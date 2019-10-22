"Тюнинг. Обзор за октябрь 2019"

PaxPower

Ford F-150 Platinum

Техасская компания PaxPower поработала над пикапом Ford F-150. Специалисты фирмы взяли за основу версию Platinum с 5-литровым атмосферным V8 по прозвищу «Койот», развивающим 400 л.с., и приладили к силовому агрегату мощнейший 2,9-литровый нагнетатель Whipple. В результате отдача мотора достигла 710 л.с. Но это (по традиции американских тюнинг-ателье) только первая стадия апгрейда – вторая увеличивает мощность до 768 л.с. Компания предоставляет собственную гарантию для обоих вариантов, которая составляет внушительные для столь серьезно доработанного двигателя 36 000 миль (58 000 км) или 3 года.

Внешность пикапа переделали с оглядкой на заводскую внедорожную версию Raptor, взяв с нее навесные элементы, за исключением крыльев и боковин, изготовленных специально для данной модели. Так, крылья здесь на 7,5 см шире, чем у модификации Raptor, и выполняются они из углеволокна или стекловолокна на выбор покупателя.

Далее мастера ателье взялись за шасси пикапа. Часть деталей тоже позаимствовали у Raptor – например, задние листовые рессоры, только поменяли их местами, что позволило увеличить ход подвески. Передняя подвеска обзавелась более мощными рычагами и новыми регулируемыми амортизаторами – для улучшения ходовых качеств на пересеченной местности. Также автомобиль получил обновленные наконечники рулевых тяг и усиленную тормозную систему. Наконец, пикап «переобули» в огромные 37-дюймовые внедорожные шины BFGoodrich KM3, которые значительно крупнее, чем 34-дюймовые покрышки модификации Raptor. Салон почти не изменился, если не считать новой потолочной консоли с переключателями для управления «люстрой» на крыше, которую взяли опять-таки у Raptor.

Brabus

Mercedes-AMG A 35

Ателье Brabus из немецого Боттропа в представлении, в общем-то, не нуждается, поскольку известно даже тем, кто автомобилями не интересуется. Все потому, что некоторые модели Mercedes-Benz, доработанные в цехах фирмы, в свое время отметились в Книге рекордов Гиннесса как самые быстрые в своих категориях. Этот Mercedes AMG A 35, правда, рекордов ставить не планирует – просто мотористы из Боттропа сделали мощный автомобиль еще мощнее.

Под капотом заводской версии расположился 2-литровый бензиновый турбомотор, развивающий 306 л.с. и 400 Нм, что позволяет легкому полноприводному хэтчбеку разгоняться до 100 км/ч за 4,7 и развивать ограниченную электроникой максимальную скорость 250 км/ч. С помощью комплекта PowerXtra B 35 немецкий тюнер доводит показатели силового агрегата до 350 л.с. и 460 Нм. Впрочем, это лишь начальный вариант, так как имеется еще и комплект PowerXtra+ kit B 35 S, благодаря которому мощность достигает 365 л.с., а максимальный крутящий момент возрастает до 486 Нм. С этим «китом» до первой «сот­ни» хэтчбек ускоряется за 4,4 с, таким образом, отыгрывая у заводской версии 0,3 с. А вот максимальная скорость не изменилась, так как электронный ограничитель решили не удалять.

Ничего не стали делать и с подвеской, посчитав стоковый вариант достаточно спортивным. Зато поработали над внешностью «горячего» хэтчбека, сделав ее более агрессивной, причем без ущерба элегантности. Так, автомобиль обзавелся двухсоставным передним сплиттером, аккуратным антикрылом, новыми выхлопными патрубками и логотипами ателье взамен стандартных эмблем Mercedes-Benz. Завершающий штрих в преобразовании дизайна – оригинальные 19-дюймовые колесные диски Brabus Monoblock T с низкопрофильными покрышками Pirelli P Zero размерностью 235/35 на обеих осях.

Hennessey

Ford Shelby GT500

Фирма Hennessey, чьи мастерские располагаются в ангарах аэропорта Хьюстона, занимается доработками автомобилей с 1991 года. Основавший компанию Джон Хеннесси начал с тюнинга японской техники. Впоследствии он переключился на отечественную, американскую продукцию и даже стал выпускать собственные суперкары. Впрочем, доработанные в ателье модели тоже иначе как суперкарами не назовешь. Так, этот Ford Shelby GT500 после апгрейда в ангарах Hennessey превратился в настоящего монстра.

Уже в заводском виде автомобиль оснащается сверхмощным наддувным V8, развивающим безумные 770 л.с. и 847 Нм. Но после того, как над двигателем поработали мотористы ателье, его отдача выросла до 860 л.с. и 983 Нм. И это далеко не предел, а только первый, самый слабенький вариант повышения мощности. Второй подразумевает рост отдачи до 1000 л.с. и 1152 Нм. Но, если клиенту и этого покажется мало, Hennessey может довести мощность до 1200 л.с., а максимальный крутящий момент – до 1356 Нм! Правда, для последнего варианта требуется уже гоночное топливо, а также полная переборка силового агрегата, включающая установку новых турбин, более крепких поршней и шатунов, специальной выхлопной системы из нержавеющий стали, модернизированного интеркулера и особой системы впуска воздуха.

Разумеется, стандартная автоматическая коробка передач не сможет выдержать такой ломовой крутящий момент, поэтому мастера ателье дорабатывают и ее – чтобы не разлетелась в клочья при первом же нажатии на «газ». Имеются и некоторые косметические изменения, такие как логотип Hennessey и значок Venom 1200. Кроме того, владельцы «монстра» получают табличку на передней панели с индивидуальным номером, подписанную самим Джоном Хеннесси.

Wolf Racing

Ford Mustang

В небольшом швабском городке Нойенштайн располагается фирма Wolf Racing, которая с 1979 года участвует в различных европейских кузовных чемпионатах, а заодно тюнингует автомобили Ford. Занимается она главным образом моделями европейского отделения компании, но недавно решила обратить свой взор и на «американцев», а именно на легендарный Ford Mustang. Надо сказать, немецкие мастера взялись за дело со всей серьезностью, и гоночный опыт им явно пригодился.

Основой стала версия с 5-литровым атмосферным V8, в «базе» развивающим 421 л.с. и 530 Нм. С этим мотором купе разгоняется до «сотни» за 4,8 и развивает максимальную скорость 250 км/ч. Мотористам из Нойенштайна этого, понятно, показалось мало, они «погуглили» и заказали в Штатах нагнетатель Edelbrock с сопутствующими деталями. И мощность сразу подскочила аж до 745 л.с. Крутящий момент тоже вырос – до 880 Нм. Доработанный мотор сочетается как с 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и с 10-диапазонным «автоматом». Насколько увеличилась максимальная скорость, не сообщается. Зато ателье заявляет сокращение разгона до 100 км/ч до 4 с.

Можно было бы и быстрее, но заднеприводная компоновка не позволяет реализовать сцепление с асфальтом. И это несмот­ря на то, что тюнинг-ателье устанавливает на Mustang дифференциал повышенного трения и новые спортивные пружины подвески, уменьшающие дорожный просвет на 30 мм. Не помогают и новые 21-дюймовые колесные диски с низкопрофильными шинами Michelin Pilot Sport. Зато харизмы у этого купе хоть отбавляй. Особенно примечателен тот факт, что будет выпущено всего 7 экземпляров, приуроченных к 40-летнему юбилею фирмы.

Litchfield Motors

Toyota Supra

Ателье Litchfield Motors расположилось среди симпатичных Котсуолдских холмов, в двух милях от английского городка Тьюксбери. Начинала фирма 21 год назад с увеличения мощности автомобилей Subaru, но со временем переключилась и на другие бренды. Так, сейчас спецы из Litchfield регулярно настраивают модели Audi, BMW, Ferrari, Ford, Nissan, Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen. А недавно в Котсуолде решили взяться за новый спорткар Toyota Supra.

С помощью стандартного перепрограммирования «мозгов» силового агрегата удалось увеличить мощность 3-литровой турбированной «шестерки» с 340 до 425 л.с. Максимальный крутящий момент, естественно, тоже подрос – с 500 до 597 Нм. Но на этом мотористы ателье обещают не останавливаться. Так, они уже заявили о сотрудничестве с компаниями Milltek и Akrapovic, которые готовят для новой Supra модернизированную выхлопную систему, благодаря чему мощность превысит 450 л.с. Также ателье занимается разработкой нового масляного радиатора для двигателя, что еще больше увеличит его отдачу.

Не остались в стороне и специалисты по доработке подвески. Для автомобиля подготовлены новые спортивные пружины от фирмы KW, уменьшающие и без того низкий дорожный просвет и обещающие значительное улучшение управляемости. Той же цели служат и другие амортизаторы, которые поставляет еще одна известная компания – Bilstein. На подходе замена сайлент-блоков. Словом, ателье Litchfield взялось за Toyota Supra всерьез и надол­го. Вот только дизайнеры, похоже, остались не у дел – чтобы никто не догадался, насколько крут в реальности этот автомобиль.

Novitec

McLaren 600LT

Тюнинговая фирма Novitec из германского города Штеттен признана одним из самых известных и титулованных ателье по доводке суперкаров – большей частью итальянских. Однако в последнее время основатель Novitec Вольф­ганг Хагедорн все чаще обращает внимание на бренд McLaren, выпускающий много различных моделей, соперничающих по скорости с Ferrari и Lamborghini. Вот и на этот раз в Штеттене решили взять на доработку представителя английской марки – McLaren 600LT.

Разумеется, специалисты Novitec занялись доводкой силового агрегата. Усилиями мотористов из Штеттена 3,8-литровая турбированная «восьмерка» прибавила в мощности с 600 до 688 л.с., а в крутящем моменте – с 620 до 712 Нм. Добиться этого удалось с помощью новой программы управления и установки высокоэффективной выхлопной системы. Что, в свою очередь, повлекло за собой улучшение разгона до «сотни» на 0,1 с – с 2,9 до 2,8 с. Максимальная скорость выросла с 328 до 333 км/ч. Вряд ли эту прибавку можно ощутить даже при непосредственном сравнении стандартного и тюнингованного автомобиля, но в ателье уверяют, что на треке разница станет ощутимой. Ведь кроме двигателя апгрейду подверглась и подвеска спорткара.

Так, с помощью комплекта спортивных пружин дорожный просвет уменьшен на 30 мм. Улучшают управляемость и более крупные колеса от фирмы Vossen размерностью 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади со сверхнизкопрофильной резиной. (Для сравнения: у заводской версии 19 и 20 дюймов соответственно). Из кузовных изменений только «дырявая» крышка багажника в том месте, где у других автомобилей находится капот, да два карбоновых воздухо­заборника на крыше.

ABT Sportsline

Audi A1 Sportback

Компания ABT Sportsline из немецкого города Кемптен занимается переделками автомобилей с 1960 года, что делает ее одной из старейших тюнинговых фирм в мире. И все это время ателье не изменяет концерну Volkswagen. Впрочем, сохранять верность несложно, потому что брендов под его крылом немало. Так, одной из последних работ АВТ стал компактный хэтчбек Audi A1 Sportback, ведь компания из Ингольштадта, как известно, тоже принадлежит Volkswagen.

В связи с тем, что в новом поколении модели не планируется выпуск спортивной версии S1, мастера из Кемптена решили предложить альтернативу, доработав стандартную модификацию А1, под капотом которой трудится 2-литровый бензиновый турбомотор отдачей 200 л.с. и 320 Нм. После установки новой программы управления двигатель прибавил в мощности до 239 л.с. и в крутящем моменте – до 360 Нм. Заметим, это на 8 л.с. больше, но при этом на 10 Нм меньше, чем у версии S1 предыдущего поколения. К сожалению, ателье не сообщает, насколько улучшилась динамика доработанного экземпляра по сравнению с показателями стоковой модели, которая разгоняется до «сотни» за 6,5 с и развивает максимальную скорость 235 км/ч.

Помимо увеличения мощности компания АВТ улучшила управляемость, установив на хэтчбек новый комплект более коротких и жестких пружин, благодаря которым дорожный просвет сократился на 30 мм. Сделать поведение на дороге более спортивным призваны и новые 18-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной, практически без просветов заполнившие колесные арки. Что же касается кузова машины, то он не получил никаких новых элементов. Даже выхлопные трубы, и те остались заводскими.