"Тюнинг. Обзор за август 2023"

По случаю 10 летия экстравагантного «заряженного» лифтбека Audi спецы ателье ABT Sportsline решили добавить модели второго поколения эксклюзивности, задумав выпустить версию Legacy Edition (LE) в количестве 200 экземпляров. Эффектный карбоновый обвес, «ноздря» на капоте, глянцево-черные кованые колесные диски диаметром 22 дюйма, квартет крупнокалиберных (102 мм) патрубков выхлопной системы и отделка салона с обилием декора из углепластика и логотипа ABT, не говоря уже об особой матово-серой окраске кузова, — все это притягивает взгляд. Агрессивная внешность не обманывает ожиданий. Немецкие тюнингеры снабдили LE регулируемыми амортизационными стойками, новыми стабилизаторами поперечной устойчивости и поработали над дыхательной системой, а также над блоком управления 4,0 литрового битурбо-V8. На выходе — более острая управляемость плюс впечатляющий прирост мощности и момента даже в сравнении с топовым стоковым RS7 Sportback performance (760 vs 630 л.с./920 vs 850 Нм). «Максималка» в 280 км/ч сохранена, но в спринте 0–100 км/ч LE везет исходнику минимум 0,2 с.
Флорида — дом не только для аллигаторов, но и для монстров от компании RENNtech, которую в 1989 году основал Хартмут Фейл, ветеран AMG. В качестве платформы для своего нового, экстремального пакета RIIIx американские спецы избрали 4 дверное купе Mercedes-AMG GT63. 4,0 литровый битурбо-V8 «немца», который не упрекнешь в отсутствии темперамента (639 л.с./900 Нм), напичкали грудой высокотехнологичных анаболиков. Тут и турбокомпрессоры на усиленных подшипниках со сниженным сопротивлением качению, и система впуска с углепластиковым ресивером, и более производительная система топливоподачи, и увеличенный интеркулер, и «прямоточный» выхлоп, и новый блок управления. Софт перезалили и в 9 диапазонный автомат AMG Speedshift. Эффект тотального апгрейда силового агрегата получился действительно сногсшибательным: 977 л.с. и 1147 Нм при использовании 98 го бензина или 1196 л.с. и 1257 Нм на «сотом»! 60 миль/ч (96 км/ч) эта зверюга набирает за гиперкаровские 2,44 с без всяких электрических «костылей». Так что не спрашивайте, зачем AMG GT63 RIIIx развитый аэродинамический обвес и модуль занижения пневмоподвески.
Похоже, в Техасе, где обосновалось ателье Hennessey, дьявола принято изгонять... с его же помощью. Тюнингеры применили фирменный метод форсировки Exorcist (в пер. с англ. «Изгоняющий дьявола») к компрессорному 6,2 литровому V8 серии LT, установленному на CT5 V Blackwing, самой мощной серийной модели в истории Cadillac. При этом техасцы обошлись без каких-либо внешних спецэффектов. Зато двигатель подвергся глубочайшей переработке. Единственное, что в нем осталось неизменным, так это рабочий объем. Головки блока, впускные коллекторы из нержавейки, клапанный механизм, компрессор, теплообменники и блок управления полностью новые. После этого из-под капота стокового CT5 V Blackwing был изгнан дьявол, оказавшийся на поверку дьяволенком с «жалкими» 668 л.с. и 894 Нм. Доработанная «восьмерка» выдает 1000 л.с. и 1310 Нм! С помощью этой нечистой силы модель выстреливает с места до 60 миль/ч за немыслимые 2,5 с, а ее скоростной потолок существенно превышает 320 км/ч, что превращает H1000 от Hennessey в самый быстрый в мире премиум-седан с ДВС без электрических довесков. Техасцы сделали все, чтобы этот рекорд устоял до финиша бензиновой эры.
Вконец «позеленевшие» политики, ополчившиеся против ДВС и дизелей в особенности, немецкому ателье Manhart не указ. Спецы из Вупперталя, пусть и берут в оборот в основном модели с наиболее мощными бензиновыми моторами, не смогли пройти мимо огненной (4,6 с для разгона 0–100 км/ч и 250 км/ч) полноприводной BMW M340d xDrive, рядная 3,0 литровая битурбошестерка которой уже в стоке выдает 340 л.с. и 700 Нм дизельной тяги. С помощью MHtronik, фирменного блока управления от Manhart, они превращаются уже в 380 л.с. и 770 Нм. Сторонним наблюдателям не дано это ощутить на автобане или треке, но все оценят «вокал» МН3?400d, расцветить который обертонами помогла новая система выхлопа с регулировочными заслонками и патрубками диаметром 90 мм. Хотя тюнингеры не сообщают динамические характеристики своего детища, все же неспроста и без того «приземленный» (130 мм) клиренс исходника с кузовом седан ужат еще на 40 мм спереди и на 30 — сзади. Карбоновые передний сплиттер и диффузор, позаимствованные, как и спойлер на крышке багажника, из заводского стайлинг-пакета M Performance, точно будут искрить на неровностях асфальта!
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