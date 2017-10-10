"Тюнинг. Обзор за октябрь 2017"

Posaidon

Mercedes-Benz E 63 AMG

Фирма Posaidon из германского городка Нойвид, что на севере земли Рейнланд-Пфальц, предпочитает заниматься тюнингом продукции Mercedes-Benz, причем не абы какой, а самых спортивных версий с аббревиатурой AMG в названии. К доработке седана Е 63 AMG прошлого поколения ателье возвращается не в первый раз. Несмотря на то что уже дебютировала модель нового поколения с 4-литровым 612-сильным V8 под капотом, мотористы Posaidon считают, что из старой 5,5-литровой турбированной «восьмерки» можно выжать гораздо больше.

Если в заводском виде этот силовой агрегат выдавал 585 л.с., то после «колдовства» специалистов из Нойвида его отдача увеличилась до умопомрачительных 1090 л.с.! Чтобы достигнуть столь впечатляющих показателей, пришлось почти полностью «перетряхнуть» внутренности мотора. Так, его объем вырос до 6,5 л, а турбины и промежуточный охладитель нагнетаемого воздуха были заменены на более производительные. Отправили на «свалку» и стандартную выхлопную систему – ее место заняла конструкция из нержавеющий стали.

Кроме того, была усилена автоматическая 7-диапазонная коробка передач, чтобы она не разлетелась на кусочки от бешеного крутящего момента, так как он вырос с 800 до 1350 Нм! Интересно, что мастера из Posaidon все равно вынуждены были ограничить момент электроникой, поскольку при более высоких показателях они уже не гарантируют сохранности трансмиссии. Вдобавок автомобиль получил доработанную спортивную подвеску с уменьшенным дорожным просветом. А вот внешность и салон остались прежними, если не считать нового спидометра, проградуированного до 380 км/ч. Это намекает на возросшую максимальную скорость доработанного седана, ведь никаких динамических данных ателье не сообщает.

ABT Sportsline

Audi RS5 Coupe

Любители тюнинга со стажем знают, что ателье ABT Sportsline является не только «доводчиком» серийных автомобилей, но и производит настоящую гоночную технику. Так, в свое время болиды, подготовленные в цехах фирмы, достаточно успешно выступали в известной кузовной серии DTM. Естественно, гоночный опыт помог специалистам АВТ провести апгрейд и новейшего спорткупе Audi RS5, совсем недавно запущенного в производство.

В заводском виде под капотом «эрэски» находится 6-цилиндровый 2,9-литровый турбомотор совместной разработки с Porsche, развивающий 450 л.с. и 600 Нм. Его отдачи достаточно для того, чтобы автомобиль разменивал первую «сотню» за 3,9 с и развивал ограниченную электроникой максимальную скорость 280 км/ч при наличии опционного динамического пакета (в стандарте – 250 км/ч). Однако мотористам АВТ этого показалось мало, и после установки нового блока управления они увеличили мощность двигателя до 510 л.с. Максимальный крутящий момент вырос при этом до 680 Нм.

Ателье не сообщает, насколько быстрее стал доработанный экземпляр, но пару-тройку десятых в разгоне до «сотни» он должен отыграть у стокового RS5 Coupe, а «максималка» после удаления электронного ограничителя должна превысить 300 км/ч. Цена такого комплекта увеличения мощности в Германии составляет 4760 евро.

Внешность купе практически не претерпела изменений, если не считать различных вариантов фирменных «абтовских» колесных дисков диаметром 20 дюймов. Кроме того, ателье предлагает клиентам вмонтировать в передние двери светодиоды, проецирующие на асфальт изображение логотипа АВТ.

Brabus

Mercedes-Benz E-Class Wagon

Компания Brabus в представлении не нуждается. Фирма, название которой сложено из первых частей фамилий отцов-основателей Клауса Бракмана и Бодо Бушмана, давно вписала свое имя в летопись производителей самых быстрых автомобилей на базе Mercedes-Benz. По этому поводу она не раз отмечалась в Книге рекордов Гиннесса. Правда, основная доля ее проектов не столь экстремальна. Например, данный универсал Mercedes-Benz E-Class Wagon суперкаровских скоростей не достигает, хотя весьма отличается от стандартных моделей с трехлучевой звездой на эмблеме.

Представив этот проект, фирма Brabus решила продемонстрировать перечень доработок, доступных для всей линейки моделей E-Class. Прежде всего это апгрейд силовых агрегатов. Так, бензиновая модификация Е 200 получает прибавку в мощности со 184 до 224 л.с., версия Е 250 повышает отдачу с 211 до 245 л.с., а вариант Е 43 начинает развивать 450 л.с. против стандартных 401 л.с. Предлагается доработка и для турбодизельной модификации E 350d: за счет нового блока управления двигателем ее мощность увеличивается с 258 до 309 л.с.

Дизайн универсала преображается с помощью аккуратных штрихов, положительно сказывающихся, как утверждают мастера из Brabus, не только на внешнем виде, но и на аэродинамических качествах автомобиля. К примеру, новый сплиттер на переднем бампере уменьшает подъемную силу на высоких скоростях. А вот диффузор в заднем бампере ничего общего с аэродинамикой не имеет, зато выглядит спортивно, особенно в обрамлении «четырехстволки» выхлопных труб. Для версии Е 43 предлагается оригинальная выпускная система с изменяемым «голосом» выхлопа.

Кроме того, для любой из модификаций клиенты могут выбрать колесные диски различных вариантов дизайна и размеров от 18 до 21 дюйма. А любителям спортивной управляемости предлагаются укороченные пружины, уменьшающие дорожный просвет на 30 мм.

Carlex Design

Mercedes-Benz C 63 AMG

Carlex Design – международная компания с головным офисом в Польше. У фирмы есть также представительства в Чехии, Германии и Англии. Занимается она эксклюзивной отделкой интерьеров автомобилей, для чего использует даже собственную… ювелирную мастерскую. Словом, каждый экземпляр, созданный в ателье Carlex Design, по-настоящему уникален. Например, этот Mercedes-Benz C 63 AMG предыдущего поколения впору ставить в музей, поскольку в качестве транспортного средства с таким роскошным салоном его использовать просто жалко.

Изначально на заводе-изготовителе этот небольшой седан создавали для скоростных «прострелов» по автобанам, а также для дрифта на специально отведенных для него площадках. Еще бы, под капотом расположился огромный атмосферный 8-цилиндровый мотор объемом 6,2 л, развивающий 457 л.с. А потому об отделке салона разработчики задумывались мало. Но одного из владельцев этого маленького «волка в овечьей шкуре» спустя несколько лет эксплуатации спартанский интерьер устраивать перестал, и он отдал своего железного коня на доработку в Carlex Design.

Дизайнеры ателье решили затянуть салон в черную кожу, простроченную белыми и черными нитями. Причем в кожу затянули все, что только можно: сиденья, рулевое колесо (не только обод, но и его центральную часть), переднюю и дверные панели, центральный тоннель с подлокотником, а потолок, как это ныне модно, отделали алькантарой. Сиденья и дверные панели получили прострочку с уникальным рисунком. Фактура у кожи разная: у одних элементов гладкая, у других – шершавая. Из пластиковых деталей в салоне остались только кнопки да подрулевые рычажки. А в багажнике разместилась мощнейшая аудиосистема Audison. Что касается внешнего вида седана, то он получил сплиттер на передний бампер и накладки на пороги. Силовой агрегат остался без изменений, так как двигателями в Carlex Design не занимаются.

AC Schnitzer

Jaguar F-Pace

Немецкая фирма AC Schnitzer из Ахена является одной из старейших тюнинговых компаний в мире. Она была основана Йозефом Шнитцером еще в 1964 году – тогда он подготовил BMW 1800ti для участия в автогонках. Сейчас ателье гонками не интересуется, предпочитая дорабатывать баварские модели для «гражданского» пользования. Словом, ключевым родом деятельности специалистов из Ахена является тюнинг BMW, но иногда случаются и «измены». К примеру, с английским кроссовером Jaguar F-Pace.

Традиционно для ателье AC Schnitzer дизайн автомобиля получил несколько неброских, но стильных элементов. Новая накладка из углеволокна под передним бампером с прорезями для стандартных противотуманных фар выглядит так, словно была установлена на заводском конвейере. То же самое можно сказать и про оригинальные сдвоенные выхлопные патрубки и небольшое антикрыло над задней дверью. Представители ателье утверждают, что это «крылышко» реально обеспечивает прижимную силу на высокой скорости.

Но больше всего впечатляют в обновленном кроссовере фирменные «шнитцеровские» колесные диски из легкого сплава, имеющие совсем нескромный диаметр 22 дюйма и столь же нескромную низкопрофильную резину размерностью 265/40. Особенно эффектно они смотрятся с укороченными пружинами, уменьшающими дорожный просвет на 20 мм спереди и на 25 мм сзади. На бездорожье, понятное дело, с таким апгрейдом лучше не съезжать, зато на асфальте можно «зажечь» по полной программе.

С силовыми агрегатами мотористы ателье пока не работали, однако клиенты могут заказать уникальный звуковой модуль, позволяющий выбирать громкость и тембр выхлопной системы аж из шести вариантов. Для этого в салоне имеется специальный регулятор.

Manhart

BMW X6 M

Фирма Manhart Racing из западногерманского города Гайленкирхен уже больше четверти века занимается тюнингом автомобилей BMW. Как правило, она предпочитает дорабатывать не обычные модели, а представителей М-серии. Одно из последний творений ателье – купеобразный кроссовер BMW X6 M, традиционно для Manhart получивший после переделки новое имя МНХ6 700.

В стандартном, заводском виде автомобиль оснащается 4,4-литровой «восьмеркой» с двойным турбонаддувом, развивающей 575 л.с. и 750 Нм. А в тюнинге от Manhart, как следует из названия доработанного экземпляра, мощность увеличена до 700 л.с. Максимальный крутящий момент, естественно, тоже вырос, достигнув 900 Нм. Ателье не сообщает, каким способом ему удалось добиться столь впечатляющей прибавки, но понятно, что одним чип-тюнингом и доработкой выхлопной системы тут не обошлось. Точных динамических данных нет, хотя представители Manhart Racing заявляют, что этот нелегкий кроссовер разгоняется теперь до 100 км/ч менее чем за 4 с. Для сравнения, заводской экземпляр выполняет это «упражнение» за 4,2 с.

Глядя на автомобиль, достаточно сложно понять, какой потенциал скрывается под его капотом, потому что внешних изменений совсем немного. Однако внимательный взгляд, несомненно, заметит вентиляционные отверстия в капоте, огромные 22-дюймовые колесные диски, заниженный с помощью укороченных пружин дорожный просвет и новый диффузор в заднем бампере с более крупными, чем стандартные, выхлопными трубами. Также имеется надпись на передней двери МНХ6 700, но ее наличие не является обязательным и целиком зависит от желания клиента.

Wimmer

Mercedec-AMG C 63 S Estate

Компания Wimmer Rennsporttechnik Solingen, как следует из ее названия, расположена в немецком городке Золинген, являющемся пригородом Дюссельдорфа. Свое дело она начала более 20 лет назад с тюнинга автомобилей немецких марок – Audi, Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen. Но со временем поле деятельности ателье расширилось и из ворот цеха в Золингене периодически стали выезжать Ferrari и Lamborghini, хотя «немцев» все-таки в компании Wimmer любят больше. Свидетельством тому служит Mercedes-AMG C 63 S Estate, с двигателем которого произошли серьезные метаморфозы.

Сам по себе автомобиль, который подвергли тюнингу, совсем не является мальчиком для битья. Скорее наоборот, мало кто на дороге сможет сравниться с ним по динамике. Все потому, что под капотом компактного универсала находится 4-литровая «восьмерка» с двойным турбонаддувом, развивающая 510 л.с. и 700 Нм и обеспечивающая ему впечатляющие характеристики. Машина разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с и достигает ограниченной электроникой максимальной скорости 250 км/ч.

Мотористы ателье заменили двигателю программное обеспечение, доработали топливный насос и промежуточный охладитель, установили новую водяную помпу и выхлопную систему из нержавейки. Результатом проведенных доработок стали 801 л.с. и 900 Нм! К сожалению, ателье не предоставляет данных о динамике разгона доработанного универсала, зато заявляет, что максимальная скорость теперь достигает 320 км/ч. Что интересно, и в этом случае «максималка» ограничена электроникой, потому что большего не выдерживают низкопрофильные шины, «одетые» на 20-дюймовые колеса фирмы BBS.

Prior Design

Audi R8

В немецком городке Камп-Линтфорт расположилась фирма Prior Design. Основанная в начале 2000-х, она сразу стала предлагать аэродинамические обвесы для самых разных марок: Audi, Bentley, BMW, Ford, Jaguar, Lamborghini, Mercedes-Benz, MINI и Porsche. Впоследствии, помимо изменения внешности автомобилей, компания стала предлагать доработку двигателей и шасси. Правда, у спорткара Audi R8, побывавшего в руках специалистов ателье, двигатель дорабатывать не стали. Но и без того перечень переделок впечатляет.

Начинать разглядывать этот суперкар лучше с «кормы», которая значительно расширена по сравнению со стоковым экземпляром. Задние крылья оказались настолько велики, что пришлось делать большие вертикальные вентиляционные прорези по бокам обновленного бампера, который, в свою очередь, обзавелся гоночным диффузором и оригинальными выхлопными патрубками. Завершает комплекс преобразований задней части стационарное антикрыло.

Впереди тоже есть на что посмотреть. Передние крылья получили расширяющие накладки, под бампером появилась «губа», а на «капоте», на самом деле являющемся крышкой багажника, образовались вентиляционные прорези. Все новые навесные элементы выполнены из стекловолокна. Дополнительно клиент может выбрать оригинальные колесные диски различных вариантов дизайна диаметром до 20 дюймов. А если он вдруг захочет выехать на гоночную трассу, ему предложат установить спортивную подвеску, которая будет еще жестче и ниже, чем стандартная. И, конечно, компания Prior Design готова полностью перешить салон самой дорогой эксклюзивной кожей.