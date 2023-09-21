"Тюнинг. Обзор за август 2023"

ABT SPORTSLINE

Audi RS7 Sportback Legacy Edition

По случаю 10 летия экстравагантного «заряженного» лифтбека Audi спецы ателье ABT Sportsline решили добавить модели второго поколения эксклюзивности, задумав выпустить версию Legacy Edition (LE) в количестве 200 экземпляров. Эффектный карбоновый обвес, «ноздря» на капоте, глянцево-черные кованые колесные диски диаметром 22 дюйма, квартет крупнокалиберных (102 мм) патрубков выхлопной системы и отделка салона с обилием декора из углепластика и логотипа ABT, не говоря уже об особой матово-серой окраске кузова, — все это притягивает взгляд. Агрессивная внешность не обманывает ожиданий. Немецкие тюнингеры снабдили LE регулируемыми амортизационными стойками, новыми стабилизаторами поперечной устойчивости и поработали над дыхательной системой, а также над блоком управления 4,0 литрового битурбо-V8. На выходе — более острая управляемость плюс впечатляющий прирост мощности и момента даже в сравнении с топовым стоковым RS7 Sportback performance (760 vs 630 л.с./920 vs 850 Нм). «Максималка» в 280 км/ч сохранена, но в спринте 0–100 км/ч LE везет исходнику минимум 0,2 с.

RENNTECH

AMG GT63 RIIIx

Флорида — дом не только для аллигаторов, но и для монстров от компании RENNtech, которую в 1989 году основал Хартмут Фейл, ветеран AMG. В качестве платформы для своего нового, экстремального пакета RIIIx американские спецы избрали 4 дверное купе Mercedes-AMG GT63. 4,0 литровый битурбо-V8 «немца», который не упрекнешь в отсутствии темперамента (639 л.с./900 Нм), напичкали грудой высокотехнологичных анаболиков. Тут и турбокомпрессоры на усиленных подшипниках со сниженным сопротивлением качению, и система впуска с углепластиковым ресивером, и более производительная система топливоподачи, и увеличенный интеркулер, и «прямоточный» выхлоп, и новый блок управления. Софт перезалили и в 9 диапазонный автомат AMG Speedshift. Эффект тотального апгрейда силового агрегата получился действительно сногсшибательным: 977 л.с. и 1147 Нм при использовании 98 го бензина или 1196 л.с. и 1257 Нм на «сотом»! 60 миль/ч (96 км/ч) эта зверюга набирает за гиперкаровские 2,44 с без всяких электрических «костылей». Так что не спрашивайте, зачем AMG GT63 RIIIx развитый аэродинамический обвес и модуль занижения пневмоподвески.

HENNESSEY

H1000 Cadillac CT5 V Blackwing

Похоже, в Техасе, где обосновалось ателье Hennessey, дьявола принято изгонять... с его же помощью. Тюнингеры применили фирменный метод форсировки Exorcist (в пер. с англ. «Изгоняющий дьявола») к компрессорному 6,2 литровому V8 серии LT, установленному на CT5 V Blackwing, самой мощной серийной модели в истории Cadillac. При этом техасцы обошлись без каких-либо внешних спецэффектов. Зато двигатель подвергся глубочайшей переработке. Единственное, что в нем осталось неизменным, так это рабочий объем. Головки блока, впускные коллекторы из нержавейки, клапанный механизм, компрессор, теплообменники и блок управления полностью новые. После этого из-под капота стокового CT5 V Blackwing был изгнан дьявол, оказавшийся на поверку дьяволенком с «жалкими» 668 л.с. и 894 Нм. Доработанная «восьмерка» выдает 1000 л.с. и 1310 Нм! С помощью этой нечистой силы модель выстреливает с места до 60 миль/ч за немыслимые 2,5 с, а ее скоростной потолок существенно превышает 320 км/ч, что превращает H1000 от Hennessey в самый быстрый в мире премиум-седан с ДВС без электрических довесков. Техасцы сделали все, чтобы этот рекорд устоял до финиша бензиновой эры.

MANHART

MH3?400d

Вконец «позеленевшие» политики, ополчившиеся против ДВС и дизелей в особенности, немецкому ателье Manhart не указ. Спецы из Вупперталя, пусть и берут в оборот в основном модели с наиболее мощными бензиновыми моторами, не смогли пройти мимо огненной (4,6 с для разгона 0–100 км/ч и 250 км/ч) полноприводной BMW M340d xDrive, рядная 3,0 литровая битурбошестерка которой уже в стоке выдает 340 л.с. и 700 Нм дизельной тяги. С помощью MHtronik, фирменного блока управления от Manhart, они превращаются уже в 380 л.с. и 770 Нм. Сторонним наблюдателям не дано это ощутить на автобане или треке, но все оценят «вокал» МН3?400d, расцветить который обертонами помогла новая система выхлопа с регулировочными заслонками и патрубками диаметром 90 мм. Хотя тюнингеры не сообщают динамические характеристики своего детища, все же неспроста и без того «приземленный» (130 мм) клиренс исходника с кузовом седан ужат еще на 40 мм спереди и на 30 — сзади. Карбоновые передний сплиттер и диффузор, позаимствованные, как и спойлер на крышке багажника, из заводского стайлинг-пакета M Performance, точно будут искрить на неровностях асфальта!

