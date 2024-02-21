"Тюнинг. Обзор за февраль 2024"

ABT

RSQ8 S

Система иерархии немецкого ателье АВТ такая же, как у концерна VW, но с повышающим коэффициентом. Конечно, провести рокировку Audi RS Q8 и гламурного Lamborghini Urus было бы против всех и всяческих маркетинговых правил, но, когда в твоей линейке имеется Scatenato, безбашенная версия кроссовера «ламбо» с мотором в 840 «лошадей» вместо стокового 666 сильного, поле для маневра заметно расширяется. А дальше фирменный АВТ-софт блока управления ДВС творит форменные чудеса. И вот уже 4,0 литровый битурбо-V8 «окольцованного» выдает минимум 700 л.с. и 880 Нм вместо заводских 600 л.с. и 800 Нм. Уже этого достаточно, чтобы «максималка» выросла с 305 до 315 км/ч. Мало? Тогда АВТ задействует S-пакет, увеличивающий отдачу двигателя кроссовера Audi до 740 л.с. и 920 Нм. Тут можно пустить побоку все соображения относительно повышенной проходимости и водрузить RSQ8 S на супернизкопрофильные катки с 23 дюймовым посадочным диаметром, а заодно установить собственную систему регулировки подвески, позволяющую занизить клиренс на 25 мм. И уж раз такое дело, карбоновый декор и квартет выполненных из нержавейки выхлопных патрубков калибром 102 мм тоже будут к месту.

MANHART

MH5?900 Limited 01/05

Лебединая песня последней из чисто бензиновых баварских «эмок» пятой серии должна быть громкой! Настолько, что опционная выхлопная система спорт-седана лимитированной серии F90 M5 Competition, прошедшего доработку в ателье MANHART, не укладывается в национальные немецкие акустические стандарты. По счастью, ограничений на количество механических лошадей под капотом — пока — нет, и из 4,4 литрового битурбо-V8 в дополнение к 625 л.с. и 750 Нм в MANHART выжали еще 303 л.с. и 490 Нм, установив личный рекорд. Знатная прибавка получена за счет использования более эффективных турбокомпрессоров, интеркулера и бескомпромиссного софта блока управления ДВС, а должный уровень надежности обеспечили поршни Carillo и усиленные шатуны. Максимально полно реализовать энергетику мотора помогают два новых варианта подвески с койловерами. Потенциал заводской тормозной системы с карбон-керамическими дисками в MANHART посчитали достаточным, но все же не удержались от того, чтобы покрасить суппорты в насыщенный синий цвет. В тон кузову со множеством элементов из карбона. Фирменные медные акценты — в ассортименте.

HENNESSEY

VelociRaptoR 6X6

Если техасские тюнингеры и расслабились немного, то в своей манере. Имея в арсенале Venom 775 F-150, «гиперзвуковую» версию легендарного фордовского пикапа с форсированным до 786 л.с. и 986 Нм V8, в Hennessey на этот раз оставили 5,2 литровую компрессорную «восьмерку» при стоковых 710 л.с. и 868 Нм, сосредоточившись на доработке шасси. И уж тут оторвались по полной! Коробчатую раму топового Ford-150 Raptor R третьего поколения растянули не только для удлинения грузовой платформы с 1,67 до 2,4 м. Модель получила вторую, полноценную заднюю ось. Это означает привод 6х6 и установку второго заднего дифференциала с блокировкой. Одна только эта трансформация увеличила способность пикапа выгребать из буераков на 50 %! А ведь есть еще зубастые 37 дюймовые внедорожные покрышки, смонтированные на фирменных 20 дюймовых дисках. Ко всему этому прилагается лифтованная на 76 мм «самая передовая оффроудная подвеска» с амортизаторами Live Valve Fox, хардкоровые бамперы и — куда же без них! — наклейки Hennessey VelociRaptoR на кузов. Образец супертрака из Техаса!

ARCTIC TRUCKS

Toyota Sequoia AT 37

Российское подразделение исландской компании Arctic Trucks отформатировало по зимнему сезону брутальный «рамник» Toyota Sequoia. Бензино-электрическую силовую установку i-FORCE MAX Twin-Turbo V6, выдающую 437 л.с. и 790 Нм, а также АКП10 тюнингеры трогать не стали, сделав упор на улучшение внедорожной геометрии. Клиренс «поддомкратили» с 231 (стоковая топ-версия PRO) до 256 мм, что потянуло за собой увеличение углов въезда/съезда с 23/20 до 26/30º соответственно. Для этого, помимо лифта подвески, использовали 37 дюймовые покрышки. Смонтировать их можно на фирменные диски — как на 17 дюймовые легкосплавные, так и на 20 дюймовые кованые. Понятно, не обошлось без установки расширителей колесных арок и подогнанных по размеру брызговиков. С учетом повышенной нагрузки модифицировали передние кронштейны крепления кузова к раме и кронштейны крепления задних амортизаторов. Обширный перечень допов прилагается, включая установочный комплект для лебедки, шноркель, защиту двигателя. И точно не будет лишним оформленное Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.