченными пружинами. С 4,4-литровой турбированной «восьмеркой», в заводском виде развивающей 462 л.с., пока ничего не делали. Впрочем, несколько дополнительных «лошадей», возможно, появилось благодаря новой выхлопной системе.

Novitec

Lamborghini Aventador

Ателье Novitec, базирующееся в германском городе Штеттен, отечественные (то есть немецкие) автомобили не жалует и занимается в основном доработками Lamborghini, Ferrari и Maserati. Все потому, что его основатель Вольфганг Хагедорн является страстным поклонником суперкаров с Апеннинского полуострова. Причем он не гнушается снабжать их атмосферные моторы нагнетателями, кардинально меняя характер машин. Впрочем, на этот раз компрессор устанавливать не стали, хотя список переделок все равно впечатляет.

Прежде всего суперкар получил новый аэродинамический обвес, являющийся не только эффектным, но и эффективным, поскольку все навесные элементы продувались в аэродинамический трубе с целью обеспечения дополнительной прижимной силы. Так, передний бампер автомобиля ощетинился «резными» воздухозаборниками, на боковинах появились новые пороги, а кормовая часть обзавелась огромным диффузором и тремя выхлопными патрубками необычной формы. Кроме того, у суперкара оригинальные колеса диаметром 20 дюймов на передней оси и 21 дюйм – на задней.

Благодаря новой выхлопной системе из хромо-никелевого сплава Aventador прибавил 23 л.с. и 42 Нм. Это значит, что мощность выросла с 740 до 763 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился с 690 до 732 Нм. Конечно, не бог весть какая прибавка, но за счет нее, а также из-за уменьшения массы на 21 кг (опять же благодаря выхлопной системе) суперкар стал разгоняться до 100 км/ч на 0,1 с быстрее заводского экземпляра – 2,8 с против 2,9 с. Максимальная скорость по-прежнему составляет 350 км/ч.

Equus Automotive

Chevrolet Corvette

Компания Equus Automotive (не путать с корейским седаном Hyundai Equus) из города Трой, штат Мичиган, прославилась в 2015 году, построив копию Ford Mustang из 60-х годов прошлого века с современной технической начинкой и двигателем от Chevrolet Corvette мощностью 640 л.с. И вот новое творение ателье. На этот раз специалисты взяли Corvette последнего поколения, сделав на его базе спортивное купе Throwback, что в переводе означает «возврат».

Видимо, название символизирует возвращение в прошлое, так как дизайн автомобиля является компиляцией различных поколений модели Corvette. Выполненный из углеволокна кузов имеет массу интересных деталей, таких, например, как «горб» на капоте с вентиляционными отверстиями, расположенные в центре переднего бампера «дальнобойные» прожекторы, рельефные выштамповки по бокам с вентиляционными «жабрами», круглые фонари на «корме» и гигантские строенные выхлопные трубы.

Эмблема автомобиля представляет собой гарцующего жеребца, чем отдаленно напоминает логотип Ferrari. Салон, в отличие от кузова, перекраивать не стали, только обшили кожей и алькантарой, а обрамление приборной панели, центральной консоли и тоннеля выполнили из натурального металла. На рулевом колесе тоже красуется вставший на дыбы жеребец.

Подробной информации о том, какой силовой агрегат находится под капотом автомобиля, ателье не предоставляет, зато сообщает его мощностные показатели – они составляют 1014 л.с. и 1114 Нм. Заявленные динамические данные: 2,5 с до «сотни» и 354 км/ч максимальной скорости. Для сравнения, Chevrolet Corvette последнего поколения в самой «злой» версии Z06 оснащается 6,2-литровым компрессорным V8 отдачей 659 л.с. и 881 Нм, разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с и развивает максимум 315 км/ч. Всего будет выпущено 25 экземпляров автомобиля по цене 130 тыс. долларов США.