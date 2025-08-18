"Тюнинг. Обзор за июль 2025"

ABT

S5 Avant

Спецы ABT Sportsline, крупнейшего тюнинг-ателье концерна VW, прошли по лезвию бритвы. С одной стороны, руки тянулись «докрутить» появившиеся под занавес прошлого года Audi S5 серии В10 в кузовах седан и универсал. С другой — «патроны» надо было беречь, чтобы хватило «зарядить» будущий RS5, который пока не представлен. В баварском Кемптене с нелегкой задачей справились, проявив чудеса точно просчитанной сдержанности. Это касается и аэродинамического пакета для универсала Avant, включающего новые рамки воздухозаборников в переднем бампере, сплиттер и увеличенный спойлер над дверью грузового отсека. Окрашенные в черный глянец колесные диски ABT Prime эффектны, но они не кованые, да и размерчик не запредельный — «всего» 20 дюймов. То же можно сказать о 102 м калибре квартета черных выхлопных патрубков из нержавейки. Салон вообще подретуширован точечно. Доработка ходовой свелась к установке укороченных пружин, занизивших посадку пятой «эски» на 25 мм. 3,0 литровый бензиновый V6 TFSI взбодрили с помощью перепрошивки «мозгов» аккуратно: прибавку в 73 л.с. и 50 Нм (всего 440 л.с./600 Нм) нельзя не заметить, но и предельной не назовешь. RS5 от АВТ явно может рассчитывать на большее.

MANHART

TR 900 II

Что там намудрит Porsche с апгрейдом 911 Turbo S актуальной серии 992, похоже, совсем не волнует тюнингеров из Manhart. У них свои представления о прекрасном. Hardcore Forever! Но это легко сказать. Гораздо труднее сделать, когда речь идет о стоковом образце, разменивающем вторую сотню с места уже через 2,8 с и достигающем скоростного потолка в 330 км/ч. Ничего, главное не тормозить! Кстати, штатную тормозную систему 911 Turbo S тюнингеры из Вупперталя трогать не стали, хотя по желанию клиента и ее прокачают. Что-то подсказывает — таких заказов окажется немало. Хотя бы потому, что после установки пружин H&R клиренс литерного «турбо-порша» ужался примерно до 85 мм, и тут придется тормозить перед любым бугорком на асфальте. Иначе новые передний сплиттер, юбки порогов и диффузор долго не протянут. Да и «изоленте» (размерность задних покрышек 335/25 ZR 22) на кованых дисках Manhart Concave One не поздоровится. Без вариантов. Ведь TR 900 II медленно ездить не способен. Даром разве в Manhart с помощью пересадки фирменных турбокомпрессоров, блока управления и выхлопной системы из нержавейки раскачали 3,8 литровую оппозитную битурбошестерку с 650 л.с./800 Нм до 922 л.с./1090 Нм?!

MANSORY

Gronos Pickup Evo S

Диффузор — хотя бы бутафорский — сегодня можно увидеть даже на бюджетных компактах. Но, когда такая штука появляется на пикапе, тут дело явно серьезное. Причем серьезное настолько, что можно и пошутить. Обрядить выпущенный в единственном экземпляре эпатажный Gronos Pickup Evo S в «городской камуфляж» — для этого надо обладать отличным чувством юмора. У баварцев из ателье Mansory с этим все в порядке. Как и с высотой полета фантазии. Отпилить у «гелика» от AMG заднюю часть салона и устроить на ее месте грузовую мини-платформу, на которой не разместишь станок для крупнокалиберного пулемета — уже нетривиальный ход. Навесить на получившийся укороченный «кирпич» не только передний бампер устрашающего вида и расширители колесных арок, которые можно использовать как продолжение подножек, но и спойлер у заднего обреза двухместной кабины — ОК, принимается. 24 дюймовые «катки» с супернизкопрофильной резиной — тоже. Но вот впихнуть в скрытый под капотом из кованого карбона 4,0 литровый битурбо-V8 тысячу «лошадей» с тягой 1250 Нм — это нокаут! Gronos Pickup Evo S выстреливает с места до сотни за 3,3 с и добирается до 280 км/ч. Что в Mansory скрывают, так это цену камуфлированного монстра.

REZVANI

Knight

Все-таки генетика не лженаука. Отец американца Ферриса Резвани был пилотом-истребителем. Поэтому неудивительно, что сын, начав в 2013 м с тюнинга спорткаров, затем занялся и конверсией рамных внедорожников в броневики с брутальной внешностью. Теперь, идя в ногу со временем, калифорнийское ателье взялось за аналогичную переделку кроссоверов. Эффект разорвавшейся бомбы гарантирует выбор «донора» — Lamborghini Urus. Можно ограничиться полной заменой кузовных панелей еще более угловатыми карбоновыми и форсировкой 4,0 литрового битурбо-V8 до 800 л.с. вместо стоковых 666 л.с. После такой доработки суперкроссовер сбрасывает с времени набора 60 миль (97 км/ч) с места 0,1 с по сравнению с самой злобной стоковой версией Performante (3,0 vs 3,1 c). Но свое название Knight (в пер. с англ. — «Рыцарь») модель Rezvani оправдывает при заказе опционального пакета Dark Knight. В него, помимо бронезащиты кузова и днища, входят бескамерные покрышки в военной спецификации, усиленная подвеска, электроника с защитой от электромагнитного импульса на случай атомного взрыва, система ночного видения, ослепляющие прожекторы, распылитель перцового газа и солидный набор для оказания неотложной медицинской помощи. Ко всему этому добавляются бронежилеты, каски и противогазы для экипажа. Да, вместо того чтобы трястись в ожидании грядущего апокалипсиса, Rezvani предпочитает готовиться к нему.

