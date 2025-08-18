Автомобильный портал Motorpage
Тюнинг. Обзор за июль 2025

ABT S5 Avant
ABT S5 Avant
MANHART TR 900 II вид спереди
MANHART TR 900 II вид спереди
MANHART TR 900 II салон
MANHART TR 900 II салон
MANSORY Gronos Pickup Evo S вид сверху
MANSORY Gronos Pickup Evo S вид сверху
MANSORY Gronos Pickup Evo S салон
MANSORY Gronos Pickup Evo S салон
REZVANI Knight
REZVANI Knight

ABT

S5 Avant

Спецы ABT Sportsline, крупнейшего тюнинг-ателье концерна VW, прошли по лезвию бритвы. С одной стороны, руки тянулись «докрутить» появившиеся под занавес прошлого года Audi S5 серии В10 в кузовах седан и универсал. С другой — «патроны» надо было беречь, чтобы хватило «зарядить» будущий RS5, который пока не представлен. В баварском Кемптене с нелегкой задачей справились, проявив чудеса точно просчитанной сдержанности. Это касается и аэродинамического пакета для универсала Avant, включающего новые рамки воздухозаборников в переднем бампере, сплиттер и увеличенный спойлер над дверью грузового отсека. Окрашенные в черный глянец колесные диски ABT Prime эффектны, но они не кованые, да и размерчик не запредельный — «всего» 20 дюймов. То же можно сказать о 102 м калибре квартета черных выхлопных патрубков из нержавейки. Салон вообще подретуширован точечно. Доработка ходовой свелась к установке укороченных пружин, занизивших посадку пятой «эски» на 25 мм. 3,0 литровый бензиновый V6 TFSI взбодрили с помощью перепрошивки «мозгов» аккуратно: прибавку в 73 л.с. и 50 Нм (всего 440 л.с./600 Нм) нельзя не заметить, но и предельной не назовешь. RS5 от АВТ явно может рассчитывать на большее.

MANHART

TR 900 II

Что там намудрит Porsche с апгрейдом 911 Turbo S актуальной серии 992, похоже, совсем не волнует тюнингеров из Manhart. У них свои представления о прекрасном. Hardcore Forever! Но это легко сказать. Гораздо труднее сделать, когда речь идет о стоковом образце, разменивающем вторую сотню с места уже через 2,8 с и достигающем скоростного потолка в 330 км/ч. Ничего, главное не тормозить! Кстати, штатную тормозную систему 911 Turbo S тюнингеры из Вупперталя трогать не стали, хотя по желанию клиента и ее прокачают. Что-то подсказывает — таких заказов окажется немало. Хотя бы потому, что после установки пружин H&R клиренс литерного «турбо-порша» ужался примерно до 85 мм, и тут придется тормозить перед любым бугорком на асфальте. Иначе новые передний сплиттер, юбки порогов и диффузор долго не протянут. Да и «изоленте» (размерность задних покрышек 335/25 ZR 22) на кованых дисках Manhart Concave One не поздоровится. Без вариантов. Ведь TR 900 II медленно ездить не способен. Даром разве в Manhart с помощью пересадки фирменных турбокомпрессоров, блока управления и выхлопной системы из нержавейки раскачали 3,8 литровую оппозитную битурбошестерку с 650 л.с./800 Нм до 922 л.с./1090 Нм?!

MANSORY

Gronos Pickup Evo S

Диффузор — хотя бы бутафорский — сегодня можно увидеть даже на бюджетных компактах. Но, когда такая штука появляется на пикапе, тут дело явно серьезное. Причем серьезное настолько, что можно и пошутить. Обрядить выпущенный в единственном экземпляре эпатажный Gronos Pickup Evo S в «городской камуфляж» — для этого надо обладать отличным чувством юмора. У баварцев из ателье Mansory с этим все в порядке. Как и с высотой полета фантазии. Отпилить у «гелика» от AMG заднюю часть салона и устроить на ее месте грузовую мини-платформу, на которой не разместишь станок для крупнокалиберного пулемета — уже нетривиальный ход. Навесить на получившийся укороченный «кирпич» не только передний бампер устрашающего вида и расширители колесных арок, которые можно использовать как продолжение подножек, но и спойлер у заднего обреза двухместной кабины — ОК, принимается. 24 дюймовые «катки» с супернизкопрофильной резиной — тоже. Но вот впихнуть в скрытый под капотом из кованого карбона 4,0 литровый битурбо-V8 тысячу «лошадей» с тягой 1250 Нм — это нокаут! Gronos Pickup Evo S выстреливает с места до сотни за 3,3 с и добирается до 280 км/ч. Что в Mansory скрывают, так это цену камуфлированного монстра.

REZVANI

Knight

Все-таки генетика не лженаука. Отец американца Ферриса Резвани был пилотом-истребителем. Поэтому неудивительно, что сын, начав в 2013 м с тюнинга спорткаров, затем занялся и конверсией рамных внедорожников в броневики с брутальной внешностью. Теперь, идя в ногу со временем, калифорнийское ателье взялось за аналогичную переделку кроссоверов. Эффект разорвавшейся бомбы гарантирует выбор «донора» — Lamborghini Urus. Можно ограничиться полной заменой кузовных панелей еще более угловатыми карбоновыми и форсировкой 4,0 литрового битурбо-V8 до 800 л.с. вместо стоковых 666 л.с. После такой доработки суперкроссовер сбрасывает с времени набора 60 миль (97 км/ч) с места 0,1 с по сравнению с самой злобной стоковой версией Performante (3,0 vs 3,1 c). Но свое название Knight (в пер. с англ. — «Рыцарь») модель Rezvani оправдывает при заказе опционального пакета Dark Knight. В него, помимо бронезащиты кузова и днища, входят бескамерные покрышки в военной спецификации, усиленная подвеска, электроника с защитой от электромагнитного импульса на случай атомного взрыва, система ночного видения, ослепляющие прожекторы, распылитель перцового газа и солидный набор для оказания неотложной медицинской помощи. Ко всему этому добавляются бронежилеты, каски и противогазы для экипажа. Да, вместо того чтобы трястись в ожидании грядущего апокалипсиса, Rezvani предпочитает готовиться к нему.
 

