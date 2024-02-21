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Тюнинг. Обзор за февраль 2024

ABT RSQ8 S вид спереди
ABT RSQ8 S вид спереди
MANHART MH5?900 Limited 01/05 вид спереди
MANHART MH5?900 Limited 01/05 вид спереди
HENNESSEY VelociRaptoR 6X6 вид спереди
HENNESSEY VelociRaptoR 6X6 вид спереди
HENNESSEY VelociRaptoR 6X6 вид сбоку
HENNESSEY VelociRaptoR 6X6 вид сбоку
ARCTIC TRUCKS Toyota Sequoia AT 37 вид сбоку
ARCTIC TRUCKS Toyota Sequoia AT 37 вид сбоку
ARCTIC TRUCKS Toyota Sequoia AT 37 моторный отсек
ARCTIC TRUCKS Toyota Sequoia AT 37 моторный отсек

ABT

RSQ8 S

Система иерархии немецкого ателье АВТ такая же, как у концерна VW, но с повышающим коэффициентом. Конечно, провести рокировку Audi RS Q8 и гламурного Lamborghini Urus было бы против всех и всяческих маркетинговых правил, но, когда в твоей линейке имеется Scatenato, безбашенная версия кроссовера «ламбо» с мотором в 840 «лошадей» вместо стокового 666 сильного, поле для маневра заметно расширяется. А дальше фирменный АВТ-софт блока управления ДВС творит форменные чудеса. И вот уже 4,0 литровый битурбо-V8 «окольцованного» выдает минимум 700 л.с. и 880 Нм вместо заводских 600 л.с. и 800 Нм. Уже этого достаточно, чтобы «максималка» выросла с 305 до 315 км/ч. Мало? Тогда АВТ задействует S-пакет, увеличивающий отдачу двигателя кроссовера Audi до 740 л.с. и 920 Нм. Тут можно пустить побоку все соображения относительно повышенной проходимости и водрузить RSQ8 S на супернизкопрофильные катки с 23 дюймовым посадочным диаметром, а заодно установить собственную систему регулировки подвески, позволяющую занизить клиренс на 25 мм. И уж раз такое дело, карбоновый декор и квартет выполненных из нержавейки выхлопных патрубков калибром 102 мм тоже будут к месту.

MANHART

MH5?900 Limited 01/05

Лебединая песня последней из чисто бензиновых баварских «эмок» пятой серии должна быть громкой! Настолько, что опционная выхлопная система спорт-седана лимитированной серии F90 M5 Competition, прошедшего доработку в ателье MANHART, не укладывается в национальные немецкие акустические стандарты. По счастью, ограничений на количество механических лошадей под капотом — пока — нет, и из 4,4 литрового битурбо-V8 в дополнение к 625 л.с. и 750 Нм в MANHART выжали еще 303 л.с. и 490 Нм, установив личный рекорд. Знатная прибавка получена за счет использования более эффективных турбокомпрессоров, интеркулера и бескомпромиссного софта блока управления ДВС, а должный уровень надежности обеспечили поршни Carillo и усиленные шатуны. Максимально полно реализовать энергетику мотора помогают два новых варианта подвески с койловерами. Потенциал заводской тормозной системы с карбон-керамическими дисками в MANHART посчитали достаточным, но все же не удержались от того, чтобы покрасить суппорты в насыщенный синий цвет. В тон кузову со множеством элементов из карбона. Фирменные медные акценты — в ассортименте.

HENNESSEY

VelociRaptoR 6X6

Если техасские тюнингеры и расслабились немного, то в своей манере. Имея в арсенале Venom 775 F-150, «гиперзвуковую» версию легендарного фордовского пикапа с форсированным до 786 л.с. и 986 Нм V8, в Hennessey на этот раз оставили 5,2 литровую компрессорную «восьмерку» при стоковых 710 л.с. и 868 Нм, сосредоточившись на доработке шасси. И уж тут оторвались по полной! Коробчатую раму топового Ford-150 Raptor R третьего поколения растянули не только для удлинения грузовой платформы с 1,67 до 2,4 м. Модель получила вторую, полноценную заднюю ось. Это означает привод 6х6 и установку второго заднего дифференциала с блокировкой. Одна только эта трансформация увеличила способность пикапа выгребать из буераков на 50 %! А ведь есть еще зубастые 37 дюймовые внедорожные покрышки, смонтированные на фирменных 20 дюймовых дисках. Ко всему этому прилагается лифтованная на 76 мм «самая передовая оффроудная подвеска» с амортизаторами Live Valve Fox, хардкоровые бамперы и — куда же без них! — наклейки Hennessey VelociRaptoR на кузов. Образец супертрака из Техаса!

ARCTIC TRUCKS

Toyota Sequoia AT 37

Российское подразделение исландской компании Arctic Trucks отформатировало по зимнему сезону брутальный «рамник» Toyota Sequoia. Бензино-электрическую силовую установку i-FORCE MAX Twin-Turbo V6, выдающую 437 л.с. и 790 Нм, а также АКП10 тюнингеры трогать не стали, сделав упор на улучшение внедорожной геометрии. Клиренс «поддомкратили» с 231 (стоковая топ-версия PRO) до 256 мм, что потянуло за собой увеличение углов въезда/съезда с 23/20 до 26/30º соответственно. Для этого, помимо лифта подвески, использовали 37 дюймовые покрышки. Смонтировать их можно на фирменные диски — как на 17 дюймовые легкосплавные, так и на 20 дюймовые кованые. Понятно, не обошлось без установки расширителей колесных арок и подогнанных по размеру брызговиков. С учетом повышенной нагрузки модифицировали передние кронштейны крепления кузова к раме и кронштейны крепления задних амортизаторов. Обширный перечень допов прилагается, включая установочный комплект для лебедки, шноркель, защиту двигателя. И точно не будет лишним оформленное Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

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